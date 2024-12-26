Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире»

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«У нас есть и путь, и цель»: Макс Шишкин и Эльза Серова о «Последнем ронине»

22 декабря

«Смотреть на идеальных героев не интересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем