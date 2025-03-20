Иван Китаев: «Каждый человек сталкивался с душевной болью, которая намного сильнее физической»

В онлайн-кинотеатре START выходит сериал «Опасная близость» – история об успешной семейной паре пластических хирургов (Елизавета Боярская и Артур Бесчастный), чья жизнь рушится из-за случайной аварии, в которую муж попадает с молодой любовницей. Снял новый потенциальный хит платформы режиссер Иван Китаев, ответственный за постановку трех сезонов «Бывших» и недавнего, тоже семейного, драмеди «Открытый брак». Однако карьеру Китаев начал еще с ситкомов «Счастливы вместе» и «Универ». Мы поговорили с режиссером о том, как он пришел в профессию уже в сознательном возрасте и попал в мастерскую Марка Захарова, как от ситкомов перешел к драматическим семейным сериалам, неизменно радующим звездным актерским составом, и почему «Опасная близость» – это история о душевной боли, которая всегда намного сильнее боли физической.
фото: онлайн-кинотеатр START
Перед нашим разговором пыталась найти какие-то ваши интервью, но вы их, кажется, не давали. Так что хотелось бы начать издалека: как вы выбрали профессию режиссера и оказались уже в сознательном возрасте в мастерской Марка Захарова в РАТИ(ГИТИС)?
Я окончил в Ереване актерский факультет Художественно-театрального института, работал там актером в двух театрах и ведущим информационно-аналитической программы на телевидении. Это был период распада СССР – самое начало 1990-х. А потом я уехал в Москву, в которую всегда стремился. Когда мне было 12 лет, я убедил маму отвезти меня в Москву, по которой мы много гуляли, и тогда уже понял, что моя жизнь будет связана с этим городом. Я влюбился в Москву с первого взгляда.
Мама поддержала вас?
Она мне привила любовь к театру. В Ереван на гастроли постоянно приезжали московские и петербургские труппы. Детям до 16 лет на вечерние спектакли вход был запрещен, но мама туда ходила и приносила оттуда все программки, где я читал имена актеров, которых видел в кино: Михаил Ульянов в «Ричарде III», Ирина Муравьева в «На полпути к вершине». Я все эти программки хранил.
В Москву вы, получается, переехали в 1990-е?
Да, и надо было как-то выживать. Я шесть лет работал директором обувных магазинов, так что хорошо понимал Гену Букина, когда снимал «Счастливы вместе». И, кстати, в «Бывших» первый секс героев Любы Аксеновой и Дениса Шведова происходит тоже в обувном магазине — такие неожиданные совпадения! В 1995-м я узнал, что мой любимый режиссер Марк Анатольевич Захаров набирает актерско-режиссерский курс, и моя подруга меня убеждала, что нужно попробовать поступить туда. Но я зарабатывал деньги в меняющейся на глазах Москве. И только спустя несколько лет снова задумался над тем, ради чего так хотел в столицу. Подал документы в ГИТИС, не прошел, но узнал, что в следующем году мастерскую снова набирает Захаров, чьи спектакли я обожал, особенно «Женитьбу Фигаро», которую смотрел постоянно — нам сотрудница «Ленкома» по блату (я же всё еще работал в обувном магазине) выставляла приставные стульчики. Как у Пушкина: «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро». Только я не перечитывал, а в моменты грусти шел на спектакль Марка Анатольевича Захарова, который пересмотрел раз 40.
фото: "Опасная близость"/онлайн-кинотеатр START
Вы что-то играли или ставили для поступления?
Я пришел практически в последний день, и Юрий Аркадьевич Махаев, который долгие годы был соратником Захарова, сказал, что к завтрашнему дню нужно показать отрывок на три-четыре минуты, причем чтобы в нем участвовали минимум два-три человека. Я не спал всю ночь, а так как жил в съемной квартире, то книг у меня было немного. И я вспомнил про пьесу Евгения Шварца «Тень». Не потому, что Захаров любит Шварца, просто так сложилось, что под рукой у меня не было других пьес, которые я знаю. Я попросил приятеля из ВГИКа и абитуриента ГИТИСа поучаствовать в моей «постановке», которая во время показа неожиданно приглянулась Марку Анатольевичу. Помню, что он смеялся.
Не жалеете, что променяли карьеру бизнесмена на творчество?
