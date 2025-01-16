«Все против, а вы любите»: молодые актеры фильма «Четыре четверти» о своем творческом пути, съемках фильма и российском кино

16 января в прокат вышла романтическая мелодрама «Четыре четверти», снятая по роману-бестселлеру Александра Юка. В фильме Евгении Тирдатовой сюжет сосредоточен на истории одиннадцатиклассницы. Переехав в столицу, Маша хочет спокойно закончить физмат и поступить в университет, но ее планам не суждено сбыться: в жизнь врывается настоящая любовь. В картине, продолжающей традиции культовых «Вам и не снилось» и «Школьного вальса», зритель увидит не только Надежду Михалкову, Ирину Пегову, Любовь Толкалину, но и молодых актёров. Кино-Театр.Ру поговорил с Петром Безменовым, Анастасией Ермошиной, Артемом Рудневым и Денисом Косиковым об их актерском пути и съемках проекта «Четыре четверти».
Петр Безменов
, исполнитель одной из главных ролей в фильме, уже смог показать себя в проектах «Полицейский с Рублевки
» и «Диагноз "Везучая"
». В фильме «Четыре четверти» он играет главного героя Женю, человека искусства, которого друзья называют Монмартиком:
«Актерским мастерством я занимаюсь с одиннадцати лет. Как казалось мне и людям вокруг, у меня это неплохо получалось. Родители также меня очень поддерживали в этом направлении, и я начал заниматься в киножурнале «Ералаш». Так я и попал в мир фильмов и сериалов. Вообще работа в кино дарит мне счастье. Несмотря на сложности, ночные смены, это совместное творчество, ощущение, что здесь и сейчас мы строим нечто крутое, позволяет получить большое удовольствие. Для меня, как студента театрального вуза, это хорошая практика и возможность научиться новому».
«Пробы на фильм «Четыре четверти» запомнились тем, что меня попросили прочитать стихи. Обычно все сразу переходят к работе над сценарием, а здесь было не так. Сейчас кажется, что для проб на Мосфильм я приезжал раз пять или шесть: работал с разными партнершами и эпизодами. Чтобы достоверно показать работу Жени, пришлось много общаться с художниками на площадке. У меня вообще руки не из того места растут: с рисованием не очень хорошо, к скульптурам я никогда не притрагивался. За месяц рисовать, конечно, не научишься, но я пытался понять, как это сымитировать – правильно держать кисть и карандаш, делать наброски и так далее».
«В фильме «Четыре четверти» много непростых и эмоциональных моментов, но сейчас в голову приходят технически сложные сцены. Например, во время съемок драки было уже холодно, я лежал на земле в тонком свитере, и по мне пару раз по-настоящему зарядили. Несмотря на то, что у меня нет страха высоты, стоять на карнизе тоже, мягко говоря, было непросто. Страховочный трос был, но поскольку он не натянут, ты не чувствуешь его. У тебя трясется все тело, а тебе надо изобразить легкость происходящего. После таких съемок я выкуривал по три сигареты подряд. С любовными сценами тоже не всё сразу получалось. Мы много работали с Настей, чтобы сделать чувства на экране более глубокими и реальными для зрителя. При этом атмосфера на площадке всегда была рабочая, но не без творческих разногласий. Мне кажется, это, наоборот, хорошо: никто не был равнодушен к тому, что мы снимаем, все хотели выдать максимум».
«Честно скажу, во время съемок мне казалось, что мы с моим персонажем больше похожи и его действия оправданы. Сейчас же я думаю «ну и человек!» Женя очень сложный, многогранный и талантливый, но я даже не уверен, что, встретившись с ним в реальной жизни, мы бы нашли общий язык. Он сам по себе жуткий максималист, но здесь играет роль и подростковый период. Чтобы показать его историю первой любви, пришлось поискать свои воспоминания. Найти те самые моменты, когда это всё ещё не переросло в любовь, показать развитие чувства, которое потом становится центром жизни и вытесняет всё остальное. Тогда ещё ты ничего не знаешь о балансе и просто любишь».
Для Анастасии Ермошиной
«Четыре четверти» стал дебютом. В фильме студентка ВТУ им. М.С. Щепкина играет ученицу выпускного класса Машу, которая, перейдя в новую школу, влюбляется в одноклассника Женю.
«Мои пробы начались сразу с финальной и одновременно самой сложной по эмоциональности сцены. Я тогда впервые была на пробах вообще, и тут сразу надо было перейти эту грань, стать героем и забыть, что происходит вокруг. Поскольку это мой дебют, мне было не просто волнительно, а иногда и страшно. К тому же я не знала, как себя вести правильно, так как в театральном вузе мы чаще всего работаем на сцене, а не перед камерой. Мне очень повезло с партнером, который снимался с детства. Помогло и общение с профессиональными взрослыми актёрами. Я особенно благодарна Кириллу Гребенщикову
и Ксении Рябинкиной
, которые мне стали папой и бабушкой не только в фильме, но на все съемочные дни. Так страх постепенно отступал, и я начала жить в кадре».
«Когда я прочитала сценарий и книгу, я поняла, что мы с Машей очень похожи по внутренним ощущениям, поведению и мыслям, я понимала её полностью, так как видела в ней себя. Съемки начались летом, поэтому учебе это не мешало. Я знаю, что не во всех вузах отпускают сниматься после первого курса, но мой мастер Владимир Бейлис
сказал, что не может мне запретить работу над фильмом. Я очень благодарна ему за это. В начале года в вузе начались отрывки, и, конечно, иногда надо было расставлять приоритеты. Приходилось что-то пропускать, но тогда вместо того, чтобы спать, я учила тексты и готовилась к занятиям. Мне удалось совместить всё. Это моя маленькая победа! Съемки вообще помогли мне стать более уверенной в себе. На первом курсе я боялась выходить на сцену, сидела на задних рядах, после съемок этого стало намного меньше.»
«Для меня «Четыре четверти» — это школьная история о первой любви, именно поэтому этот фильм подойдет для любой аудитории. Подростки смогут найти себя в этих в этих героях. Более старшему поколению фильм может напомнить «Вам и не снилось», так как это история про то, что все против, а вы любите, и с этим сильным чувством невозможно ничего сделать. При этом от советских картин наш фильм отличается временем действия. Я также в нем вижу больше личную, реальную историю, это во многом автобиография автора книги. И чтобы рассказать её правильно, мы много беседовали и работали со сценаристом и автором книги».
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Рецензия на фильм «Четыре четверти»
Артём Руднев
, выпустившийся из ВГИКА, в фильме сыграл роль Гарика, парня, который так же, как и Женя, влюблен в Машу.
«В проект «Четыре четверти» я попал совершенно случайно. Пришел на пробы, прочитал стихотворения, через несколько месяцев меня позвали дальше. Мне понравился материал, я считаю, что все проекты приходят свыше. Как мне кажется, с Гариком мы похожи. Анализируя своего героя, я могу сказать, что он хочет быть лучшим во всем, в нем есть соревновательный дух. Однако в стремлении доказать свою крутость он обесценивает сам себя. Его нельзя назвать отрицательным персонажем. Он искренне не понимает, почему Маша выбирает Монмартика, а не его, крутого парня на мотоцикле».
«Кино в отличие от театра мне нравится тем, что можно отключиться от своей жизни, разом прожить любовь, обрести друзей и преодолеть конфликты. Так было и с фильмом «Четыре четверти». После съемок у меня остались очень тёплые воспоминания: это было как возвращение в школьные времена. Сыграло роль и то, что большинство ребят были младше меня. На съемках в школе даже висела доска почета, где было написано, что Гарик – отличник. Я сфотографировался рядом с ней и рассылал всем».
«Я думаю, что «Четыре четверти» подойдет для просмотра тем, кто рос на советском кино, так как фильм сделан в подобной стилистике. Если сравнивать с «Вам и не снилось», то мне кажется, что «Четыре четверти» — совершенно другой проект, потому что здесь больше персонажей, более современный мир, где уже появляется некоторая свобода».
«Касательно будущих проектов я всегда стараюсь выбирать то, что мне самому хотелось бы посмотреть, персонажей, которых зритель мог бы соотнести с собой и переосмыслить свое существование. Такие проекты я называю «смыслообразующими», конечно, хочется работать именно в таких».
Дениса Косикова
сейчас можно увидеть в научно-фантастическом сериале «Подростки в космосе
» и в криминальной комедии «На автомате
». Однако первые пробы актёра состоялись на проекте «Четыре четверти», где он сыграл Сашку, друга главного героя.
«Вопрос о совмещении учёбы и работы над проектами на самом деле состоит не в сложности, а во времени. На одном проекте у меня, действительно, совпал выпуск спектакля и съемки. Получалось, что ночью я снялся, а потом пошел играть дальше. Жестко? Да, но если ты это любишь, то любые сложности преодолеваются».
«Я приехал на пробы на фильм «Четыре четверти», познакомился с замечательным кастинг-директором Лизой Шмаковой
. Если честно, я даже не знал на какую из ролей я пробуюсь. Потом уже на Мосфильме познакомился с режиссёром и автором книги, и мы начали работу. В фильме я играю не главного персонажа, а друга героев, открытого парня Саню. Мне очень понравился подход автора сценария и книги к второстепенным персонажам. В фильме есть большая компания друзей, и каждому было уделено внимание, у каждого была своя история. Мы много обсуждали, как «обогатить» этих героев, сделать их не только подспорьем для главных. На момент съемок все ребята и я в том числе не имели такого большого опыта, и доверяли видению авторов, чтобы они через нас смогли показать эту историю».
«Мне кажется, «Четыре четверти» может зацепить зрителя тем, что в этой картине нет назидательности, она не пытается кого-то учить, она существует отстраненно, рассказывает о двух ребятах, которым не нужно ничего больше, кроме того, чтобы быть вместе. Преимущество фильма в том, что он про светлую, чистую любовь».
«На будущее у меня нет конкретных планов, я хочу развиваться, попробовать всё. У меня никогда не было конкретных запросов, например, «хочу сыграть Гамлета!», я люблю разбираться в историях. Я убежден в том, что в любой пьесе, в любом сценарии что-то есть».
«Четыре четверти» в кинотеатрах с 16 января
.
«Четыре четверти». Трейлер №2
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