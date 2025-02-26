Наталья Земцова: «В душе я артхаусная артистка, но выгляжу как пупсик, высадившийся из Майбаха»

На фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ 26 февраля состоялась премьера детективного сериала «Тайга», который 5 марта выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER. По сюжету в маленьком городке происходит череда загадочных убийств, причем жертвами маньяка становятся только девочки из неблагополучных семей. Найти преступника должен следователь Демидов (Григорий Чабан), сам воспитывающий двоих дочерей. Одну из ключевых ролей – жены Демидова Аглаи, которая не может найти общий язык со своими падчерицами – сыграла Наталья Земцова. Мы поговорили с ней о гендерных стереотипах, которые разрушает «Тайга», приоритете слабости над силой, зависимостях и религии, а также о новой профессии, которую сейчас осваивает актриса.
Расскажите, как вы оказались в «Тайге», – до нее вы, кажется, не были знакомы ни с режиссером Александром Касаткиным, ни со сценаристкой Галой Сухановой.
Это, кстати, очень интересная история, потому что первые пробы, когда режиссером сериала должна была стать как раз Гала Суханова, я не прошла. Я уже особо не обращаю внимания на отказы, но здесь было досадно, потому что мне очень понравился проект. Причем я знала, что в главной роли – следователя Демидова – должен был сниматься Витя Добронравов
, с которым мы в итоге встретились на съемках «Инспектора Гаврилова
». У нас была самая первая смена сразу же с постельной сценой, и вот мы лежим в трусах, и я решила у него спросить, как там «Тайга», все ли уже отсняли, а он отвечает, что проект заморозили, но, вроде как, скоро собираются его перезапустить. И действительно через неделю опять проходят пробы на «Тайгу», на которые я категорически не успевала. Но выяснилось, что режиссер Саша Касаткин будет в Питере на подготовке ровно в те даты, когда я там тоже буду. Я прибежала на пробы, увидела Дашу Екамасову
, ну и все – дальше ни у кого больше не было шансов, я уже просто отвоевала свою роль, чему очень рада.
Касаткин для вас новый режиссер. Как вам с ним работалось?
Я приверженец теории, что актер должен слушаться режиссера, для меня он главный человек на площадке. Саша – прекрасный человек и очень чуткий режиссер, мне кажется, мы все быстро поймали нужный для этой истории настрой. Конечно, хотелось больше покопаться в роли, на что обычно не хватает времени, но на читках мы подробно обсуждали мою героиню.
Психологически Аглая довольно сложный персонаж, хотя вам, наверное, после «Эпидемии» уже ничего не страшно.
Да, «Эпидемию» я называю психологическим тренингом! До сих пор не знаю, как мы ее сделали. Но я очень люблю такие сложные роли, особенно если надо с собой что-то сделать – не просто надеть костюм и войти в кадр. Очень интересно, когда роль живет с тобой параллельно – ты делаешь свои дела, но все равно думаешь о ней. На мой взгляд, в этом и заключается работа артиста.
Я была на съемках второго сезона в Карелии.
Мы там уже, наверное, были не в себе, но делали для журналистов вид, что держимся. Я помню кричащего Кирилла Кяро
, а с Александром Робаком
в гневе вообще не советую сталкиваться! Там же еще была одна большая экспедиция, состоящая из 15 маленьких – мы постоянно куда-то уезжали и приезжали. Нет связи, магазинов, ничего. Вокруг только одни и те же люди полгода. Но я с огромным удовольствием вспоминаю эти съемки! И наши костюмы, и мою прическу клочьями, и постоянную грязь под ногтями, которую нам делали гримеры. Я поначалу ее еще пыталась смывать, а потом уже перестала это делать.
Я как раз была на сменах с участием еще и Дарьи Екамасовой, которая тоже снимается в «Тайге». Причем за счет ее героини в том числе, сериал переворачивает, на мой взгляд, гендерные стереотипы детективов.
Если вы это считали, то просто великолепно! Вообще хочется все стереотипы сломать, что очень тяжело идет в нашем обществе. Я даже о себе очень долго ломала стереотипы – особенно после сериала «Восьмидесятые
», когда меня приглашали на роли любовниц богатых мужиков или дочек богатых папаш, и нужно было просто красиво ходить в красивой одежде и ничего не играть. Я очень страдала по этому поводу, потому что в душе я артхаусная артистка, но выгляжу как пупсик, высадившийся из Майбаха.
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У вашей героини в «Тайге» складываются непростые отношения с падчерицей, которая мечтает поступить в кадетское училище. Как на площадке вам работалось с юной актрисой Ульяной Куликовой?
Ульяна очень классная и было заметно, как ей интересно играть свою героиню, хотя это эмоционально очень сложная роль, и не все получалось у нее с первого раза. Я что-то ей пыталась советовать, хотя вообще ненавижу это делать, чтобы ее поддержать, потому что она все-таки еще ребенок, пусть и подросток. И в итоге мне кажется, у нее получилась интересная пацанка, и преодоление трудностей для этой роли ей, на мой взгляд, помогло.
Практически в самом начале сериала героиня Елены Кореневой, психолог цитирует Лао-цзы: «Зубы тверже языка, но портятся раньше, потому что мягкость и слабость – основа жизни, а твердость и сила – спутник смерти». Вы согласны с этим утверждением?
Увы, да. Мне кажется, сейчас от женщин все вдруг стали требовать быть мягче и женственнее, при этом мы воспитаны в жестких условиях. Моя мама все детство меня учила, что мне никто не поможет и я все должна делать сама – быть бойцом, одиноким волком. Порой хочется быть послабее, но пока нет такой возможности.
