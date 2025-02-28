Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья

интервью >>
28 февраля 2025
27 февраля на большие экраны выходит новый экшн-триллер «Клинер» с Клайвом Оуэном и Дэйзи Ридли в главных ролях. Картину снял Мартин Кэмпбелл — режиссёр, известный зрителю по одному из лучших фильмов бондианы — «Казино Рояль». Создатели «Клинера» рассказали, с какими сложностями они столкнулись во время съёмок, как проходил подбор актёров и о том, почему даже в самых экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья.

Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья

Что сильнее всего зацепило вас в этом проекте?

Мартин Кэмпбелл: Саймон [Аттли] написал невероятный сценарий. История захватывает с самого начала. Как раз тот случай, когда читаешь и не можешь оторваться. Меня особенно зацепил «эффект аквариума», когда мы становимся незримыми наблюдателями и события разворачиваются прямо у нас на глазах. Ещё мне понравилось, что главная героиня — женщина. В большинстве боевиков, если в главной роли женщина, её обычно изображают сверхчеловеком, здесь же героиня действует в пределах своих человеческих возможностей. А ещё в сюжете возникает конфликт между поколениями. Старшие члены группы, не приветствующие насилие, противостоят младшим, более лояльным к насилию участникам. Этот внутренний конфликт придаёт сюжету особую динамику.

Дэйзи Ридли: Сценарий покорил меня с первой страницы, я прочла его в один присест. Джоуи — потрясающий персонаж. Она смелая, прямолинейная, и ей не нужно никому угождать. Но за этой уверенностью скрывается глубина — она сложная, неидеальная, со своими противоречиями. Тем не менее, любовь к брату для неё стоит на первом месте, и, пытаясь спасти других, она прежде всего думает о нём. Их отношения — это не просто сюжетный элемент, а настоящая история любви, привязанности и противоречий. Мне не терпелось передать это на экране

Клайв Оуэн: У меня остались отличные воспоминания о нашей прошлой совместной работе — это был потрясающий опыт. Когда ты уже знаком с режиссёром и точно знаешь, что тебе комфортно с ним работать, сомнений не возникает. Мне понравился мой персонаж, и мысль о том, что именно Мартин будет снимать этот фильм, только укрепила моё желание участвовать в проекте. В этом жанре ему нет равных — его опыт в экшене просто бесценен.

С какими сложностями вы столкнулись в работе над фильмом?

Мартин Кэмпбелл: Так как большая часть событий разворачивается на подвесной платформе, находящейся в сотнях футов над землёй, перед нами стояла непростая задача — запечатлеть это на камеру. Нельзя просто взять и посреди ночи отснять все сцены на фасаде небоскрёба. Сначала Джоуи наблюдает за происходящим по другую сторону окна, а затем пытается во что бы то ни стало проникнуть внутрь, чтобы остановить преступников и спасти брата.

Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья

Дэйзи, что больше всего запомнилось вам во время съёмок?

Дэйзи Ридли: В один момент я веду серьёзный разговор с братом, признавая, как сильно подвела его, а в следующий — случайно роняю губку с подвесной платформы с высоты 700 футов. Этот постоянный контраст делал работу динамичной и увлекательной.

Мартин, расскажите чуть подробнее про отношения Джоуи и её брата Майкла. Какой у них бэкграунд?

Мартин Кэмпбелл: Их отец был жестоким человеком, скорее всего, алкоголиком. В детстве Джоуи пыталась убежать от семейных проблем, но всё изменилось — теперь она отвечает за брата. Их отношения непростые, в них много боли и обиды, но в основе — сильная связь, которую не разрушить. Майкл — нейроотличный человек, и его исключили из специализированного центра за неподобающее поведение. В тот роковой день он отправляется с Джоуи на работу — и именно тогда начинается атака экотеррористов. Майкл оказывается вовлечён в события куда больше, чем Джоуи того хотела бы, но именно это помогает им найти общий язык и стать сплочённее.

Читать также Уборка в одном здании: «Клинер» — экологический триллер с Дейзи Ридли
Как появилась идея о том, чтобы сделать Майкла нейроотличным персонажем?

Мартин Кэмпбелл: Саймон, сценарист фильма, сам воспитывает нейроотличного сына. Это позволило ему создать глубокого, сложного персонажа, который получился не просто убедительным, но и очень живым. Сам Саймон отмечает: «Одна история не может выразить весь спектр людей с нейроотличиями, но нам было важно показать отношения Джоуи и Майкла максимально честно и искренне, даже на фоне столь напряжённого сюжета. И было невероятно трогательно видеть, как Дейзи и Мэттью (исполнитель роли Майкла, который сам является нейроотличным человеком) сумели воплотить эту связь на экране. Они — именно те Джоуи и Майкл, которых мы искали. Вообще больше всего в фильме мне нравятся сцены между Джоуи и её братом. Саймон великолепно проработал их диалоги, передав их эмоции и внутренние переживания. Вся суть фильма — в том, как они находят общий язык и начинают видеть мир глазами друг друга.

Дэйзи, а что для вас было самым важным в отношениях брата и сестры?

Дэйзи Ридли: Между братьями и сёстрами всегда существует особая близость, которая сильнее любых разногласий. Можно сколько угодно ругаться, спорить, но в конечном итоге их узы всё так же крепки. В течение фильма Джоуи и Майкл проходят через многое, но ничто не способно разорвать их связь. Всё, что делает Джоуи, — она делает, зная, что брат поддерживает её. Несмотря на весь экшен, этот фильм — прежде всего о человеческих отношениях, о семье и связи, которая служит поддержкой при любых обстоятельствах.

Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья

Расскажите чуть подробнее про выбор каста. Как вы пришли к решению, что Дэйзи Ридли — ваша идеальная Джоуи?

Каллум Кристофер Грант (продюсер): Честно говоря, мне кажется, что мы ещё не видели Дейзи в таком амплуа. Она придаёт своей героине невероятную живость, харизму и определённый британский шарм. Джоуи — бывший солдат, она сильная, выносливая и умеет справляться с трудностями, и Дейзи полностью воплощает этот образ. Она делает персонажа живой, естественной, но при этом дерзкой и готовой бросить вызов любым обстоятельствам.

Мартин Кэмпбелл: Дейзи — не только великолепная актриса, но и настоящий профессионал, с которым очень приятно работать. К тому же, она превосходно передаёт тонкий юмор, пронизывающий весь фильм. А ещё у неё потрясающая физическая подготовка — сцены боёв выглядят жёстко и зрелищно, и бо́льшую часть из них она выполнила сама.

А что насчёт Клайва Оуэна?

Каллум Кристофер Грант: Клайв обладает редким даром — он внушает уважение одним только своим присутствием. В фильме это ощущается особенно сильно: его сцены наполнены глубиной и серьёзностью.

Каково это — работать над фильмом с самим Мартином Кэмпбеллом?

Каллум Кристофер Грант: Он снял одни из моих самых любимых картин, так что работать с ним — уже огромная удача. Это человек, который живёт на съёмочной площадке, — приходит раньше всех, уходит последним. Он буквально дышит кино, и я никогда не встречал ничего подобного. Весь коллектив восхищался его профессионализмом, опытом и тем, как легко и уверенно он ставил даже самые сложные экшен-сцены.

Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья

Дэйзи Ридли: Поначалу я испытывала волнение перед работой с Мартином — слишком уж внушителен его послужной список. Ты приходишь на съёмки и с трепетом думаешь: «Господи, я же видела все его фильмы, я его огромная поклонница!» Признаюсь, сначала было страшновато. Но это чувство быстро ушло благодаря его огромной поддержке. Он даёт пространство для творчества, экспериментов, ошибок. В его фильмах полно экшена, но в них всегда есть место юмору и искренним эмоциям. Мне было очень интересно исследовать эти грани. Работать с ним — настоящее удовольствие.

Клайв Оуэн: Режиссёр боевиков должен обладать особым чутьём — чувствовать ритм, темп, чётко выверять каждое движение, потому что в таких сценах всё рассчитано до секунды. У Мартина в этом нет равных, поэтому для меня было честью работать с человеком, который знает, как сделать экшен по-настоящему захватывающим.

Почему зрители должны обязательно посмотреть «Клинера»?

Мартин Кэмпбелл: Зрителей ждёт невероятное зрелище! В фильме есть всё: напряжение, юмор, искренние эмоции. Это больше, чем просто боевик, это настоящее киноприключение, в котором зрители увидят не только захватывающие трюки, но и глубокие отношения между Джоуи, Майклом и даже Ноа.

Дэйзи Ридли: Я обожаю кино самых разных жанров, но особенно — боевики. Надеюсь, зрители с головой окунутся в это безумное приключение. Здесь есть всё — крутые сцены, напряжённые моменты, но самое главное — глубокие персонажи и их история. Надеюсь, зрители получат настоящее удовольствие от просмотра!

«Клинер» в кинотеатрах с 27 февраля.

«Клинер»

Евгений Червон
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
ДаринаКароль   3.03.2025 - 21:11
... По поводу ваших подозрений, я пожалую поддержу их. Сомневаюсь в большой кассе. читать далее>>
№ 6
Vladislav [XzedX] (Москва)   3.03.2025 - 17:30
А вот это ... мы меньше всего ждём в боевиках. Мы идём на них ради невероятного зрелища! Где в фильме этого жанра будет и есть всё: напряжение, юмор, искренние эмоции, но никак не отношения между... ... читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 18:59
Очень хочу посмотреть на общие сборы, в боевиках как раз цифры не врут. Внутренне чувство подсказывает, большего успеха не будет. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:37
Не уверенна, что в самых тяжёлых ситуациях семья придёт на помощь, смотря какие отношения между близкими. В фильме Джоуи и Майкл не сильно то тяготеют друг к другу, так что такие жертвы, на которые они... читать далее>>
№ 3
Nika.nikitina   28.02.2025 - 23:40
Смотреть Клинер мне было весело и интересно, напряжение сохранялось до финала. Яркий такой фильм с некоторыми гипертрофированными образами, юмором, драками и спецэффектами. Не тот вариант, что бы о чем-то... читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Уборка в одном здании: «Клинер» — экологический триллер с Дейзи Ридли
С бомбой наперегонки: Дейзи Ридли в эксклюзивном отрывке из фильма «Клинер»
Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года
персоны
Саймон АттлиМартин КэмпбеллКлайв ОуэнДейзи Ридли
фильмы
Казино РояльКлинер

фотографии >>
Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья фотографии
Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья фотографии
Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья фотографии
Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Шелестун
4 июня ушёл из жизни актёр Константин Шелестун.
Валерий Панов
4 июня ушёл из жизни артист балета Валерий Панов.
Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Берда
Марта Голубева
Алексей Дайнеко
Александр Дзюба
Дмитрий Дорохов
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Даниил Певцов
Евгений Сангаджиев
Уильям Бойд
Барбара Брыльска
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Софи Лоу
Стефания Сандрелли
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен