Пабло Агуеро: «Наш Сент-Экзюпери — квинтэссенция мечтателя»

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О фильме «Моди», Модильяни, исполнителе главной роли и дружбе с Аль Пачино

Джонни Депп: «Я был в восторге от безумия этих экспериментов и ощущения, что возможно всё»

23 января

Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки»

Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями