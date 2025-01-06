Анфиса Чехова: «Не нужно ни с кем себя сравнивать»

В декабре в Москве начались съемки романтической комедии «Любовь по Фрейду» режиссера Владимира Янковского. Это история о любвеобильном адвокате по бракоразводным делам, который частенько заводит романы со своими клиентками. В этот раз разоблачение настолько близко, что перед супругом своей новой пассии Дон Жуану приходится притворяться семейным психологом. Одну из ролей в фильме играет Анфиса Чехова — она станет верной подругой главной героини, которая помогает ей разобраться в отношениях с мужчинами. Мы поговорили с актрисой о новой роли, текущих проектах и ее планах.
фото: Юлия Задонская, GOLDFIELD ENTERTAINMENT
Насколько вам близка ваша героиня?
У каждой уважающей себя девушки должна быть подруга, которая в сложной ситуации достанет карты и поможет принять жизненно важное решение. Мне досталась такая героиня, которая подсказывает: «Вот этого мужика берём, а этот нам не подходит». В жизни как подруга я занимаюсь примерно тем же, только достаю не карты таро, а вычисляю натальную карту, так как интересуюсь астрологией. Кстати, карты в фильме будут, скорее всего, из моих запасов, потому что у меня их полно. Моя героиня — барышня эзотерическая, эгоцентричная и выглядит она немного «не от мира сего». Вся в украшениях, в повязках.
Да, наряд у вас очень яркий: серебристый костюм, красное хаори... Расскажите про работу с художниками по костюмам. Как разрабатывался стиль?
Этот костюм придумали вместе. Я часто в своей жизни видела эзотерических, экстравагантных женщин, поэтому понимала, что образ должен быть несколько взбалмошный, своеобразный.
А что насчет деталей? Какие из них могли бы охарактеризовать героиню лучше всего? Может, эти серьги в виде полусолнц?
Кулон с часиками на груди. Часики-то у главной героини тикают... Поэтому подруга приходит к ней на помощь!
А известно ли что-то о личной жизни вашей героини?
Пока нет, так как это не такая большая роль. Возможно, как обещает продюсер Александр Златопольский, у нас будет вторая часть, и там моя героиня будет раскрыта больше. А в этом фильме я буду просто ярким мазком, таким персонажем, который вносит больше смешного в историю.
фото: Юлия Задонская, GOLDFIELD ENTERTAINMENT
Недавно на кинофестивале «Зимний» показывали фильм «Сумма квадратов катетов». Там вы играете маму, которая по своему эзотерическому флеру чем-то напоминает новую роль…
Да, там моя мамочка тоже витает в облаках, но она больше про медитации, ретриты, духовность... Здесь же барышня более приземленная, она просто помогает подруге обводить мужа вокруг пальца. Честно говоря, раньше я играла сексуальные роли, а теперь перешла к эзотерическим. Мне предлагают немножко «отъехавших» женщин, и мне это нравится.
Если я правильно помню, у вас есть диплом психолога, верно? В фильме раскрывается в том числе тема семейной психологии, а как вы к ней относитесь?
Очень серьезно, я считаю, что психолог необходим каждому человеку. Мы часто пытаемся справиться с проблемами, просто болтая с подружками. Но подружка субъективна, ведь если она никогда не сталкивалась с дилеммой «разводиться ли с мужем, если он абьюзер», она просто может сказать: «Хорошие мужики на дороге не валяются, терпи». Все дают советы, исходя из собственного опыта, но это могут быть неправильные советы, так как опыт у всех разный. Психолог же вообще советов не даёт. Он просто позволяет тебе услышать самого себя и грамотно в самом себе разобраться. У меня есть психолог, с которым я разговариваю каждую неделю. Благодаря этому я совершенствуюсь. Это очень важный специалист, которого, к сожалению, в нашей стране недооценивают.
Как вы оцениваете сценарий грядущей комедии? Некоторые актеры говорят, что, когда читали текст, прямо хохотали.
Да, сценарий очень смешной. Я слышала, что многие в голос смеялись, и это очень здорово! На этапе читки всегда сразу понимаешь, будет ли будущее у фильма. Я думаю, что сильный сценарий в симбиозе с бомбическим актерским составом и классной режиссерской работой сделают фильм пушкой. Хочется, конечно, и душевности, как в наших советских комедиях, где не было таких технических возможностей, зато душевностью эти фильмы брали так, что их до сих пор все пересматривают.
Расскажите в целом про ваш актерский путь, какие у вас сейчас отношения с кино и с театром?
С театром у меня нет сейчас никаких отношений. Я много играла в антрепризах, но потом перестала. А в кино мне нравится, но как будто душа просит чего-то другого. Я сейчас больше развиваюсь как психолог, женский мотиватор, спикер.
А какую роль вы мечтаете сыграть?
У меня есть мечта с детства — сыграть вампира в саге с красивыми видами и замками, как в Графе Дракула. А ещё я бы, наверное, сыграла какую-нибудь ведьму. Мне очень нравится, например, образ Медузы Горгоны. Если копнуть глубже, то у неё очень грустная история, ведь в любом злодее всегда есть что-то, что привело его в эту точку. Та же всеми любимая Малефисента, она ведь не просто так стала злой. Мне очень нравятся вот такие персонажи, когда мы видим, как герой стал таким. Через такие истории люди, сбившиеся с пути, могут понять, почему они стали выбирать не свет, а тьму.
Однажды я играла похожую героиню — Анфису из «Угрюм-реки» в проекте «Главная роль» на Первом канале, где мы переигрывали сцены из известных российских фильмов. И мне очень нравятся такие надрывные роли драматически запутавшихся женщин. Поэтому хотелось бы сыграть запутавшуюся героиню с тяжелой судьбой, которая в итоге приходит к пониманию, почему с ней это случилось, и меняется.
Снимаетесь ли вы где-то еще сейчас, есть ли планы на будущее?
В кино у меня нет планов, но недавно вышло два фильма, в которых я снялась: «Сумма квадратов катетов» и детский «Осторожно! Мечты сбываются». Там я сыграла эпизодическую, но яркую роль гаишницы. А если говорить про телевизионные проекты, то я сейчас делаю «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3. Это кулинарная программа, где ко мне приходят известные люди, готовят любимые блюда детства и вспоминают то время. Помимо этого, я разрабатываю еще несколько проектов, но есть примета, что нельзя говорить о том, что пока не стоит в эфире. Однако думаю, что в новом году будет, чем удивить.
А что хотели бы пожелать нам в новом году?
Хочу пожелать больше слышать себя. Мы часто поступаем так, как говорят окружающие, как модно или «правильно». Но я желаю, чтобы все, кто это читает, больше изучали себя и свои настоящие желания. Не нужно ни с кем себя сравнивать. Нужно просто осознать, что мы все разные, и научиться понимать себя.
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