Мария Шульгина: «В третьем сезоне «Почки» мы решили углубиться в историю детства Наташи Кустовой»

1 марта в онлайн-кинотеатре KION стартовало продолжение «Почки» – сериального хита с Любовью Аксеновой в роли Наташи Кустовой, одной из самых необычных героинь российского малого экрана. Инспектор пожарной службы и взяточница, она сталкивается с потрясением, из-за которого вынуждена обратиться за помощью к семье, чего бы ей делать совсем не хотелось. По случаю премьеры третьего сезона мы поговорили режиссером и сценаристом сериала Марией Шульгиной — о новизне героини, которую она придумала с соавтором Елизаветой Тихоновой, как будет развиваться дальнейший сюжет и фильмах, чьи отголоски можно увидеть в «Почке».
Мария, если вспомнить самое начало вашей работы над «Почкой», вы себе ставили задачу придумать абсолютно новую героиню?
У меня и моего соавтора Лизы Тихоновой
получился образ, сплетенный из определенной части меня и части Лизы, то есть нам он знаком. А задача кого-то удивить и создать новый образ звучит слишком амбициозно. Наташа Кустова не казалась нам какой-то экстраординарной героиней, но в итоге мы так рады, что она появилась в нашей жизни, она действительно получилась очень харизматичной. И в этом есть большая заслуга актрисы Любы Аксеновой
. Получилось такое сплетение творческих вкладов, ресурсов. Мне трудно судить, но, возможно, у нас получилась действительно новая героиня — при этом она абсолютно узнаваемая, и я таких людей встречала.
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Сериал «Почка» с первого эпизода
Когда вы пишете сезоны «Почки», вы оставляете крючки, которые помогут вам писать продолжение, или пишете каждый сезон как последний?
Мы вкладываемся в написание сценария сезона без остатка, на 100%. И никогда не закладываем никаких специальных «крючков» для продолжения. На жизненном цикле героев ставится точка, и только по прошествии времени возникает ощущение, что с ними могло бы быть и что-то еще, если мы теоретически представим это продолжение. И каждое продолжение сериала – это, скорее, отлежавшееся решение, которое приходит после того, как герой пожил в сезоне.
Когда вы пишете сценарий сезона, известен ли вам его финал, или вы идете к нему вместе с героиней?
Да, финал важен. Мы придумываем начало и то, к чему идет персонаж, точку А и точку Б. И мы следуем за ним. Но чисто теоретически так может случиться, что финал немного корректируется по ходу этого движения.
Если говорить про «Почку», какой процесс был дольше – написание сценария или съемки?
Мне кажется, что съемки бегут легче, чем написание сценария. Съемки для меня - это просто завершающий этап.
Как скоро после финала второго сезона вы придумали продолжение «Почки»?
Для меня во втором сезоне была поставлена точка, и я достаточно длительное время не могла представить, что еще мы с Лизой можем рассказать про Наташу Кустову. Она достаточно специфический человек, живущий скорее в мире животных, чем в человеческих поведенческих традициях. И мы решили углубиться в историю Наташиного детства, понять, что с ней такого стряслось тогда. И через детско-родительские отношения поговорить на тему семьи, которая была поднята в первом сезоне. Семья может быть не только местом силы, но и местом слабости. В целом, идея была в том, чтобы Наташа порефлексировала, кто она такая, о своих отношениях с семьей и другими людьми.
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Органы разберутся: рецензия на третий сезон «Почти»
Когда вы придумывали, как выпутать Наташу из обстоятельств и сделать ей отсрочку наказания в начале третьего сезона, как вы перебирали идеи?
У меня изначально юридическое образование, поэтому мне проще ориентироваться в этих материях. Безусловно, есть такие ситуации в юридической практике, и они достаточно штучные, ситуативные, и мы привлекали мою подругу, тоже юриста, которая нас консультировала, как это грамотно сделать. В общем, это не сверх-трудная работа.
В первом и во втором сезоне у Наташи яркий визуальный образ, она носит ярко-красные костюмы, а во втором сезоне — белые. Будет ли у нее свой цвет в третьем?
В этот раз она предстанет в синем цвете и его смешении с другими цветами. Наташа структурно состоит из разных частей себя, и для меня этот визуальный аспект очень важен.
Во втором сезоне, в отличие от первого, звучала современная музыка. Судя по первой серии, вы вернулись к классической – с чем связано решение?
Да, мы вернулись к классике. В первом сезоне тоже были относительно современные треки: например, «Я люблю тебя до слез» Серова — этот трек символически важен. Но в целом в «Почке» мне комфортнее использовать классику, она оптимально ложится на происходящее.
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Рецензия на фильм «Страна Саша» по сценарию Шульгиной и Тихоновой
В первой серии у вас появляется новый персонаж в исполнении Валентина Самохина, он играет адвоката брата Наташи. Будут ли еще новые персонажи в сезоне?
В новом сезоне у меня была задача собрать всех старых персонажей, которые, казалось бы, безвозвратно ушли — из первого сезона, из второго — и сделать на этом акцент. Некоторые появятся в сезоне в виде воспоминаний: например — небольшой спойлер — зрители увидят видеозапись со свадьбы Наташи. Мы хотели показать, как Наташа видела семью — ту, которую она создавала уже сама, на контрасте с семьей, в которой она выросла. И как её идея потерпела неудачу. В этом эпизоде появится Антон Филиппенко
. Еще будет развитие линий героев Леонида Бичевина
и Павла Чинарева
, которые ранее появлялись лишь в эпизодах.
Также в касте заявлена ваш соавтор Елизавета Тихонова, которая уже появлялась в сериале и завершала второй сезон…
Лиза была и в первом сезоне: она сыграла крошечную роль племянницы Чарской
, которая заселилась в квартиру Наташи и выдавала ей чемоданы. Потом нам никак не давалось начать писать второй сезон, и я предложила Лизе начать с нее, и серия сразу же «полетела». В третьем сезоне Лиза тоже появится, чтобы завершить эту линию отношений Наташи с начальницей.
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Подкаст Monday Karma о фильме «Смерть господина Лазареску»
Читаете ли вы зрительские отзывы о своих работах? Какой отзыв на «Почку» вас больше всего впечатлил – и позитивный, и негативный?
Не читаю, но это не принципиальная позиция и не высокомерие. Просто я человек ранимый, и мне кажется, что если я столкнусь с негативными отзывами, то как будто бы для меня это будет очень драматично. Поэтому я, если честно, опасаюсь читать отзывы, хотя про общую картину зрительского восприятия мне, конечно, сообщают. После выхода первого сезона, помню, был отзыв Антона Долина
(внесен Минюстом РФ в список иноагентов
). Это был положительный отклик, и он был для меня важен по той причине, что ровно перед съемками «Почки» я слушала его подкаст «Истории кино», и многие упомянутые в нем фильмы были для меня открытием. Они повлияли, безусловно, на мою режиссерскую работу. Например, «Смерть господина Лазареску
» румынского режиссера Кристи Пую
. И в «Почке», я думаю, есть отголоски просмотренных мною фильмов.
Смотрите «Почку» в онлайн-кинотеатре KION с 1 марта
.
«Почка-3»
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