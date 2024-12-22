«Смотреть на идеальных героев не интересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

В онлайн-кинотеатре PREMIER и на RUTUBE в следующем году состоится премьера сериала «Первый раз» — молодежного драмеди режиссера Антона Мамыкина, у героев которого, подростков, все в первый раз. И любовь, и настоящая дружба, и отношения, и, конечно, секс. На фестивале «Хомякон» 22 декабря показали первые две серии, а Кино-Театр.Ру поговорил с исполнителями главных ролей — актерами Алексеем Онеженым, Маргаритой Дьяченковой и Егором Абрамовым — о том, как они попали в профессию, чем их заинтересовал проект «Первый раз» и чего им как молодым и перспективным артистам не хватает в современном российском кино.
Алексей Онежен, студент Театрального института имени Бориса Щукина, на счету которого уже несколько десятков ролей, в том числе в сериалах «Полярный», «Кеша должен умереть», «Плакса», а также в фильмах «Яна+Янко» и «Последний богатырь». В проекте «Первый раз» играет главного героя Костю, застенчивого парня, которому пока не очень везет в любви и отношениях.
Актерскую профессию я выбрал благодаря моей маме, поскольку именно она сумела разглядеть, что во мне живет какая-то неудержимая энергия, которую нужно было куда-то девать. Мне вообще кажется, что кино — это про энергию, которой авторы делятся со зрителем. Так вот она всесторонне меня развивала, музыкально, артистически, я с детства учился всему, чем пользуюсь сейчас. Я иногда забываю о том, что всем обязан маме, ведь даже наша современность учит нас тому, что, мол, надо жить сегодняшним днем. Но я, конечно, все больше понимаю, что всегда надо помнить, чего тебе стоило оказаться там, где ты есть. Мама, люблю.
Распределяться между учебой и съемками — это искусство, которое я продолжаю осваивать. Очень ценю то, что сейчас у меня как-то плавно совмещаются работа в кино и учеба в институте, и везде ты учишься чему-то своему. Мне нравится, что «Щука» для меня стала очагом, к которому я всегда могу вернуться после «похода» в очередной проект. Подобное совмещение помогает учиться вовремя переключаться между этими полярно разными направлениями и развивать свои навыки, а также не перегореть к чему-то одному, ведь у каждого из нас бывают профессиональные кризисы.
«Первый раз» — история, которая получилась не с первого раза. Сначала мы сняли пилот проекта и только спустя больше, чем год приступили к съемкам сезона. Изначально мне очень полюбился прописанный сценаристами способ мышления моего героя Кости, я даже, когда записывал самопробы, поставил камеру ровно в том ракурсе, с которого мы потом снимали этот план уже во время съемок. А также меня зацепило то, что я увидел в сценарии вещи, которые сам ощущаю и ощущал, сталкиваясь с взрослением. Это очень актуальная история про подростков, но, что самое интересное, не только для подростков, потому что я думаю, что мне было бы забавно увидеть схожие со своими переживания героев «Первого раза» спустя много лет, когда я буду уже взрослым. У нас вся история построена на подростках! В сериале всего один взрослый персонаж. И нет школы. Мы показываем, что коммуникация у детей бывает разной. А самое главное — мы показываем ее настоящую. Во время съемок у меня ни разу не случилось момента, чтобы я как актер не верил происходящему. Мне кажется, самое главное, что есть в «Первом разе», — это абсолютная искренность. И своего героя я создавал от зерна его неспособности врать.
Моя профессия тем и интересна, что это постоянный поиск. Жанровых предпочтений у меня нет, разве что я не большой фанат ужасов. При выборе проектов, мне важно чтобы цеплял сценарий или идея, или инициативность режиссера, или партнеры, с которыми предстоит поработать. Всегда по-разному. Дай бог, чтобы впереди было много разнопланового, мне очень интересно было бы поучаствовать в экранизациях классики. Русской, зарубежной, там есть множество образов, которые хотелось бы воплотить на экране. Мечта — это «Война и мир», которую я, кстати, целиком прочел.
Мне кажется, что наше кино неудержимо развивается, авторское и коммерческое, и что у нас большой потенциал в этой сфере, приходят молодые, остаются мастодонты. Думаю, что вектор у всей индустрии положительный! Мне бы хотелось, чтобы больше внимания обращали на русских гениев — поэтов, философов. Их судьбы и произведения — бездонный источник для сценариев, экранизаций и байопиков.
