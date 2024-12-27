Матвей Лыков: «Маска мне нужна только на съемочной площадке, вернувшись домой, я могу ее просто снять»

На Кинопоиске 28 декабря выходит «Красная Поляна» – авантюрная комедия от режиссера «Беспринципных» Романа Прыгунова, вместе с которым на заснеженный горнолыжный юг прилетает немало известных актеров. В том числе Матвей Лыков, чей герой закручивает один из основных сюжетов «Красной поляны». Мы поговорили с Матвеем о его актерском дебюте в первой российской сказке «Он – дракон», новом проекте, «Беспринципных», где снимался не только он, но и его отец Александр Лыков, а также о семье, которая всегда важнее работы.
фото: Матвей Лыков/фотограф Дарья Егудина
С вашего героя в «Красной Поляне» начинается один из основных сюжетов, однако на протяжении первых четырех серий он остается едва ли не самым загадочным персонажем.
Действительно, в Роберте присутствует некая двойственность, потому что он, вроде бы, и задает тон истории, но в то же время, совершенно непонятно, что же он натворил. Однако к концу сезона нам удается сделать его более объемным, очеловечить и рассказать подробнее о его отношениях с супругой.
Они там как раз уже в первых сериях развиваются довольно интересно: Роберт как будто бы делает все, что ему говорит жена, с которой они хотят зачать ребенка. Но у нее за спиной он эффектно подъедает вредное жирное и соленое. А вы от своей жены что-то скрываете?
У нас с женой все абсолютно не так! В «Красной Поляне» я работал в тандеме с потрясающей актрисой Александрой Велескевич, с которой мы познакомились непосредственно на площадке, так что создавали нашу пару уже на репетициях и в кадре, что, на мой взгляд, помогло нашему союзу, потому что и в сценарии они были прописаны как такая специфическая пара с не до конца понятными и близкими отношениями. Они отчасти воплощают матриархат, где жена, бизнес-вумен, держит мужа-подкаблучника в ежовых рукавицах, от чего он во многом теряет свое мужское начало, что мешает им забеременеть, хотя жена для нормальной семьи уже хочет ребенка.
фото: Кадр из сериала "Красная Поляна"/пресс-служба Кинопоиска
Над «Красной Поляной» во многом работала команда «Беспринципных», где вы тоже снимались. Как вам работалось с Романом Прыгуновом уже на «Красной Поляне»?
Мы познакомились с Ромой на фильме «Миллиард», часть которого снималась в Марселе, и я там как раз играл французского психолога-переговорщика. А уже спустя несколько лет Рома позвал меня в «Беспринципных». Я посмотрел все сезоны и понял, что он вместе с командой создал российский сериал со знаковым для столицы местом. Но также я понимал, что Патрики уже стали настолько популярными и известными в народе, в том числе благодаря этому сериалу, что нужно было двигаться куда-то дальше. И вот пару лет назад Рома мне позвонил – причем ровно в тот момент, когда я был на Красной Поляне, – и позвал меня в свой новый сериал. Я сам очень люблю Красную Поляну за уникальное сочетание гор и моря, которое находится рядом. Кроме того, там всегда есть возможность покататься на лыжах или не в сезон побыть в тишине у потрясающей горной реки, которая дарит невероятную атмосферу. Такой ретрит, хотя есть же, наверное, для этого слова русский аналог, – оздоровление души и тела.
«Беспринципные» – это не только режиссер Роман Прыгунов, но и писатель и сценарист Александр Цыпкин. Причем несколько лет назад вы снимались в короткометражке «Темная как ночь. Анна Каренина», текст Толстого для которой как раз осовременивал Цыпкин. Как-то связана была та работа с вашим приглашением в «Беспринципных»?
Нет, в «Беспринципных» меня позвал именно Рома, а вот в короткометражку «Темная как ночь» действительно Саша – она же была уже лет пять назад, а в сериале у них я все-таки оказался значительно позже. Там все роли уже были распределены, так что мне досталась только эпизодическая в четвертом сезоне: Рома подумал, что я подойду на негодяя-мошенника. У меня было всего две смены. Причем второй съемочный день, когда мы снимали ужин с родителями, случился месяца через три после первого. Это было довольно смешно, хотя и роль, мне кажется, получилась тоже веселая.
