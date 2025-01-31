Джонни Депп: «Я был в восторге от безумия этих экспериментов и ощущения, что возможно всё»

30 января на широкие экраны вышел фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия», режиссером которого стал Джонни Депп. Картина посвящена 72 безумным часам из жизни великого художника Амедео Модильяни (для друзей – Моди), которые тот провел в Париже 1916-го. Незадолго до премьеры Депп рассказал об отношении к искусству, дружбе с Аль Пачино — и как он нашел своего идеального Моди.
О том, где черпал вдохновение для работы над фильмом
Мне нравятся работы Марселя Карне
— особенно «Северный отель
» (1938) и «Дети райка
» (1945), и, чтобы рассказать историю Моди на языке кино, я обратился к его творчеству. Мне хотелось погрузить зрителей в мир Моди, перенести их в саму его суть, чтобы они ощутили всю грязь, красоту, ужас, романтику и юмор — всё до мельчайших подробностей.
Кроме того, я вдохновлялся светилами киноэкрана того времени — в первую очередь, Чарли Чаплином
и Бастером Китоном
, которыми я восхищаюсь уже долгие годы. Из современных кинодеятелей не могу не отметить моих дорогих друзей и товарищей Джима Джармуша
и Эмира Кустурицу
, к которым я мысленно обращаюсь всякий раз, когда речь заходит о кино.
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О главной идее фильма
Я хотел поведать универсальную историю о любви, искусстве и отвержении, чтобы любой человек, независимо от того, кто он, где и почему, мог найти что-то, над чем поразмыслить и что поможет хоть немного распутать этот бесконечный клубок, известный нам как жизнь, как бытие, как результат сотворения всего сущего.
О любимых творцах
Я питаю какую-то особенную любовь к Ван Гогу
. Знаете, еще в детстве я читал биографию от Ирвинга Стоуна и письма Ван Гога к брату Тео. Знакомство с ним стало откровением для меня. История создания сюжетов, мужчины и женщины, ставшие героями картин Ван Гога, идея страдания во имя созидания — всё это оставило глубокий след в моей душе.
Когда ты по-настоящему понимаешь, что стоит за этими образами и через что он проходил, — для меня это было просто «Вау». Потому что тогда ты раскрываешь многогранность его личности.
О творческой среде Парижа начала XX века
Меня поразило, что среди парижских художников начала века — от Пикассо до Модильяни, от Сутин до Утрилло — не было принято копировать ни друг друга, ни других. Конечно, можно провести параллели, например, между работами Бранкузи и Пикассо и портретами Модильяни, даже его скульптурами. Схожесть и правда есть. Но меня впечатлило, что эти люди вместо того, чтобы с точностью перенести увиденное на бумагу… решили уйти от реализма и создать нечто совершенно иное.
Экспрессионизм и импрессионизм, экспериментирующие с идеей запечатлеть объект, выйдя за рамки реализма... Я был в восторге от безумия этих экспериментов и ощущения, что возможно всё. Каждый из них выработал неповторимый стиль, который взорвал людям мозг. Это походило на дебют Литл Ричарда
на телевидении в 1957 году.
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О том, как проект, где он мог сняться, стал его второй режиссерской работой
Всё началось, когда мы работали вместе с Аль Пачино над фильмом «Донни Браско
» Майка Ньюэлла
в 1997 году. Аль говорил мне, что собирается поставить фильм о Модильяни. Кажется, он тогда еще намекнул, что я мог бы сыграть главную роль. Я бы согласился не раздумывая. Но знаете, как бывает: время идёт, то он занят, то я. Каждый идет своей дорогой.
Прошло 20 лет, и году в 2017 я снова заговорил с Пачино об Амедео Модильяни. Вдруг Аль говорит: «Эй, Джон, ты помнишь, что я собирался снять фильм о Модильяни?
» «Да, конечно помню
». «Ты должен его срежиссировать
». Я сказал: «Слушай, дружище, если ты этого хочешь, то я согласен. Я ни разу не режиссер, но я всё равно постараюсь изо всех сил и попробую не подвести тебя
». Не знаю почему, но он поверил в меня.
О роли съемочной команды
Дело в том, что мне очень повезло: я многому научился в этой индустрии не только благодаря актерскому опыту и всё такое, но и благодаря работе с невероятно талантливыми людьми.
Я всегда испытываю огромное уважение к съемочной команде. Да, для сценариста, режиссера и актеров кино может иметь очень личный смысл... но фильм — это, мать их, все, кого вы видите на съемочной площадке: каждый чувак, кому ты говоришь «Доброе утро» и от кого получаешь «Доброе утро» в ответ, — каждый из них здесь не просто так. В девяти из десяти случаев они здесь потому, что являются лучшими в своем деле. Поэтому я им не мешаю.
Я не вправе указывать [художнику-постановщику] Дэйву Уоррену
, что делать — он гений. Я не вправе учить [оператора] Дариуша Вольского
, как снимать ту или иную сцену. Всё рождается благодаря сотрудничеству. Это совместная работа длинной цепочки людей от продюсеров до актеров, от осветителей и до ответственных за питание…
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О Риккардо Скамарчо в роли Модильяни
Изначально я утвердил Риккардо, увидев его фото. Мне показали кучу снимков, потому что я искал именно итальянского актера. И вот я листаю страницы и вижу Риккардо — его глаза сразу же напомнили мне глаза Оливера Рида
. А я люблю Оливера Рида. Он был рисковым, остроумным и крутым. А в Риккардо я вижу что-то от Оливера Рида и еще от Марчелло Мастроянни
— классической кинозвезды, смекаете? Я сразу понял: «Это он
».
«Моди. Три дня на крыльях безумия» в кинотеатрах с 30 января.
«Моди: Три дня на крыльях безумия»
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