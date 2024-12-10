Анастасия Панина: «Я прекрасно понимаю, что такое — любить своего ребенка»

12 декабря в кинотеатрах выходит новогодняя комедия «Одна дома. Великолепная пятерка» — продолжение добродушной и многим полюбившейся истории о находчивой девочке Стефании (Виталия Корниенко). На этот раз она снимается в новогоднем вестерне, когда с площадки неожиданно пропадает главный герой — пони Геннадий. Девочка объединяется с друзьями из социальных сетей, чтобы найти его и завершить съемки. Как и в первой части, талантливого врача Марину, маму Стефании, играет Анастасия Панина. Кино-Театр.Ру встретился с актрисой и расспросил ее о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров.
В обеих частях «Одной дома» вы играете маму Стефании. Похожа ли героиня Виталии Корниенко на вашу дочь Сашу? И если нет, как вам удалось так тепло сыграть маму?
Да, наверное, есть что-то общее, как и у всех детей в этом возрасте. Ничего особенного для создания теплоты в образе делать не пришлось. Я сама мама и прекрасно понимаю, что такое-любить своего ребенка. Вита — замечательная. Харизматичная, озорная, веселая и очень талантливая. Рада быть киномамой такой классной девчонки.
На площадке было много молодых артистов: Борис Дейков, Мария Верхова, Григорий Столбов и другие. Помогали ли вы им, давали советы по актерскому мастерству?
Сейчас подрастает прекрасное актерское поколение: они всесторонне развиты, творчески активны, индивидуальны, работоспособны. Я не пересекалась с ребятами на съемочной площадке, но уверена, что под чутким руководством нашего замечательного режиссера Руслана Паушу
они справились со всеми задачами.
Если сравнивать обе части фильма, то в какой из них ваша героиня вам нравится больше? Где она лучше раскрывается? Ведь в «Великолепной пятерке» она, как видит зритель, нашла свою любовь.
И в первой, и во второй частях история не обо мне, а о Стефании. О том, как она оказывается в различных ситуациях и как справляется с ними. Вот и сейчас — ей предстоит с командой единомышленников, которых она вокруг себя собирает, спасти друга. А вот как у нее это получится — увидите в кино. Все остальные персонажи, в том числе и мама, вспомогательные и работают на главную историю. А то, что в «Великолепной пятерке» появилась любовная линия, и за нее отвечают моя героиня и герой, которого играет прекрасный актер Илья Малаков
, это замечательно и делает историю еще ярче, новогодней, чудесней. Ведь в Новый Год обязательно должны случаться чудеса!
«Одна дома. Великолепная пятерка» — новогодняя семейная комедия. Для многих она станет элементом предпраздничного досуга. Есть ли в вашей семье традиция ходить в кино на новогодние фильмы? Или в целом зимние традиции, которым вы никогда не изменяете?
Новый Год – это традиционный праздник для нас. Обязательно ставим живую елочку, украшаем ее игрушками из моего детства. Сашуля разрисовывает окна. Под елочкой подарки. Праздничный стол накрываем нашими традиционными, семейными блюдами. И, конечно, стараемся максимально разнообразить новогодние каникулы посещениями всей семьей различных мероприятий, походами в кино, зимними играми на улице.
Михаил Полицеймако играет роль экстравагантного режиссера, ему разве что трости не хватает. Часто ли подобные «персонажи» встречались в вашей творческой жизни? Или такой портрет нервного и высокопарного режиссера — образ, придуманный для экрана?
Честно говоря, не знаю, наверное, это некий собирательный образ, но лучше спросить об этом у Михаила. (Улыбается.
)
Вы много лет занимались художественной гимнастикой. Есть ли у вас мечта сыграть главную роль в байопике представительницы этого вида спорта?
Конечно, такое желание есть. Мне очень интересен этот жанр. С удовольствием приняла бы участие в биографическом фильме, повествующем о судьбе известной личности.
В интернете есть информация, что вы хотели поступать на факультет психологии, но жизнь случайно привела вас в театр. Тогда этот выбор был кем-то продиктован, или это было целиком ваше решение? Сейчас, спустя столько ролей в театре и кино, можно ли сказать, что вы своего рода психолог, который изучает различные характеры/судьбы и примеряет их на себе?
Я рассматривала несколько факультетов для поступления, в том числе и факультет психологии. Но «его величество случай» внес коррективы. Как говорят, «случайности не случайны». Случайности — это закономерности. Значит, так должно было быть, и я счастлива, что судьба распорядилась именно таким образом и подарила мне возможность заниматься делом своей жизни, реализовывать свой потенциал. И да, это было мое решение — продолжить движение в этом направлении. Психолог — это специалист, который занимается изучением внутреннего мира человека, его психикой. Также и актер, готовясь к роли, изучает персонаж. Его детство, семью, окружение. Его сферу деятельности. Поступки. Его внешний и внутренний мир. Происходит, можно сказать, синтез актерского мастерства и психологии.
Если однажды вам позвонит дочь Саша и скажет, что ей необходимо отыскать пони, которого украли Центурион и кролик, как вы отреагируете?
(Смеется.
) В общем-то, я слабо могу представить, что это возможно, но… Поеду спасать Сашу, а там и пони найдём — и спасём.
Вы верите в новогоднее чудо? Расскажите какой-нибудь случай, когда в этот праздник что-то магическим образом получилось или не получилось (но в итоге так было даже к лучшему)?
Я, конечно же, верю в чудо! Ведь чудо — это не обязательно сверхъестественное явление, как в сказках. Оно может быть совсем маленьким, но очень значимым событием в жизни. Это может быть внезапная встреча, неожиданная помощь в трудный момент или возможность, которая открывается перед нами, когда мы уже потеряли надежду. Вера в чудо помогает не сдаваться и продолжать идти вперед. Заряжает позитивной энергией. Вера в чудо делает нашу жизнь насыщенной. Делает нас сильнее! Верить в чудо, я бы сказала, жизненно необходимо.
2024-й – год кармы, когда все, что ты сделал, к тебе возвращается. Вот он уже почти подошел к концу. Чего к вам прилетело бумерангом больше: плохого или хорошего?
Год был интересный, насыщенный. Встречи, знакомства, приобретения. Произошли события, результаты которых будут понятны в следующем или последующих годах. Посмотрим.
Как вы перестраиваетесь с работы в театре на кино? Отличается ли подготовка к роли?
Специфика подготовки к театральной и кинороли одинакова. Я закончила школу-студию МХАТ. Художественными руководителями курса, на котором я училась, были Роман Ефимович Козак
и Дмитрий Владимирович Брусникин
. Дмитрий Владимирович много работал в кино, а Роман Ефимович занимался театрам и был художественным руководителем театра имени Александра Сергеевича Пушкина (в котором я работаю по сей день). Благодаря педагогам уже на начальном этапе обучения многим из нас удалось попробовать свои силы и в кино, и в театре. Поэтому на сегодняшний день перестраиваться особо не приходится.
Вы вели программу «Мама на 5+», в которой делились секретами воспитания детей. Посоветовали бы вы фильм «Одна дома. Великолепная пятерка» в качестве досуга для ребят?
Обязательно посмотрите этот фильм! Это новогодняя семейная история о силе настоящей дружбы. О том, что вместе можно преодолеть любые трудности и со всем справиться. Решить любые задачи. Дружба – это одно из самых ценных и важных чувств, которое сопровождает нас на протяжении всей жизни. Истинные друзья способны поддерживать и вдохновлять в любую минуту.
Есть ли у вас кумир, на которого вы равняетесь в творчестве и/или повседневной жизни?
Нет. «Не сотвори себе кумира». Но люди, которые мне интересны, есть и в жизни, и, конечно, в профессии.
«Одна дома. Великолепная пятерка» в кинотеатрах с 12 декабря
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«Одна дома. Великолепная пятёрка»
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