Владимир Селезнев: «Жизнь в целом не укладывается в стандартные рамки и стереотипы»

анонс

Постановщица «Белого парохода» — о 90-х, силе музыки и якутской природе

Инга Шепелёва: «Нет личного без социального, нет настоящего без прошлого, нет счастья без драмы»

16 июня

Антон Богданов: «Я уверен, что не всё строится на деньгах»

Актер и режиссер – о сериале «Второй брак», приоритетах и хорошем кино для хороших людей