Дмитрий Паламарчук: «Я устал от ролей следователей и бандитов»

13 января на телеканале ТВ-3 стартует детективный сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком в роли бойца СОБР по имени Иван Доронин, который возвращается в родные края, чтобы решить семейные проблемы. Бывшая жена погибла при странных обстоятельствах, оставив двух маленьких сыновей (причем один Доронину не родной). Мужчина оказывается перед тяжелым выбором, ведь в его руках оказывается будущее обоих детей, а также — целого края. Кино-Театр.Ру поговорил с артистом о пути «Ронина», режиссерских амбициях и актерских мечтах.
«Ронин», на мой взгляд, несмотря на детективную составляющую и обилие экшн-сцен, история во многом мелодраматическая, и во главу угле здесь оказывается именно вопрос взаимоотношений внутри семьи, вопрос отцов и детей. О чем этот проект для вас?
Хотя в промо сериала есть в том числе ставка на экшн, я считаю, что главная изюминка — хорошая мелодраматическая история. Здесь внимание сосредоточено на мужчине, когда-то пережившем предательство любимой, и его взаимоотношениях с детьми от этой женщины — как с родным сыном, так и с её ребенком от другого брака. В фокусе оказывается внутренняя борьба моего героя, который хранит старые обиды и начинает испытывать совершенно новые, незнакомые для него отцовские чувства.
С какой стороны для вас открылся Красноярский край, где проходили съемки сериала? Учитывая, что большая часть актерского состава была из местных, и наверняка это повлияло на восприятие.
Впервые побывав в Красноярском крае, я стал большим поклонником этих мест и с удовольствием бы вернулся снова. Местные всегда шли мне навстречу, хотели показать красоту региона, дать возможность полюбить его, что и произошло.
Отдельно хочу отметить работу с красноярскими артистами. Меня поразила их любовь к профессии, открытость и в хорошем смысле наивное отношение к работе, от которой они умеют получать удовольствие. У нас остался общий чат, и мы до сих пор на связи. Я буду очень рад вновь встретиться с ребятами на площадке.
Для съемок «Ронина» вы подтянули физическую форму, чтобы визуально больше походить на спецназовца. Есть ли для вас потолок в преображениях организма и внешности для роли – на какие изменения вы могли бы согласиться, а на какие точно нет?
За время работы мне не приходилось делать чего-то действительно радикального. Разве что для проекта «Последняя статья журналиста» брился налысо, но это небольшая жертва, и мне всегда было интересно увидеть себя таким.
Я точно не готов подвергать риску жизнь и здоровье. Вспомним, как Кристиан Бейл удивлял нас быстрыми изменениями внешнего вида: в «Машинисте» был в ужасном анорексичном состоянии, а спустя четыре месяца уже снимался в «Бэтмене», сумев набрать достаточно мышечной массы. Я уверен, такое не проходит бесследно для организма. Любые манипуляции с телом должны быть согласованы с врачами. Что касается других экспериментов, например, с пластическим гримом, я за. Но всё также должно быть оправдано в рамках сюжета, а не сделано ради хайпа.
Насколько для вас важно самому выполнять трюки в кадре?
Абсолютно неважно, и, более того, я противник этой практики среди актеров. Существует каскадерский цех, где творческие и увлеченные профессионалы постоянно оттачивают свое мастерство. С какой стати я должен отбирать у них работу, не имея подобной подготовки? У артистов свои задачи, у каскадеров свои, и они блистательно с ними справляются, украшая кино.
Недавно завершились съемки еще одного проекта ТВ-3 с вашим участием. Это детективный сериал «Зов русалки», где вы снялись вместе с Андреем Фроловым. Поделитесь вашими впечатлениями об этом проекте и вашей роли.
После «Ронина» было особенно интересно погрузиться в этот проект, ведь у меня появилась возможность воплотить образ совершенно противоположный Доронину. В «Зове русалки» я сыграл скользкого типа с определенными комплексами, неврастеническими чертами, в чем-то жестокого, тщеславного и нарциссичного. Плюс мне также предоставили свободу для импровизации. С нетерпением жду, что получилось!
Вы неоднократно упоминали, что смотрите в сторону режиссуры. И на съемках «Ронина» также принимали участие в разведении сцен. Это был первый подобный опыт или вы нередко задействованы в таком качестве?
На проектах я стараюсь не только выполнять актерскую работу, но и предлагать решение сцен. Если режиссер готов слушать и использовать эти идеи, замечательно. Если нет, то я ни в коем случае не спорю, в процессе важна субординация. Категоричный отказ я получал редко. Мне повезло работать с режиссерами, которые открыты для сотворчества.
Три года назад вы опубликовали в сети свою режиссерскую работу — короткий метр «Кошколовка». Как родилась идея этой камерной истории? Почему выбрали формат с публикацией на YоuTubе? Получили ли вы какую-то полезную обратную связь от коллег по цеху?
Изначально у меня была идея сериала на восемь-десять эпизодов. Это постапокалиптическая история о жизни нескольких героев во время эпидемии неизвестного вируса в Петербурге и области. Были написаны синопсис и несколько серий, я разрабатывал план для реализации проекта, а потом началась настоящая пандемия. В период самоизоляции появилось много свободного времени, и я решил переформатировать пилотную серию в короткий метр. Мы сняли «Кошколовку» за два дня на даче моих родителей. Это был интересный опыт, я сам не ожидал, каким получится кино. Задумывал мистический триллер, но коллеги сказали, что это артхаус, и я с ними согласен. Фильм получился не банально развлекательным, не пугающим, а каким-то медитативным, с тягучей атмосферой. Это была завершенная работа, которую хотелось показать людям, поэтому «Кошколовка» есть в сети свободном доступе.
Почему для вас важно получить режиссерское образование, чтобы самому снимать? Ведь вы отлично знакомы со спецификой работы на площадке.
Сейчас у меня действительно хватит опыта, чтобы занять режиссерское кресло. Но я считаю, что для создания интересного и высокохудожественного кино нужно прежде всего иметь обширную культурную базу, повышать насмотренность. Во время учебы в институте я сосредоточился на актерском мастерстве и не уделял достаточно времени другим дисциплинам. Если бы я сейчас мог снова оказаться на занятиях своих замечательных преподавателей по истории искусств, я бы не раздумывая согласился.
Известно, что вы поклонник видеоигр, которые сейчас активно проникают в кино. Вы следите за вышедшими экранизациями? Например, The Last of us, «Ведьмак».
Да, я смотрел всё вышеперечисленное. Мне очень импонирует, что кинематографисты стали обращать внимание на видеоигры, это правильная тенденция. Сценарии многих экранизаций написаны великолепно. Если «Ведьмак» основан на книгах Сапковского, то The Last of Us — это эксклюзивная разработка студии Naughty Dog. Это очень проработанная, интересная, психологическая и эмоциональная игра. Проходя первую часть, я был впечатлен её историей и подумал, что она заслуживает экранизации, чтобы сделать этот сюжет доступным для тех, кто не играет в видеоигры.
В России, к слову, тоже не отстают от этого тренда, осенью Кинопоиск объявил, что работает над экранизацией Atomic Heart. Вам было бы интересно принять участие в таком проекте? Можно сказать, что это могло бы стать соединением профессионального и личного интереса?
Atomic Heart — хорошая игра со своей атмосферой и проработанной вселенной, с потрясающей работой художников. Однако это первая яркая игра, вышедшая на мировой рынок, и экранизировать её сразу немного наивно, на мой взгляд.
В нулевые я был поклонником фантастики. Мне кажется, у нас много хороших литературных произведений от талантливых авторов. Например, великолепные работы Сергея Лукьяненко и Ника Перумова, чьи произведения удивительно редко экранизируют.
Если говорить о соединении хобби и профессии, я бы с удовольствием принял участие в разработке какой-нибудь видеоигры. Отдал свою внешность для создания персонажа с помощью CG, озвучил бы его и с огромным удовольствием потом поиграл в эту игру.
Отвечают ли текущие проекты вашим актерским амбициям? Если у вас сложится с режиссурой, то вы бы хотели писать для себя в том числе какие-то роли, которые сейчас не предлагают продюсеры в силу сложившегося амплуа?
Скажу честно, я устал от ролей следователей и бандитов. Даже в проектах, которые не относятся к жанрам детектива и полицейской драмы, меня всё равно приглашают сыграть сотрудников внутренних дел. Мне же более интересны персонажи, далекие от силы и смелости. Я бы хотел воплотить образы людей ранимых, закомплексованных, с душевными травмами, тех, кто ищет свое место в этом мире, кого-то в духе гоголевского «маленького человека».
Если я прикоснусь к режиссуре, то маловероятно, что буду снимать себя. Мне как раз хочется снимать кино о других людях. В нашей индустрии мало внимания уделяется интересным женским персонажам, хотя сейчас ситуация и меняется. Мне было интересно изучить женщин с их проблемами, желаниями, страстями и комплексами.
Какую роль вы считаете знаковой в своей карьере и почему?
Несложно догадаться, что это Алексей Фомин из сериала «Невский», благодаря которому меня знают, наверное, 70-80% зрителей. Я очень люблю своего персонажа. Надеюсь, продолжение сериала не заставит себя ждать, но пока я не могу ничего официально подтвердить.
Последние пару лет у себя в соцсетях вы делитесь итогами года. Каким для вас был 2024-й?
Минувший год был для меня очень хорошим и плодотворным, несмотря на небольшую занятость в кино. «Ронин» стал, по сути, моим главным проектом 2024-го. Зато у меня было достаточно времени, чтобы побыть с собой, и я бы назвал 2024-й годом самоанализа. Я многое понял про свое место в жизни, ощущение счастья — причем такого бытового внутреннего счастья. Я научился быть счастливым благодаря простым вещам, которые нас окружают. Природа, собака, камин — всё это может приносить радость. Это, возможно, связано с возрастными изменениями. В любом случае я запомню 2024-й как очень счастливый.
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