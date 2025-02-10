Антон Жижин: «Кто я такой, чтобы кого-то учить?»

На канале ТНТ 10 февраля в 20:00 состоится премьера нового сезона комедии «Патриот» – про бывшего спецназовца, а к четвертому сезону уже почти выпускника Академии ФСБ, который вновь возвращается в родной город, чтобы помочь землякам обрести моральные ориентиры. Главную роль в сериале играет Антон Жижин. Мы поговорили с актером об учебе у Николая Коляды, сюрпризах четвертого «Патриота» и отсутствии зависти к коллегам.
Предыдущий сезон закончился на довольно драматичной ноте – Кучин наконец-то разобрался со своим отцом и теперь сам готовится стать папой. Готовы ли вы были к такому развитию событий?
Я снимаюсь в «Патриоте» пять лет и уже готов ко всему – столько было разных перипетий с Кучиным за эти сезоны, так что ничего экстраординарного не вижу. Тем более, в четвертом сезоне всё развивается очень интересно!
Когда пять лет назад вы попали в сериал, ожидали ли, что он станет таким популярным и получит уже четвертый сезон?
Тут я, наверное, буду не совсем объективен. Могу сказать, что у меня просто разрываются папки с личными сообщениями во всех социальных сетях, потому что люди действительно ждут продолжение «Патриота». Хотя третий сезон зрителям не особо полюбился – мне писали, что и по событиям он был перенасыщен, и наши новые локации – с вагоном и банями – не всем понравились. Так что в четвертом сезоне большая часть сериала снова будет происходить в любимом всеми магазине «Мечта» – старый добрый «Патриот» возвращается.
Мне наоборот показалось, что локации прошлого сезона очень взбодрили сериал.
Мне кажется, тут есть разница восприятия. Кучина в принципе больше любят не в столице, а в других городах. Например, из Екатеринбурга, который я считаю своим вторым домом, я получаю огромное количество откликов. И если продолжать ответ на ваш прошлый вопрос, то, думаю, причина популярности сериала в том, что в Сане Кучине многие узнают самих себя, как бы банально это ни звучало.
В новом сезоне Кучин наконец оканчивает Академию ФСБ и работает над своим дипломом. Вы помните свои дипломные спектакли?
Их было несколько – «Безымянная звезда», где я играл начальника вокзала, сказка «Буратино», где я был папой Карло, были еще другие детские спектакли, где я играл волка. Еще мы играли «Свадьбу» по пьесе Чехова, но там я уже не помню кого точно играл, так как мы все исполняли сразу несколько ролей.
Вы учились у Николая Коляды, актеры которого, как правило, разносторонние личности – кто-то поет, кто-то и сам пишет пьесы.
Да, потому что Николай Владимирович изначально драматург и режиссер, и вот с нами попробовал собрать два курса актеров, а потом позанимался и понял, что на всех нервов не хватит. Но он создал Коляда-театр, где есть и актеры, и режиссеры, и драматурги, и даже свои фестивали – это сообщество единомышленников, экосистема, если можно так сказать. Из нее очень сложно выбраться, потому что ты влюбляешься в определенный стиль и язык, оригинальное видение театра. Я считаю себя человеком, который воспитывался именно в этом уникальном сообществе, задержался там, хотя в итоге и пришлось его покинуть, но я сохранил, слава богу, со всеми хорошие отношения. И когда бываю в Екатеринбурге, обязательно захожу в театр к Николаю Владимировичу.
Чем уникален его педагогический метод?
Он всегда заставлял нас – актеров – ходить на занятия драматургов, где те читали пьесы и обсуждали их, разбирая буквально каждую реплику. Еще он всегда говорил, что нужно ходить на репетиции других спектаклей, и нас, еще студентов, с первого курса вводил в профессиональные спектакли, давал нам практику непосредственно на сцене.
Насколько вам этот опыт помог в кинокарьере? На том же «Патриоте» не пытаетесь ли вы подкинуть реплики шоураннерам проекта – Алексею Базанову и Леониду Коньшину? Или, может быть, говорите им, что Кучин не может сделать так, а должен поступить совершенно иначе?
