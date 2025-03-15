Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта

интервью >>
15 марта 2025
На телеканале ТНТ выходит «Универ. Молодые» — очередное продолжение одного из самых популярных российских сериалов про жизнь студентов. В знаменитую общагу заселяются первокурсники в исполнении Ильи Сигалова, Алины Воскресенской, Кирилла Мешалкина, Екатерины Чанновой и Влада Прохорова. Им предстоит не только грызть гранит науки, но и веселиться изо всех сил, то и дело попадая в курьезные ситуации и вызывая гнев новой комендантши (Марина Федункив), вернувшегося к обязанностям ректора Зуева (Сергей Пиоро) и даже выпускника Эдуарда Кузьмина. У разбогатевшего Кузи (Виталий Гогунский) с новыми студентами свои счеты. Кино-Театр.Ру поговорил с «молодыми» о том, что для них значит стать частью «Универа» и каким они видят свое будущее в российском кино.

«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта

Илья Сигалов, студент второго курса Российского химико-технологического университета, к своим 18 годам снялся в нескольких полнометражных фильмах и сериалах, среди которых «Маленький воин», «Повелитель ветра», «Цирк!». В сериале «Универ. Молодые» сыграл первокурсника Славика, застенчивого парня, любящего бабушку и поговорки.

Мне кажется, что я особо не выбирал актерскую профессию, — как будто бы профессия выбрала меня: по счастливому стечению обстоятельств я попал в эту сферу. Я занимался в детской театральной студии Стаса Намина, на один из выпускных спектаклей к нам пришел кастинг-директор из одного продакшна на «Мосфильме», и меня после спектакля позвали на пробы на эпизодическую роль: я должен был воровать яблоки в военном сериале «Крепость Бадабер», и, собственно, тогда я первый раз снялся в кино, заработал свои первые деньги. Наверное, нельзя сказать, что это прям нонсенс, что так случилось, потому что вроде логично: ко мне пришли на спектакль, позвали на пробы, я получил роль. Но в этой профессии всё равно всё работает немножко по-другому: обычно всё происходит через агентов, люди заканчивают театральные вузы, а у меня, скажем так, ситуация отличается. Вторую, главную роль я сыграл в полнометражном фильме «Маленький воин, и вот туда я пробовался очень долго — два месяца, если не три. Мне было тогда 13 лет, у меня после «Крепости Бадабер» не было год съемок, потому что не было агентов, не было никаких новостей о том, какие проекты выходят, я вообще в этом не разбирался. И так получилось, что еще один продакшн на «Мосфильме» запросил пухленького мальчика, видимо, у других кастинг-директоров, и меня нашли, связались опять же с директором студии, директор студии связался с моими родителями. Меня не хотели брать, потому что я был очень замкнутый подросток, режиссер боялся, что со мной будет очень сложно работать, потому что я не открываюсь. А все продюсеры хотели, чтобы снимался я, и наняли мне коуча, благодаря которому я раскрылся и начал вести себя более эмпатично, если можно так сказать. Режиссер сразу почувствовал какую-то связь, когда я перед ним открылся, и я снялся в этом кино, чему очень рад и горжусь этим. После этого у меня уже появились агенты, и я начал сниматься в кино.

«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта

Я учился в школе с химическим уклоном при поддержке химического факультета МГУ. В шестом классе я получил первую роль, потом у меня был полнометражный фильм, и у меня получалось совмещать, я даже не думал о том, что мне для того, чтобы сниматься, нужно переходить в какую-то школу специализированную — параллельно я обучался в детской театральной студии и всё равно изучал эту профессию так или иначе. У меня были прекрасные преподаватели в самой школе. Ирина Васильевна, которой я очень благодарен и хочу передать ей огромный привет и спасибо за то, что она вбила в меня любовь к литературе и русскому языку. Благодаря ей я умею правильно строить свои мысли, что-то понимаю в литературе. Почему в итоге я не выбрал театральный вуз? Потому что, как известно, в театральных вузах запрещают сниматься, я бы на четыре года пропал из профессии, я бы не работал. Точнее, из профессии я бы не выпадал, но я бы не работал. Поэтому, собственно, я и выбрал технический вуз. У меня получается совмещать учебу и работу, без образования я оставаться не могу. Скорее всего, получать актерское образования я не буду: меня обучали в театральной студии, у меня есть та же самая база, которая есть у актеров, которые окончили театральный вуз, и я наравне с ними смотрюсь в кадре, снимаюсь, меня зовут, и, мне кажется, это показатель того, что мне сейчас нужно всё-таки практиковаться в работе и познавать эту профессию в работе.

Конечно же, я смотрел «Универ», этому сериалу уже, если не ошибаюсь, 16 лет, мне 18 — получается, на два года он меня младше. И для меня огромная честь и радость, что я попал в этот проект, потому что это большая работа, в которой нельзя делать хуже каждый новый сезон: от этого зависит дальнейшая жизнь проекта. Мне было очень страшно заходить в этот проект, потому что намного сложнее сделать успешную и востребованную картину, возобновив её с новыми персонажами. Я действительно рад, что всё сложилось так, как сложилось, и я стал частью этой большой семьи.

Мой персонаж Славик — воспитанный бабушкой человек со стержнем внутри, который дарит добро и радость людям. Он очень наивный и настолько добрый, что всегда хочет помочь, всегда хочет сделать так, чтобы у всех было всё хорошо. И при этом все свои дела успевает сделать, и поговорки на любой случай жизни у него есть. Есть ли что-то у меня с ним общее? Вообще нет. Я добрый, но не настолько, я не знаю так много поговорок, и я не доверяю так сильно людям, как Славик, не такой наивный. Но, наверное, у меня точно есть и то, что есть у Славика, — это сопереживание и бескорыстное желание помочь близким. Вот этим мы с ним похожи.

Мне кажется, не похожа жизнь героев сериала «Универ. Молодые» на жизнь сегодняшних студентов, потому что всё-таки наш жанр — это ситуативная комедия, и наши герои постоянно попадают в какие-то нелепые ситуации, из которых потом выпутываются. А сегодняшний студент — это, скорее, про учебу, про то, как трудно учиться. Мои однокурсники, бедолаги, просыпаются рано утром, едут в другую часть Москвы, приходят в вуз к первой паре, учатся до шести вечера, едут домой, в общагу, делают домашнее задание и ложатся спать, потому что завтра рано утром опять вставать и уезжать на учебу. Максимум случаев, о которых я слышал, — это на выходные компанией собраться в какой-то комнате, поиграть в настолки или пойти куда-нибудь прогуляться, но в основном все на выходные уезжают к родителям, если это близкий город, а если нет, то также остаются в общаге и там чем-то занимаются, делают ту же самую домашку. Поэтому жизнь героев сериала «Универа. Молодые», как по мне, чуть интереснее и красочнее описывает жизнь студентов.

При таком обилии контента в кино и сериалах у нас всего хватает. Огромные бюджеты выделяются на съемки проектов разного жанра, и всё это благодаря нашему государству, которое дает на это деньги. Есть проекты, в которых затрагиваются, например, социальные проблемы. А есть сериал «Универ» — ситком, комедия, нацеленная на зрителя, который просто хочет прийти с работы, с учебы и отдохнуть после тяжелого дня, порадоваться и ни о чем не думать. Что касается меня, то как молодому актеру мне может не хватать только работы: её хочется больше, и сейчас у меня всё потихоньку двигается.

Алина Воскресенская, выпускница Московской театральной школы Олега Табакова и ГИТИСа, играла на сцене «Табакерки» и Театра сатиры, снималась в сериалах «#Dетки», «Водоворот», а также в фильме «Светлячок». В проекте «Универ. Молодые» сыграла Полину, которая восстанавливается на первый курс после отчисления и работает курьером, чтобы платить за учебу.

«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта

Я не помню точно, но мне кажется, что изначально мысли и мечты были только о театре, потому что кино казалось тогда чем-то очень далеким и невозможным. Как будто к театру было проще «прикоснуться» и понять, что всё это возможно (с помощью спектаклей в школе, например). А представления о кино просто не было ни до поступления в театральный, ни во время обучения. Потому что даже в большинстве театральных вузов есть «культ» театра, где кино якобы может навредить тебе. Как работать в кино, ты учишься уже непосредственно на практике. Поэтому даже первые два курса обучения в театральном мысли о кино всё еще очень далеки от реальности. Мне в этом смысле повезло, и на первый самостоятельный показ отрывков к нам пришел агент, который предложил мне работать. Поэтому я начала ходить на пробы с первого курса, но на этом моё «везение» закончилось. За три года «хождения» по пробам меня так никуда и не утвердили, с агентом работу мы прекратили, я вернулась в точку ноль: ни агента, ни проб, ни одного утверждения. Ровно в тот момент я начала репетировать роль в «Табакерке», и театр снова заполнил всё мое свободное время (спойлер: ненадолго! Но это уже совсем другая история).

Я очень рада быть частью новой истории «Универа». И не просто потому, что это продолжение популярного сериала, а потому что это новая, захватывающая и смешная история. Скажу честно, несмотря на очень плотный график, который у меня был весь год, я всегда ехала на съемочную площадку «Универа» в хорошем настроении. У нас сложились супертеплые отношения со всей командой и актерами. А уж сколько раз мы смеялась во время дублей до невозможности остановиться. Ну, потому что правда смешно написано! В общем, я уверена, что, когда было вложено столько тепла, любви и позитива в проект от каждого человека со съемочной площадки, проект не может не получиться.

Без спойлеров, конечно, но всё прошлое моей героини будет представлено зрителям, так сказать. И сцены из прошлого — это одни из моих любимых сцен. Моя героиня поступила на первый курс второй раз, но уже с сильными изменениями и реальной готовностью к учебе. В первый раз, как мне кажется, она «дорвалась» до московской жизни после провинции, и ей снесло крышу. У нас достаточно много общего с моей героиней, хотя крышу мне, конечно, так сильно не сносило. Но я мечтала поступить и переехать в Москву. Первые месяцы обучения в Москве я ходила по городу с огромными глазами от удивления, сколько же здесь всего. Помню, в первую неделю родители мне перевели деньги на проезд и на еду. Я решила поехать в ближайший торговый центр просто посмотреть, чем он отличается от торгового центра в Магнитогорске. После этого денег на еду и проезд у меня не осталось, и домой я шла пешком, но с новой помадой в кармане.

Мне кажется, мой студенческий опыт в чем-то очень похож на опыт героев «Универа». Да и в целом, мне кажется, он будет близок каждому. Все герои очень разные, но при этом очень узнаваемые, и, мне кажется, каждый найдет себя в наших героях. Количество нелепых ситуаций, из которых мне приходилось выбираться в студенческое время, примерно схоже с тем, что мы сняли в «Универе». Мне, как и моей героине, хотелось усидеть на двух стульях: и учиться нормально, и пожить классную, насыщенную и интересную жизнь вне стен учебного заведения. И мне кажется, это правильно. Потому что эти четыре года обучения дают тебе не только диплом и знания, но и лучших друзей, первую любовь, жизненный опыт, что не менее важно.

Мне кажется, что сериалы сейчас — это однозначно перспективный формат. Но это не значит, что мне не хотелось бы больше сниматься в полных метрах. На самом деле у меня столько желаний и амбиций в профессии, что я сейчас стараюсь браться за всё, что мне нравится. Главное, чтобы откликался материал. У меня на данный момент нет каких-то определенных рамок, форматов и жестких принципов, мне хочется попробовать всё, в разных жанрах, для разной аудитории. Я невероятно счастлива, что сейчас горизонт сильно расширяется, уходят какие-то стереотипы по типу «если блондинка — значит, глупая», и всё в наших руках. Но последние несколько лет у меня есть две роли мечты, и я настолько хотела бы это сыграть, что, если не будет таких конкретных предложений, я сама напишу сценарий.

Долго думала, чего мне не хватает сейчас в российском кино/сериалах. Но сейчас правда всё больше и больше интересных оригинальных сценариев, историй, и я всё чаще ловлю себя на мысли после прочтения очередного сценария: «Ох, ну эта история мне так нравится, что я готова побороться за то, чтобы стать её частью».

Кирилл Мешалкин, выпускник Российского государственного института сценических искусств, выступал на сцене петербургского театра «ЦЕХЪ», сыграл в сериале «Оборотень» и фильме «Лето. Нулевые». В сериале «Универ. Молодые» исполнил роль студента-спортсмена Паши, которого Кузя «приставил» следить за своей сестрой-первокурсницей.

«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта

Я с раннего детства начал думать о выборе профессии, ибо чувствовал, что время пройдет быстро и надо заранее определиться и подготовиться. Сначала думал, что буду юристом, потом журналистом, после девятого класса почти уехал поступать в лётную школу, чтобы впоследствии стать пилотом, но в последний момент почувствовал, что это не совсем то, что мне нужно. В старшей школе я совсем запутался и не знал, куда идти, а потом осознал, что много моих увлечений, которыми я на протяжении всей жизни занимался просто ради удовольствия, складываются в одну прекрасную профессию. Загуглил, какой лучший театральный ВУЗ в Питере, и поехал туда поступать. Свою первую роль в кино я получил в 2021 году, это был короткий метр «Геннадий у аппарата». Тогда я только прочел «Зеленый свет» Мэттью Макконахи и вдохновенно пошел на свой первый кастинг с «ощущением того, что роль уже в кармане», как учил автор. Слава богу, трясущихся ног под столом особо видно не было, поэтому иллюзия уверенности сработала, и роль я получил. Но на съемочной площадке трюк повторить не удалось, я настолько волновался, что у нас был брак по звуку от моего сердцебиения, которое было настолько сильным, что петличка его ловила и мы не знали, куда перевесить микрофон, чтобы избежать этих ударов.

Я постоянно смотрел «Универ», когда возвращался из школы в 3-6 классе. И сейчас стать частью этого большого проекта — это что-то из разряда фантастики. В процессе работы ты не особо над этим задумываешься, но несколько раз были моменты, когда мы играли сцены с Виталием, он делал какую-то из узнаваемых Кузиных оценок или интонаций, и десятилетий Кирилл внутри меня просто был в полном шоке от того, что он стал действующим лицом того самого сериала и общается с тем самым Кузей. Сложно сформулировать это ощущение. Будто ты сначала переместился на машине времени на 15 лет назад, а потом решил не просто посмотреть телевизор, а зайти в него и понаблюдать за персонажами изнутри.

Паша связан с Кузей, но это всё-таки новый персонаж со своей историей и характером. В нем есть некоторые черты, которые полюбились зрителям в Кузе, но также в персонаже много нового, лично Пашиного, что тоже, я надеюсь, найдет отклик у зрителей.

Думаю, что образование очень важно для работы в кино. В целом, наша профессия требует постоянного обучения. А что касается редких примеров, когда люди успешно снимаются в кино без образования, то это не совсем верное представление. Эти актеры занимаются с личными коучами, посещают тренинги и получают то самое фундаментальное образование немного в другой форме, и называть их людьми без образования некорректно, на мой взгляд.

Думаю, что сериал привлечет новую аудиторию и рано или поздно расположит к себе старую. Привыкать к новым героям в таких больших сериалах для зрителя всегда непросто, но мне кажется, что нам удалось создать добрую историю, которая постепенно затянет и любителей «старого Универа».

В последние несколько лет российский кинематограф начал активно развиваться в разных направлениях, и мне как молодому актеру скорее хочется успеть попробовать себя в каждом из них. Снимается много разного и талантливого, в чем хочется принять участие и привнести туда что-то свое. Если говорить конкретно, то сейчас мне хотелось бы сыграть в какой-нибудь мелодраме о настоящей, светлой любви или в драматической истории о борьбе человека с сильной зависимостью, борьбе с самим собой.