Вот я как раз прочитала, что, когда вы смотрели «Беспринципных», то с удивлением увидели в одном из сезонов своего папу. Вы ему рассказывали, что вас позвали в «Беспринципных»?
Когда я только получил предложение, я посмотрел еще не все сезоны, и особо никому не говорил, что буду сниматься в «Беспринципных». Но вот когда добрался до третьего, то был как раз в гостях у родителей. И тут внезапно на экране появляется мой отец. Я досматриваю серию, а потом иду в кабинет к отцу и говорю: «Только что узнал, что ты снимался в «Беспринципных», а теперь моя очередь – меня позвали в новый сезон». Мы посмеялись, что, будучи в Петербурге и не только, встретились у Ромы на Патриках. Отец всегда мне дает благословение на проекты, потому что уверен, что в актерской профессии нужно постоянно работать и набираться опыта непосредственно на съемочной площадке.
Смотреть:«Беспринципные-4» «Беспринципные» и «Красная Поляна», хоть и с ироничными, порой даже сатирическими нотами, говорят все же о людях выше среднего класса, которых в стране не то, чтобы много. Почему, на ваш взгляд, этот разговор об успешных и по большому счету богатых людях пользуется популярностью даже среди тех, кто живет в провинции и никогда не был на Патриках или Красной поляне?
Тут немного не соглашусь. Те же «Беспринципные», на мой взгляд, про людей предприимчивых. Да, там есть герои, представляющие условно высшие слои общества или людей среднего и выше достатка, но там есть и персонажи, которые, не имея абсолютно ничего, кроме собственной смекалки, прорываются в это общество и пытаются найти там свое место, будучи, согласно названию сериала, «Беспринципными». «Красная Поляна» в этом смысле несколько иной проект, который предлагает широкую палитру персонажей и их амплитуду. Там представлены люди из совершенно разных слоев и с совершенно разной мотивацией. Есть, например, ребята, которых играют Паша Чинарев с Владом Ценёвым – местные жители, зарабатывающие на умении кататься на лыжах и сноубордах, но искренне любящие свою родную землю, хотя они тоже придумывают определенные схемы, чтобы развести богатых туристов. Есть собственно главная героиня в исполнении Ринаты Тимербаевой, тоже преследующая свои, далеко не только алчные мотивы. А еще есть прекрасная продавщица в исполнении одной из моих любимых актрис Екатерины Стуловой.
Но вот эта предприимчивость, о которой вы сказали, зиждется на условно классике русской литературы или отдает дань современности, где каждый пытается заработать, как может?
Думаю, оба эти проекта – зеркало общества, причем практически любого. В разных менталитетах, в разных странах есть подобные типажи. Несмотря на то, что они выглядят иногда немного по-разному, суть их – одна и та же. Мы все люди, вне зависимости от того, откуда мы и где мы живем. И демоны у нас одинаковые, и разочарования у нас одинаковые, и принятие этих демонов и разочарований у нас тоже по большому счету одинаковое.
фото: Кадр из сериала "Красная Поляна"/пресс-служба Кинопоиска
Вы по образованию лингвист. Изучая иностранные языки, пытались ли вы себе присвоить, в каком-то смысле как актер, погружаясь в своего персонажа, менталитет народа, язык которого изучаете?
Поскольку я вырос в актерской семье, но не собирался получать актерское образование, я свои наблюдения переложил на опыт изучения языков, которые, прежде всего, перенимал именно из-за манер и интонаций. Когда я учил французский и жил в Париже, то я старался вести себя как настоящий француз. То же самое было и в Италии, а потом в Испании. То есть я в первую очередь пытался понять культуру, образ жизни этих стран, а уже потом подстраивал все это под изучение языка. И я понял, что хорошо знать язык ты начинаешь только тогда, когда погружаешься в местный юмор, который опять же невозможен без глубокого погружения в культуру и менталитет. Не то, чтобы ты притворяешься французом, и внезапно вечером ты пришел домой, и перестал им быть, сразу стал русским и навернул борщ. Хотя борщ я тоже делал, но делал его как француз. Такая практика помогает мне сейчас и в актерской профессии, когда я работаю с масками совершенно разных людей. Но я прекрасно понимаю, что эта маска нужна мне только на съемочной площадке, и вернувшись домой, я могу ее просто снять.