Наверное, от незнания и неопытности в первый съемочный год я мог задавать какие-то вопросы авторам «Патриота», потому что мы все вместе искали нужную интонацию. Но, когда мы сняли первый сезон, картина стала ясна и все заработало как цельный механизм. Так что с каждым следующим сезоном авторы придумывали очень крутые и понятные мне вещи вокруг Сани, делали объемнее его характер, как, впрочем, и других персонажей. В «Патриоте» все написано настолько круто, что мне нечего добавить!
В «Патриота», как я понимаю, вы попали в том числе благодаря Алексею Базанову, который увидел еще ваши старые ролики, которые вы записывали будучи школьником, и пробы для «Реальных пацанов». Базанов при этом сам играет в сериале – непутевого брата Валеру Кучина. Как вам удается отличать Базанова-шоураннера и Базанова-актера?
Леша умеет правильно распределять свои роли. Он же сейчас является еще и креативным продюсером онлайн-платформы PREMIER, где отвечает за юмористический контент. Но все деловые вопросы он умеет оставлять за кадром, когда входит в него уже в качестве актера. А если он не занят в сценах, которые сейчас снимаются, то он находится на площадке уже как креативный продюсер и как сценарист. У нас нет какого-то панибратства, я отношусь к Леше как к огромному профессионалу. Костяк сериала «Патриот» – люди, которые делали «Реальных пацанов». Это огромная команда, невероятно сплотившаяся за годы своей совместной работы. Там нет никакого пафоса, все абсолютно по-домашнему, по-семейному, но при этом очень профессионально.
«Реальные пацаны» прям преследуют вас по жизни.
К моему великому сожалению, у меня так и не получилось сняться в этом сериале, даже в малюсеньком эпизоде, потому что сериал закончился.
Ну, ребята уже хорошо узнали вас по сериалу «Патриот» и, наверное, специально решили закончить сериал, чтобы уже точно не писать под вас роль.
Это антрепризный спектакль, с которым мы часто ездим на гастроли. И я продолжаю воспринимать и Николая Наумова, и Алексея Базанова как своего рода кумиров. Несмотря на то, что мы работаем вместе, я продолжаю испытывать перед ними трепет – это, наверное, какая-то деревенская штука до сих пор из меня не уходит. Я за эти годы только понял, что нельзя со всеми фотографироваться постоянно, потому что уже все-таки неловко. Рукопожатия достаточно. В десятом классе, когда я записывал пародию на «Реальных пацанов», я даже не мог мечтать о том, что сейчас со мной происходит. А потом бац – и вот мы уже с Наумовым едем в Брянск на спектакль, в котором вместе играем. Так что мечты сбываются!
В четвертом сезоне «Патриота» вновь активный любовный треугольник – с участием вашего Кучина и героинь Анастасии Талызиной и Алены Савастовой. Как изменились ваши личные отношения с девчонками за эти четыре сезона и рады ли вы тому, что вновь на экране погрузились в этот любовный треугольник?
В новом сезоне, в отличие от предыдущего, мы, правда, опять в любовном треугольнике, но раскрою секрет – с Аленой Савастовой, которая играет Катю, у нас в итоге было буквально три совместных смены. Так что отношения там у всех довольно запутанные, треугольник все никак не разрешится, плюс появляется обстоятельство в виде ребенка – то ли Кучина, то ли Журавля – это еще предстоит выяснить. А с девчонками мы за пять лет съемок прекрасно сработались. Я бы сказал, что сейчас нам есть, о чем всем вместе помолчать за обедом, а не только поговорить. При этом неловких пауз не возникает. На мой взгляд, это уже другой уровень отношений – не могу сказать, что прям дружба, но точно товарищество. Мы все-таки редко видимся вне съемок, так как у каждого своя занятость.
