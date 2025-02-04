Пабло Агуеро: «Наш Сент-Экзюпери — квинтэссенция мечтателя»

6 февраля стараниями компании Global Film в российские кинотеатры прилетает «Сент-Экзюпери». Фильм-приключение о писателе, летчике и авторе «Маленького принца» снят одной из крупнейших студий Европы — Studiocanal. Главные роли исполнили герои современной франшизы «Три мушкетера» Луи Гаррель и Венсан Кассель, а также звезда «Бесславных ублюдков» Дайан Крюгер. Фильм посвящен самой нервной неделе за летную карьеру писателя: в 1930-м его друг Анри Гийоме терпит крушение в Андах — и он отправляется на поиски. Это удивительное путешествие станет основой для величайшего произведения Сент-Экзюпери. Режиссером фильма стал Пабло Агуеро, обладатель множества кинонаград, включая приз Каннского кинофестиваля. В интервью он рассказал о работе над фильмом, духе старых приключений и стиле мечтателей, необычном саундтреке и дружбе ведущих актеров.
Почему вы решили снять фильм о Сент-Экзюпери?
Я родился у подножия Аконкагуа, в тех самых местах, которые Сент-Экзюпери облетал каждый день в поисках пропавшего друга. Когда я был совсем маленький, у нас дома была только одна книга — «Маленький принц». Она помогла мне справиться с суровыми условиями жизни, в которых я рос. Она помогла мне создавать свои миры, помогла развивать фантазию. Спустя годы, после переезда во Францию, идея вернуться в Анды, чтобы снять фильм о приключениях Сент-Экзюпери, стала для меня необходимостью, своего рода данью уважения.
Это не классический фильм-биография. В картине вы решили показать всего одну неделю из жизни писателя. Почему?
Мне хотелось создать фильм в стиле самого Сент-Экзюпери: поэтичный и сказочный. Я выбрал рассказ об одной конкретной неделе, которая была для него решающей — как авантюриста и писателя. Именно поиски друга по имени Гийоме, потерявшегося в Андах, формируют Антуана как великолепного пилота и вдохновленного поэта, который через десять лет создаст одну из самых известных сказок в истории.
Фильм раскрывает малоизвестные стороны биографии писателя, отголоски которых мы видим в «Маленьком принце». Расскажите о некоторых их них.
Например, из аргентинского документального фильма я узнал, что за десять лет до создания «Маленького принца» Сент-Экзюпери написал рассказ о двух французских девочках, которых он называл «маленькими принцессами Аргентины». Эти девочки держали в качестве домашних питомцев... лису и змею! Позже я обнаружил «остров птиц», форма которого вдохновила на один из его самых известных рисунков
, а также историю Хуана Гуальберто — молодого пастуха, который позже был награжден Жаком Шираком за то, что нашел Гийоме. Фильм показывает «закулисное» создание его воображаемого мира, не упоминая его книги. Сент-Экзюпери говорил: «Чтобы писать, нужно сначала жить
» — и его жизнь стала фундаментом сказки «Маленький принц».
Как вам удалось создать таких персонажей, учитывая, что трое главных актеров вашего фильма, особенно Луи Гаррель, играют в необычном для них амплуа?
С Луи мы создали образ Сент-Экзюпери как немного отстраненного, очень наивного человека, с легкой долей юмора и самоиронии. Он в какой-то степени еще ребенок. Должен отметить, его Сент-Экзюпери не достоверная копия исторического образа, а, скорее, квинтэссенция мечтателя. С Венсаном Касселем мы, наоборот, сыграли на стереотипах, которые вызывают у зрителей его герои: он мужественный и непоколебимый, немного громогласный. И всё же его персонаж со временем становится сломленным и беззащитным как ребенок. В то же время Сент-Экзюпери, хрупкий по своей натуре человек, превращается в героя. У персонажей интересное обратное развитие. С Дайан Крюгер мы искали стиль, близкий к классическому кино, с отсылками к романтизму 1930-х. Мы долго подбирали прическу, которая выглядела бы вне времени, и вдохновились её собственной элегантностью.
А как актеры сработались между собой?
Должен сказать, просто замечательно! Дело в том, что Луи и Венсан — друзья в реальной жизни. Они уже снимались вместе раньше, и на экране вы увидите настоящих друзей, а не людей, которые претворяются друзьями.
Цветовая палитра фильма просто фантастическая! Вы снимали фильм в реальных горных условиях?
Вместо того, чтобы думать о цвете, мы сосредоточились на блеске: фильм выполнен в серебристых тонах с золотыми отблесками, отражающими борьбу между жизнью и смертью. В этих холодных серых ландшафтах, где потерялся Гийоме, солнце появляется внезапно, символизируя жизнь и надежду. И всё же оно своего рода неумолимый хронометр, напоминание о днях и ночах, проведенных в беспощадных условиях среди гор. Вдохновение мы черпали прямо в этих природных декорациях: белоснежная буря, сверкающее сине-серое море облаков, внезапно озаренное закатным солнцем, превращающееся в оранжевые оттенки… Более того, мы использовали аналогичную цветовую палитру и для всех интерьерных декораций.