Егор Абрамов дебютировал в популярном сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», а также снимался в проектах «Рашн Юг», «Капельник», «Алиса не может ждать», «Лада Голд». В сериале «Первый раз» сыграл Лома, лучшего друга главного героя.
Мой дебют в «Мир! Дружба! Жвачка!» случился максимально спонтанно: меня заметили в спортивной секции, где я занимался дзюдо, предложили записать визитку, и потом все как-то само пошло. Я считаю, что в жизни все складывается так, как должно. А после «МДЖ» я, само собой, продолжил заниматься кино. Сперва я хватался за все подряд, но сейчас уже начинаю избирательнее относиться к выбору ролей, так как себя же тоже нужно уважать и выбирать то, что нравится.
В «Первый раз» я попал через пробы — честно, сам не знаю, чем я зацепил авторов, просто надеюсь, что зацепил. А что касается самого сериала, то это очень простая, но в то же время и крамольная история. Мой герой, как по мне, — это один из самых интересных типажей в кино. Как с точки зрения публики, так и для меня как для актера.
Желание сниматься в полнометражном кино есть, но не все же сразу. Если мы рассматриваем кино с точки зрения зарабатывания денег, то многосерийные проекты — более перспективное направление. Если мы рассмотрим кино с точки зрения ремесла, то, на мой взгляд, наоборот, полнометражные картины являются более перспективным направлением.
Наше кино сейчас меняется в лучшую сторону. Мне в нем не хватает неангажированных зрителей.
Маргарита Дьяченкова известна по сериалам «Жена олигарха», «Сама дура», «Триггер», «257 причин, чтобы жить» и многим другим ролям в многосерийных и полнометражных проектах. В сериале «Первый раз» сыграла Катю, популярную и своенравную девочку, внимания которой пытается добиться главный герой Костя.
Как часто бывает, самое важное происходит случайно, можно сказать, это актерская профессия выбрала меня, а не наоборот. Никто из моей семьи никак не связан с кино, но я всегда была очень активным, открытым ребенком, любила устраивать представления. И однажды подруга моей мамы предложила мне сходить на кастинг за компанию с ее сыном. Неожиданно меня утвердили — и началось, шаг за шагом, от маленьких ролей к большим. Кино дает потрясающую возможность прожить жизнь других людей, погрузиться в обстоятельства, в которых в обычной жизни ты никогда бы не оказался. Любая роль — это еще и про разговор с самим собой, ведь так или иначе ты стараешься отталкиваться от своего опыта, наблюдений, прожитых в прошлом чувств, чтобы в кадре передать эмоцию так, чтобы зритель тебе поверил. Работа в кино — очень увлекательный процесс, который тебя захватывает и уже не отпускает.
Я совсем не блогер. Да, у меня действительно большая аудитория, но я не пытаюсь заработать на своих подписчиках, не придумываю контент специально, не спекулирую на личной жизни, как это делают многие блогеры. Я просто запечатлеваю разные моменты своей жизни и рада, что многим людям это нравится. На меня подписаны люди из разных городов, и большое счастье, что я могу с ними общаться. Мне кажется, что контакт с аудиторией очень важен и нужно научиться оценивать себя с позиции зрителя. Это помогает уловить то, что зрителям понравилось, а во что они не поверили. Так что я думаю, что социальные сети — это хороший инструмент для общения с теми, кто любит твои роли, теми для кого это все делается. Думаю, в современном мире ведение соцсетей — это большой плюс, и многие люди в киноиндустрии это поддерживают. Во-первых, мои подписчики — это аудитория, которая гарантированно будет смотреть мои новые проекты. Во-вторых, мои социальные сети отражают мою личность, там нет придуманного образа — это тоже своего рода портфолио, благодаря которому многие режиссеры и кастинг-директоры про меня узнали. В любом случае, я считаю, надо стараться развиваться в разных направлениях, никогда не знаешь, куда тебя приведет тот или иной шаг.
В «Первый раз» попала, как и все актеры, через пробы. Кстати, это были одни из самых интересных и комфортных проб. Нас сразу смотрели вместе с Лешей Онеженым, исполнителем роли Кости. Попросили поимпровизировать в характерах персонажей и в заданных обстоятельствах. Мы с Лешей давно друг друга знаем и уже работали вместе, поэтому чувствовали себя комфортно и уверено. На пробах нам дали свободу и в тексте, и действиях в кадре — это сразу сработало, получилось очень живо и как-то по-настоящему. Думаю, эта энергия и зацепила продюсеров и режиссера. Через несколько дней меня утвердили, и мы сняли пилотную серию, которая потом выросла в сериал. В «Первом разе» меня больше всего зацепили классный, честный сценарий и именно та творческая свобода, которую я сразу почувствовала еще на пробах и которая всегда царила на съемочной площадке. Создатели сериала не ограничивали нас какими-то рамками, всегда была возможность что-то предложить, попробовать привнести в сцену свой опыт, ведь история первых чувств — это то, через что все мы проходили. Большое спасибо за это режиссуру Антону Мамыкину и креативному продюсеру Екатерине Уруру
, которые очень много работали с нами на площадке, но при этом давали возможность приносить в сериал свои идеи. В героях очень много от нас, от актеров.
«Первый раз» — это про всех нас, у каждого есть история первых чувств, и у каждого она своя. Если во время просмотра зрители будут узнавать себя в героях, значит у нас, актеров и создателей сериала, все получилось. Уверена, что зрителей зацепит сценарий — он очень честный, ничего не притянуто за уши, и самое крутое, что в сериале нет однозначно плохих и однозначно хороших героев, как и в реальной жизни. Каждый герой проходит свой путь, когда-то ошибается, когда-то делает правильный выбор — за этим очень интересно наблюдать, ведь эта непредсказуемость в действиях персонажей цепляет зрителей, заставляет их переживать за героев и ждать следующей серии. И, конечно, большое спасибо платформе PREMIER за то, что они так круто реализовали эту историю, собрали классную команду творческих и горящих историей людей. В сериале вас удивят не только сценарные ходы, но и, например, операторская работа — иногда для съемки одной эффектной сцены выстраивались целые отдельные декорации, которые помогали реализовать идеи режиссера и оператора.
Я совсем не такая, как моя героиня Катя, но всегда старалась ее понять и никогда не осуждала. Уверена, что мнение зрителя о Кате будет меняться от серии к серии — она так же, как и все мы, ищет себя, обжигается и часто поступает не так, как следовало. Но в этом и есть ее притягательность, мне кажется, что смотреть на идеальных героев не интересно, ведь все мы, к счастью или сожалению, не такие. Эта героиня позволит зрителям увидеть, что мы никогда не знаем, какая борьба идет внутри человека, поэтому не стоит судить сгоряча. Кажется, что у Кати есть все для счастья, но на деле все не так — у нее много переживаний, которые она скрывает. Уверена, что многие девочки узнают себя в ней, и думаю, история Кати многим поможет.
Конечно, в первую очередь обращаю внимание на сценарий, здорово, если я понимаю, что могу привнести что-то свое в историю, а история — в меня. Жанровых предпочтений нет, у меня сейчас такой возраст, хочется пробовать себя в разном, искать себя. Неизведанного в профессии очень много, я надеюсь, что жизнь даст мне возможность поработать с режиссерами, работами которых я восхищаюсь, и воплотить на экране разные женские образы. Конечно, есть роли, о которых я мечтаю. Например, до недавнего времени у меня была мечта сыграть большую, сложную роль в историческом проекте, и недавно она исполнилась. В актерской профессии, как и в любой другой, главное — верить в себя и никогда не переставать мечтать, даже если сразу что-то не получается. Это тернистый путь, но очень интересный.
Честно говоря, в российском кино мне не хватало «Первого раза». Сериал уникален тем, что в нем основное внимание устремлено именно на молодое поколение. Только один из главных героев — взрослый, Иван Добронравов
, все остальные роли исполняются подростками. Все-таки чаще проекты рассказывают истории взрослых людей, а ведь все мы родом именно из этого взрывного подросткового периода, в течение которого формируется наша личность. Конечно, в основном аудитория сериала — это наши ровесники, они увидят в сериале те проблемы, через которые проходят сами. Однако я думаю, что и у взрослых людей этот сериал откликнется. Как минимум, они узнают в героях себя 15-20 лет назад, как максимум — поймут своих детей-подростков, вникнут в их проблемы, наладят отношениях в семье. Ведь, по большему счету, все мы просто хотим, чтобы нас слышали и понимали, не только в первый раз, но и во все остальные.
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