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Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире»

интервью >>
26 декабря 2024
В следующем году на канале ТНТ выйдет сериал «Демис и Марина», который этим летом успел поучаствовать в конкурсной программе фестиваля «Пилот». Скетчком с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец снял молодой режиссер Саша Абдуллаев, для которого 2024-й получился довольно насыщенным: весной состоялась премьера комедийного сериала «Камера Мотор», а теперь закончились съемки полнометражного спешла «Наша Russia. 8 марта», который покажут уже в 2025-м. Мы поговорили с Абдуллаевым о том, как он из КВН пришел в кино, нужно ли смотреть «Звездные войны» и в чем сила скетчей, в том числе в рамках сериала.

Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире»
фото: Адбуллаев (справа) на съемках «Демиса и Марины» / пресс-служба ТНТ

Вы играли в команде КВН «Факультет журналистики», капитан которой Сергей Ильин теперь тоже режиссер. Расскажите, как вас из КВН занесло в кино?

«Факультет журналистики» всегда был отчасти кинокомандой, потому что для своих выступлений мы делали очень много роликов, то есть видео было интегрировано во много наших номеров. В КВН мы получили статус читеров: нас не очень любила тусовка – ровно за то, что, выходя на сцену, мы часто объявляли номер и говорили «Внимание на экран». И когда мы работали над этими роликами, я впервые посмотрел в сторону режиссуры. У меня по-прежнему нет профессионального режиссерского образования, я самоучка: получал знания по книгам, мастер-классам, каким-то обучающим интернет-роликам, по общению с людьми, которые работают в индустрии. Когда закончился КВН, я пришел работать на канал ТНТ в промо-отдел, где, собственно, делал ролики про выходящие в эфир проекты. Потом еще снимал комедийные ролики, помогал на нескольких видео группе USB. И так мелкими шажками перешел уже к кинопроектам. Над своим первым комедийным сериалом «Большая игра» я работал как автор идеи и креативный продюсер, а снимал его Байбулат Батуллин, который тогда только выпустился из Московской школы кино, а я еще искал свою роль в кинопроцессе, поэтому пробовал разные позиции. Наверное, поэтому сейчас со мной комфортно работать продюсерам: они могут мне полностью доверить проект, так как у меня есть опыт работы и креативным продюсером, и режиссером, и сценаристом, хотя, между нами говоря, в качестве последнего я слабее всего.

Отсутствие режиссерского образования вам мешает или, напротив, помогает, дает свежий взгляд?

Можно сказать, что я все-таки получил режиссерское образование, несмотря на то, что не оканчивал вуз. Я просто учился по своей индивидуальной программе тому, что мне интересно и чего мне не хватает. Я занимаюсь преимущественно телевизионными проектами, где хоть и остается авторский отпечаток, но он все же не такой большой, как в авторском полнометражном кино. На телевидении есть понятие формата, и так или иначе ты не можешь его сломать, потому что это будет вредно для продукта, а я забочусь о том, чтобы продукт, над которым я работал, вышел и получил зрительский отклик. Конечно, во все свои проекты я привношу свой вайб, атмосферу, отпечаток личности, но всё равно существую в рамках форматных ограничений.

Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире»
фото: «Камера Мотор»

В этом году у вас вышел сериал «Камера Мотор», где герои в колонии переснимают известные голливудские фильмы. Сколько фильмов вам пришлось пересмотреть в рамках подготовки к этому проекту?

Я на самом деле не пересматривал ничего и делал это специально, потому что большинство этих фильмов помню из детского и подросткового возраста. Кроме «Звездных войн», которые я пытался посмотреть несколько раз, но так и не осилил — абсолютно не мое кино. Не пересматривал я фильмы целенаправленно, чтобы не уходить в нюансы, а рассказывать историю именно широкими мазками для широкой аудитории, а не для фанатов того или иного фильма.

«Демис и Марина» – всё-таки другой жанр. Какие режиссерские вызовы перед вами стояли при работе над этим скетчкомом?

Если честно, никаких, потому что опыт работы со скетчами у меня был еще со времен КВН, это совершенно понятный мне формат. Но в случае с сериалом «Демис и Марина» это не просто набор изолированных скетчей, это более сложная гибридная форма, в которой скетчи вплетены в общее повествование, поэтому и взгляд на них должен быть глобальнее. Опять-таки тут спасибо главным героям Демису и Марине за, скажем так, опору в режиссерской работе, потому что еще из названия было понятно, вокруг кого нужно выстраивать повествование, на что опираться в создании мира сериала и в принятии всех творческих решений. Можно сказать, Демис с Мариной были моим режиссерским ключом к материалу.

Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире»
фото: «Демис и Марина» / пресс-служба ТНТ

Карибидис и Кравец, хорошо знающие своих персонажей, не пытались давить на вас авторитетом?

Давления не было, потому что опять-таки изначально, заходя в этот проект, я понимал, что он назван именами двух конкретных людей. В этом и уникальность сериала. Так что навязывать им свой авторский взгляд, особенно когда дело касается каких-то определенных мотиваций их персонажей и их существования в кадре, я не собирался. Мне было странно на чем-то настаивать. Понятно, что Демис и Марина в нашем скетчкоме – это не совсем Демис и Марина в жизни, очевидно, это их медийные образы, но при этом экранные персонажи безусловно подпитываются их личностями. Так что здесь я им полностью доверял, хотя создание миров вокруг них и все предлагаемые обстоятельства для их персонажей я брал на себя.

Были ли в «Демисе и Марине» скетчи, от которых вы отказались?

Было несколько таких, но исключительно из соображений хронометража. Мы их сняли, но они просто проиграли конкуренцию остальным, несмотря на то, что были классными и смешными. Внутри каждой серии у нас была определенная логика выстраивания повествования, поэтому мы собирали скетчи, как конструктор, из которого потом и собирались серии.

Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире»
фото: «Демис и Марина» / пресс-служба ТНТ

Что, на ваш взгляд, главное в скетче – текст или способ его выражения?

Скетч скетчу – рознь, у каждого есть своя функция и роль в общем повествовании. В «Демисе и Марине» есть и чисто текстовые скетчи, смысловые, а есть абсолютно игровые. Мой любимый скетч, например, это визуализация скороговорки. Глобально в нем абсолютно нет смысла, но меня очень радовала неочевидность идеи. Не на поверхности она была.

Получается, что в формате кино вам нужно соблюсти баланс между скетчами, исходящими как раз из разных составляющих.

Абсолютно! Во время работы над «Демисом и Мариной» мы прям вырезали бумажки с названиями скетчей и собирали их, как конструктор, интегрируя в разные линии с какими-то жизненными перипетиями главных персонажей. Так, чтобы сериал выглядел самодостаточным цельным продуктом: и ритмически, и визуально, и смыслово. Даже на постпродашне мы сейчас продолжаем передвигать некоторые скетчи.

Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире»
фото: «Демис и Марина» / пресс-служба ТНТ

Читали ли вы критику после фестиваля «Пилот», где показали «Демиса и Марину»?

Нет! Я в этот момент был в съемках и не было времени.

Многие журналисты и критики назвали этот проект набором анекдотов. Вы согласны с этим? И как вообще вы реагируете на критику?

Я не ставлю перед собой задачу сделать революцию в жанре, в кино, в визуальном искусстве. Конечно, я буду не против, если это когда-нибудь произойдет, но самоцель не в этом. Я занимаюсь кино и комедией в частности, чтобы вечером человек пришел домой и на короткий промежуток времени попал в другой мир. Добрый, светлый, местами наивный. Мне эту наивность часто ставят в укор, говоря, что этот мир ненастоящий. Но в этой «ненастоящности» – суть всего происходящего. У меня нет задачи поставить перед зрителем зеркало и заставить смотреть на себя неоднозначного. Я даю возможность посмотреть в окно, за которым существует параллельный мир, где всё хорошо и понятно, где добро обязательно победит. Советские сказки и фильмы, которые сейчас возвращаются в моду, тоже местами наивны, но в этом их прелесть. Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире. Актриса «Камеры Мотор» недавно прислала мне аудиосообщение одной женщины. Эта женщина сейчас переживает очень непростой момент в жизни, и в сообщении она с огромной теплотой и энергией в голосе рассказывает, как «Камера Мотор» поддерживает её в очень непростое время, дает надежду и опору. В такие моменты я понимаю, что слова любых критиков отходят на второй план. Если людям в тяжелые периоды их жизни помогают сериалы, которые я снял, это ли не главное в моей профессии!

Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире»
фото: На съемках «Наша Russia. 8 марта»/пресс-служба ТНТ

В следующем году у вас еще выходит «Наша Russia. 8 марта» – казалось бы, тоже скетчком, но с фан-базой, сравнимой со «Звездными войнами», которых вы не смотрели. Насколько было тяжело заходить в столь легендарный проект?

Всегда сложно заходить в мир, который уже создан до тебя, но я невероятно рад возможности поработать с «Наша Russia», это огромная честь для меня. И я благодарю всех, кто принял участие в этом фильме, за их труд, местами титанический. В общем, 8 марта всё увидите.

Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии? Можете ответить как зритель или как режиссер, не принципиально.

Добрых сказок. Опять-таки возвращаясь к моему пониманию задач творчества, мне бы хотелось, чтобы оно подсвечивало какие-то положительные качества человеческой натуры, пыталось найти в человеке человека, а не животное. Поэтому я не фанат жестких фильмов, пусть и реалистичных. С учетом того, что большинство контента смотрится людьми дома перед сном, мне бы хотелось, чтобы зритель засыпал с доброй улыбкой на лице и спокойствием за свое завтра. Хотелось бы, чтобы фильмов и сериалов, решающих такие задачи, становилось больше.

Маша Токмашева
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Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире» фотографии
Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире» фотографии
Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире» фотографии
Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире» фотографии
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