Екатерина Чаннова, выпускница Высшего театрального училища им. Щепкина, выходила на сцену Малого театра, снималась в фильмах «Голова-жестянка», «Страсти по Матвею», «Уроки китайского», сериалах «Подслушано в Рыбинске», «Столыпин», «Министерство Всего Хорошего». В «Универ. Молодые» играет первокурсницу Аню, сестру Эдуарда Кузьмина, одного из самых известных «выпускников» оригинального сериала.

«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта

Я захотела стать актрисой после просмотра сериала «Закрытая школа». Точнее — после фильма о фильме, где увидела, как всё это создается, и была поражена таким волшебством и «другим миром». Поэтому, конечно, я очень хотела в кино — и уже с 12-13 лет искала всякие кастинги. Хотя, живя в маленьком городе, куда-то пробиться было не особо возможно. Но и театр со своей магией покорил меня сразу, как только я пришла в театральную студию. Поэтому хотелось всё и сразу: и театр, и кино. Но кино стояло первой и главной сверхзадачей.

«Универ», конечно, смотрела. Это было частью моей школьной юности, когда приходишь после уроков и секций — и включаешь телевизор с любимыми героями. Поэтому присоединиться к такому проекту для меня — очень приятная ностальгия и ощущение, что я попала в свой телевизор, который стоял дома на кухне. Но в основном это относится к сценам со «старыми» героями «Универа», а с молодыми ребятами и авторами проекта мы стараемся создать что-то новое, свежее и независимое.

Кузя, герой Виталия Гогунского — старший брат мое героини Ани, он заботится о ней, иногда (часто) даже слишком. А Аня, в свою очередь, пытается сепарироваться и начать жить в столице на полную катушку. Виталий на съемках и правда стал мне как старший брат, он всегда называет меня «сестренкой» и узнает, никто ли меня не обижает, да и вообще всегда готов помочь. У него прекрасное чувство юмора, я обожаю его шутки и всегда добрый настрой.

Нам было искренне смешно и снимать, и смотреть какие-то серии, которые мы уже видели. Надеюсь, что и зрителям понравится. Я думаю, что наш новый сезон может зацепить как и «старую» аудиторию «Универа», так и подрастающее поколение, поскольку темы поднимаются актуальные, а мы с авторами идем в ногу со временем: шутками, музыкой и общей стилистикой.

Сейчас снимается достаточно большое количество проектов, и сложно оценить, что более перспективно. Я думаю, сериалы сейчас вышли на первый план перед полнометражными фильмами. Но мне эмоционально ближе полнометражные форматы, потому что в день снимается гораздо меньше сцен, и на детали, актерскую игру, разбор персонажей уделяется гораздо больше времени, и история как будто становится честнее. Хотя, конечно, многое зависит от сценария и режиссера.

Мне в российском кино не хватает каких-то дико драйвовых историй, смелых решений. Такое снимается, но мало и очень осторожно. Сейчас всё больше «тихих» драм. А хочется что-то наподобие Тарантино.

Влад Прохоров, выпускник Школы-студии МХАТ, снимался в сериалах «Исправление и наказание», «Министерство Всего Хорошего», фильмах «Руки Вверх» и «Между нами лето», в сериале «Универ. Молодые» сыграл первокурсника-заводилу Федю, который мечтает стать известным стендап-комиком и попасть на ТНТ.

«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта

Не могу сказать, что я с детства мечтал стать актером. Нет, я совершенно не знал, что в принципе когда-то смогу сниматься в кино. Когда я учился в театральном институте, я думал, что буду актером только театра, и меня не будут утверждать в кино. Мне казалось, что есть люди красивее, интереснее, чем я. А в кино не то что первую роль — и вторую, и третью очень сложно получить, потому что ты сам строишь свой путь, и никто за тебя ничего не сделает.

