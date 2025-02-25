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Олег Гаас: «Для своих родителей мы никогда не взрослеем»

интервью >>
25 февраля 2025
На канале ТНТ начался новый сезон «Телохранителей» — комедии о троице челябинских боксеров, которые оказались в Москве и стали работать на одиозного адвоката Акраповича (Дмитрий Лысенков). Однако резонансные дела адвоката, из-за которых он нанял личных охранников, ничто по сравнению с проблемами внутри его семейства Акраповичей, в которые оказывается втянута и тройка бывших боксеров: пытающийся заработать на ипотеку делец Ящер (Александр Левин), флегматичный добряк Туча (Егор Овчинников) и деятельный дипломат Юрок, роль которого сыграл Олег Гаас. Мы поговорили с Олегом о втором сезоне «Телохранителей», не сбывшейся мечте сыграть Ивана-дурака, отношениях с родителями и работе с Владимиром Битоковым и Сергеем Маковецким.

Олег Гаас: «Для своих родителей мы никогда не взрослеем»
фото: Личный архив актера

В прошлом интервью, которое вы давали нашему сайту почти четыре года назад, вы говорили, что ваш любимый персонаж — Иван-дурак, и вам хотелось бы играть в комедийных проектах кого-то, похожего на этого героя. Сериал «Телохранители» в этом смысле удовлетворил это желание? Считаете ли вы Юрка эдаким Иваном-дураком? Или, может быть, он, Ящер и Туча — три разноплановых воплощения всем известного сказочного героя?

Не думаю, что Юрок или другие герои похожи на Ивана-дурака. Он для меня положительный герой, его сила в том, что он не от мира сего, и именно эта черта помогает ему добиваться успеха, совершать подвиги, спасать людей. И он дурак не в смысле, что «тупой», «недалекий», он просто видит то, чего другие не видят. Даже если по славянской азбуке разбирать слово «дурак», то «ду» — это думающий дуально, двумя полушариями, «ра» — солнечный человек, а «ка» — это душа. Недаром Иван-дурак в сказках везде побеждает, потому что он несет с собой свет и, в хорошем смысле не включая мозг, идет по интуиции. Юрок — персонаж более прагматичный, приспосабливающийся к этой жизни. Он лидер, самый сообразительный из троицы, не может прожить ни дня, чтобы над кем-то не подшутить. Так что вряд ли они похожи — разве что тем, что Юрок, как и Иван-дурак, всё-таки справедливый и добрый.

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На площадке у вас с Александром Левиным и Егором Овчинниковым было такое же распределение ролей в команде, как и у Юрка, Ящера и Тучи?

У нас на площадке так выстроились взаимоотношения, что нам, по сути, ничего играть не надо было. Я был самый дипломатичный, лидер в компании. А Саня, как и его персонаж Ящер, что-то постоянно перепродавал, покупал книги дешевле, продавал дороже. Однажды он мне сказал, что есть предложение, от которого я не смогу отказаться: стать амбассадором рулонных штор! Только Саня такое может сказать, так что Ящер — абсолютно его герой. Как и у Егора Овчинникова, думаю, случилось 100%-ное попадание в Тучу. Он для нас такой большой мишка, причем единственный из всех, кто может попасть в какую-нибудь странную ситуацию, исчезнуть, его все будут искать, найдут, и он с юмором вывернется из всего. Так что, отчасти возвращаясь к вашему первому вопросу, у нас не три воплощения Ивана-дурака, а такой трехголовый Змей Горыныч со мной в роли центральной головы.

Олег Гаас: «Для своих родителей мы никогда не взрослеем»

Второй сезон начинается с того, что ребята дали пожить у себя Акраповичу-старшему в исполнении Сергея Маковецкого. Как складывалось ваше сотрудничество со столь опытным и известным артистом? И как вы вообще относитесь к семейным отношениями Акраповичей, где взрослый сын гиперопекает еще более взрослого отца?

С Сергеем Васильевичем у нас сложились хорошие отношения еще с первого сезона, хотя мы и до него были немного знакомы. Маковецкий — мастодонт актерской профессии, любит поговорить, любит дать советы. По поводу отношений в семействе Акраповичей, знаете, сейчас есть модное слово «сепарация». Это всё, конечно, хорошо и здорово, но, на мой взгляд, если родитель достойно воспитывает ребенка, ему не нужно будет переживать о том, будет ли что покушать в старости. Гиперопека, наверное, всё-таки во вред, но я считаю, что ребенок должен любить и финансово помогать родителям, возмещать, так сказать, все их труды и бессонные ночи. Ну и понимать, что мы для родителей никогда не взрослеем, они очень многое с нами прошли. Я первый заработанный миллион отдал отцу, и всегда стараюсь помогать родителям, потому что важнее семьи для меня ничего нет.

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Вторые «Телохранители» также больше рассказывают об отношениях Юрка и Вероники, которую играет Кристина Кучеренко. Расскажите, как выстраивалось ваше взаимодействие с Кристиной от первого ко второму сезону? Пытались ли вы, грубо говоря, поначалу сохранять дистанцию, чтобы и ваши герои немного интриговали тем, будет у них всё-таки любовь, или нет?

У нас с Кристиной сугубо профессиональные отношения. На первом сезоне у нее появился парень, на втором она вышла замуж, так что дистанция была соблюдена, а её личные отношения никак не мешали работе. Во втором сезоне действительно Юрок по-новому будет добиваться Веронику и искать джентльменские пути к сердцу богатой леди. Вообще, мне кажется, этот тандем — своеобразная интерпретация «Леди и Бродяги».

Олег Гаас: «Для своих родителей мы никогда не взрослеем»

Одна из первых серьезных размолвок у Юры и Вероники случается из-за того, что она хочет платить за себя сама. Вы в этом плане сторонник взглядов Вероники или Юрка? Кто должен платить на свидании?

У меня никогда даже мыслей не возникало, кто должен платить на свидании. Конечно, мужчина. У меня всегда был пример отца, который вообще любил всех угощать. Мне кажется, в таком отношении проявляется и мужская энергия в хорошем смысле.

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Второй сезон «Телохранителей» снимал Владимир Битоков, которого многие больше знают как фестивального режиссера. Насколько легко вам с ним работалось? И чем отличаются подходы Константина Смирнова, снимавшего первый сезон, и Владимира Битокова?

Я с ним познакомился на пробах одного проектах, мы тогда захотели вместе поработать. А потом, я был на «Кинотавре», раннее утро, Владимир перепутал номера и пытался зайти в мой номер. В начале я его не узнал: смотрю, бородатый мужик ломится ко мне в номер, открываю дверь, стою в нижнем белье, говорю «Володь, ты что ли?». Выхожу с ним поздороваться, и у меня закрылась дверь в номер. И я раздетый бегал по коридору, искал уборщицу, чтоб мне открыли дверь. А спустя годы он снял второй сезон, и мы вспоминали этот момент. Володя — ученик Сокурова, снявший прекрасное драматическое кино. Он еще и сам выглядит брутально, поэтому всегда с ним возникает ощущение, что ты ему либо что-то должен, либо где-то накосячил, либо сейчас получишь просто так, на всякий. Хотя на самом деле Володя — очень добрый и веселый человек, и его суровые брутальные качества не помешали снять легкую комедию. Костя Смирнов работал иначе: мы как будто вместе пытались сделать раз, еще раз, пока не получится. А Володя, приходят на площадку, сразу же знает, что он конкретно хочет.

Олег Гаас: «Для своих родителей мы никогда не взрослеем»

В этом сезоне, кажется, больше экшна и опасных сцен, нежели в первом сезоне. Требовали ли они от вас какой-то специальной подготовки — с учетом того, что боксом, который вам нужен был еще для первого сезона, вы, кажется, не прекращали заниматься?

Боксом я занимался только, когда готовился к первому сезону. Второй сезон начался как-то стремительно, так что времени на занятия почти не было, хотя для себя я периодически хожу на тайский бокс. Во вторых «Телохранителях» у нас была репетиция масштабной драки, где мы должны были побить 30 или 40 байкеров. Мы тщательно эту сцену репетировали, но когда вышли на площадку, нам мешала погода: дождь то начинался, то заканчивался, плюс были еще какие-то мелкие нюансы, так что в итоге драку пришлось сократить. Хотя подготовку к этой масштабной сцене я могу назвать поистине голливудской. Как это будет выглядеть на экране, не знаю, но, надеюсь, что, даже если в меньшем объеме, нам удалось передать зрителям этот вау-эффект, который испытали мы во время работы.

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В одной из серий второго сезона ваши герои говорят Иванычу (Анатолий Журавлев), что 90-е закончились, хотя ближе к концу серии он уверен в обратном. Кроме того, как я прочитала, в новом сезоне еще будут отсылки к «Бумеру». Не смущает ли вас это заигрывание с модной теперь в кино темой 90-х в «Телохранителях». Как вы сами относитесь к той эпохе? И нужно ли, на ваш взгляд, говорить о ней в современных российских фильмах и сериалах?

Серия с отсылками к «Бумеру», я уверен, будет одной из лучших в сезоне и самой смешной во всех «Телохранителях». Да, я, конечно, вижу, что выходит всё больше проектов про 90-е, но считаю, что это нормально, — это часть нашей истории, мы сами выросли в 90-е, и как ни крути та эпоха наложила на всех нас свой отпечаток. Я бы, наверное, хотел, чтобы фильмы и сериалы о том времени были даже не примером, а предупреждением для новых поколений. Чтобы не повторять ошибок прошлого, всегда нужно помнить об истории и возвращаться к ней.

Смотрите второй сезон «Телохранителей» на ТНТ с 24 февраля.

«Телохранители-2». ТВ-ролик №2

Маша Токмашева
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обсуждение >>
№ 8
ЛинаМисс   27.02.2025 - 18:30
В целом атмосфера и герои в сериале Телохранители - позитивные, но при этом такого, чтобы постоянно смеяться при просмотре нет. Но зато практически нет пошлости и шуток ниже пояса, что нередко характерно... читать далее>>
№ 7
Nika.nikitina   27.02.2025 - 18:12
" Телохранители " обычный ситком, который не претендует на что-то сильно интеллектуальное, тем не менее, для легкого просмотра он вполне сгодится. читать далее>>
№ 6
Igor D.88   26.02.2025 - 11:39
Любимый персонаж Иван-дурак)))) хахаххааххаа. Мечта сбылась. Сыграл Ивана-охранника. читать далее>>
№ 5
Весне дорогу!   26.02.2025 - 10:07
... актеру не положено взрослеть, это не профессионально читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   26.02.2025 - 09:31
Будет пародия на бумер в одной из серий - и снова мы возвращаемся к старому, что было популярно. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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