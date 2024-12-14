Максим Пешков: «Хочется, чтобы у зрителей создавался эффект, что ты смотришь не то, что модно, а то, что вечно»

На канале ТНТ 16 декабря в 20:00 состоится премьера «Новых Жуков» – продолжения народной комедии про деревню, за чьей жизнью зрители с интересом наблюдают с 2019 года. Мы поговорили с Максимом Пешковым — режиссером «Новых Жуков», креативным продюсером и сценаристом всех сезонов — о том, почему предполагалось остановиться на трех сезонах, но все же захотелось вернуться в «Новые Жуки», как за все это время изменились персонажи и кто придумал для Маслова в исполнении Максима Лагашкина уже народную реплику «Вонючий случай».
фото: Максим Пешков/пресс-служба ТНТ
Вы с «Жуками» прошли большой путь. Расскажите, с чего все начиналось и ожидали ли вы, что деревенская жизнь затянет вас уже на четвертый сезон?
Мы с соавтором Сергеем Нотариусом на протяжении шести лет писали сериал «Интерны» в составе сценарной группы. И когда замаячил финал «Интернов», где мы были уже креативными продюсерами, то поняли, что хотим создать собственный проект с нуля, так как на «Интернах» мы были все-таки приглашенными авторами. Мы с Сергеем стали думать, вспоминать приятные нашему сердцу и глазу референсы, то, что мы любим и любили в кино. Так постепенно зародилась идея деревни – забористой и одновременно душевной.
Не повторить, а, скорее, вспомнить настроение, которое раньше было в кино. Но задачей я бы это не назвал, все происходило интуитивно. У нас есть ряд фильмов, которые мы любим, цитируем, продолжаем их пересматривать, то есть они естественным образом заложены в нашу ментальную память. Нам хотелось создать сериал, где можно не только хохотать, но и поплакать в хорошем смысле. Вот это была одна из задач для меня не только как автора, но и режиссера-постановщика уже «Новых Жуков». Надеюсь, мне удалось, чтобы смех и слезы были где-то рядом, чтобы была трогательность, присущая золотому фонду отечественного кинематографа, в который мы со временем, конечно, тоже хотели бы попасть. К тому же музыкальное оформление, которое я выбираю на монтаже, тоже должно отзываться ностальгической ноткой, чтобы в совокупности у зрителей создавался приятный эффект, что ты смотришь не то, что модно, а то, что вечно.
фото: На съемках сериала/пресс-служба ТНТ
За пять лет, пока на экране существуют «Жуки», мир и отдельно наша страна проживали не самые простые события, но Жуки оставались неким островком стабильности. Насколько сложно было ее сохранять в этой отдельно взятой деревне и не было ли у вас желания на каких-то этапах вернуть в сериал актуальную повестку?
Мы многократно обсуждали, насколько конъюнктурный наш сериал и может резонировать с тем, что происходит во внешнем мире, но пришли к выводу, что прямая задача «Жуков» как раз заключается в том, чтобы оторвать зрителя от проблем внешнего мира. Наши герои решают свои маленькие локальные проблемы — в юмористическом и лирическом ключе. И тем самым я хочу обратить внимание людей на собственную жизнь и свое ближайшее окружение. Я часто слышу, что «Жуков» смотрят залпом, по целому сезону или по несколько серий, — именно для такого терапевтического воздействия. Буквально позавчера мне один известный продюсер написал, что в непростые жизненные моменты вместе с близкими людьми смотрит «Жуков», чтобы отвлечься от внешних проблем.
Перед «Новыми Жуками» генеральный продюсер Вячеслав Дусмухаметов, который когда-то дал этому сериалу зеленый свет, сказал, что жизнь всех персонажей становится лиричнее и драматичнее. И я рад, что нам удается делать именно так. Если бы мы от сезона к сезону повторяли одинаковые аттракционы и приключения, то нашим персонажам некуда было бы расти. Я перед каждым новым сезоном пересматриваю предыдущий и вижу, как наши герои становятся глубже, приобретают собственную философию, рефлексируют, занимаются самокопанием. И это единственный вектор для развития персонажей. Надеюсь, в «Новых Жуках» у нас получилось усилить его, хотя это давалось, конечно, непросто. Перед третьим сезоном мы заявляли, что он будет финальным, и это было не лукавство. Мы были убеждены, что это финал, прощались с «Жуками» со светлой грустью. Но сложилось так, что появились «Новые Жуки». Сработала совокупность факторов: и народная любовь, и рейтинги, но главное — собственное желание снова вернуться в Жуки. Этот проект занимает большую часть моей души и сердца. Сейчас я уверен, что «Новые Жуки» точно завершат развитие этой уже огромной вселенной, но, когда я показал часть материала нашим актерам, они уже взяли меня за грудки и сразу же сказали, что историю нужно обязательно продолжать.
фото: На съемках сериала/пресс-служба ТНТ
Постоянные актеры помогают с развитием персонажей? В «Новых Жуках» вот, например, будет развиваться семейная тема, а тот же Вячеслав Чепурченко, с которым мы разговаривали еще перед вторым сезоном, за время работы в «Жуках», стал отцом двоих детей.
Слава Чепурченко как раз один из самых вовлеченных, вдумчивых, серьезно разбирающих материал артистов, он всегда задает правильные вопросы. Я ему даже на день рождения подарил свитшот с надписью «Творческое предложение», потому что это одна из самых часто звучащих его фраз на репетициях и плейбэке. «Максим, творческое предложение!» И мы начинаем обсуждать, усиливать ту или иную сцену. Но так можно сказать и про других актеров. Может быть, я сейчас занимаюсь самообманом, но я убежден, что они любят «Жуков» сильнее, чем другие свои проекты. И мне кажется, это один из рецептов успеха сериала. Их существование в кадре пробивает через экран: они честно плачут, любят и ведут себя как дураки — причем делают это самоотверженно.
Расскажу маленькую предысторию, как появился Артем Волобуев. Он уже давно состоявшийся артист, я видел его в ряде проектов, но влюбился в него в театре. И когда у нас появился в сценарии губернатор, мне сразу в голову пришел Артем. Я не хотел использовать клише, когда губернатор – это инертный, зажравшийся толстосум, мне было интересно показать иной образ. Но мне пришлось убеждать в этом нашего генерального продюсера и просить внимательнее посмотреть на Артема. Мы сделали ансамблевые пробы Артема с Максом Лагашкиным, с которым у нас сложился уже крепкий творческий союз. И когда Макс увидел, как работает Артем, то он сразу в него влюбился. Артем – невероятно талантливый артист! Он воспитан по всем кодексам Станиславского, очень дисциплинированный, всегда знающий текст — что немаловажно в сложном кинопроизводстве. У него неиссякаемый потенциал. Они с Лагашкиным в кадре прут, как два мощных паровоза. И я очень рад такой находке, расширяющей вселенную Жуков. Еще в новом сезоне – как раз в роли помощницы губернатора – появляется Катя Шумакова, с которой я работал на «Неличной жизни», но там у нее был маленький эпизод, а здесь уже хорошая роль, немного даже пикантного характера. Так что Артем и Катя – два наших ключевых «новых жука».
фото: На съемках сериала/пресс-служба ТНТ
Вы в «Жуках» прошли путь от сценариста и креативного продюсера до режиссера. Почему это произошло?
Моим первым большим режиссерским проектом все-таки стала «Неличная жизнь», которую я снимал до третьих «Жуков». Хотя и во вторых я частично поработал режиссером из-за производственной необходимости. У нас были прекрасные режиссеры на первых сезонах «Жуков» – Костя Смирнов и Костя Колесов. Но я помню, что был такой момент, когда Колесов мне сказал: «Зачем вы приглашаете других режиссеров, вы же с Сережей знаете все лучше, контролируете все процессы, и я вижу в тебе жажду к тому, чтобы самому заняться режиссурой». Так что естественным образом после того, как я снял «Неличную жизнь», я стал режиссером «Жуков». Это не было каким-то озарением — или мне вдруг ударила в голову амбиция, что я хочу стать режиссером. Я в принципе всегда этого хотел: на протяжении почти 25 лет, которые существую в кино. Но я понимал, что мне нужно овладеть для этого профессиональными инструментами, так как за спиной у меня нет, например, ВГИКа, но я это не считаю проблемой.
Не думаю. Скорее, работа режиссера позволила привнести в сериал мою внутреннюю тональность этой истории. Хотя это тоже, наверное, больше связано с взрослением. Может быть, немного инфантильно звучит, но «Жуки» – это очень большая часть моей жизни. Кейсов, когда сценаристы, креативные продюсеры становятся режиссерами и наоборот, сейчас становится все больше. Кино рождается в синергии, в командной работе, и на любой из позиций ты аккумулируешь вокруг себя всех остальных участников съемок. Если ты можешь закрывать несколько позиций, то ради бога. Это же мечта: сам написал, сам снял, сам смонтировал, сделал цвет, звук. Все от начала до конца – твое, и по шапке, если что, получать именно тебе.
фото: На съемках сериала/пресс-служба ТНТ
Тогда сценарный вопрос. Кто придумал Лагашкину фразу «Вонючий случай», без которой его теперь уже сложно представить даже в некоторых других проектах?
У меня отец родился в деревне, где я проводил определенное количество времени в подростковом возрасте. Так вот у него есть похожая присказка, но в более, так скажем, нецензурном виде. И когда мы с Сергеем писали сценарий, то применили ее, но адаптировали для экрана. Кстати, мы вообще не делали на нее ставку. Но в устах Лагашкина она зазвучала так ярко, что ушла в народ. Макс, кстати, когда приезжает на площадку, со смехом говорит: «Чувствуешь, как Маслов входит в меня?!» И я реально вижу, как он постепенно, даже на уровне пластики, присваивает Маслова себе. Он еще смешно говорит: «Я не играю, я живу кусок жизни».
Сейчас у нас в кино золотая эра: есть всё. Конечно, не хватает определенного ряда специалистов. То же увеличение компьютерной графики в разных проектах не восполняется большим количеством квалифицированных кадров, потому что просто невозможно так быстро вырастить необходимое для этого количество людей. Но самое главное, что сейчас есть возможность и попасть в киноиндустрию, и со стороны тех, кто уже в ней работает, привлечь новые кадры. Так что грех жаловаться.
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