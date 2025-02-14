Душан Глигоров: «Кино не дает ответов, иначе оно превращается в морализаторство»

фото: Душан Глигоров на съемках сериала "Аутсорс"/пресс-служба Okko
Четыре года назад перед выходом «Хрустального» я делала интервью с Антоном Васильевым, и он тогда сказал, что, впервые прочитав сценарий, сразу ответил «нет», и только разговор с вами заставил его изменить решение. Когда вы впервые увидели сценарий «Хрустального», написанный, как и «Трасса», Олегом Маловичко, вы думали, что беретесь за некую даже не антологию зла, а киновселенную травматичного опыта прошлого?
Честно говоря, нет. Поскольку я режиссер не пишущий, то всегда работаю с материалом, который ко мне приходит от производственных компаний и авторов. И тут всегда играет роль не только мой интерес и желания, но и везение, удача. Я считаю, что мне страшно повезло, что такие сильные сценарии, как «Хрустальный», «Химера», «Трасса», «Аутсорс» пришли ко мне. Но у меня не было цели создать какую-то антологию зла. Когда я читаю сценарий, то первый и главный критерий для оценки – это цепляет меня история или нет? Хочется ли ею поделиться, рассказать кому-то еще? И с каждым из этих сценариев было так, что с первой страницы он меня не только цеплял, а прямо захватывал и поглощал! Поэтому так получилось, что у меня чередой пошли проекты про насилие, зло и его корни, про прошлое и его ошибки, на что, конечно, повлияли сценарии Олега Маловичко, написавшего три из четырех упомянутых мною проекта. Олег феерически работает в этой тематике, она ему крайне интересна, и в то же время она соприкасается с каждым из нас. Мы все, так или иначе, испытывали подобные ситуации, сталкивались с подобными проблемами, поэтому это трогает не только меня, но и всех людей, которые смотрят наши работы.
А сколько времени прошло для вас между «Хрустальным» и «Трассой»?
Кажется, когда мы заканчивали «Хрустальный», весной 2021 года, Иван Самохвалов, генеральный продюсер кинокомпании «Среда», и Олег Маловичко прислали мне сценарий «Химеры», и где-то через год, заканчивая монтаж «Химеры», они мне сказали, что есть еще один проект, который, возможно, меня заинтересует – «Трасса».
Да, Олег и Иван сказали, что после нашей совместной работы над «Хрустальным» и «Химерой» им хотелось бы, чтобы именно я был режиссером «Трассы». И для меня опыт работы с ними на этих проектах был исключительно позитивный. Всегда диалог, всегда доверие и уважение, право на ошибку и свобода предлагать любые творческие решения, общая упрямая нацеленность на результат. И что не менее важно – совпадение вкусов. Но не только эти приятные моменты повлияли на мой выбор. Во время постпродакшна «Химеры» я прочитал много разных сценариев от других авторов и продакшнов, но ни один из них не вызвал у меня таких же сильных ощущений, как пилот «Трассы». Так что для меня выбор был очевиден и у «Трассы» не было реальных конкурентов. И точно так же потом получилось с «Аутсорсом», который писал уже не Олег Маловичко, а Анна Козлова, и который пришел ко мне во время начала работы над «Трассой». Иван Самохвалов сразу сказал мне, что знает, что я не беру проекты параллельно ни на одном из этапов производства. То есть у меня цикл работы на проекте – это год-полтора, от начала подготовки до выпуска финальных мастеров. Я тогда честно сказал Ване, что устал, потому что проекты «Химера» и «Трасса» шли друг за другом практически без пауз, сразу же после «Хрустального». Но он сказал: «Ты прочти просто! Это уникальная вещь! Такого еще никто никогда не делал. А дальше подумаем вместе, как тебе сделать оба проекта не в ущерб друг другу». И когда я начал читать «Аутсорс», то понял, что такой текст приходит раз в несколько лет, или десятков лет, а может и вообще никогда не прийти. Как и в случае со сценариями Олега Маловичко. Для режиссера огромное счастье и привилегия — иметь возможность работать со сценариями таких авторов.
Вы не раз говорили в интервью, что не считаете себя режиссером авторского кино, так как сами не пишете сценарии, однако, несмотря на разность языка тех же Маловичко и Козловой, которая написала «Аутсорс», в этих сериалах чувствуется ваш индивидуальный почерк.
Я надеюсь, что могу придать свое режиссерское видение чужим текстам. С другой стороны, недаром говорят, что режиссура очень похожа на литературу – писатель на протяжении всей жизни, по сути, пишет одну и ту же книгу. Видимо, и я так же…
фото: Душан Глигоров на съемках сериала "Аутсорс"/пресс-служба Okko
Ожидали ли вы, что «Хрустальный» и «Трасса», несмотря на их сложную проблематику, окажутся востребованы именно широким кругом зрителей?
Когда ты делаешь любой проект, то надеешься, что будет ответ, резонанс. Эти сериалы сработали. Думаю, потому, что в них есть истории про каждого из нас. Про то, как обрести мир с самим собою, как поговорить со своей мамой, как наладить отношения со своей дочерью, как отцу найти подход к дочери, как найти общий язык с братом… Это актуально для каждой семьи, и в каждой семье есть проблемы, которые хочется разрешить. Нам всем нужна в этом смысле помощь, чтобы понять, как это сделать. Отношения с близкими очень трудно поменять, но каждому из нас, я уверен, хочется рано или поздно это сделать – признаться, проговорить, простить, извиниться. Казалось бы, это очень простые вещи, но решиться на них дико сложно.
Кино в данном случае может выступать как психотерапия?
На мой взгляд, кино вряд ли способно изменить нашу жизнь. И кино не дает ответов. А если начинает их давать, то превращается в отталкивающее морализаторство. Но хочется надеяться, что кино может послужить толчком к началу размышлений человека о мучающих его проблемах, возможно даже толчком к первому шагу для решения какой-то из его проблем.
Читать такжеФарш справедливости: обзор сериала «Аутсорс» «Аутсорс», как вы уже сказали, написала Анна Козлова, чьи предыдущие проекты – например, «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Кеша должен умереть», да даже «Медиатор» – отличались все-таки провокационными диалогами на грани сатиры, на мой взгляд. Насколько вам легко с ней работалось?
Это был мой первый опыт работы с текстом Анны и, честно скажу, что до этого видел из ее работ только «Краткий курс счастливой жизни». «Аутсорс» мне был крайне интересен, потому что он радикально отличался от всего того, что я делал ранее. Есть драматургия Олега Маловичко, для меня отличающаяся уникальным искусством эмоциональных виражей, на которых он строит глубинные отношения и погружение в тему. А есть не менее удивляющий текст Ани, которая в «Аутсорсе» использовала немного другие способы работы с драматургией. Если в «Хрустальном» и «Трассе» мы очень подробно копаемся в прошлом, чтобы понять настоящее, то в «Аутсорсе» вы видите героев в конкретной точке их жизни. Мы почти ничего не узнаем про их прошлое и наблюдаем за их жизнью только в данный конкретный момент - за их ошибками, страданиями, попытками сделать свою жизнь хоть немного лучше. И это не менее интересно! Вызывает не меньшее соучастие и вовлеченность. И у Анны Козловой меня также удивляли острые, провокационные и живые диалоги как раз на грани сатиры, как вы говорите. Они меня, честно, подкупили, потому что было желание попробовать для себя немного другой жанр, хотя в работе с актерами я вновь выбрал путь максимальной достоверности и реалистичности, чтобы ирония и сатира не сразу считывалась. Но мы попытались максимально сохранить интонацию оригинального текста.
Вы рассказывали, что визуальное решение «Трассы» пришло, когда вы с вашим постоянным оператором Батыром Моргачевым приехали в КавМинВоды, где внешне благополучная здравница, согласно сериалу, за каждым углом хранит свои мрачные тайны. Кадр 4:3 для «Аутсорса» сразу же родился из тюремной тематики с ее решеткой или был продиктован и другими задачами?
Это решение было продиктовано сразу несколькими обстоятельствами. В первую очередь, естественно, тематикой, потому что это кино для меня про то, что клетка внутри нас и вокруг нас, и непонятно до конца, кто больше заперт внутри камеры – те, кто «сидят», или наши герои, охраняющие их. Из этого лейтмотива сериала родилось и предложенное Батыром решение максимально запирать зрителя в «клетку» с помощью изображения. И мы сознательно выбрали формат кадра не 16:9 или широкий экран, как сейчас принято снимать, а 4:3, потому что на сегодняшний день мы все уже настолько свыклись с «широким экраном», что теперь 4:3 подсознательно воспринимается как «ущербный», обрезанный формат – будто нас наказали и отрезали нам часть экрана! И, к тому же, он отсылает нас к эпохе 1990-х. Действие «Аутсорса» происходит в 1996-м, когда у всех дома были телевизоры, именно с форматом кадра 4:3.
фото: премьера сериала "Аутсорс"/пресс-служба Okko
Каждый персонаж смотрит на свою жизнь, даже если он мечтает о другой, через эту клетку? Либо у кого-то есть расширение горизонта?
С первой серии очевидно, что наши основные герои находятся в жестких рамках клетки своего сознания, запретов, страхов, инфантильности, не/соответствия социальным нормам. И появляется Костя, герой Ивана Янковского, который пытается слегка эту клетку приоткрыть. И таким образом он отправляет всех персонажей на некие испытания и суд.
После «Нового сезона» некоторые критики сравнивали Костю с Данилой Багровым. Насколько такое сравнение имеет место быть? И вы считаете Багрова спорным персонажем той эпохи или вообще всей современной России?
Думаю, Багров – спорный персонаж именно эпохи 1990-х. Я хорошо помню это время, и это была эпоха, когда были низвергнуты все существовавшие до этого законы, устои, границы, каноны, принципы, нравственные правила. В такие моменты истории рождаются такие персонажи, как Костя, которые где-то низвергают, а где-то напротив пытаются восстановить какие-то принципы, благодаря которым можно нащупать хоть что-то твердое под ногами. Прав ли Костя, или нет – решать зрителю. В «Аутсорсе» нет попытки сказать, что Костя – хороший, а остальные – плохие, или наоборот. Все герои – живые люди, которые желают, пытаются, ошибаются, надеются, стремясь сделать хорошо, делают плохо себе и своим близким, пытаются найти свой путь… Для меня эта эпоха запомнилась еще и ощущением безумной свободы, безудержным желанием жить, чувством, что ты часть чего-то большого, происходящего сейчас в истории. И это тоже про Костю.
Но тут, наверное, не будем спойлерить, чтобы каждый зритель считал тему «Аутсорса» по-своему.
Как и в предыдущих моих работах, здесь мы не даем прямые ответы. Мне кажется, что зрителю нужно задавать вопросы. Когда есть вопросы, и у зрителей вместе с героями возникает процесс соучастия и размышления, тогда кино приобретает некую ценность, а не сводится к попытке кого-то чему-то научить. Никто из нас не любит, когда его чему-то учат. Это не способ воздействовать на зрителя.
Расскажите про актерский состав «Аутсорса». Кажется, что Данила Стеклова и Карину Разумовскую вы специально позвали на ровно противоположные роли тем, что они сыграли в «Трассе».
Как ни странно, нет. У меня всегда кастинг происходит очень непредсказуемо. Бывает, читаешь сценарий, и кажется, что знаешь, кто должен сыграть эту роль, и, вот, вызываешь этого актера на пробы и понимаешь… совсем не то! Так что это всегда процесс поиска. Я не позволяю себе никого утвердить без проб, даже актеров, которые у меня снимались не раз. Не потому, что я сомневаюсь в них, а потому что я сомневаюсь в себе. В кастинге я руководствуюсь ощущением, которое есть внутри меня, – либо актер совпадает, либо нет, и ничего ты с этим сделать не можешь. Конечно, можешь выбрать другого актера, но тогда это будет совершенно другой персонаж. Кажется, Кшиштоф Кеслёвский говорил, что пока актер идет от двери помещения, где проходят пробы, до стула, чтобы сесть напротив тебя, ты уже на 95% понимаешь, тот ли он, кто тебе нужен, или нет. Я согласен с ним.
фото: Батыр Моргачев, Карина Разумовская и Душан Глигоров на премьере сериала "Аутсорс"/пресс-служба Okko
В таком случае какой процент героев изменился на этапе кастинга – то есть, читая сценарий, вы представляли совсем или немного других персонажей?
Опять же, как ни странно, здесь почти все герои собрались ровно такими, какими они, на мой взгляд, были представлены в тексте и какими представлялись мне. При этом «Аутсорс» – многофигурная история, много равнозначных по важности героев. И очень сложно было попасть в каждого, собрать большой и в то же время яркий и точный ансамбль. Но нам удивительным образом удалось это сделать. Признаюсь, для некоторых персонажей кастинг был достаточно долгий. Но хочется еще сказать, что вовлеченность абсолютно всех актеров, кто снимался, очень сильно помогала и заряжала меня на протяжении съемок. Они тоже уловили уникальность текста и работали с полной отдачей.
В «Хрустальном» и «Химере» на первый план выходили мужчины, в «Трассе» – женщины. «Аутсорс» в первых сериях тоже кажется чуть ли не архетипично маскулинным, здесь все героини представлены в роли жертв, хотя, мне показалось, что во второй половине сериала произойдет в этом смысле гендерный переворот. Опять же не будем спойлерить. Но отличается ли ваше режиссерское восприятие истории, когда вы рассказываете о мужчинах и когда вы рассказываете о женщинах, и ваши психологические методы работы с актерами и актрисами?
Я не считаю себя гениальным психологом и уверен, что любого артиста нужно просто подвести к герою. У меня всегда есть какое-то представление, – неважно мужчина это или женщина, девушка, парень, ребенок, – как этот герой будет вести себя в сцене, но я всегда оставляю свободу актеру для того, чтобы он был в кадре именно таким, как он чувствует своего персонажа. Ведь, почему-то конкретно этот актер или актриса были нами утверждены! Какое-то чувство внутри подсказало, что этот человек может сыграть данного персонажа и сделать это лучше других! Надо дать артисту сделать это. И мне кажется, тело актера, погруженное в обстоятельства его героя, намного умнее, нежели моя придумка, и реагирует на всё намного острее и интереснее. Тело никогда не врет. Если же говорить про человеческую психологию, то, наверное, психологию мужчин я знаю лучше, чем женщин, но при этом, рассуждая о каждом герое или героине сериалов, которые снимаю, я пытаюсь понять, что у них за обстоятельства, мотивы и цели, и как в них погрузить персонажей наиболее достоверно – сначала на бумаге, а затем в кадре, независимо от их пола.
Мне кажется, нет. Я, в принципе, не люблю, когда в сценариях есть откровенно плохие или хорошие. Мы все бываем и теми, и другими, и нас порой удивляют ужасные поступки, казалось бы, хороших людей, или то, как по-доброму может поступить, казалось бы, «мерзавец». Хочется надеяться, что у меня в сериалах получаются живые люди, а не однополярные и в итоге плоские, не достоверные.
То есть угадывать злодея наконец-то не нужно?
Мы все по большому счету злодеи, но наш мир не делится на черное и белое. Мы все эгоисты и всю жизнь пытаемся и учимся стать немного лучше, добрее. У кого-то это получается и не в этом ли счастье и красота человека? Мы все – многогранные, многоцветные, разные, и в этом есть красота жизни, и жизнь тем и интересна, что в реальности ты не знаешь, что ждать от каждого из нас, а в первую очередь – от самого себя. Ведь каждый день с нами происходит одно и то же: хотим одного, говорим другое, делаем третье! Злодеи! Ни капли честности, ни по отношению к себе, ни к окружающим! И в случае с «Аутсорсом» меня искренне удивлял каждый персонаж, написанный Анной Козловой. В каждом ее герое есть какая-то гремучая смесь противоположных черт характера, но все герои при этом достоверны и драматургически работают! Притом еще и история многофигурная, и не так много пространства на экране, чтобы рассказать в подробностях про каждого.
фото: группа фильма на премьере сериала "Аутсорс"/пресс-служба Okko
Опять же после «Нового сезона» читала отзывы, что «Аутсорс» должен закрыть в нашем кино тему 1990-х. Не могу согласиться с коллегами, потому что ваш сериал, на мой взгляд, выступает некой фиксацией эпохи именно перемен – моральных и кинематографических – и ее ответвлений. Вы как режиссер думали закрыть «Аутсорсом» кинотренд на 90-е?
Конечно, нет! Я никогда не пытаюсь в своих проектах закрывать какие-то тренды. Никогда не размышляю в ключе, мол — вот сейчас я делаю сериал, наконец-то подводящий черту под эпохой, — или что-то в таком духе. Все просто: есть классная история, которую ты по прочтении прочувствовал, которая попала в тебя и хочется ее рассказать зрителю. И дальше я всегда просто пытаюсь интересно, честно и искренне рассказать человеческую историю героев. Мне кажется, если режиссер начинает думать, что сейчас он фильмом или сериалом закроет всю эпоху 90-х, то он будет сосредоточен исключительно на этой задаче, забыв, например, о характерах своих персонажей и т.п. В то же время, я надеюсь, что нам удалось поймать и передать дух и ощущение 90-х, потому что тогда зритель поверит в действие на экране. И я не вижу ничего плохого в том, что выходит много сериалов про ту эпоху. Сейчас настало время, когда уже есть дистанция относительно 90-х, есть возможность проанализировать и отрефлексировать то время. Возможно, это поможет нам отчасти понять и день сегодняшний.
Я бы назвала «Аутсорс» кино двойной морали.
Это как раз была такая эпоха. И ты ответственен за свой выбор, который с каждым поступком формирует нового тебя, новые правила, новую эпоху. Каждый из нас способен создавать жизнь НЕдвойной морали. И насколько ты ответственно подошел к своему выбору, чтобы не соврать себе, не соврать близким и миру вокруг, настолько твоя жизнь будет качественной. Качественной в контексте искренности и самореализации каждого из нас, ощущения полноты жизни.
В «Аутсорсе» показан травматичный опыт прошлого в прямом смысле. В «Трассе» и «Хрустальном» уже взрослые герои переживают травмы подросткового возраста, который как раз пришелся на 1990-е. На ваш взгляд, герои «Трассы» и «Хрустального», как и в целом замалчивание проблем и недосказанность между людьми, стали следствием той эпохи перемен?
Думаю, что это уходит корнями не только в 1990-е, но еще и в советское время, когда было не принято говорить и высказывать свои эмоции, особенно мужчинами. И очень много времени потребуется еще, чтобы эти барьеры разрушить. И даже сейчас я не уверен, что мы научились общаться друг с другом. Те же социальные сети, которые должны были сконнектить людей, работают порой иначе. Еще меньше мы стали встречаться оффлайн и разговаривать. Личную встречу мы заменяем сообщением на 3-4 предложения, или 3-4 слова, что сокращает наш фокус внимания в отношении любой проблемы. При этом мы тратим много времени на бесконечную информацию о совершенно посторонних людях и событиях в социальных сетях. Недосказанности, запирания проблем в себя, одиночества, кажется, все больше с каждым днем.
У меня последний вопрос, который задаю всем. Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Мне кажется, происходит некое сужение тем, о которых можно говорить, усиление цензуры. Эти ограничения перетекают в сознание авторов сценариев и режиссеров, что ведет к самоцензуре и обеднении драматургии. Я сейчас говорю не о том, что нужно пропагандировать вещи, которые часто справедливо запрещаются, а о том, что замалчивание проблем, как бы мы ни пытались сделать вид, что их нет, — тоже ведет к катастрофе. Собственно, сериал «Трасса» именно об этом.
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