«Тематика 8 марта позволила нам уйти в более мягкую форму»: Максим Ткаченко и Андрей Шелков о возвращении на экраны героев «Нашей Russia»

Канал ТНТ продолжает линейку праздничных телефильмов – вслед за новогодними «СамоИронией судьбы», «Иваном Васильевичем…» и «Небриллиантовой рукой» – теперь уже к Международному женскому дню подготовил специальный выпуск легендарного скетчкома «Наша Russia. 8 марта», где Михаил Галустян и Сергей Светлаков не только в образах своих знаменитых героев, но и самих себя, будут поздравлять женщин с праздником. Естественно, снабдив эти поздравления музыкальными номерами. Над созданием специального выпуска, который покажут на ТНТ вечером 7 марта, работала большая команда, но мы поговорили о нем с работавшим на оригинальном проекте сценаристом и креативным продюсером Максимом Ткаченко и не причастным к старой «Нашей Russia» сценаристом и креативным продюсером Андреем Шелковым.
фото: Максим Ткаченко и Андрей Шелков на съемках новогодних фильмов ТНТ/личный архив
И ВСЕ-ТАКИ ОНА НАША
Максим Ткаченко: «"Наша Russia" для меня невероятный пласт теплой ностальгии и хорошего юмора, построенный на очень точных персонажах из нашей жизни. Это был очень громкий и, наверное, самый смешной проект, от которого большая часть страны получала удовольствие».
Андрей Шелков: «Несмотря на то, что я работал над "Наша Russia. 8 марта", к оригинальному проекту я относился специфически. Мне нравилась концепция некоторого оммажа «Маленькой Британии», но далеко не всегда во мне вызывали положительные эмоции некоторые персонажи. Мне безумно нравился Бородач, но я, например, никогда не понимал Жорика Вартанова – может, потому что я из Сибири, а его южное поведение мне было не близко. Но по прошествии времени я понял, что, возможно, успех "Нашей Russia" как раз и заключался в том, что она была собрана из большого количества совершенно разных персонажей и ситуаций, как мозаика, где каждый может найти свой любимый цвет. И не обязательно при этом любить всех. За годы, прошедшие с завершения оригинального проекта, я успел войти в большую, точнее на троих, компанию из Гарика Мартиросяна, меня и Максима. Вместе мы работаем над разными проектами ТНТ, в том числе и над новогодними фильмами. Собственно, после них продюсер Аркадий Водахов предложил сделать праздничную "Нашу Russia", где помимо известных персонажей скетчкома будут учтены и актуальные, трендовые темы, и, конечно, куда будут интегрированы клипы, как в наших новогодних фильмах».
Максим Ткаченко: «Поначалу мы сомневались, что сможем реализовать этот проект, который по своей сути должен затрагивать острые социальные темы, но тематика 8 марта позволила нам уйти в более мягкую форму - поздравления женщин и всё, что с этим связано».
ЖОРИК, СНЕЖАНА ДЕНИСОВНА И НЕ ТОЛЬКО
Андрей Шелков: «Да, не все герои оригинального проекта возвращаются, но мои любимые – точно. Бородач, который продолжает безумно любить Иришку и учинять трэш. А линия Жорика Вартанова даже расширится. Наконец-то из-за кадра выйдет оператор Рудик в исполнении Гарика Мартиросяна и проявит себя в большом приключении. Конечно же, вернется и Снежана Денисовна, школьная учительница, которая наживается на детях».
Максим Ткаченко: «Вы так же увидите и депутатов, и бедного гаишника, который не берет взятки. В "Наша Russia. 8 марта" мы сохранили всеми любимые сатирические, узнаваемые социальные образы из оригинала, и поместили их в праздничный и ностальгический контекст».
Максим Ткаченко: «Да, в нашем фильме есть линия, где Сергей и Миша играют самих себя, они просто идут по улице и говорят о жизни, о празднике и о женщинах не как персонажи скетчей, а как Галустян и Светлаков из реальной жизни. Но интонация из повествования совершенно не похожа на ребят из "Квартета И". Я даже как-то не задумывался о таком референсе для нашего фильма!»
Андрей Шелков: «Этот проект точно не превратится во франшизу в духе "О чем говорят мужчины", как и в новые сезоны "Наша Russia", потому что собрать очень занятых Михаила Галустяна и Сергея Светлакова вместе на съемках – это тот еще квест».
