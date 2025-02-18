Роман Васильев: «В «Пророке» мы пошли хулиганским путем, как и сам Пушкин в свое время»

анонс

Юрий Колокольников, патроны, казахстанские степи и другие слагаемые нового постапокалипсиса

«У нас есть и путь, и цель»: Макс Шишкин и Эльза Серова о «Последнем ронине»

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и фильма «Холоп. Великолепный век» отвечает на вопросы Кино-Театр.Ру

Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»

14 февраля

Душан Глигоров: «Кино не дает ответов, иначе оно превращается в морализаторство»

Режиссер «Трассы», «Хрустального» и «Аутсорса» – о праве на ошибку, травматичном опыте прошлого и нравственной составляющей своих сериалов