Эстетика фильма уникальна: он похож на сказку! Как вам удалось добиться такого?
Конечно, вдохновившись рисунками из повести «Маленький принц». Мы стремились придать фильму простоту, почти аскетичность, с элементами грубоватости. Парадоксально, но поиск такой простоты оказался весьма сложным. Съемки длились два года с небольшими перерывами, проходили в Андах и Патагонии, зимой при -20° и летом на рассвете и закате, чтобы добиться органичных и одновременно нереальных образов. Иногда камеру держали сразу четыре человека, чтобы её не сдуло во время сильных снежных бурь. Мы даже изобрели способы, как подогревать батареи дронов, которые в начале съемок просто падали из-за низких температур. Два года мы экспериментировали с командой молодых монтажеров, специально обученных для этого проекта, и использовали передовые технологии, чтобы в итоге восстановить дух старых фильмов.
Мы сделали всё, чтобы визуальный стиль фильма отражал субъективное восприятие Сент-Экзюпери. Как известно, он сам сделал рисунки для «Маленького принца», так как профессиональные иллюстраторы, по его мнению, рисовали «слишком хорошо»! Он говорил, что в профессиональных рисунках теряется детская наивность. Так, он сам добился в иллюстрациях упрощенной и слегка небрежной эстетики, создающей иллюзию легкости. В этом же духе мы создавали образы фильма. Каждый кадр долго доводился до состояния воздушности и легкой небрежности, словно акварель, которая только начинает проявляться перед глазами зрителя.
А как проходила работа над музыкальным сопровождением?
В стремлении объединить универсальность и уникальность мы создали простые мелодии, где, например, тема построена на вопросах и ответах, как будто два друга или две птицы перекликаются свистами. Эти мелодии исполнены при помощи новых звуковых сочетаний — инструментами, которые ранее не использовались вместе: маленькая андинская гитара чаранго с 12 струнами, терменвокс (один из первых электронных инструментов, которым играют без прикосновений) и волны Мартено — любимый инструмент композитора Оливье Мессиана
. Мы избегали синтетических звуков, сочетая органические изображения с натуральными звуками, что придает фильму живое звучание. Есть также ветряная мельница, играющая Баха
, поезд, начинающий танго, и горный ветер, который вдруг будто начинает петь.
А почему именно танго?
Изначально танго — это музыка низов и бунтовщиков. Мы использовали одно из первых танго, El Choclo, которое сначала был несколько непристойной песней, но затем стал мировым хитом. Его, кстати, исполнял Нат Кинг Коул
. Мы переработали и смешали эту мелодию многократно. Я написал к ней слова на французском — оду всем формам восстания. Я предложил певице Изо принять участие в нашем проекте и исполнить эту песню в фильме, поскольку она казалась мне одной из самых дерзких и энергичных французских певиц. Она не только согласилась спеть, но и лично переработала мелодию, объединив танго с французской эстрадой.
О чем этот фильм глазами зрителя, который не знаком с Сент-Экзюпери и его произведением?
Безусловно, о дружбе. В начале Сент-Экзюпери восхищается другом Гийоме, называет его «лучшим пилотом мира». Когда Гийоме терпит крушение в Андах, Сент-Экзюпери должен превзойти самого себя, чтобы найти его. Теперь он должен стать лучше, чем лучший пилот! При этом он полагается на свой уникальный стиль — стиль мечтателя. Важные моменты их отношений символизируют три ключевые фразы. Первую произносится Сент-Экзюпери: «Я начал летать, потому что видел, как летаешь ты, Анри Гийоме
». Спустя время Гийоме говорит: «Я продолжал идти, потому что видел, как ты летаешь
». Каждый из них идет своей дорогой, но они вдохновляются друг другом, после чего уже вдохновляют всех. Лететь выше — значит вдохновить других мечтателей. Эти ценности, возможно, кажутся устаревшими, но они универсальны и идеально воплощаются в образе Сент-Экзюпери.
Чему могут поучиться современные люди у Сент-Экзюпери?
Сент-Экзюпери — человек, который падает снова и снова, но неизменно поднимается. Его пример всегда помогал мне преодолевать трудности. Для меня, выросшего в трущобах на другом конце света, в свое время это было очень важно. Пример его преданности делу до сих пор побуждает меня продолжать бороться и идти дальше. Этот фильм я создал, чтобы поделиться этим влиянием с аудиторией, чтобы они также вдохновлялись его принципами и силой воображения.
«Сент-Экзюпери» в кинотеатрах с 6 февраля.
«Сент-Экзюпери»
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