Конечно, я смотрел «Универ», он вышел в 2008 году, мне тогда было 10 лет, и я приходил домой после школы, делал уроки и смотрел сериал. Для меня большая честь, что теперь я являюсь частью такого большого, легендарного, долгоиграющего проекта, потому что «Универ. Молодые» будет «Универом» для нового поколения. И, дай бог, чтобы сегодняшняя молодежь также выросла на нас, как я когда-то на первом сезоне сериала «Универ».

Я думаю, что мой герой Федя Сычев получился живой и очень убедительный. И, конечно, он похож на меня — когда ты играешь разные роли, то находишь в себе разные грани, которые, может быть, в себе раньше не раскрывал. Сейчас, когда я сыграл Федю, я понимаю, что я как Влад Прохоров хочу стать стендап-комиком и думаю написать свой первый стендап и начать выступать.

Студенты из сериала «Универ. Молодые» похожи на реальных студентов, которым сейчас по 18 лет. Такое студенчество похоже и на мое. У меня, конечно, оно отличается тем, что было театральным, у меня была театральная общага, и было, кажется, даже немножечко веселее, чем в общаге любого другого вуза, технического, экономического и так далее. Но, в принципе, жизнь-то у всех одна, любовь одна, приключения, праздники, свидания — всё это у всех происходит когда-то в первый раз.

Я очень надеюсь, что «Универ. Молодые» подключит и старую аудиторию, и новую, молодую. Я верю, что сериал полюбится в России.

Наверное, самое лучшее для актера, самое дорогое и ценное — сниматься в проектах, которые будут смотреть зрители. Для меня это сейчас на первом месте.

Смотрите сериал «Универ. Молодые» на ТНТ с 10 марта.

«Универ. Молодые»

Наталия Григорьева
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Киноман1985   17.03.2025 - 20:04
Молодым, зеленым, не имеет большего значения где сниматься. Когда попадаешь в так называемый Универ, кажется, что всё, наступила мировая слава. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 17:48
В случае этого актера просто сниматься. Не выбирать в чем и не думать полюбится или нет. Потому как пропасть легко. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 17:18
Универ остался в прошлом. Нынешние манипуляции остаются посредственными. Это же не первого старика пытаются оживить. И что. О ком из них вздыхают. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины
Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская заселятся в легендарную общагу в сериале «Универ. Молодые»
«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове
Смотреть онлайн: «Подслушано в Рыбинске», «Министерство Всего Хорошего» и новое «Разделение»
«Министерство Всего Хорошего»: Добро пожаловать в бюрократический рай
«Нейровася» с Епифанцевым, «Челябинский раджа» с Деревянко и «Универ. Молодые»: ТНТ представил новинки сезона
Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек»
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне
У «Универа» появится перезапуск про новых студентов
Трогательные слоны, полеты под куполом и отсылки к «Полосатому рейсу»: 5 интересных фактов про сериал «Цирк!»
«Слово пацана», «Подростки и космос» и «Министерство Всего Хорошего»: ИРИ рассказал о новинках сезона
Встреча выпускников: 10 лет «Закрытой школе»
Поиск по меткам
Наталия ГригорьеваРоссийские сериалыТНТ
персоны
Алина ВоскресенскаяВиталий ГогунскийМэттью МакКонахиКирилл МешалкинСтас НаминСергей ПиороВлад ПрохоровИлья СигаловКвентин ТарантиноМарина ФедункивЕкатерина ЧанноваМихаил Шулаев
фильмы
#DеткиВодоворотГолова-жестянкаЗакрытая школаИсправление и наказаниеКрепость БадаберЛето. НулевыеМаленький воинМежду нами летоМинистерство Всего ХорошегоОборотеньПовелитель ветраПодслушано в РыбинскеРуки вверхСветлячокСтолыпинСтрасти по МатвеюУниверУнивер. МолодыеУроки китайскогоЦирк!

фотографии >>
«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта фотографии
«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта фотографии
«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта фотографии
«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Михаил Лучко
Марина Майко
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эмманюэль Сенье
Дуглас Смит
Мерил Стрип
Майкл Тракко
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Новости кино
«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Мелодрама, снятая по мотивам фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, выйдет уже этой осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink
5 комментариев
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен