Илья Ермолов: «В этой вселенной сам черт ногу сломит»

В онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии «13 Клинической. Начала» – предыстории первой и, возможно, единственной в Советском Союзе, а потом и в России мистической больницы, два года назад описанной в сериале «13 Клиническая». В этом медучреждении лечат от паранормальных диагнозов, которые классифицируют как N-явления, а «Начало» как раз позволяет зрителям больше узнать о контактах с мистическими сущностями и природе N-явлений. Снял приквел Илья Ермолов, в этом году подписавший эксклюзивный контракт с Иви. Он уже сделал для сервиса как драмеди «Разрешите обратиться», посвященную буквально оборотням в погонах, так и продленную на второй сезон драму «Золотое дно», где наследники строительной империи не смогли построить личное счастье. Мы поговорили с Ильей об осознанном разнообразии проектов, нестандартных образах некоторых актеров, а также о дискурсе вокруг тем веры и вины, которые становятся ключевыми и в жизни обычных людей, и тех, кто столкнулся с N-явлениями.
фото: пресс-служба Иви
Три года назад вы давали нашему сайту интервью, посвященное вашему режиссерскому дебюту «Маленький воин». За это время ваша карьера получила стремительное развитие: вы выпустили уже несколько интересных проектов, при этом все они разные, на мой взгляд.
Это совершенно осознанный шаг. В рамках нашего индустриального мейнстрим-производства я ищу для себя что-то новое, чего не делал прежде, что станет для меня вызовом в профессии. И я много времени трачу на поиск сценариев, которые меня вдохновляют. Так было и с «Золотым дном», и с выходящей сегодня «13 Клинической. Начало», и со следующими моими проектами.
Я сразу оговорюсь, что снимал все-таки не продолжение, а именно предысторию. Конечно, перед съемками я внимательно посмотрел первый сезон, но уникальность «Начала», на мой взгляд, в том, что в «13 Клинической» задается очень много вопросов, на которые зритель не получает ответы, а в нашем приквеле мы на протяжении восьми серий как раз даем ответы на эти вопросы, попутно задавая новые, на которые, наверное, ответит уже следующий сезон. «13 Клиническая» – сериал не для фонового просмотра: тут многое построено на том, что одно цепляется за другое, и эти связи нельзя упускать для понимания мира, написанного Андреем Золотаревым, с которым мы, конечно, плотно работали, чтобы и я смог детально погрузиться в этот мир.
Можно ли сказать, что в данном случае вы пошли за своими персонажами, которые в «Начале» впервые сталкиваются с N-явлениями?
Конечно! Я всё время говорил и группе, и артистам, что не нужно бояться, если вы чего-то не понимаете, потому что в целом это история из серии «Ничего не понятно, но очень интересно». Слово «ничего» можно даже заменить на более основательное и нецензурное. Но это действительно так, потому что по большому счету, кроме создателя «13 Клинической» Андрея Золотарева, в этой вселенной сам черт ногу сломит.
Черта можно упоминать?
Наш проект учит, что не надо, но во время работы над ним я столько подобных слов произнес – больше, чем за всю жизнь!
У Татьяны Яхиной в первом сезоне была небольшая роль, а здесь её героиня становится одной из ключевых. Так что мы, скорее, с ней вместе искали её путь в «13 Клиническую». Виктории Исаковой в первых сериях, кстати, нет. Я бы вообще две первые серии «Начала» назвал долгой экспозицией, а вот дальше появятся более прямые отсылки к первому сезону, и в какой-то момент пазл сложится. Мы в том числе расскажем, как в больнице появилась героиня Исаковой, с которой работать — удовольствие. Она очень одаренный человек, настоящий профессионал, украшение сериала. Но, кстати, и с ней вместе мы развивали этот удачно придуманный в сценарии ход с предысторией Ирины: как она оказалась в больнице, почему получила способности, с чего вообще начинала.
