Создатели «Клинера» о работе над фильмом и о том, что в экстремальных обстоятельствах самое важное — это семья

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«Клинер»

написал невероятный сценарий. История захватывает с самого начала. Как раз тот случай, когда читаешь и не можешь оторваться. Меня особенно зацепил «эффект аквариума», когда мы становимся незримыми наблюдателями и события разворачиваются прямо у нас на глазах. Ещё мне понравилось, что главная героиня — женщина. В большинстве боевиков, если в главной роли женщина, её обычно изображают сверхчеловеком, здесь же героиня действует в пределах своих человеческих возможностей. А ещё в сюжете возникает конфликт между поколениями. Старшие члены группы, не приветствующие насилие, противостоят младшим, более лояльным к насилию участникам. Этот внутренний конфликт придаёт сюжету особую динамику.: Сценарий покорил меня с первой страницы, я прочла его в один присест. Джоуи — потрясающий персонаж. Она смелая, прямолинейная, и ей не нужно никому угождать. Но за этой уверенностью скрывается глубина — она сложная, неидеальная, со своими противоречиями. Тем не менее, любовь к брату для неё стоит на первом месте, и, пытаясь спасти других, она прежде всего думает о нём. Их отношения — это не просто сюжетный элемент, а настоящая история любви, привязанности и противоречий. Мне не терпелось передать это на экране: У меня остались отличные воспоминания о нашей прошлой совместной работе — это был потрясающий опыт. Когда ты уже знаком с режиссёром и точно знаешь, что тебе комфортно с ним работать, сомнений не возникает. Мне понравился мой персонаж, и мысль о том, что именно Мартин будет снимать этот фильм, только укрепила моё желание участвовать в проекте. В этом жанре ему нет равных — его опыт в экшене просто бесценен.: Так как большая часть событий разворачивается на подвесной платформе, находящейся в сотнях футов над землёй, перед нами стояла непростая задача — запечатлеть это на камеру. Нельзя просто взять и посреди ночи отснять все сцены на фасаде небоскрёба. Сначала Джоуи наблюдает за происходящим по другую сторону окна, а затем пытается во что бы то ни стало проникнуть внутрь, чтобы остановить преступников и спасти брата.: В один момент я веду серьёзный разговор с братом, признавая, как сильно подвела его, а в следующий — случайно роняю губку с подвесной платформы с высоты 700 футов. Этот постоянный контраст делал работу динамичной и увлекательной.: Их отец был жестоким человеком, скорее всего, алкоголиком. В детстве Джоуи пыталась убежать от семейных проблем, но всё изменилось — теперь она отвечает за брата. Их отношения непростые, в них много боли и обиды, но в основе — сильная связь, которую не разрушить. Майкл — нейроотличный человек, и его исключили из специализированного центра за неподобающее поведение. В тот роковой день он отправляется с Джоуи на работу — и именно тогда начинается атака экотеррористов. Майкл оказывается вовлечён в события куда больше, чем Джоуи того хотела бы, но именно это помогает им найти общий язык и стать сплочённее.: Саймон, сценарист фильма, сам воспитывает нейроотличного сына. Это позволило ему создать глубокого, сложного персонажа, который получился не просто убедительным, но и очень живым. Сам Саймон отмечает: «Одна история не может выразить весь спектр людей с нейроотличиями, но нам было важно показать отношения Джоуи и Майкла максимально честно и искренне, даже на фоне столь напряжённого сюжета. И было невероятно трогательно видеть, как Дейзи и Мэттью (исполнитель роли Майкла, который сам является нейроотличным человеком) сумели воплотить эту связь на экране. Они — именно те Джоуи и Майкл, которых мы искали. Вообще больше всего в фильме мне нравятся сцены между Джоуи и её братом. Саймон великолепно проработал их диалоги, передав их эмоции и внутренние переживания. Вся суть фильма — в том, как они находят общий язык и начинают видеть мир глазами друг друга.: Между братьями и сёстрами всегда существует особая близость, которая сильнее любых разногласий. Можно сколько угодно ругаться, спорить, но в конечном итоге их узы всё так же крепки. В течение фильма Джоуи и Майкл проходят через многое, но ничто не способно разорвать их связь. Всё, что делает Джоуи, — она делает, зная, что брат поддерживает её. Несмотря на весь экшен, этот фильм — прежде всего о человеческих отношениях, о семье и связи, которая служит поддержкой при любых обстоятельствах.: Честно говоря, мне кажется, что мы ещё не видели Дейзи в таком амплуа. Она придаёт своей героине невероятную живость, харизму и определённый британский шарм. Джоуи — бывший солдат, она сильная, выносливая и умеет справляться с трудностями, и Дейзи полностью воплощает этот образ. Она делает персонажа живой, естественной, но при этом дерзкой и готовой бросить вызов любым обстоятельствам.: Дейзи — не только великолепная актриса, но и настоящий профессионал, с которым очень приятно работать. К тому же, она превосходно передаёт тонкий юмор, пронизывающий весь фильм. А ещё у неё потрясающая физическая подготовка — сцены боёв выглядят жёстко и зрелищно, и бо́льшую часть из них она выполнила сама.: Клайв обладает редким даром — он внушает уважение одним только своим присутствием. В фильме это ощущается особенно сильно: его сцены наполнены глубиной и серьёзностью.: Он снял одни из моих самых любимых картин, так что работать с ним — уже огромная удача. Это человек, который живёт на съёмочной площадке, — приходит раньше всех, уходит последним. Он буквально дышит кино, и я никогда не встречал ничего подобного. Весь коллектив восхищался его профессионализмом, опытом и тем, как легко и уверенно он ставил даже самые сложные экшен-сцены.: Поначалу я испытывала волнение перед работой с Мартином — слишком уж внушителен его послужной список. Ты приходишь на съёмки и с трепетом думаешь: «Господи, я же видела все его фильмы, я его огромная поклонница!» Признаюсь, сначала было страшновато. Но это чувство быстро ушло благодаря его огромной поддержке. Он даёт пространство для творчества, экспериментов, ошибок. В его фильмах полно экшена, но в них всегда есть место юмору и искренним эмоциям. Мне было очень интересно исследовать эти грани. Работать с ним — настоящее удовольствие.: Режиссёр боевиков должен обладать особым чутьём — чувствовать ритм, темп, чётко выверять каждое движение, потому что в таких сценах всё рассчитано до секунды. У Мартина в этом нет равных, поэтому для меня было честью работать с человеком, который знает, как сделать экшен по-настоящему захватывающим.: Зрителей ждёт невероятное зрелище! В фильме есть всё: напряжение, юмор, искренние эмоции. Это больше, чем просто боевик, это настоящее киноприключение, в котором зрители увидят не только захватывающие трюки, но и глубокие отношения между Джоуи, Майклом и даже Ноа.: Я обожаю кино самых разных жанров, но особенно — боевики. Надеюсь, зрители с головой окунутся в это безумное приключение. Здесь есть всё — крутые сцены, напряжённые моменты, но самое главное — глубокие персонажи и их история. Надеюсь, зрители получат настоящее удовольствие от просмотра!