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Дмитрий Ендальцев: «Мое наибольшее достижение в жизни — принять себя таким, какой я есть»

интервью >>
13 февраля 2025
В российский прокат выходит романтическая комедия «По любви», снятая режиссером-дебютантом Борисом Миловановым. В центре сюжета — практически любовный квадрат, складывающийся из двух пар, живущих в одном доме. Мечтающий стать писателем Арсений (Павел Табаков) женат на Люде (Анастасия Уколова), которая не то чтобы разделяет его увлечение литературой. Начинающая дизайнер Валя (Ангелина Стречина) живет с Никитой, который не может оказать необходимую девушке поддержку без звонка от мамы. Роль Никиты в фильме сыграл Дмитрий Ендальцев, с которым мы поговорили о режиссерах-дебютантах, работе по любви и теории американского психолога Артура Арона, которая обыгрывается в фильме (тот придумал 36 вопросов, благодаря которым даже незнакомцы могут влюбиться друг в друга).

Дмитрий Ендальцев: «Мое наибольшее достижение в жизни — принять себя таким, какой я есть»
фото: «По любви»

Расскажите, как вы попали в проект «По любви», и чем он вас привлек?

Мне прислали сценарий, я прочитал его, и мне понравился персонаж, который отличается от того, что я обычно играю. Для меня это был приятный творческий вызов, и я откликнулся.

Почти половину фильма действие происходит в лифте. Причем ваш герой снаружи, а с его девушкой в лифте застревает персонаж Павла Табакова. Вы не завидовали ему?

⁠Между мной и Табаковым зависти быть не может — только радость, гордость и уважение. С кем бы он в лифте ни оказался.

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Герой Табакова пишет книгу про психолога, проверяющего теорию про 36 вопросов, с помощью которых даже только что познакомившиеся люди могут влюбиться друг в друга. Верите ли вы в эту теорию? И приходилось ли вам проверять её на практике? Что для вас вообще важнее на начальном этапе отношений: вспыхнувшая страсть (любовь с первого взгляда) или возможность искреннего диалога?

36 вопросов никогда не использовал. Да и не знал, что такое существует: необходимости узнавать о таких стратегиях не было. И здорово, когда первое визуальное впечатление, вызывающее влюбленность, гармонично перетекает в душевный диалог. Комбо, которое может стать фундаментом для прочных отношений.

Тут хочется, конечно, перейти к 36 вопросам, но задам лишь парочку из этого опросника. Если бы магический кристалл мог открыть вам правду, о чем бы вы хотели узнать? Каково наибольшее достижение вашей жизни?

Я бы хотел узнать истинную правду об устройстве мироздания. А мое наибольшее достижение в жизни — принять себя таким, какой я есть, и любить свою жизнь не за что-то и потому что, а просто так, как данность и бесценный дар.

Дмитрий Ендальцев: «Мое наибольшее достижение в жизни — принять себя таким, какой я есть»
фото: «По любви»

Фильм «По любви» снял режиссер-дебютант Борис Милованов. Как вам с ним работалось и не было ли желания что-то посоветовать на съемках – с учетом того, что вы и сами не так давно стали дебютантом в режиссуре.

⁠Боря Милованов — чудеснейший и интеллигентнейший человек. Работать с ним было одно удовольствие. Моя сфера влияния, когда я актер, — моя роль и создание моего персонажа в сотрудничестве с режиссером.

Можете ли вы, кстати, назвать классические ошибки режиссера-дебютанта?

Могу только сказать про свои как недавнего дебютанта: суета, страх и сомнения в правильности решений – всё это порождает хаос и ошибки, которые кровью выливаются на монтаже.

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Вы работали с такими прославленными режиссерами, как Станислав Говорухин и Андрей Прошкин, – отличается ли работа с такими мастерами от сотрудничества с дебютантами?

С такими режиссерами — налаженный годами и количеством проб и ошибок процесс, который преобразовался в качество и уверенное знание своего дела.

Вы довольно много снимаетесь в романтических историях, однако для своего режиссерского пути предпочли фантастику. Читала, что вы фанат этого жанра, но не было ли желания «набить руку» на легких романтических комедиях прежде, чем заходить в непростой фантастический проект?

С точки зрения технологии создания я уверен, что снять романтическую комедию также непросто, как и фантастический фильм. Каждому свое. Я выбираю то, что ближе моему сердцу, и развиваюсь в этом, проходя все этапы от провала до успеха.

Дмитрий Ендальцев: «Мое наибольшее достижение в жизни — принять себя таким, какой я есть»
фото: «Жених, невеста, селедка» Дмитрия Ендальцева

Помогает ли режиссерский опыт в работе актером и наоборот?

⁠Очень! Каждому актеру советую снять что-то свое и понять, что это совершенно разная степень ответственности на этапе создания и на этапе результата. После режиссерского опыта актерство — дар Божий, благодать, манна небесная и курорт.

Вы снимаете и снимаетесь по любви? Или есть другие/разные мотивы?

С некоторых пор я выбираю проекты только по душе и именно поэтому занимаюсь ими с огромным удовольствием. Это сильно влияет на качество и процесса и результата.

«По любви» в кинотеатрах с 13 февраля.

«По любви». Тизер-трейлер

Евгений Червон
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