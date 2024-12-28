«Мы не называем наши фильмы ремейками»: Максим Ткаченко, Роман Ким и Миша Семичев о «Небриллиантовой руке» и работе с советской классикой

анонс

Актер – о сериале «Красная Поляна», «Беспринципных» и здоровом отношении к работе

Матвей Лыков: «Маска мне нужна только на съемочной площадке, вернувшись домой, я могу ее просто снять»

Режиссер сериалов «Камера Мотор» и «Демис и Марина» – об опыте КВН, скетчах и добром кино

«У нас есть и путь, и цель»: Макс Шишкин и Эльза Серова о «Последнем ронине»

22 декабря

«Смотреть на идеальных героев не интересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем