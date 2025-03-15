«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта

На телеканале ТНТ выходит «Универ. Молодые» — очередное продолжение одного из самых популярных российских сериалов про жизнь студентов. В знаменитую общагу заселяются первокурсники в исполнении Ильи Сигалова, Алины Воскресенской, Кирилла Мешалкина, Екатерины Чанновой и Влада Прохорова. Им предстоит не только грызть гранит науки, но и веселиться изо всех сил, то и дело попадая в курьезные ситуации и вызывая гнев новой комендантши (Марина Федункив), вернувшегося к обязанностям ректора Зуева (Сергей Пиоро) и даже выпускника Эдуарда Кузьмина. У разбогатевшего Кузи (Виталий Гогунский) с новыми студентами свои счеты. Кино-Театр.Ру поговорил с «молодыми» о том, что для них значит стать частью «Универа» и каким они видят свое будущее в российском кино.
Илья Сигалов, студент второго курса Российского химико-технологического университета, к своим 18 годам снялся в нескольких полнометражных фильмах и сериалах, среди которых «Маленький воин», «Повелитель ветра», «Цирк!». В сериале «Универ. Молодые» сыграл первокурсника Славика, застенчивого парня, любящего бабушку и поговорки.
Мне кажется, что я особо не выбирал актерскую профессию, — как будто бы профессия выбрала меня: по счастливому стечению обстоятельств я попал в эту сферу. Я занимался в детской театральной студии Стаса Намина
, на один из выпускных спектаклей к нам пришел кастинг-директор из одного продакшна на «Мосфильме», и меня после спектакля позвали на пробы на эпизодическую роль: я должен был воровать яблоки в военном сериале «Крепость Бадабер
», и, собственно, тогда я первый раз снялся в кино, заработал свои первые деньги. Наверное, нельзя сказать, что это прям нонсенс, что так случилось, потому что вроде логично: ко мне пришли на спектакль, позвали на пробы, я получил роль. Но в этой профессии всё равно всё работает немножко по-другому: обычно всё происходит через агентов, люди заканчивают театральные вузы, а у меня, скажем так, ситуация отличается. Вторую, главную роль я сыграл в полнометражном фильме «Маленький воин, и вот туда я пробовался очень долго — два месяца, если не три. Мне было тогда 13 лет, у меня после «Крепости Бадабер» не было год съемок, потому что не было агентов, не было никаких новостей о том, какие проекты выходят, я вообще в этом не разбирался. И так получилось, что еще один продакшн на «Мосфильме» запросил пухленького мальчика, видимо, у других кастинг-директоров, и меня нашли, связались опять же с директором студии, директор студии связался с моими родителями. Меня не хотели брать, потому что я был очень замкнутый подросток, режиссер боялся, что со мной будет очень сложно работать, потому что я не открываюсь. А все продюсеры хотели, чтобы снимался я, и наняли мне коуча, благодаря которому я раскрылся и начал вести себя более эмпатично, если можно так сказать. Режиссер сразу почувствовал какую-то связь, когда я перед ним открылся, и я снялся в этом кино, чему очень рад и горжусь этим. После этого у меня уже появились агенты, и я начал сниматься в кино.
Я учился в школе с химическим уклоном при поддержке химического факультета МГУ. В шестом классе я получил первую роль, потом у меня был полнометражный фильм, и у меня получалось совмещать, я даже не думал о том, что мне для того, чтобы сниматься, нужно переходить в какую-то школу специализированную — параллельно я обучался в детской театральной студии и всё равно изучал эту профессию так или иначе. У меня были прекрасные преподаватели в самой школе. Ирина Васильевна, которой я очень благодарен и хочу передать ей огромный привет и спасибо за то, что она вбила в меня любовь к литературе и русскому языку. Благодаря ей я умею правильно строить свои мысли, что-то понимаю в литературе. Почему в итоге я не выбрал театральный вуз? Потому что, как известно, в театральных вузах запрещают сниматься, я бы на четыре года пропал из профессии, я бы не работал. Точнее, из профессии я бы не выпадал, но я бы не работал. Поэтому, собственно, я и выбрал технический вуз. У меня получается совмещать учебу и работу, без образования я оставаться не могу. Скорее всего, получать актерское образования я не буду: меня обучали в театральной студии, у меня есть та же самая база, которая есть у актеров, которые окончили театральный вуз, и я наравне с ними смотрюсь в кадре, снимаюсь, меня зовут, и, мне кажется, это показатель того, что мне сейчас нужно всё-таки практиковаться в работе и познавать эту профессию в работе.
Конечно же, я смотрел «Универ», этому сериалу уже, если не ошибаюсь, 16 лет, мне 18 — получается, на два года он меня младше. И для меня огромная честь и радость, что я попал в этот проект, потому что это большая работа, в которой нельзя делать хуже каждый новый сезон: от этого зависит дальнейшая жизнь проекта. Мне было очень страшно заходить в этот проект, потому что намного сложнее сделать успешную и востребованную картину, возобновив её с новыми персонажами. Я действительно рад, что всё сложилось так, как сложилось, и я стал частью этой большой семьи.
Мой персонаж Славик — воспитанный бабушкой человек со стержнем внутри, который дарит добро и радость людям. Он очень наивный и настолько добрый, что всегда хочет помочь, всегда хочет сделать так, чтобы у всех было всё хорошо. И при этом все свои дела успевает сделать, и поговорки на любой случай жизни у него есть. Есть ли что-то у меня с ним общее? Вообще нет. Я добрый, но не настолько, я не знаю так много поговорок, и я не доверяю так сильно людям, как Славик, не такой наивный. Но, наверное, у меня точно есть и то, что есть у Славика, — это сопереживание и бескорыстное желание помочь близким. Вот этим мы с ним похожи.
Мне кажется, не похожа жизнь героев сериала «Универ. Молодые» на жизнь сегодняшних студентов, потому что всё-таки наш жанр — это ситуативная комедия, и наши герои постоянно попадают в какие-то нелепые ситуации, из которых потом выпутываются. А сегодняшний студент — это, скорее, про учебу, про то, как трудно учиться. Мои однокурсники, бедолаги, просыпаются рано утром, едут в другую часть Москвы, приходят в вуз к первой паре, учатся до шести вечера, едут домой, в общагу, делают домашнее задание и ложатся спать, потому что завтра рано утром опять вставать и уезжать на учебу. Максимум случаев, о которых я слышал, — это на выходные компанией собраться в какой-то комнате, поиграть в настолки или пойти куда-нибудь прогуляться, но в основном все на выходные уезжают к родителям, если это близкий город, а если нет, то также остаются в общаге и там чем-то занимаются, делают ту же самую домашку. Поэтому жизнь героев сериала «Универа. Молодые», как по мне, чуть интереснее и красочнее описывает жизнь студентов.
При таком обилии контента в кино и сериалах у нас всего хватает. Огромные бюджеты выделяются на съемки проектов разного жанра, и всё это благодаря нашему государству, которое дает на это деньги. Есть проекты, в которых затрагиваются, например, социальные проблемы. А есть сериал «Универ» — ситком, комедия, нацеленная на зрителя, который просто хочет прийти с работы, с учебы и отдохнуть после тяжелого дня, порадоваться и ни о чем не думать. Что касается меня, то как молодому актеру мне может не хватать только работы: её хочется больше, и сейчас у меня всё потихоньку двигается.
Алина Воскресенская, выпускница Московской театральной школы Олега Табакова и ГИТИСа, играла на сцене «Табакерки» и Театра сатиры, снималась в сериалах «#Dетки», «Водоворот», а также в фильме «Светлячок». В проекте «Универ. Молодые» сыграла Полину, которая восстанавливается на первый курс после отчисления и работает курьером, чтобы платить за учебу.
Я не помню точно, но мне кажется, что изначально мысли и мечты были только о театре, потому что кино казалось тогда чем-то очень далеким и невозможным. Как будто к театру было проще «прикоснуться» и понять, что всё это возможно (с помощью спектаклей в школе, например). А представления о кино просто не было ни до поступления в театральный, ни во время обучения. Потому что даже в большинстве театральных вузов есть «культ» театра, где кино якобы может навредить тебе. Как работать в кино, ты учишься уже непосредственно на практике. Поэтому даже первые два курса обучения в театральном мысли о кино всё еще очень далеки от реальности. Мне в этом смысле повезло, и на первый самостоятельный показ отрывков к нам пришел агент, который предложил мне работать. Поэтому я начала ходить на пробы с первого курса, но на этом моё «везение» закончилось. За три года «хождения» по пробам меня так никуда и не утвердили, с агентом работу мы прекратили, я вернулась в точку ноль: ни агента, ни проб, ни одного утверждения. Ровно в тот момент я начала репетировать роль в «Табакерке», и театр снова заполнил всё мое свободное время (спойлер: ненадолго! Но это уже совсем другая история).
Я очень рада быть частью новой истории «Универа». И не просто потому, что это продолжение популярного сериала, а потому что это новая, захватывающая и смешная история. Скажу честно, несмотря на очень плотный график, который у меня был весь год, я всегда ехала на съемочную площадку «Универа» в хорошем настроении. У нас сложились супертеплые отношения со всей командой и актерами. А уж сколько раз мы смеялась во время дублей до невозможности остановиться. Ну, потому что правда смешно написано! В общем, я уверена, что, когда было вложено столько тепла, любви и позитива в проект от каждого человека со съемочной площадки, проект не может не получиться.
Без спойлеров, конечно, но всё прошлое моей героини будет представлено зрителям, так сказать. И сцены из прошлого — это одни из моих любимых сцен. Моя героиня поступила на первый курс второй раз, но уже с сильными изменениями и реальной готовностью к учебе. В первый раз, как мне кажется, она «дорвалась» до московской жизни после провинции, и ей снесло крышу. У нас достаточно много общего с моей героиней, хотя крышу мне, конечно, так сильно не сносило. Но я мечтала поступить и переехать в Москву. Первые месяцы обучения в Москве я ходила по городу с огромными глазами от удивления, сколько же здесь всего. Помню, в первую неделю родители мне перевели деньги на проезд и на еду. Я решила поехать в ближайший торговый центр просто посмотреть, чем он отличается от торгового центра в Магнитогорске. После этого денег на еду и проезд у меня не осталось, и домой я шла пешком, но с новой помадой в кармане.
Мне кажется, мой студенческий опыт в чем-то очень похож на опыт героев «Универа». Да и в целом, мне кажется, он будет близок каждому. Все герои очень разные, но при этом очень узнаваемые, и, мне кажется, каждый найдет себя в наших героях. Количество нелепых ситуаций, из которых мне приходилось выбираться в студенческое время, примерно схоже с тем, что мы сняли в «Универе». Мне, как и моей героине, хотелось усидеть на двух стульях: и учиться нормально, и пожить классную, насыщенную и интересную жизнь вне стен учебного заведения. И мне кажется, это правильно. Потому что эти четыре года обучения дают тебе не только диплом и знания, но и лучших друзей, первую любовь, жизненный опыт, что не менее важно.
Мне кажется, что сериалы сейчас — это однозначно перспективный формат. Но это не значит, что мне не хотелось бы больше сниматься в полных метрах. На самом деле у меня столько желаний и амбиций в профессии, что я сейчас стараюсь браться за всё, что мне нравится. Главное, чтобы откликался материал. У меня на данный момент нет каких-то определенных рамок, форматов и жестких принципов, мне хочется попробовать всё, в разных жанрах, для разной аудитории. Я невероятно счастлива, что сейчас горизонт сильно расширяется, уходят какие-то стереотипы по типу «если блондинка — значит, глупая», и всё в наших руках. Но последние несколько лет у меня есть две роли мечты, и я настолько хотела бы это сыграть, что, если не будет таких конкретных предложений, я сама напишу сценарий.
Долго думала, чего мне не хватает сейчас в российском кино/сериалах. Но сейчас правда всё больше и больше интересных оригинальных сценариев, историй, и я всё чаще ловлю себя на мысли после прочтения очередного сценария: «Ох, ну эта история мне так нравится, что я готова побороться за то, чтобы стать её частью».
Кирилл Мешалкин, выпускник Российского государственного института сценических искусств, выступал на сцене петербургского театра «ЦЕХЪ», сыграл в сериале «Оборотень» и фильме «Лето. Нулевые». В сериале «Универ. Молодые» исполнил роль студента-спортсмена Паши, которого Кузя «приставил» следить за своей сестрой-первокурсницей.
Я с раннего детства начал думать о выборе профессии, ибо чувствовал, что время пройдет быстро и надо заранее определиться и подготовиться. Сначала думал, что буду юристом, потом журналистом, после девятого класса почти уехал поступать в лётную школу, чтобы впоследствии стать пилотом, но в последний момент почувствовал, что это не совсем то, что мне нужно. В старшей школе я совсем запутался и не знал, куда идти, а потом осознал, что много моих увлечений, которыми я на протяжении всей жизни занимался просто ради удовольствия, складываются в одну прекрасную профессию. Загуглил, какой лучший театральный ВУЗ в Питере, и поехал туда поступать. Свою первую роль в кино я получил в 2021 году, это был короткий метр «Геннадий у аппарата
». Тогда я только прочел «Зеленый свет» Мэттью Макконахи
и вдохновенно пошел на свой первый кастинг с «ощущением того, что роль уже в кармане», как учил автор. Слава богу, трясущихся ног под столом особо видно не было, поэтому иллюзия уверенности сработала, и роль я получил. Но на съемочной площадке трюк повторить не удалось, я настолько волновался, что у нас был брак по звуку от моего сердцебиения, которое было настолько сильным, что петличка его ловила и мы не знали, куда перевесить микрофон, чтобы избежать этих ударов.
Я постоянно смотрел «Универ», когда возвращался из школы в 3-6 классе. И сейчас стать частью этого большого проекта — это что-то из разряда фантастики. В процессе работы ты не особо над этим задумываешься, но несколько раз были моменты, когда мы играли сцены с Виталием, он делал какую-то из узнаваемых Кузиных оценок или интонаций, и десятилетий Кирилл внутри меня просто был в полном шоке от того, что он стал действующим лицом того самого сериала и общается с тем самым Кузей. Сложно сформулировать это ощущение. Будто ты сначала переместился на машине времени на 15 лет назад, а потом решил не просто посмотреть телевизор, а зайти в него и понаблюдать за персонажами изнутри.
Паша связан с Кузей, но это всё-таки новый персонаж со своей историей и характером. В нем есть некоторые черты, которые полюбились зрителям в Кузе, но также в персонаже много нового, лично Пашиного, что тоже, я надеюсь, найдет отклик у зрителей.
Думаю, что образование очень важно для работы в кино. В целом, наша профессия требует постоянного обучения. А что касается редких примеров, когда люди успешно снимаются в кино без образования, то это не совсем верное представление. Эти актеры занимаются с личными коучами, посещают тренинги и получают то самое фундаментальное образование немного в другой форме, и называть их людьми без образования некорректно, на мой взгляд.
Думаю, что сериал привлечет новую аудиторию и рано или поздно расположит к себе старую. Привыкать к новым героям в таких больших сериалах для зрителя всегда непросто, но мне кажется, что нам удалось создать добрую историю, которая постепенно затянет и любителей «старого Универа».
В последние несколько лет российский кинематограф начал активно развиваться в разных направлениях, и мне как молодому актеру скорее хочется успеть попробовать себя в каждом из них. Снимается много разного и талантливого, в чем хочется принять участие и привнести туда что-то свое. Если говорить конкретно, то сейчас мне хотелось бы сыграть в какой-нибудь мелодраме о настоящей, светлой любви или в драматической истории о борьбе человека с сильной зависимостью, борьбе с самим собой.
Екатерина Чаннова, выпускница Высшего театрального училища им. Щепкина, выходила на сцену Малого театра, снималась в фильмах «Голова-жестянка», «Страсти по Матвею», «Уроки китайского», сериалах «Подслушано в Рыбинске», «Столыпин», «Министерство Всего Хорошего». В «Универ. Молодые» играет первокурсницу Аню, сестру Эдуарда Кузьмина, одного из самых известных «выпускников» оригинального сериала.
Я захотела стать актрисой после просмотра сериала «Закрытая школа
». Точнее — после фильма о фильме, где увидела, как всё это создается, и была поражена таким волшебством и «другим миром». Поэтому, конечно, я очень хотела в кино — и уже с 12-13 лет искала всякие кастинги. Хотя, живя в маленьком городе, куда-то пробиться было не особо возможно. Но и театр со своей магией покорил меня сразу, как только я пришла в театральную студию. Поэтому хотелось всё и сразу: и театр, и кино. Но кино стояло первой и главной сверхзадачей.
«Универ», конечно, смотрела. Это было частью моей школьной юности, когда приходишь после уроков и секций — и включаешь телевизор с любимыми героями. Поэтому присоединиться к такому проекту для меня — очень приятная ностальгия и ощущение, что я попала в свой телевизор, который стоял дома на кухне. Но в основном это относится к сценам со «старыми» героями «Универа», а с молодыми ребятами и авторами проекта мы стараемся создать что-то новое, свежее и независимое.
Кузя, герой Виталия Гогунского — старший брат мое героини Ани, он заботится о ней, иногда (часто) даже слишком. А Аня, в свою очередь, пытается сепарироваться и начать жить в столице на полную катушку. Виталий на съемках и правда стал мне как старший брат, он всегда называет меня «сестренкой» и узнает, никто ли меня не обижает, да и вообще всегда готов помочь. У него прекрасное чувство юмора, я обожаю его шутки и всегда добрый настрой.
Нам было искренне смешно и снимать, и смотреть какие-то серии, которые мы уже видели. Надеюсь, что и зрителям понравится. Я думаю, что наш новый сезон может зацепить как и «старую» аудиторию «Универа», так и подрастающее поколение, поскольку темы поднимаются актуальные, а мы с авторами идем в ногу со временем: шутками, музыкой и общей стилистикой.
Сейчас снимается достаточно большое количество проектов, и сложно оценить, что более перспективно. Я думаю, сериалы сейчас вышли на первый план перед полнометражными фильмами. Но мне эмоционально ближе полнометражные форматы, потому что в день снимается гораздо меньше сцен, и на детали, актерскую игру, разбор персонажей уделяется гораздо больше времени, и история как будто становится честнее. Хотя, конечно, многое зависит от сценария и режиссера.
Мне в российском кино не хватает каких-то дико драйвовых историй, смелых решений. Такое снимается, но мало и очень осторожно. Сейчас всё больше «тихих» драм. А хочется что-то наподобие Тарантино
.
Влад Прохоров, выпускник Школы-студии МХАТ, снимался в сериалах «Исправление и наказание», «Министерство Всего Хорошего», фильмах «Руки Вверх» и «Между нами лето», в сериале «Универ. Молодые» сыграл первокурсника-заводилу Федю, который мечтает стать известным стендап-комиком и попасть на ТНТ.
Не могу сказать, что я с детства мечтал стать актером. Нет, я совершенно не знал, что в принципе когда-то смогу сниматься в кино. Когда я учился в театральном институте, я думал, что буду актером только театра, и меня не будут утверждать в кино. Мне казалось, что есть люди красивее, интереснее, чем я. А в кино не то что первую роль — и вторую, и третью очень сложно получить, потому что ты сам строишь свой путь, и никто за тебя ничего не сделает.
Конечно, я смотрел «Универ», он вышел в 2008 году, мне тогда было 10 лет, и я приходил домой после школы, делал уроки и смотрел сериал. Для меня большая честь, что теперь я являюсь частью такого большого, легендарного, долгоиграющего проекта, потому что «Универ. Молодые» будет «Универом» для нового поколения. И, дай бог, чтобы сегодняшняя молодежь также выросла на нас, как я когда-то на первом сезоне сериала «Универ».
Я думаю, что мой герой Федя Сычев получился живой и очень убедительный. И, конечно, он похож на меня — когда ты играешь разные роли, то находишь в себе разные грани, которые, может быть, в себе раньше не раскрывал. Сейчас, когда я сыграл Федю, я понимаю, что я как Влад Прохоров хочу стать стендап-комиком и думаю написать свой первый стендап и начать выступать.
Студенты из сериала «Универ. Молодые» похожи на реальных студентов, которым сейчас по 18 лет. Такое студенчество похоже и на мое. У меня, конечно, оно отличается тем, что было театральным, у меня была театральная общага, и было, кажется, даже немножечко веселее, чем в общаге любого другого вуза, технического, экономического и так далее. Но, в принципе, жизнь-то у всех одна, любовь одна, приключения, праздники, свидания — всё это у всех происходит когда-то в первый раз.
Я очень надеюсь, что «Универ. Молодые» подключит и старую аудиторию, и новую, молодую. Я верю, что сериал полюбится в России.
Наверное, самое лучшее для актера, самое дорогое и ценное — сниматься в проектах, которые будут смотреть зрители. Для меня это сейчас на первом месте.
Смотрите сериал «Универ. Молодые» на ТНТ с 10 марта.
«Универ. Молодые»
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