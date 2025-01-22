Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»



фото: премьера фильма "Холоп. Великолепный век"



фото: премьера фильма "Холоп. Великолепный век"

«Холоп. Великолепный век»

Честно говоря, сама динамика сюжета настолько гениальна, что практически каждая культура или страна могла бы адаптировать её и сделать своей. Признаюсь, я не смотрел оригинал полностью, лишь несколько сцен. Однако теперь, когда мы завершили съёмки, я, скорее всего, его посмотрю. То, что действие происходит в Османской империи, делает эту историю глубоко турецкой, но основная идея — взаимоотношения отца и сына, и сама цель истории, которая заключается в том, чтобы помочь персонажу измениться к лучшему, — является универсальной и понятной для всех.Абсолютно согласен, юмор — это настоящее культурное явление. Конечно, есть множество шуток и нюансов, понятных только внутри культуры, и они могут быть недоступны для посторонних. Однако в то же время существует и универсально понятный юмор, особенно если он основан на ситуациях. Конечно, в «Холопе» есть шутки и фразы, которые рассчитаны на турецкую аудиторию. Но мы постарались сделать больший акцент на юморе, связанном с обстоятельствами, в которых оказываются герои. Мы хотели сделать так, чтобы комедия была доступной и понятной для зрителей из разных стран, в том числе и России.Честно говоря, единственная причина, которая приходит мне в голову, — это то, что этот период невероятно популярен, и о нём знают люди по всему миру. Но если совсем честно, я и сам точно не знаю. Лично я сам хотел бы вернуться намного дальше — в доисторические времена! Было бы интересно заглянуть в эпоху до нашей эры.Российская аудитория просто феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично. Если говорить о турецких фильмах, то я бы порекомендовал обратить внимание на драматические и исторические картины, которые демонстрируют наше культурное наследие. В Турции снимается много интересного кино, оно может удивить своей искренностью и эмоциональной глубиной.На мой взгляд, основное различие — это условия работы. В Турции работать намного сложнее, однако, несмотря на это, мы создаём потрясающие проекты. Это заставляет меня думать, если бы у нас были условия, как в других странах, как многого мы могли бы достичь? В этом смысле наша индустрия остро нуждается в лучшей организации процессов. Но, помимо этого, я очень горжусь тем, что мы производим, и потенциал турецкого кино меня искренне вдохновляет.Конечно, я хотел бы работать на международной сцене — это будет моим приоритетом в ближайшие годы. Возможность участвовать в международных проектах или копродукциях — это мечта, к которой я стремлюсь, если сложатся подходящие обстоятельства. Работа в российском проекте? Почему бы и нет! Это было бы очень интересно.