фото: Пресс-служба канала ТНТ
НОВЫЕ РЕЖИССЕРЫ И НОВЫЕ ЗРИТЕЛИ
Максим Ткаченко: «Персонажи «Нашей Russia» – это определенные типажи, которые понятны людям по всей стране, причем в разных возрастных группах, так что, думаю, и наш фильм может быть интересен не только преданным поклонникам оригинального проекта, но и новой молодой аудитории».
Андрей Шелков: «У меня другое мнение. Я считаю, что "Наша Russia. 8 марта" все-таки в первую очередь будет интересна людям, которые видели оригинал, и хотят почувствовать своего рода ностальгию. В отличие как раз от наших новогодних фильмов, которые мы позиционируем иначе. Там взятую за основу советскую классику мы значительно осовремениваем – в том числе по музыке и юмору, для чего используем не только какие-то трендовые темы, но и мемы. А "Наша Russia. 8 марта" все-таки больше работает на ностальгию. Да, она сделана не по шаблону оригинала, там есть нововведения, но все-таки, думаю, что привлекательнее этот проект будет не для новой аудитории, а для той, которая соскучилась по любимым героям».
Максим Ткаченко: «В "Наша Russia. 8 марта" мы решили поэкспериментировать и взяли новых молодых режиссеров, которые привнесли свою, новую стилистику в проект. Здесь основную драматическую линию – и скетчей, и общения Сережи с Мишей, снял Саша Абдуллаев, работавший над сериалами "Камера Мотор" и "Демис и Марина", а каждый клип снимали отдельные режиссеры – это было сделано и для того, чтобы каждый из музыкальных номеров отличался своей оригинальностью».
Андрей Шелков: «Так как "Наша Russia. 8 марта" – это специальный праздничный спешл, то очень много вопросов было со стороны музыкальных звезд, они просили объяснить, как все-таки этот фильм будет выглядеть. Потому что наши новогодние проекты они уже хорошо представляют. Так что здесь мы больше объясняли формат нашим музыкальным исполнителям, но им сразу же было весело и смешно от сценария, так что нам удалось привлечь настоящих мастодонтов эстрады».
Максим Ткаченко: «Да, все с радостью согласились посмеяться над собой, оказалось, что все артисты прекрасно помнят старую-добрую "Нашу Russia". Еще важно, что наш праздничный спешл – это все-таки не просто нарезка музыкальных номеров, здесь певцы и певицы именно играют свою определенную художественную роль. И, например, Григорий Лепс просто блестяще справился со своим образом обычного автомеханика Давидика!»
фото: Пресс-служба канала ТНТ
НОВАЯ «НАША RUSSIA»?
Максим Ткаченко: «В нашем праздничном спецпроекте с нотками ностальгии мы не пытаемся реанимировать "Нашу Russia" и сделать на этой основе новую франшизу. Концепция выпуска, посвященного 8 марта, позволила нам отойти от порой резкого юмора оригинала, затрагивающего в том числе и какие-то социальные проблемы. Тут мы просто взяли любимых персонажей и сделали абсолютно легкий, ни к чему не обязывающий проект. А вопрос полноценного возвращения "Нашей Russia" на телевидение – уже более тяжелый и сложный».
Андрей Шелков: «Да, скорее всего, такое возвращение невозможно. Однако это не означает, что и мы, и наши коллеги будем осовременивать исключительно советское кино. Мы же уже видим, как увеличилось количество проектов про 90-е, более того, я считаю, что та эпоха очень интересна для художественного осмысления. Мы же в «Иван Васильевиче» тоже по ней немного прошлись – в сцене на рынке с группой «Иванушки International». Так что всё возможно! Мне кажется, сейчас в индустрии не хватает фантазии, как бы странно это ни звучало от человека, который заимствовал идею 20-летней давности и сделал "Наша Russia. 8 марта". Но в глобальном смысле даже если ты берешь какое-то старое произведение и делаешь на его основе новое – это тоже проявление фантазии, полета мысли, идей, которые некоторым кажутся безумными. Но тем наши проекты – и новогодние телефильмы, и этот спешл – и отличаются от выверенного по правилам коммерческого кино».
«Наша Russia. 8 марта» на канале ТНТ 7 марта в 22:00
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