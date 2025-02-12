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Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»

интервью >>
12 февраля 2025
В онлайн-кинотеатрах PREMIER и START продолжается показ ироничного детектива «Подслушано в Рыбинске», где провинциальный театральный критик (Тимофей Трибунцев), давно не посещавший спектакли, вдруг начинает видеть еще не совершенные убийства, в которых полиция начинает подозревать его самого. Автором идеи, шоураннером и автором сценария этой провинциальной истории преступлений выступил Иван Баранов, до этого работавший над другим хитом платформы – драматичным «Капельником». Мы поговорили с Иваном о том, как он начал писать сериалы, почему сработался с режиссером Петром Тодоровским-младшим, кто такой Ширмик в исполнении Рузиля Минекаева, и как герои Тимофея Трибунцева и Антона Васильева иллюстрируют теорию об «удачниках» и неудачниках – вне зависимости от детективного контекста сериала.

Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»
фото: Пресс-служба PREMIER

Расскажите, как вы стали сценаристом?

Начинать нужно издалека или с какого-то конкретного момента?

Можете начать с Рыбинска или даже Улан-Удэ, где вы, как я понимаю, родились.

Да, я там родился и жил до девяти лет, а потом мы переехали с родителями в Рыбинск, где я жил до 17 лет. После школы я поступил в Рыбинскую академию, но учиться там не стал, а выбрал Москву. Вообще я всю жизнь планировал заниматься IT, так как у меня с 7 лет был компьютер, до сих пор это остается моим хобби, хотя раньше было наоборот – IT как основная деятельность, а написание скетчей было хобби. Так вот в 17 лет я поступил в Московский государственный университет геодезии и картографии на факультет прикладной космонавтики, специальность – организация и технология защиты информации. И там черт меня дернул попасть в КВН. Это произошло совершенно случайно, и не могу сказать, что моя жизнь сразу перевернулась. Это было прекрасное время – мы больше веселились, чем писали шутки и скетчи. Так что, отыграв в КВН, я понял, что нужно заниматься делом и пошел работать по специальности – в компанию «Ингосстрах», куда меня позвал старший товарищ Александр Маркин, тоже сценарист, с которым мы играли в одной команде КВН, сидели за соседними столами в «Ингосстрахе», а потом начали писать сценарии для шоу «Женская лига», «Даешь молодежь!», «Дальние родственники». Опять же все это было, скорее, хобби.

Потом я ушел из «Ингосстраха» работать в IT-интегратор «Крок», где понял, что мне все-таки невыносимо скучно. Параллельно я начал вести разные мероприятия – свадьбы, корпоративы, просто чтобы занять свободное время. Но потом вдруг задумался, а что будет, когда мне будет 40 лет (мне вот сейчас как раз 40), чем я буду заниматься, не буду же бесконечно вести свадьбы. А Саша тогда вместе с Эмилем Никогосяном получили заказ на 70 серий проекта «Классная школа» для телеканала «Карусель». И позвали в помощь меня – там-то я и начал постигать азы драматургии, по крайней мере стал понимать, как должны строиться и развиваться серии. И там же я познакомился с Сашей Носковым, который в позапрошлом году выпустил классный сериал «Волшебный участок». Мы с ним собирались в комнатушке без окон и дверей и писали «Классную школу», а когда проект закончился, стали думать, что делать дальше. Так у нас появился «Призрак оперы», который так и не вышел эфир, потом мы познакомились с Резо Гигинеишвили, с продюсерской компанией которого сделали «Пушкина», «Трезвого водителя», «Как я стал русским» и «Гостей из прошлого». А потом уже появилась идея сериала «Капельник», с которой мы пошли к продюсерам Валерию Федоровичу и Евгению Никишову.

«Капельник» был довольно смелым проектом.

И абсолютно непонятным для нас – мы его писали и переписывали полтора года. Мы понимали, что тут невозможно ничего придумать из головы и очень подробно изучали вообще всю тему наркотиков, закладок, работы ФСБ, наркологов, на что ушло тоже огромное количество времени. Так что на «Капельнике» мы с Сашей Носковым поняли, что чуть устали друг от друга и нужно делать что-то свое. В итоге он написал «Волшебный участок», а я – «Подслушано в Рыбинске», хотя параллельно работал на уже вышедшем «Красном 5» и только готовящимися к выходу «Остаться друзьями» и «Знахаре».

С чего начался «Подслушано в Рыбинске»?

У меня возникла идея написать историю про человека, который видит убийства, которые еще не произошли. Я стал ее раскручивать и думать, кто же в таком случае может быть главным героем. Конечно, первый, кто приходит на ум, – полицейский. Но почему-то я сразу от него отказался, потому что захотелось взять за основу маленького человека, потерявшегося в жизни, и дать ему такую суперсилу. Так главным героем стал журналист провинциальной газеты. Это ни в коем случае не оскорбление! Я всегда извиняюсь за это, особенно, когда у меня берут интервью.

Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»
фото: Пресс-служба PREMIER

На мой-то взгляд, в «Подслушано в Рыбинске» все довольно правдиво показано. Журналист печатной газеты, к тому же провинциальной, – практически вымирающий вид. Не тот сериал назвали «Дино». У вас же не было опыта в подобных редакциях?

Да, я просто представил, что остался в Рыбинске и выбрал для себя какую-то творческую деятельность – например, журналистику. Вот как бы прошла моя жизнь? Мне почему-то показалось очень интересно сделать героем именно человека, который пишет статьи в газете. Я подумал, а кто еще кроме полиции может вести расследование? И вспомнил, что существует такой жанр, как журналистское расследование. Не какой-то модный крутой журналист, а вот такой маленький человек. Тем более, когда я только начинал разрабатывать «Подслушано в Рыбинске» не было вообще ничего слышно про тот же «Первый номер», который вышел до нас и рассказывает все-таки о совсем ином герое.

Нужно ли было здесь проводить такой же ресерч, как с «Капельником»?

Я общался с журналистами разных городских изданий, но не могу сказать, что узнал для себя что-то новое. Я написал первую серию и нашел рыбинских журналистов, попросил их посмотреть текст на предмет того, что правда, а что нет. Хотя у меня изначально сериал выстроился из одного предложения, оставленного в заметках много лет назад, – «мужик видит убийство во сне». А когда уже начал разрабатывать эту идею, то в какой-то момент представил скучную жизнь человека, который уже не ходит на спектакли, так как повидал их много и может написать рецензии на них, совершенно не глядя. И вот когда уже вышел сериал, мне написали некоторые люди в личку, что так их коллеги действительно делают.

Вы готовы были бы к тому, что критик, не посмотрев ваш сериал, написал про него рецензию?

С этим сериалом во мне произошел переворот – для творческого человека всегда важно получить фидбэк, но именно с «Подслушано в Рыбинске» я получил такое удовольствие от написания сценария, съемок и монтажа, что сам в какой-то момент понял, что все получилось. Я достаточно самокритичный человек, но тут мне каждая серия нравится мне все больше и больше. И в какой-то момент я понял, что даже если этот сериал никому кроме меня не понравится, мне это уже не важно. Это как ребенок! Я когда смотрел первый монтаж седьмой серии, у меня часы завибрировали – пульс повысился до 110. Рецензии я, конечно, читаю. Киносообщество нас хвалит, что приятно. Я уверен, что те люди, для которых мы делали сериал, оценили его по достоинству.

На «Подслушано в Рыбинске» вы не просто автор сценария, но и шоураннер, который по идее принимает решение и по поводу режиссера. Петр Тодоровский-младший с учетом его предыдущих проектов выглядел, будто бы, не самым очевидным вариантом для этой истории. Как вы с ним сошлись?

Когда я написал первые четыре серии, мы начали искать режиссера и отправляли сценарий многим – мне, кстати, до сих пор некоторые пишут, мол, жаль, не взялись, хороший проект получился. А Петя Тодоровский на первой же нашей встрече сказал ключевую для меня фразу: «Это надо снимать в стиле братьев Коэн». Он сразу считал абсурд, юмор и своеобразную нелепость ситуаций, в которые попадает наш главный герой.

Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»
фото: Пресс-служба PREMIER

Тем не менее предыдущие проекты Тодоровского стилистически отличались от «Подслушано в Рыбинске», хотя, как мы с ним обсуждали, сходились на теме второго шанса. Как вы думаете, ваш сериал встраивается в эту тему? Герой Трибунцева, увидев еще не совершившиеся преступления, все-таки получил, как вы сказали, суперсилу? Или проклятие? Или второй шанс?

Глобально можно посмотреть по-разному. Я сейчас не хочу четко отвечать на ваш вопрос, потому что ответ на него заложен в нашей восьмой серии. Если брать основную тему, то мы определили ее для себя как тему удачников и неудачников. У нас есть Юра, герой Тимофея Трибунцева, – талантливый неудачник, у которого многое в жизни не складывается. Не потому что, он что-то не так делает, просто так бывает. И вот судьба дает ему шанс изменить свою жизнь. Вот такая награда или проклятие, как вы правильно сказали. А есть Костя, которого играет Антон Васильев, – абсолютный «удачник», у которого все в жизни хорошо, пока одна случайная ошибка, секунда не меняет его жизнь полностью. Как он будет с этим справляться? Есть ли в этом тоже история второго шанса?

Тодоровский все-таки серьезный человек.

Это меня в нем и подкупило! Я всегда стараюсь в свои работы внести и юмор, и драму, и внутренние переживания, а Петр, благодаря своему таланту, это всё усилил. Для меня было большой честью, когда он сказал, что после «Здорового человека» прочитал 70 чужих сценариев, и мой был первым, который ему понравился. И мы с ним начали общаться. Например, Ширмика, которого сыграл Рузиль Минекаев, у меня изначально не было. В принципе, откуда пошло название – у меня был персонаж, приехавший из Петербурга в Рыбинск к родителям на каникулы и готовящийся пройти практику в издательстве. И был не Юра, а Леша – такой сварливый дед-журналист. То есть выстраивалась более классическая матрица взаимоотношений, когда уже опытный дед ни во что не ставит начинающего специалиста. Так было написано довольно давно, а потом вышел сериал «1703». И Петя сразу же сказал, что взаимоотношения моих героев похожи на те, что были у Гоши Куценко и Кузьмы Сапрыкина. Мы начали обсуждать, как нам не повторить уже вышедший сериал, и тогда пришла мысль – а что, если молодым героем будет тот, у которого убили девушку? Я понимал, что мне придется переписать все написанные четыре серии, но также осознавал, что в такой истории больше драйва.

В итоге получился не классический для наших сериалов дуэт столичного и провинциального следака или опытного и молодого, а людей, так скажем, разного культурного слоя.

Да, но это не условно интеллигент и гопник с района. Ширмика я охарактеризовал как хулигана из старших классов, парнишку, которого любили все девчонки, но из-за каких-то родительских вещей внутри семьи он все равно считает себя недолюбленным раздолбаем. Какие-то черты этого героя я списал со своего рыбинского друга детства Саши Ширманова, который не был таким напористым, как персонаж Рузиля, но всегда попадал в какие-то неприятности. То есть мы могли вечером попрощаться и спокойно разойтись по домам, а на утро выяснялось, что Сашка разбил машину.

Вы снимали «Подслушано в Рыбинске», когда выходил «Слово пацана», и знаю, что площадку просто атаковали фанатки Рузиля.

У нас не только сценарий был написан, но и актеры уже утверждены до выхода «Слова пацана», да, а во время съемок действительно началось абсолютно сумасшествие. Перед первым съемочным днем Рузиля сериал Жоры Крыжовникова уже начали все смотреть и обсуждать, и я никогда не видел, чтобы съемочную площадку окружало такое количество людей! Еще была холодная зима, я выхожу из вагончика и женщина с двумя маленькими детьми, которую уже трясет от холода, спрашивает: «А Рузиль здесь?» Он, конечно, вышел, со всеми сфотографировался, и толпа была просто счастлива.

Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»

Вернусь к вопросу про неожиданный дуэт интеллигента и не совсем – до этого похожий в нашем кино был разве что в фильме Авдотьи Смирновой «Кококо». Насколько вам вообще близок такой социокультурный конфликт?

Фильм «Кококо» я, к сожалению, не смотрел. Но такой тип конфликта, конечно, для меня как сценариста интереснее, нежели стандартные для детектива взаимоотношения столичного и провинциального следаков. Сценарий же не пишется, а переписывается, поэтому, чем больше ты проходишь по нему, тем больше у тебя возникает новых идей, и ты стараешься уйти от шаблонов и популярных тропов. А здесь Ширник и Юра дополняют друг друга: герой Рузиля действует сердцем, а персонаж Трибунцева – головой.

Вы сразу думали, что Юру должен сыграть Тимофей Трибунцев?

Он был очевидным кандидатом. Но Петр провел очень большой кастинг, и мы были очень рады, когда Трибунцев согласился на эту роль, от которой он сам кайфовал и говорил, что здесь наконец-то играет, а не просто ходит по кадру. Антон Васильев для меня здесь раскрылся с совершенно новой – комедийной – стороны, Юлия Хлынина с ее хитрецой прекрасной.

Когда вы начинаете писать сценарий, вы сразу понимаете, кого из режиссеров и актеров можете привлечь на проект?

На этапе разработки истории я представляю, кто бы мог сыграть тех или иных персонажей, – так мне проще писать, уже основываясь на психофизике актеров и их интонации. Но я прекрасно понимаю, что все может измениться на этапе проб, и всегда готов подкорректировать сценарий.

Сценарно вы воспринимали «Подслушано в Рыбинске» как детектив, где нужно было выстроить определенную сюжетную интригу, или нет?

Это не Агата Кристи, где нужно гадать, кто же настоящий преступник. В «Подслушано в Рыбинске» мы рассказываем историю обычных людей, которые попали в определенные обстоятельства. Детективная линия тут проходит пунктиром и не сводится к основной сюжетной составляющей, хотя, кто убийца, становится понятно только в конце сериала (я надеюсь) – как бы мы на него не намекали в первых сериях.

Последний вопрос, который задаю всем: чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии? Можно отвечать как с профессиональной, так и со зрительской позиций.

Наверное, сериалов, которые действительно хочется смотреть. Условно я возвращаюсь с работы в 9-10 вечера и хочу, чтобы меня разгрузило кино. Причем не обязательно комедия, а драма иди драмеди. Я, например, фанат сериала «Удивительная миссис Мейзел», особенно диалогов в этом проекте. Вот, наверное, такого мне не хватает.

Смотрите сериал «Подслушано в Рыбинске» в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START.

«Подслушано в Рыбинске»

Маша Токмашева
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