А можно научиться слабости и мягкости?
Возможно, но тут все зависит не только от тебя. Наверное, должен встретиться мужчина, который позволит чуть-чуть разгрузить себя. Но я не знаю, где такие мужчины водятся, я пока такого не нашла. Мне массажист как-то сказал, что мои постоянные боли в шее от того, что я много держу на себе. Я бы, правда, с удовольствием что-то скинула, но, если я уезжаю даже на три дня, все рушится: ребенок никуда не успевает, его кто-то не встречает или вовремя не отвозит куда нужно.
Что для вас оказалось самым важным в «Тайге»?
Этот сериал затрагивает одну из самых сложных тем – алкоголизм. С этой проблемой я сталкивалась, увы, не понаслышке. Это огромная проблема каждого человека, потому что это всегда индивидуальная история – почему это случилось именно с тобой, как бороться с демоном, сидящим внутри тебя, научиться с ним договариваться или полностью уничтожить. Но больше всего, конечно, от этого страдают люди, которые находятся рядом, потому что жить с человеком с зависимостью очень сложно и помочь ему зачастую невозможно. Мы научились летать в космос, но с какими-то простыми штуками внутри нас так и не научились справляться. Более того, зависимости усугубились, так как мы постоянно находимся в огромном потоке информации, с которым очень сложно справиться. Я видела людей, которые успешно преодолели алкогольную зависимость, но видела и тех, кто даже не хочет признать, что у них есть эта проблема.
Ваша Аглая является верующим человеком. Насколько это отзывается в вас? И может ли вера стать путем избавления от зависимости?
У меня сложное отношение с религией, но сейчас я пытаюсь исследовать эту часть в себе и погрузиться в историю религий. Вера должна быть в каждом человеке – я имею в виду не веру в Бога, а в широком смысле, в том числе в любовь, дружбу. Самые страшные моменты в моей жизни случались, когда я переставала верить во всё и разочаровывалась в окружающих. Если же говорить про борьбу с зависимостями, то знаю некоторых людей, которым помогла вера. Если она действительно искренняя, то поможет найти выход из самых сложных ситуаций. Нужно просто понять, что вытащить себя можно только самому, и дальше у всех разная методика – кто-то идет к психотерапевту, кто-то в церковь, кто-то делает и то, и другое. Всем людям тяжело – кому-то повезло чуть больше, кому-то меньше. И важно найти свою точку опоры.
Два года назад вы выступили не только как актриса, но и как сценарист и продюсер фильма «Как звезды». Насколько вам понравился этот опыт и планируете ли его продолжить?
Я сейчас учусь в школе «Индустрия» на курсе сценарного мастерства. У меня всегда было много идей, но не хватало навыка и базы, чтобы их воплотить. Я вообще считаю, что всему нужно учиться и нельзя исключительно на таланте и желании делать то, что тебе нравится. Сейчас я пишу короткий метр, который, кстати, про исповедь. И сама собираюсь сходить на исповедь – у меня такого опыта ни разу не было, и хочется серьезно к нему отнестись. Мне очень интересно, как он на меня повлияет. Мне хочется создавать свое кино. Сначала идеи, конечно, придумываются исходя из того, что мне интересно сыграть как актрисе, но для того, чтобы воплотить их в жизнь, необходимо научиться драматургии. Придумывать легко, а доводить идеи до сценария – сложно, но очень увлекательно.
За время обучения в «Индустрии» стали ли вы больше отказываться от сценариев, которые приходят вам как актрисе, или сразу же видеть в них какие-то ошибки?
Я всегда подсознательно чувствовала неровности в сценариях, а сейчас понимаю, как это профессионально объяснить, и, возможно, исправить. Это самое классное, чему мы учимся в «Индустрии»! Хороший сценарий проверяется очень легко – тебе ничего не надо делать насильственно, вся игра сама льется как по маслу, если ты, конечно, хороший актер и у тебя работает фантазия. Если диалог не клеится, а актер без травмирующих его воспоминаний не может сыграть своего персонажа, – значит что-то в сценарии написано не так. При этом я понимаю, что сценарии переписываются постоянно, и ты можешь уже на съемках получить новый вариант. Поэтому как актриса в первую очередь обращаю внимание на тему и идею проекта, а уже потом – на тонкости в диалогах.
Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Большой паузы. Я считаю, что всех артистов, которые постоянно, каждый день снимаются во всех проектах, нужно на год распустить по домам. Как и всех осветителей, гримеров, других членов съемочной группы. Просто на год сделать паузу, чтобы люди соскучились и снова начали понимать, что кино – это не завод. Не знаю, как другие, но я шла в кино не для того, чтобы у меня была куча денег, а чтобы иметь возможность выбирать и сниматься там, где действительно интересно. Для меня кино – это магия, поэтому я не люблю, когда к съемкам относятся так, что вот мы сейчас быстро все пройдем, снимем сценку, получим деньги и разойдемся. Когда появляются такие мысли, на мой взгляд, нужно уходить из профессии. Когда я встречаю уставших артистов, мне становится грустно. Люди должны отдыхать и жить свою жизнь тоже, а не только бесконечно снимать и сниматься в кино. Иногда нужно посмотреть на закат или уехать в лес с палаткой, чтобы соскучиться по съемкам, по вагончикам, по людям, задействованным в той самой магии кино.
Смотрите сериал «Тайга» с в онлайн-кинотеатре PREMIER с 5 марта.
«Тайга»
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