Мишель Хазанавичус: «Мы черпали вдохновение из картин русского художника Ивана Билибина»

анонс

23 января Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки» Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями

22 января Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично» Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и фильма «Холоп. Великолепный век» отвечает на вопросы Кино-Театр.Ру

16 января «Все против, а вы любите»: молодые актеры фильма «Четыре четверти» о своем творческом пути, съемках фильма и российском кино Петр Безменов, Анастасия Ермошина, Артем Руднев и Денис Косиков в истории о первой любви