Не ощущаете ли вы некой зависти по отношению к коллегам? Та же Анастасия Талызина, для которой «Патриот» тоже стал первой главной ролью, снимается в разнообразных проектах и даже получила номинацию на «Золотого орла» за фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего. Алексей Базанов стал креативным продюсером онлайн-платформы, Дмитрий Журавлев – звездой интернета с «Натальной картой».
Во мне есть такая штука, что я умею радоваться за людей – это и жена моя подтвердит. Я осознаю, что кто-то делает более серьезные шаги в профессии, нежели я, пока пропадающий на гастролях. Но я уверен, что всему свое время, так что не сильно рефлексирую на тему успеха других. Напротив, он меня мотивирует и заряжает.
Кучин любит всех перевоспитывать. В вас есть такое желание?
Только если в периметре квартиры, хотя даже там жена больше следит за порядком, чем я. А так я не стараюсь никого перевоспитывать, учить жизни или чему-то еще. Кто я такой, чтобы кого-то учить?
Ваш герой в новом «Патриоте» возвращается в родной город. А какой город вы считаете для себя родным?
Наверное, Екатеринбург, куда я приехал из Пермского края, село Старый Шагирт Куединского района, в 18 лет и где поступил в театральный институт. Именно там я играл в театре, служил в армии, встретил свою любовь, мы там поженились, купили квартиру, родили ребенка. Москва, куда мы переехали несколько лет назад, для меня остается городом для работы. Поэтому если появляется три-четыре свободных дня, я обязательно беру своих девчонок и мы едем домой в Екатеринбург.
Работает ли там детская театральная студия, которую вы открывали вместе с женой?
С переездом в Москву все, конечно, прекратилось. Причем мы с моей женой Таней работали в студии даже, когда я уже снимался в «Патриоте». Появление этой студии было, наверное, необходимостью, так как мы оба долгое время искали работу – в театре у меня не очень получалось, кастинги в кино тоже, поэтому в какой-то момент мы с Таней решили создать эту студию и нас поддержало руководство местного отдела культуры. Студия просуществовала года три, и это был очень интересный опыт.
фото: Личный архив Антона Жижина
В одном из своих интервью вы говорили, что каждый сезон перед Кучиным ставит новый вызов – вам приходилось осваивать жонглирование, удерживать баланс на лонгборде. А в четвертом сезоне как?
Тут не было ничего экстраординарного. Пришлось только совершить прыжок с парашютом. Ну и про жонглирование я, наверное, больше для интервью говорил. Актеры осваивают для кадра какие-то техники или отрабатывают смену в холодной воде – тут нет ничего удивительного. Это во многом обыденность профессии.
Кого бы вы, кроме Кучина, хотели сыграть в «Патриоте»?
Вы вообще увереннее себя чувствуете в комедиях? Нет ли у вас амбиций стать большим драматическим артистом?
В данный момент так складывается, что да, я больше задействован в комедиях. Амбиции – это же некий спорт, кто успел, тот и съел. Я понимаю, что точно не готов сидеть на одном месте.
«Патриот» стал вашим дебютным проектом. Что вас удивило в кино после театра?
Так как я всегда увлекался съемкой, мне всегда был интересен сам процесс. И когда я попал на съемочную площадку, первые две недели я просто наблюдал за тем, как операторы выставляют кадр, как они делают съемки. Это было очень интересно. Я даже до конца не понимал, буду я работать только в кадре или все-таки уйду за него, чтобы заниматься другой профессией. Но где-то через год это желание отпало, так как за кадром работают профессиональные компетентные люди, а мне, чтобы попасть туда, точно нужно учиться и активнее заниматься хотя бы видеомейкерством, чего я не делаю. Конечно, в первое время на съемках я забывал текст, да и пробы были ужасные – меня в кино играть не учили, как и записывать пробы.
Последний вопрос, который я задаю всем, – чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии? Можно отвечать как с позиции актера, так и с позиции зрителя.
Знаете, я сейчас даже не успеваю смотреть всё, что выходит, так что как зрителю мне судить сложно. Мне кажется, в индустрии идет огромный рост, который сложно было представить еще несколько лет назад, когда только начали появляться онлайн-платформы. И это круто!
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