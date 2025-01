Дмитрий Паламарчук: «Я устал от ролей следователей и бандитов»

фото: © Александр Исаков / Пресс-служба телеканала ТВ-3



фото: © Александр Исаков / Пресс-служба телеканала ТВ-3

«Ронин»

Хотя в промо сериала есть в том числе ставка на экшн, я считаю, что главная изюминка — хорошая мелодраматическая история. Здесь внимание сосредоточено на мужчине, когда-то пережившем предательство любимой, и его взаимоотношениях с детьми от этой женщины — как с родным сыном, так и с её ребенком от другого брака. В фокусе оказывается внутренняя борьба моего героя, который хранит старые обиды и начинает испытывать совершенно новые, незнакомые для него отцовские чувства.Впервые побывав в Красноярском крае, я стал большим поклонником этих мест и с удовольствием бы вернулся снова. Местные всегда шли мне навстречу, хотели показать красоту региона, дать возможность полюбить его, что и произошло.Отдельно хочу отметить работу с красноярскими артистами. Меня поразила их любовь к профессии, открытость и в хорошем смысле наивное отношение к работе, от которой они умеют получать удовольствие. У нас остался общий чат, и мы до сих пор на связи. Я буду очень рад вновь встретиться с ребятами на площадке.За время работы мне не приходилось делать чего-то действительно радикального. Разве что для проекта « Последняя статья журналиста » брился налысо, но это небольшая жертва, и мне всегда было интересно увидеть себя таким.Я точно не готов подвергать риску жизнь и здоровье. Вспомним, как Кристиан Бейл удивлял нас быстрыми изменениями внешнего вида: в « Машинисте » был в ужасном анорексичном состоянии, а спустя четыре месяца уже снимался в « Бэтмене », сумев набрать достаточно мышечной массы. Я уверен, такое не проходит бесследно для организма. Любые манипуляции с телом должны быть согласованы с врачами. Что касается других экспериментов, например, с пластическим гримом, я за. Но всё также должно быть оправдано в рамках сюжета, а не сделано ради хайпа.Абсолютно неважно, и, более того, я противник этой практики среди актеров. Существует каскадерский цех, где творческие и увлеченные профессионалы постоянно оттачивают свое мастерство. С какой стати я должен отбирать у них работу, не имея подобной подготовки? У артистов свои задачи, у каскадеров свои, и они блистательно с ними справляются, украшая кино.После «Ронина» было особенно интересно погрузиться в этот проект, ведь у меня появилась возможность воплотить образ совершенно противоположный Доронину. В «Зове русалки» я сыграл скользкого типа с определенными комплексами, неврастеническими чертами, в чем-то жестокого, тщеславного и нарциссичного. Плюс мне также предоставили свободу для импровизации. С нетерпением жду, что получилось!На проектах я стараюсь не только выполнять актерскую работу, но и предлагать решение сцен. Если режиссер готов слушать и использовать эти идеи, замечательно. Если нет, то я ни в коем случае не спорю, в процессе важна субординация. Категоричный отказ я получал редко. Мне повезло работать с режиссерами, которые открыты для сотворчества.Изначально у меня была идея сериала на восемь-десять эпизодов. Это постапокалиптическая история о жизни нескольких героев во время эпидемии неизвестного вируса в Петербурге и области. Были написаны синопсис и несколько серий, я разрабатывал план для реализации проекта, а потом началась настоящая пандемия. В период самоизоляции появилось много свободного времени, и я решил переформатировать пилотную серию в короткий метр. Мы сняли «Кошколовку» за два дня на даче моих родителей. Это был интересный опыт, я сам не ожидал, каким получится кино. Задумывал мистический триллер, но коллеги сказали, что это артхаус, и я с ними согласен. Фильм получился не банально развлекательным, не пугающим, а каким-то медитативным, с тягучей атмосферой. Это была завершенная работа, которую хотелось показать людям, поэтому «Кошколовка» есть в сети свободном доступе.Сейчас у меня действительно хватит опыта, чтобы занять режиссерское кресло. Но я считаю, что для создания интересного и высокохудожественного кино нужно прежде всего иметь обширную культурную базу, повышать насмотренность. Во время учебы в институте я сосредоточился на актерском мастерстве и не уделял достаточно времени другим дисциплинам. Если бы я сейчас мог снова оказаться на занятиях своих замечательных преподавателей по истории искусств, я бы не раздумывая согласился.Да, я смотрел всё вышеперечисленное. Мне очень импонирует, что кинематографисты стали обращать внимание на видеоигры, это правильная тенденция. Сценарии многих экранизаций написаны великолепно. Если «Ведьмак» основан на книгах Сапковского , то The Last of Us — это эксклюзивная разработка студии Naughty Dog. Это очень проработанная, интересная, психологическая и эмоциональная игра. Проходя первую часть, я был впечатлен её историей и подумал, что она заслуживает экранизации, чтобы сделать этот сюжет доступным для тех, кто не играет в видеоигры.Atomic Heart — хорошая игра со своей атмосферой и проработанной вселенной, с потрясающей работой художников. Однако это первая яркая игра, вышедшая на мировой рынок, и экранизировать её сразу немного наивно, на мой взгляд.В нулевые я был поклонником фантастики. Мне кажется, у нас много хороших литературных произведений от талантливых авторов. Например, великолепные работы Сергея Лукьяненко , чьи произведения удивительно редко экранизируют.Если говорить о соединении хобби и профессии, я бы с удовольствием принял участие в разработке какой-нибудь видеоигры. Отдал свою внешность для создания персонажа с помощью CG, озвучил бы его и с огромным удовольствием потом поиграл в эту игру.Скажу честно, я устал от ролей следователей и бандитов. Даже в проектах, которые не относятся к жанрам детектива и полицейской драмы, меня всё равно приглашают сыграть сотрудников внутренних дел. Мне же более интересны персонажи, далекие от силы и смелости. Я бы хотел воплотить образы людей ранимых, закомплексованных, с душевными травмами, тех, кто ищет свое место в этом мире, кого-то в духе гоголевского «маленького человека».Если я прикоснусь к режиссуре, то маловероятно, что буду снимать себя. Мне как раз хочется снимать кино о других людях. В нашей индустрии мало внимания уделяется интересным женским персонажам, хотя сейчас ситуация и меняется. Мне было интересно изучить женщин с их проблемами, желаниями, страстями и комплексами.Несложно догадаться, что это Алексей Фомин из сериала « Невский », благодаря которому меня знают, наверное, 70-80% зрителей. Я очень люблю своего персонажа. Надеюсь, продолжение сериала не заставит себя ждать, но пока я не могу ничего официально подтвердить.Минувший год был для меня очень хорошим и плодотворным, несмотря на небольшую занятость в кино. «Ронин» стал, по сути, моим главным проектом 2024-го. Зато у меня было достаточно времени, чтобы побыть с собой, и я бы назвал 2024-й годом самоанализа. Я многое понял про свое место в жизни, ощущение счастья — причем такого бытового внутреннего счастья. Я научился быть счастливым благодаря простым вещам, которые нас окружают. Природа, собака, камин — всё это может приносить радость. Это, возможно, связано с возрастными изменениями. В любом случае я запомню 2024-й как очень счастливый.