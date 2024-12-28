«Мы не называем наши фильмы ремейками»: Максим Ткаченко, Роман Ким и Миша Семичев о «Небриллиантовой руке» и работе с советской классикой

Уже становится традицией, что 31 декабря канал ТНТ отправляет в бан всех скептиков и показывает свою версию советских новогодних хитов. Началось все с «Самоиронии судьбы» в 2022-м, продолжилось фильмом «Иван Васильевич меняет всё», а 31 декабря 2024 года выйдет «Небриллиантовая рука». Сценаристом и креативным продюсером всех трех проектов выступил Андрей Шелков и Максим Ткаченко, а снимали фильмы Роман Ким и Миша Семичев. Мы поговорили с ними о работе с советской классикой, актуальных шутках и эпохе каверов.
САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ
Роман Ким
: Мы с Мишей работали на «Вечернем Урганте», были знакомы с продюсерами ТНТ, хотя никогда не делали проекты для них. И было неожиданно, когда примерно в сентябре 2022-го Миша мне написал, что нам предлагают сделать новогодний проект для канала ТНТ. Я ответил: «Давай почитаем сценарий и, если там будет потенциал, то впишемся». Были очень сжатые сроки, потому что в принципе все новогодние проекты делаются обычно в последний момент. Нам проект понравился, и мы буквально за два месяца его сделали. Так как «Самоирония» классно прошла по рейтингам, то на следующий год вопрос, что снимать, уже не возникал и мы снова пошли по пути «взять знакомый всем сюжет, и добавить в него новогодний капустник». Мы считаем, что неправильно называть наши телефильмы ремейками. По сути это формат «Старых песен о главном» или «Новогодних шоу-мюзиклов», когда берется известная сюжетная линия, популярные, актуальные артисты и актеры и все это перерабатывается в наш собственный новогодний мюзикл, где песни внедряются в сюжет.
Миша Семичев
: Известная всем основа советских фильмов связана еще и с производственным процессом, который для новогоднего телефильма происходит в очень сжатые сроки. Несмотря на это мы с каждым фильмом стараемся расширить вселенную известных всем зрителям персонажей и сюжеты советских фильмов. Например, в той же «Самоиронии» мой любимый момент с Ипполитом: он у нас не просто после ванной, где «тепленькая пошла», вышел на мороз и пропал, как в оригинальном фильме Рязанова
, а его заботливо высушили и посадили в такси. Назвать наши фильмы ремейками я не могу еще и потому, что мы тщательно стараемся воспроизвести декорации, костюмы, ракурсы, найти те самые локации, даже удавалось найти чертежи квартиры из Иронии судьбы, чтобы восстановить геометрию точь-в-точь.. Мы специально берем ту самую старую советскую оптику, на которую снимались эти легендарные картины, между прочим это штучные ретро объективы, которых осталось всего пара штук в рабочем состоянии. И все это чтобы показать уважение к проделанной работе мэтров. Это делается еще и для того, чтобы у зрителя, который переключает каналы, не возникало вопросов, куда он попал. Вот здесь «Женя Лукашин», а вот «Царь Иван Грозный в новой Москве» и всем совершенно понятно, кто эти персонажи и что с ними происходит, не нужно долго вникать в сюжет. При этом за счет ТНТ и Кинопоиска аудитория не только нашего проекта, но и классического новогоднего кино расширяется, чему мы безумно рады.
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЁ
Миша Семичев
: Мы очень быстро сделали «Самоиронию», так как в оригинальном фильме большая часть действия происходит в рамках одной квартиры, и это хорошо для быстрых съемок. Хотя мы пошли на некий эксперимент и расширили пространство фильма новыми событиями, например дом Алсу стоящий в лесу. Исходя из опыта первого проекта на «Ивана Васильевича» мы заложили ровно в два раза больше времени, но и его оказалось мало, потому что и сложность проекта увеличилась. Там уже была не только квартира, но и те же царские палаты. Мне было обидно, что многие подумали, что мы просто поехали в Ростовский Кремль (где снимал оригинальный фильм Леонид Гайдай
), и просто сняли все эпизоды внутри, но фишка в том, что там просто нет этих палат, это была декорация, построенная для фильма в павильоне в Москве. И нам тоже пришлось построить эти огромные декорации, где даже иконы расписывались вручную, Уровень детализации невероятный, одна лепнина на стенах его стоила. На «Небриллиантовой руке» мы попали в ту же ловушку – опять не хватило времени на всё, особенно когда мест для съемок стало еще больше.
Роман Ким
: Чисто с визуальной точки зрения надо было все пересмотреть миллион раз, потому что тот же Семен Горбунков живет у нас не в 1968-м, а в 2025-м, но в советской эстетике, словно Советский Союз так и не распался. В оригинальных фильмах говорят иначе, по-советски, в то время как нам нужно было вшить в существование героев нынешнее время со своим темпом и со своим юмором. Но мы вдохновляемся не только советской классикой. В «Иване Васильевиче» идея была про разные времена, поэтому там были логично разбросаны отсылки на разные зарубежные фильмы. В «Небриллиантовой руке» отсылки уже идут от жанра, где от известной советской комедии мы уходим в «бондиану» И в итоге получается настоящий аттракцион, так что я завидую зрителям, которые увидят это в первый раз.
Максим Ткаченко
: Мы неоднократно пересматривали каждый фильм, потому что перед нами стояла задача передать ту атмосферу и сохранить теплоту советских фильмов с их настроением. Новогоднее телесмотрение отличается от ежедневного, потому что в нем важна традиция, которую нам и задают эти советские фильмы. Перед тем, как мы решились на эксперимент с «Самоиронией судьбы» мы пересмотрели все знаковые для новогоднего телепоказа фильмы и старались и по сценам, и по диалогам их немного переработать для современных зрителей, используя, в том числе, инфоповоды года. То есть наш фильм объединяет советскую классику со «Старыми песнями о главном» и модными в соцсетях итогами года. И я уже много раз видел комментарии в интернете, что после нашего фильма люди захотели пересмотреть советский оригинал, так что мы в этом смысле еще и поддерживаем отечественную классику – особенно для молодого поколения. У общества есть запрос на доброту, душевность и ностальгию, чем мы нагло пользуемся.
СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Миша Семичев
: Советская классика пронизана музыкой – песнями Зацепина
, Таривердиева
, Артемьева
. Мы изначально решили, что не можем играть только на этой музыкальной ностальгии, поэтому современными песнями расширяем зрительскую аудиторию. У нас в кино есть музыкальные номера и для 10-леток и для 70-леток».
Роман Ким
: Наше время – время каверов. Если вы посмотрите музыкальные тренды, то увидите, что на протяжении последних трех-четырех лет в топы года всегда попадают старые песни в современной аранжировке. В «Самоиронии» и «Иване Васильевиче» у нас действительно было больше оригинальных отечественных хитов, но в «Небриллиантовой руке» будет много каверов – тем самым мы осознанно подчеркиваем тренд на то, что любимым песням на протяжении этого года давалась новая жизнь.
Миша Семичев
: Мы давно следим за комментариями наших работ и поняли, что люди делятся на два типа: одним нравятся наши проекты, а другим – нет. Допустим, мы внедряем в фильм какую-то певицу, и часть пишет, кто это и откуда она взялась, а другие радуются, что появляются новые лица. Так что мы смирились с тем, что кто-то всегда будет недоволен, а кто-то – счастлив. Например, в «Небриллиантовой руке» у нас с Димой Биланом
будут Valerya Bearwolf, Mona, Асия и Wiwo – певицы со своей аудиторией, про которых, естественно, где-то напишут: «А кто это вообще?» Но нам важно добавлять новых людей, тем самым расширяя их аудиторию.
КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
Миша Семичев
: Если кто-то посмотрит наш фильм больше, чем один раз, то я буду просто счастлив. У нас с Ромой, в принципе, основной мотив – это не зарабатывание денег, мы хотели создать альтернативу «Голубым огонькам», потому что нас самих лично уже обеспокоило, что происходит с телевидением в Новый год, полный застой.
Роман Ким
: Наш друг-режиссер назвал нас неотъемлемой частью нового жанра новогодних телепроектов. Это перекочевало еще из «Вечернего Урганта». Мы постоянно пытались переплюнуть сами себя и таким образом от пародий на «Голубые огоньки» перешли к оригинальному итальянскому Новому году — Ciao 2020. И Ciao точно войдет в историю телевидения. После это проекта думали, что же делать дальше. С учетом того, что мы с Мишей режиссеры, то логично было перейти к кинопроектам. При этом мы снимали много музыкальных клипов, так что форма мюзикла для нас идеальна! И для Нового года она максимально подходит. При этом в прошлом году мы сняли не только «Ивана Васильевича», но и «Я тебя люблю – Je t’aime
» – проекты, рассчитанные на разные аудитории. Так что мы как режиссеры разноплановые, посмотрите наши проекты — вы удивитесь.
НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
Миша Семичев
: Советская классика, как картины великих художников, никогда не устареет. Однако я понимаю, что она создана в темпе, отличном от современного мира. У современного человека очень сильно изменилось количество полученной информации в минуту, контент и сменяемость картинок — колоссально. Ты смотришь старый классический фильм, он кажется тебе затянутым, но при этом, если отключиться от внешнего мира, то такое кино позволяет тебе полностью в него погрузиться — магия мэтров. Поэтому под Новый год когда удается найти время и с ностальгическими чувствами пересмотреть условный «Вокзал для двоих
» или «Не может быть!
», всегда что-то теплое и доброе просыпается в тебе.
Роман Ким
: Мне кажется, любовь к классике идет через семью, через общество, в котором точно нужно популяризировать советские фильмы, чем мы и занимаемся, по-своему. Меня еще очень расстраивает, что современное российское кино, в отличие от советского и, кстати, зарубежного, не ассоциируется с музыкой, на ней не делают акцент. Хотя именно по музыке мы начинаем вспоминать многие фильмы. Это как в «Рататуе
», где блюдо перекидывает тебя в хорошие воспоминания.
Миша Семичев
: «Небриллиантовой рукой» мы завершаем советский триптих комедий, так мы обозначили его для себя. Пока не знаем, что будем делать дальше. Но помним, что есть еще «Сталкер
», есть Балабанов
, есть в конце концов «Бандитский Петербург
», которому тоже вполне бы подошла форма мюзикла!
«Небриллиантовая рука» выйдет на ТНТ 31 декабря.
«Небриллиантовая рука». ТВ-ролик
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