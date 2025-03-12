Владимир Селезнев: «Жизнь в целом не укладывается в стандартные рамки и стереотипы»

В онлайн-кинотеатре PREMIER продолжается показ психологического детектива «Тайга» о поиске маньяка, который убивает маленьких девочек из неблагополучных семей. Расследование ведет троица детективов – начальник Демидов (Григорий Чабан), его напарник Зимин (Владимир Селезнев) и криминалистка Лида (Дарья Екамасова). У всех у них свои сложные отношения с семьей. Мы поговорили с Владимиром Селезневым о том, как он попал в «Тайгу», почему его герой словно пробудился ото сна и не заметил распад семьи, а также об уходе актера из театра и увлечении психологией.
фото: "Тайга"/PREMIER
Расскажите, как вы попали в «Тайгу»?
Я несколько лет назад снимался с прекрасной актрисой Дашей Екамасовой в фильме «Невидимый мой», после чего у нас сложились приятельские отношения, мы периодически пересекаемся на пробах, бывали даже семьями друг у друга в гостях, много говорили о театре, современном российском и зарубежном кино и об искусстве – нашли, что называется, общий язык. И Даша мне однажды сказала, что пробуется в проект Александра Касаткина «Тайга», где в итоге как мудрая женщина выступила еще и моим проводником. Александр Даше доверяет, она как-то пыталась меня с ним познакомить, но все не получалось вместе поработать. А здесь мы с ним поговорили, потом я пришел уже на ансамблевые пробы с Мариной Денисовой, которая играет жену моего героя Зимина, он как раз вместе с персонажами Даши и Григория Чабана ведет расследование. Даша тогда уже была утверждена и абсолютно понятно было ее желание в эту команду следователей затащить хорошо знакомых ей партнеров. Знаю, что у режиссера на Зиминых было несколько пар кандидатов, но в итоге на пробах очень сложной, ключевой для героев сцены у нас с Мариной Денисовой сложилась нужная для этой истории пара, чему я очень рад, так как изначально «Тайга» меня увлекла своей атмосферой, тягучестью, судьбами этих людей, живущих в заброшенном городке, в уникальной природе и будто завороженных ею. Это такое заколдованное царство, где вдруг начинают происходить странные убийства, и подозреваемыми становятся абсолютно все – здесь каждый погружен в свои собственные переживания и запутанные отношения даже с близкими людьми.
Мне кажется, в «Тайге» нет ни одного плоского персонажа.
На мой взгляд, да. Собственно Зимин меня и привлек помимо детективного сюжета еще и своей личной историей. Он в прямом смысле начинает борьбу за собственную жизнь и за свою семью. Он будто жил во сне все эти годы, и вдруг проснулся, а оказалось, что все, что было белым стало черным и наоборот. Для него остро встает вопрос смысла его существования, того, ради чего он живет. Ради себя? Ради семьи? Ради дела? У Зимина очень сложный личный конфликт, при этом он не особо разговорчивый парень, но в «Тайге» даже молчание персонажа обусловлено внутренним содержанием. Я люблю, когда сценаристы дают актеру такой богатый материал.
Читать:Обзор сериала «Тайга» Семья Зиминых внешне счастлива, но случайная фраза вашего героя, практически полушутка о том, что он давно не видел свою жену на каблуках, очень ее, совершенно измотанную детьми, триггерит.
Мы застаем эту семью в абсолютном кризисе. Как я уже сказал, Зимин 20 лет прожил как во сне – у него рождались дети, он ходил на работу, но однажды судьба его вытряхнула из этого сна и на все, что происходит вокруг него, он взглянул иначе. У его жены тоже произошел переворот. Она – женщина, которая всю жизнь посвятила детям, материнство у нее шло впереди ее личности. И такие женщины испытывают серьезные кризисы, когда дети, на которых они направляли всю свои энергию, вырастают и уходят из семьи. Так что в этот момент кризиса и она, и сам Зимин понимают, что в их семье что-то не так, в чем они не хотели сознаваться себе в этом их рыхлом счастье и благополучии, таком, знаете, ежедневном бытовом существовании. Так что у каждого из этих героев идет переоценка прежних ценностей.
В «Тайге» пропадают девочки именно из неблагополучных семей. Зимины застрахованы от подобной беды?
Семья Зиминых благополучна – там есть и папа, и мама, и они хотя бы иногда обнимают и целуют друг друга. У них много детей, но они продолжают относиться друг к другу как мужчина и женщина, что важно. Однако, мне кажется, что в «Тайге» главная опасность вовсе не в том, что пропадают дети только из неблагополучных семей, эта история затрагивает каждого родителя, потому что в нем поселяется страх, который он начинает проецировать на своего ребенка. У моего напарника Демидова, которого играет Гриша Чабан, тоже, казалось бы, благополучная семья, но и он, и Зимин, что тоже важно для этой истории, являются отцами детей, возраст которых практически не отличается от жертв маньяка. То есть у следователей здесь включаются очень личные мотивы. Я сам и как актер, и как зритель тяжело отношусь к сюжетам, где жертвами становятся дети, и отказывался несколько раз от ролей подонков, из-за которых происходили беды именно с детьми. «Тайга» в этом смысле выводит разговор на столь сложную тему на новый уровень, возможно, именно поэтому она меня и зацепила.
фото: "Тайга"/PREMIER
Кстати, «Тайга» представляет не совсем обычный для детективных сериалов срез следователей, где мужчины – примерные семьянины, а женщина в команде, как раз в исполнении Дарьи Екамасовой, наоборот одиночка, которая состоит в свободных отношениях. И такой переворот гендерных стереотипов кажется нестандартным для отечественного детектива.
Не только в России, но и в мире со времен Артура Конан Дойля насочиняли такое количество детективных сюжетов, что удивить кого-то в этом жанре довольно трудно. И мне нравится контекст «Тайги», о которым вы говорите, ее связь жанра с человеческими мотивами и социальными проблемами. Очень хочется сказать про этот сериал и моего героя больше, но детектив обязывает сохранить некую интригу. Но соглашусь с вами, что «Тайга» выбивается из проектов подобного жанра. Это не просто шаблонный детектив про маньяка, а большая драматическая история, идущая против определенных, в том числе, гендерных стереотипов, популярных не только в обществе, но и в отдельно взятом кинематографическом жанре.
Попытаемся больше не спойлерить. Уже спрашивала у вашей коллеги по сериалу Натальи Земцовой о том, как она относится к важной, на мой взгляд, для «Тайги» цитате Лао-цзы: «Зубы тверже языка, а портятся раньше. Мягкость и слабость — основа жизни, а твердость и сила — это спутник смерти». Согласны ли вы с этим утверждением?
Сейчас почувствовал себя на экзамене философского факультета МГУ (смеется) – очень сложный вопрос. Наверное, я согласен. Неслучайно же есть и более народная пословица о том, что «вода камень точит», и игра «Камень, ножницы, бумага», где последняя накрывает камень и таким образом выигрывает. Возвращаясь и к ответу на ваш прошлый вопрос, я уверен, что прямолинейность мужской логики может заводить не туда. Всегда важно соблюсти чувство меры, баланс. Даже среди следователей в «Тайге» есть упрямый Демидов, погруженный в себя, и активная, может быть, где-то находящаяся в мужской позиции Лида, героиня Даши Екамасовой. И где-то между ними находится Зимин, старающийся честно выполнять свою работу и абсолютно теряющий себя, когда приходит домой, где заправляет всем его жена. Часто же люди меняют свои роли: начальник дома становится подкаблучником, а мягкая жена, выходя на работу, умело возглавляет огромный коллектив. Смена патриархального стереотипа фиксируется уже не одно десятилетие, женщины продолжают все больше овладевать мужскими профессиями, и я не считаю, что это плохо, но, думаю, что должен соблюдаться некий баланс силы. Слишком упертый мужчина, как и слишком мягкая женщина, не всегда есть хорошо. Жизнь в целом не укладывается в стандартные рамки и стереотипы.
Может быть, лет 10-15 назад эти различия чувствовались, но сейчас Санкт-Петербург и Москва так сильно переплелись, что уже проросли друг в друга. Очень много проектов снимается в Петербурге с московскими актерами, как и наоборот. И я считаю, что это обогащает опытом друг друга. Когда я встречаюсь, например, с выпускниками Щукинского училища, артистами театра Вахтангова, то получаю большое удовольствие от взаимодействия с ними, понимая, что это другая школа и другой подход к профессии. Но у каждого есть индивидуальный способ существования в кадре или на сцене – и тут только вопрос, насколько этот способ живой и содержательный. А от школы сейчас, мне кажется, это зависит меньше всего. Хотя актеров театра Вахтангова или Мастерской Петра Фоменко видно издалека. Но есть и много прекрасных артистов, не являющихся представителями тех или иных актерских школ, многие работают исключительно в кино, но их внутреннее содержание и внешнее его проявление ни в коем случае не уступают артистам из больших театральных школ.
