Илья Ермолов: «В этой вселенной сам черт ногу сломит»

анонс

16 декабря Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная» О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии

14 декабря Максим Пешков: «Хочется, чтобы у зрителей создавался эффект, что ты смотришь не то, что модно, а то, что вечно» Режиссер, креативный продюсер и сценарист «Жуков» – о новом сезоне, развитии героев и стабильности в отдельно взятой деревне

13 декабря Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу» Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса