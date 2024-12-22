что почитать?

От жуткой реальности до сатиры, от нуара до аниме

Режиссер «13 Клинической. Начало» – о погружении в N-диагнозы, Тарковском и дискурсе вокруг тем веры и вины

«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви»

Интервью

«Смотреть на идеальных героев не интересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем