Наталья Земцова: «В душе я артхаусная артистка, но выгляжу как пупсик, высадившийся из Майбаха»

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«О чем ещё говорят мужчины»: Мужчины говорят ещё и ещё…

«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня

Света Светикова стала мамой в третий раз

«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве»

Два Майкла Б. Джордана и необычный взгляд на кровососов режиссера «Черной пантеры»

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«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков

Артист удивляется тому, как комики цепляются за старые травмы и переживания