«Тематика 8 марта позволила нам уйти в более мягкую форму»: Максим Ткаченко и Андрей Шелков о возвращении на экраны героев «Нашей Russia»

что почитать?

Главная тема Тайны дворцовых реконструкций: путь жанра докудрама от выпусков новостей до фильмов про императриц Что связывает фильм о Екатерине II и радиопостановки почти столетней давности?

Спутник телезрителя «Смешанные чувства»: Дружба - это чудо В ночь с 10 на 11 июня, 02:00, Дом Кино

Главная тема Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии Пять фильмов о том, как непросто быть волшебником

Спутник телезрителя «Край»: Жми на стоп-кран В ночь с 11 на 12 июня, 00:30, ОТР

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков Обзор светской хроники