У вас же есть еще режиссерское образование. Оно помогает вам развиваться как артисту?
Я учился во Франции на режиссера, но не практиковался в этой профессии. У меня, наверное, и не было такой цели. Просто в тот момент моей жизни мне было интересно, как вообще устроена индустрия. И я благодарен, что за счет этого образования смог почувствовать себя по разные стороны камеры. На учебе я работал не только как режиссер, но и как оператор, актер. Сейчас мне это очень сильно помогает. Я, например, хорошо понимаю, что может творить свет с финальной картинкой, – все-таки я еще и работал моделью, – как он влияет на мельчайшие детали, настроения героев, их переживания. В зависимости от того, под каким углом я, будучи актером, повернусь к камере, даже мою эмоцию можно считать по-разному. Так что я пользуюсь своим багажом знаний на съемках, понимая, насколько кино – огромный процесс, включающий в себя работу большого количества цехов. Чтобы все прошло гладко даже уже непосредственно на съемках, от команды «Мотор» до «Снято» всем нужно быть максимально сконцентрированными.
Ваша актерская карьера началась с фильма «Он – дракон», после которого вы исчезли из кино. Это было связано как раз с получением режиссерского образования или с другими факторами?
В кино я неожиданно зашел с козырей, но абсолютно без опыта. Это можно было бы назвать смелостью, но в случае с «Он – дракон» она все-таки наложилась и на сюжетную составляющую картины. Мне повезло, потому что персонаж, которого я играл, был очень замкнутым, неопытным, ничего не умеющим, не знающим – эдаким сиротой внутри огромного мира. Так что отсутствие актерского опыта там мне сыграло на руку, помогло наивности моего героя. Я, кстати, до сих пор продолжаю получать отклики по поводу этого фильма, и в большинстве из них пишут про чистую душу моего героя, которая цепляет зрителей. Мой перерыв в актерской карьере и был связан с моей неопытностью – я тогда не особо понимал, что из себя представляет российская киноиндустрия. В «Он – дракон» я снимался без агента, потому что тогда такого понятия особо и не было, хотя кастинг-директоры и работали в том числе как агенты, что, мне кажется, совершенно неправильно. В «Он – дракон» меня утвердили, скорее, из-за нестандартной модельной внешности, потому что я помню, как мне рассказывали, что на этот проект не могли года три найти главного героя. Возможно, моя на тот момент нестандартная фактура и помешала дальнейшему актерскому развитию.
фото: Съемки фильма "Он – дракон"/компания "Базелевс"
При этом «Он – дракон» стал же по большому счету первой отечественной сказкой, которые сейчас становятся главным жанром. Звали ли вас в такие проекты? «Майор Гром» не в счет!
Помню, что создатели «Он – дракон» были категорически против использования слова «сказка».
Не поверите, но и я это помню!
Все еще не могу понять, по какой причине, потому что сказка, на мой взгляд, потрясающая форма и стиль произведения. И то, что сейчас снимается все больше семейных проектов по нашим сказками, – это классно! Но в них меня, кстати, пока не зовут. Я пробовался на какие-то роли, но не подходил. В актерской профессии это всегда воля случая.
Вы, кажется, вообще спокойно относитесь к отказам.
Я отношусь к работе как к работе, не воспринимаю ее как нечто личное, иначе легко впасть в меланхолию. У меня есть семья, которую я очень люблю. Есть работа, которой я занимаюсь. Я – счастливый человек! Я прекрасно понимаю, что в моей профессии «да» или «нет» – это воля случая, и совершенно не расстраиваюсь, когда мне говорят: «Нет, спасибо». Это словосочетание я слышал миллиард раз, и к себе лично я его не отношу. Я благодарен за возможность познакомиться и попробоваться, потому что это тоже опыт. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай, вот я и пробую снова и снова. К своему возрасту я уже не испытываю иллюзий, понимая, что кино – очень многогранный и сложный процесс, складывающийся из мнения многих. Для меня важно, чтобы на съемочной площадке я получил новый опыт, научился чему-то еще.
обсуждение >>