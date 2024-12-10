Анастасия Панина: «Я прекрасно понимаю, что такое — любить своего ребенка»

анонс

Режиссер новеллы «Астрахань» о влиянии рекламы, документалистики и Резо Гигинеишвили

Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение»

Режиссер хоррора «Астрал. Медиум» — о страхе темноты, любимых ужасах и новаторстве

Дэмиен Маккарти: «В детской меня ждали Чаки, Фредди Крюгер и Майкл Майерс»

Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше

Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

21 ноября

Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби