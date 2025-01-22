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Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»

интервью >>
22 января 2025
«Холоп» встречает Османскую Империю: 23 января на экраны российских кинотеатров выходит турецкая версия российской комедии, снятая режиссером Онуром Унлю. Русская версия картины получила в прокате название «Холоп. Великолепный век», оригинальное же название — Şımarık, «Мажор». Как и в первом фильме, щепотка магии ― и избалованный сынок богатых родителей отправляется прямиком в средневековье, где неожиданно теряет свой статус и оказывается рядовым сотрудником конюшни при дворе султана Сулеймана. Что понравится в фильме российским зрителям? Звезда турецких сериалов Керем Бюрсин в главной роли и экзотическая восточная обстановка, которые отлично легли на полюбившийся зрителям сюжет. Чтобы раскрыть контекст фильма для русскоязычной аудитории, мы задали несколько вопросов Бюрсину на шумной премьере фильма в Стамбуле.

Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»
фото: премьера фильма "Холоп. Великолепный век"

«Холоп. Великолепный век» ― это ремейк российской комедии 2019 года, а помимо турецкой версии, существуют также французская и монгольская. Видели ли вы оригинал? Какие аспекты персонажей или сюжета могут быть не универсальными, а специфическими для турецкой культуры?

Честно говоря, сама динамика сюжета настолько гениальна, что практически каждая культура или страна могла бы адаптировать её и сделать своей. Признаюсь, я не смотрел оригинал полностью, лишь несколько сцен. Однако теперь, когда мы завершили съёмки, я, скорее всего, его посмотрю. То, что действие происходит в Османской империи, делает эту историю глубоко турецкой, но основная идея — взаимоотношения отца и сына, и сама цель истории, которая заключается в том, чтобы помочь персонажу измениться к лучшему, — является универсальной и понятной для всех.

У многих стран есть своя концепция национального юмора. Чем известна турецкая комедия и как это отражено в турецком «Холопе»?

Абсолютно согласен, юмор — это настоящее культурное явление. Конечно, есть множество шуток и нюансов, понятных только внутри культуры, и они могут быть недоступны для посторонних. Однако в то же время существует и универсально понятный юмор, особенно если он основан на ситуациях. Конечно, в «Холопе» есть шутки и фразы, которые рассчитаны на турецкую аудиторию. Но мы постарались сделать больший акцент на юморе, связанном с обстоятельствами, в которых оказываются герои. Мы хотели сделать так, чтобы комедия была доступной и понятной для зрителей из разных стран, в том числе и России.

Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»

Почему вашего персонажа отправляют именно во времена Сулеймана? Есть ли историческая эпоха, в которую вы сами хотели бы попасть?

Честно говоря, единственная причина, которая приходит мне в голову, — это то, что этот период невероятно популярен, и о нём знают люди по всему миру. Но если совсем честно, я и сам точно не знаю. Лично я сам хотел бы вернуться намного дальше — в доисторические времена! Было бы интересно заглянуть в эпоху до нашей эры.

Турецкие сериалы, включая «Постучись в мою дверь», очень популярны в России. Более того, в нашей стране даже снимали собственный ремейк этого сериала. Однако турецкие фильмы не так часто попадают на российский рынок и менее известны. Какие фильмы вы бы порекомендовали российской аудитории?

Российская аудитория просто феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично. Если говорить о турецких фильмах, то я бы порекомендовал обратить внимание на драматические и исторические картины, которые демонстрируют наше культурное наследие. В Турции снимается много интересного кино, оно может удивить своей искренностью и эмоциональной глубиной.

Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»
фото: премьера фильма "Холоп. Великолепный век"

Ваше детство прошло в разных странах, а свою карьеру вы начали в американских сериалах и рекламных проектах. Какие основные различия в кинопроизводстве между США и Турцией? Интересуют ли вас международные проекты? Например, вы бы хотели принять участие в российском проекте или международной копродукции?

На мой взгляд, основное различие — это условия работы. В Турции работать намного сложнее, однако, несмотря на это, мы создаём потрясающие проекты. Это заставляет меня думать, если бы у нас были условия, как в других странах, как многого мы могли бы достичь? В этом смысле наша индустрия остро нуждается в лучшей организации процессов. Но, помимо этого, я очень горжусь тем, что мы производим, и потенциал турецкого кино меня искренне вдохновляет.

Конечно, я хотел бы работать на международной сцене — это будет моим приоритетом в ближайшие годы. Возможность участвовать в международных проектах или копродукциях — это мечта, к которой я стремлюсь, если сложатся подходящие обстоятельства. Работа в российском проекте? Почему бы и нет! Это было бы очень интересно.

«Холоп. Великолепный век» в кинотеатрах с 23 января

«Холоп. Великолепный век»

Юлия Кузищина
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обсуждение >>
№ 2
Zaratusklo   22.01.2025 - 16:30
... И чтоб этот серб Франца Фердинанда с супругой только ранил, а лучше и вовсе промазал. Никакой первой мировой и сразу Великолепный век. Я уже имя герою придумал. Гаврила Принцип 2.0 читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   22.01.2025 - 16:03
Есть вероятность, что у нас будут снимать Холоп 3. Пусть на главную роль возьмут турка вместо серба. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично» фотографии
Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично» фотографии
Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично» фотографии
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