У меня всегда долгий кастинг, но я рад, что продюсеры дают мне такую возможность и верят в мой выбор. Роль Паши Попова в данном случае я считаю настоящей находкой. Если в «Золотом дне» мы с ним создали образ маскулинного, уверенного в себе, громкого и не очень умного человека, то здесь пошли от обратного и сделали совершенно другого персонажа. На сцене театра Вахтангова он делал нечто подобное, воплощая образ Пьера Безухова, но в кино таким Пашу я еще не видел. Его герой – неприкаянный человек, который идет параллельно всему, то есть вокруг появляются ведьмы, N-явления и вот это всё, а он занят своими сугубо бытовыми делами, и в этом есть определенное обаяние этого персонажа. Жену героя Паши очень мощно сыграла Ира Старшенбаум, с которой у меня была одна из самых быстрых проб в жизни: она продлилась полторы минуты. Мы чем-то схожи по темпераменту с Ирой, так что мгновенно поняли друг друга, я её просто попросил встать у окошка и снял пробу на телефон. Но за эти полторы минуты она показала удивительную драматическую амплитуду своей героини. А вот исполнителя роли Брежнева я искал очень долго. Это сам по себе гротескный персонаж, поэтому, когда его начинают играть артисты, то всё превращается в комикование. Пожалуй, не уйти в него удалось разве что Сергею Каюмовичу Шакурову в сериале «Брежнев». Так что я долго не мог найти нужного мне актера, а потом предложил попробовать Игоря Миркурбанова, в котором есть некая инфернальность, встраивающаяся в контекст нашего сериала.
Миркурбанов действительно удивляет, как и Павел Прилучный, который тут существует в не совсем обычных для себя актерских рамках.
Мне показалось, что Паша сможет попасть в образ человека с другой ментальностью и взглядами на жизнь, который вдруг оказывается в пространстве 13-й Клинической, то есть здесь мы играли на контрасте. И ему, и всем остальным я приводил простой пример. Есть прогрессивный театр с нетривиальными постановками, и в этом театре вдруг убирают худрука, который его основал, а вместо него ставят человека от сохи – в данном случае из очень понятных органов, не связанных с искусством. И он говорит: это надо убрать, тут запретить, афишу переделать — и всё в таком духе. И происходит столкновение партийного, абсолютно понятного персонажа с творческим миром, где у нас есть сектант-теоретик, дух-паразит, ведьма и неравнодушный коллектив. «Понятно, будем работать», – говорит герой Прилучного. Причем, мне кажется, он отзывается и в сегодняшнем дне, так что Паша отвечает у нас за контраст. Он очень обаятельный парень, хотя обычно его используют для ролей мажоров. Тут мы попросили его поменьше загорать и не сильно коротко стричься, а еще придумали ему шляпу, чтобы он напоминал Брюса Уиллиса из «Героя-одиночки». Роль получилась очень обаятельной, не лишенной именно комедийного обаяния, но, чтобы это получилось, нам с Пашей понадобилось время, чтобы притереться друг к другу и притушить его желание сделать это слишком ярко и уйти в другой жанр.
Да, его герой – тот самый художественный руководитель, который старается скрестить партийное руководство и обладателей сверхъестественных способностей. С Сергеем мы сделали две большие работы подряд: после «13 Клинической. Начало» выйдет сериал «Хирург», где у него заглавная роль. Гилев – замечательный артист, работать с которым одно удовольствие. И за его героем в «Начале» очень интересно наблюдать, потому что он проходит, возможно, самый сложный путь и к финалу разворачивается на 180 градусов.
До «13 Клинической» у вас уже был отчасти мистической проект «Разрешите обратиться», но сделанный в ином жанре. При этом «Начало» визуально решено в совершенно ином ключе, нежели сезон, снятый Климом Козинским. Были ли у вас какие-то референсы?
Действие «13 Клинической. Начала» происходит в 1976 году, что, конечно, накладывает отпечаток на визуальную составляющую. Так что моими референсами были, как бы это удивительно, возможно, ни звучало, «Сталкер» и «Солярис» Тарковского. Именно они повлияли на пространство нашей больницы, где происходит 75% действия сериала. Мы снимали в павильоне, и я видел главной задачей совместить в нем, с одной стороны, узнаваемые черты помещений Советского Союза, а с другой – фантастическую, иноземную составляющую, несущую в безвременье. Тут я еще вдохновлялся «Кабинетом редкостей Гильермо дель Торо»: там не все новеллы удачные, но некоторые показались мне интересными с точки зрения света, движения камеры. Глубинное мизансценирование, плавность камеры, минимум склеек, долгие планы при этом опять же отсылают к советскому кинематографу. Возможно, не всё задуманное удалось реализовать, но я понимаю, что «13 Клиническая. Начало» визуально выделяется из общего потока отечественных сериалов, поэтому конкретный референс из современных проектов нашей индустрии назвать не могу, как и сравнивать этот сериал с собственно «13 Клинической». Они разные даже по темпоритму, что сделано вполне осознанно.
Самое важное – сделать историю убедительной на той почве, где убедительности нет вообще. Ты же никому не докажешь, придумано это всё или реально существует. Есть те, кто смеется над картами Таро, а есть те, кто по ним живет. Все люди разные, а в невидимом мире материя еще сложнее. Я, например, не разделяю осязаемое, материальное и духовное даже в тех сферах, которые я не понимаю. Для меня врач, кандидат или доктор наук, и одновременно верующий человек интереснее, чем просто врач или просто верующий человек. И вот такой мировоззренческий объем хотелось сохранить в «13 Клинической». В первой части столкновение со сверхъестественным сделано тонко, как и у нас: мы ничего не показываем в лоб, потому что если в этом проекте выпустить созданных за счет компьютерной графики монстров из условно работ Гойи, то мы окажемся в миллиметрах от кринжа. Мы же всё-таки снимаем не фильм ужасов, так что у нас нет задачи напугать зрителя, нам нужно его увлечь и обаять этим потусторонним миром.
фото: пресс-служба Иви
Действие «Начала» происходит в 1976 году, где вера в N-явления считается таким же инакомыслием, что и вера в Бога. Вы закладывали такой в некотором смысле теологический спор и рассматривали ли 13-й Клиническую отчасти как предтечу появившихся уже в 1980-е телеэкстрасенсов, которым люди верили, потому что больше верить было не во что?
Всё, о чем вы говорите, заложено в сериал. Возьмем того же героя Прилучного – очень понятного функционера, у которого есть только вера в партию. Партия прикажет пересадить сердце – он это сделает. Хотя перед тем, как согласиться, он спрашивает у Черненко: «Разрешите говорить откровенно?» И тот ему отвечает, что «у нас только так». В этом заключается определенная ирония. Вообще для меня «13 Клиническая. Начало» – история во многом о том, что мы не смогли договориться. Сериал начинается с попытки установить контакт с ND, по сути неземным, инакомыслящим, а дальше развивается в разговор между ним и героем Сергея Гилева, где ND открытым текстом говорит, что надо перестать врать, иначе начнется пятилетка пышных похорон. Мы недаром сразу же обозначаем – уже в титре – 1976 год, когда действительно у Леонида Ильича Брежнева была зафиксирована первая клиническая смерть. Точно так же мы специально крупным планом показываем анкету, которую заполняют герои Иры Старшенбаум и Паши Попова, оказываясь в 13 Клинической, с графой «вероисповедание». «Вы в Бога верите? Нет? Тогда вам будет сложнее». Мы в принципе на протяжении всего сериала имеем дело с тем, чего не понимаем, для чего не можем найти рациональные объяснения. И когда мы разбирали с актерами всю историю «13 Клинической. Начала», я каждого попросил понять, про что они играют. Не просто выучить текст, а разобраться в том числе и в вопросах веры своих персонажей. Возможно, даже разделиться по группам – на инакомыслящих, искренних партийцев, сочувствующих, диссидентов. Можно придумывать разные классификации, но важно было именно понять, что движет их персонажами.