А с чем был связан ваш уход из театра? Вы решили больше сконцентрироваться на кино, где у вас в последние годы, мне кажется, появилось больше именно разноплановых ролей.
Спасибо, это для меня комплимент, если вы видите мои образы ,как разноплановые Не хочется заниматься самоповтором, хочется обнаруживать новые возможности! Было время, когда мне присылали сценарии, где предлагали только каких-то маньяков или убийц играть, а мне очень не хотелось, да и сейчас не хочется попадать в эту нишу. Из театра я ушел, прослужив там 27 лет.
И где были, как пишут, правой рукой Додина.
Да, это смешно, что мне приходится за такое глупое утверждение в интернете, кем-то выдуманное, оправдываться, потому что сложно вообще представить, что у Додина есть кто-то, кого можно было бы назвать «правой рукой». Есть пара человек, но это точно не я. Он всегда выслушивал всех, а поступал по-своему. Может быть, благодаря этому, театр и существует так долго. Часто в театрах есть некие худсоветы, а тут в хорошем смысле авторская, авторитарная история. В какой-то момент понял, что для меня эта история себя изжила, я в ней застрял и перестал развиваться. Театр стал меняться – это абсолютно нормально и закономерно, но я, по моему личному ощущению, перестал в него вписываться. Я понял, что не вхожу в круг артистов, являющихся фаворитами Додина, а то, что мне предлагалось, меня не устраивало. Сложнее стало совмещать кино и театр, а, кроме этого, я решил заняться новым образованием – психологией. Параллельно съемкам в кино я прослушал двухлетний курс по аналитической психологии.
фото: "Тайга"/PREMIER
Вы, кстати, не первый актер, который решил пойти по этой стезе.
Мне кажется, это довольно логичное решение. Кто-то начинает что-то сам снимать или ставить. Мне интересна психология. Режиссура и актерство очень тесно связаны с психологией. Как и драматургия. Классические пьесы – это же тоже психология в чистом виде.
То есть литературных паттернов поведения в каком-то смысле достаточно для познания психологических основ?
Конечно! В классической литературе заложено много ключевых паттернов поведения. Другое дело, что психология – это вопрос не только теории, но и практики. А тут предстоит еще поработать! Одно дело читать про психологию, другое дело – практиковать. Можно наизусть выучить систему Станиславского, но при этом не стать хорошим артистом, так же и здесь.
Вы пришли в кино в уже сознательном возрасте. Изменилась, ли на ваш взгляд, наша индустрия за те 20 лет, что вы снимаетесь в фильмах и сериалах?
Безусловно, изменилась. Появился выбор из разножанровых проектов – на любой вкус. Причем это уже не просто копирование каких-то западных шаблонов, как было раньше, но и собственные оригинальные проекты. Кроме того, очень сильно подтянулось сценарное мастерство, что является основой хорошего кино. Как говорил Альфред Хичкок, чтобы сделать хороший фильм нужны три вещий – сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Операторское искусство сильно выросло, актерское. Появилось очень интересное молодое поколение – как раз из разных школ, а некоторые даже и вовсе без образования, но со своей удивительной органикой. Кино – все же такая штука, где органика играет огромную роль, насколько человек естественен и соответствует самому себе, тогда его органика обогащает персонаж и делает его удивительно содержательным, порой даже помимо воли актера.
Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Меня в кино! Но это я так шучу! Мне, наверное, не хватает кино осмысленного, ориентированного не только на условные кассовые сборы и какую-то рекламную привлекательность, а именно на глубинное человеческое содержание. Кино как исследование, кино задающее большие вопросы! Наверное, можно назвать такое кино авторским, но именно оно, если мы вспомним Феллини, Антониони, Германа, и вошло в историю, стало шедеврами своего времени, которые актуально смотрятся и сейчас. Это кино, которое воздействует на душу. Не обязательно воспитывает, но заставляет человека думать, чувствовать, сострадать и сопереживать. Часто попадаются сценарии, вроде, оригинальные, концептуальные, но вот без души. Не знаю, как иначе это объяснить. Не хватает в кино подлинной психологии, знания и исследования человеческой природы, а главное – честного к ней отношения, не прикрывающегося жанром, идеей или концептом.
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