Сто процентов! Более того, мы говорим о том, что власть – это всегда испытание, а большая сила равна большой ответственности. Так или иначе большинство наших героев получают эту большую силу, и нам важно было разобрать, как она на них влияет: теряют ли они человеческий облик, побеждают ли свое эго? Именно на эти вопросы отвечают арки персонажей Павла Прилучного, Сергея Гилева, Виктории Исаковой и многих других. Они все отвечают на вопрос: «Служат ли они людям, своей профессии — или кому-то или чему-то еще?» В ответе на этот вопрос и кроется тонкая грань их характеров. И эта тема – одна из сквозных в сериале. Так же, как тема противостояния мужской и женской энергий, которая лишь частично затронута в самом начале сериала, но потом набирает оборот. Хотя даже во второй серии герой Гилева в отключке вступает в диалог, сравнимый с тем, что был между Иешуа и Понтием Пилатом, хотя, по нашей мифологии, с ним беседуют, меняя лица, Астарот и Люцифер. Там тоже затрагивается тысячелетний спор мужского и женского – двух разных миров и природ, балансирующих от притяжения до отторжения и от любви до ненависти.
Но есть еще чувство вины, которое как раз забирает в первом сезоне героиня Яхиной, и здесь в первых сериях она говорит персонажу Павла Попова, что они с женой правильные люди, у которых слишком много вины. И в первом сезоне девочка, встречающая героя Козловского, тоже спрашивает: «За что нам это?» Вы согласны с тем, что болезни или N-явления даются людям именно за их даже не грехи, а именно чувство вины?
Эта мысль пробивает каждого: ты слушаешь её и понимаешь, что она про тебя, хотя пытаешься думать на тему того, насколько ты правильный. Фраза героини Яхиной, о которой вы сказали, врезается в память так, что ты сразу начинаешь вспоминать тех, которые несправедливо рано ушли из этого мира. Но я уверен, что с чувством вины нужно работать. Оно же во многом рождается, когда мы сами себе его навязываем. И в сериале мы, безусловно, затрагиваем эту тему.
Читать:Что лечили в «13 Клинической» Перейду к более индустриальным вопросам. У вас подписан эксклюзивный контракт с онлайн-кинотеатром Иви. Насколько это нужная практика для нашей индустрии? И дает ли вам этот контракт больше творческой свободы, либо, напротив, ограничивает круг предложений, поступающих извне?
Смешно, что предложений действительно стало больше ровно в тот день, когда Иви объявил об эксклюзивном контракте со мной. Однако меня удивило, что большинство этих предложений сводились только к финансовой составляющей. А для меня это вообще не вопрос денег. Не потому что я миллионер, а потому что я хочу позволить себе выбирать интересные именно мне истории. Мы уже привыкли видеть баннеры с громкими слоганами про «фильм века» и «сериал года», но для меня это не главное. Мне важнее именно сами истории, которые мне интересны. И Иви в данном случае позволяет их воплощать. Мне кажется, практика заключения эксклюзивного договора с режиссером, которая есть не только у этого онлайн-кинотеатра, но и у некоторых других, как раз позволяет выбирать интересные именно тебе как постановщику истории и реализовывать их, условно, как в авторском кино, в которое я тоже думаю вернуться. Опять же приведу понятный всем пример гражданского брака, когда в основном мужчины говорят, что им нормально и без штампа в паспорте. Но нет! Когда отношения узаконены, переведены в правовой статус, ты чувствуешь себя более защищенным. И если тебя всё устраивает в человеке или, если мы говорим про рабочий договор, в компании, а его всё устраивает в тебе, то почему бы не придать этим отношениям официальный статус? Так обе стороны будут еще более уверены друг в друге. Я и вокруг себя пытаюсь аккумулировать постоянную команду, с которой мне комфортно работать. Даже если кто-то выпадает из процесса по личным обстоятельствам, я стараюсь поддерживать этого человека морально и материально, потому что уверен в нем. И, мне кажется, такая стабильность очень важна для создания задуманного мною результата, хотя я понимаю, что такой подход уместен не для всех людей и не для всех задач.
фото: пресс-служба Иви
Последний вопрос, который я задаю всем. Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Осознанности. Мне не нравится то количество проектов, которое сейчас снимается. Я не понимаю, зачем все они нужны, потому что на 300 сериалов, снимаемых за год, у зрителей просто нет времени для просмотра. При этом ответ на данный вопрос вытекает из предыдущего. Когда ты работаешь на эксклюзиве, то не распыляешься на параллельные съемки нескольких проектов для разных платформ, как делают некоторые коллеги. И это мы еще не говорим про сценаристов, которые пишут несколько проектов параллельно.
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