Ни секунды! Я учился у любимого режиссера, в театре потом сотрудничал с Арменом Джигарханяном, в кино начал работать с Кириллом Серебренниковым, где был ассистентом режиссера на картине «Рагин». А потом так случилось, что образовались два больших телепродакшна «Амедиа» и «Леан-М», которым были нужны начинающие режиссеры с театральным образованием. Мне удалось туда попасть. Я работал в режиссерской группе сериала «Адъютанты любви» и снимал много серий ситкомов «Счастливы вместе» и «Универ».
Тяжело ли было от ситкомов уйти в другой формат?
Продюсер Тимур Вайнштейн мне как-то сказал, что знает много хороших режиссеров, но по пальцам одной руки может перечислить хороших режиссеров ситкомов, и я у него на первом месте. Мне был приятен этот комплимент, но в какой-то момент я понял, что мне нужно менять амплуа. Однако здесь я столкнулся с тем, что продюсеры, с которыми мы уже работали, просят от меня нарезку из не ситкомовских работ. То есть они, наверное, предполагали, что я, сняв больше трех сотен серий ситкомов, могу развести сцену только перед четырьмя камерами в трехстенных декорациях, а перед одной камерой в четырехстенной локации, скорее всего, не смогу. Тогда это было обидно, но сейчас я уже, конечно, понимаю причины их фобий и отношусь к этому с иронией.
Да, мы снимали в Петербурге, и там я столкнулся с тем, что на площадке мне вдруг стали говорить, что сериалы так не снимают, так снимают кино. И тогда во мне — при всей моей воспитанности и интеллигентности — вдруг начал просыпаться какой-то монстр, без которого, как оказалось, в этой индустрии невозможно ничего сделать. Иначе люди просто сядут тебе на шею, и ты окажешься зажат в рамках стереотипов. Режиссура — это в первую очередь точка зрения, умение убедить, повести за собой. А для этого нужна определенная смелость и свобода.
фото: Съемки сериала "Что и требовалось доказать"/личный архив режиссера
Нет, сначала я снял первый сезон сериала «Что и требовалось доказать» с Тимофеем Трибунцевым и Денисом Шведовым. Причем перед этим проектом мне позвонил продюсер Алексей Троцюк и предложил снять пилот «Бывших». Я прочитал сценарий, даже встретился с авторами, с которыми мы нашли общий язык, но потом мне сообщили, что рассматривают другого режиссера. Я совершенно спокойно к этому отнесся, уехал немного отдохнуть в Финляндию — это было летом 2014 года. И на второй день моего отпуска мне звонят и говорят, что с другим режиссером не получилось, так что возвращайся снимать пилот «Бывших». И я вернулся, начал подготовку, тогда было понятно, что главную мужскую роль сыграет Денис Шведов, а на женскую я попросил кастинг-директора пригласить на пробы в числе других и «девочку из «Рассказов» – Любу Аксенову. Но так случилось, что моя мама в Армении попала в больницу, и я улетел к ней. В итоге пилот сняли без меня. И вдруг — уже в 2016-м — мне звонит продюсер Миша Ткаченко, напоминает про «Бывших» и говорит, что они готовы запустить сезон — и хотят видеть меня в качестве режиссера. Я к тому времени как раз уже снял «Что и требовалось доказать» и подружился с Денисом Шведовым, а у «Бывших» был только отснятый пилот. И если перед запуском пилота у продюсеров было точное решение только по Шведову, то перед запуском всего сериала к касту добавился Виталий Хаев, который снялся в пилоте, и Любовь Аксенова, с которой к тому моменту Денис уже снялся в «Мажоре». И тогда я наконец познакомился с прекрасной Любой, с оператором пилота Генрихом Медером, и у меня всё начало складываться.
Причем не на один сезон.
Первых «Бывших» высоко оценили продюсеры Start и Yellow, black and white — даже стали предлагать мне другие проекты, но там были уже не первые сезоны, а я взял себе за правило не снимать продолжения сериалов, над которыми изначально не работал. Мне интереснее создавать мир с нуля — в тандеме со сценаристами. Я еще снимал пилот «Нулевого мира», который, к сожалению, не получил продолжения, но именно там я познакомился с талантливым сценаристом Владимиром Батрамеевым, которого потом позвал поработать на сериал «Без правил» и сейчас в проект «Опасная близость».
Мне предлагали, но я отказался, потому что для меня три сезона «Бывших» стали абсолютно завершенной и цельной историей. От сезона к сезону они набирали обороты, я успел поработать с прекрасными артистами, с которыми поддерживаю хорошие отношения. И мне прислали сценарий полного метра, но он меня уже, увы, не тронул, а мне важно, чтобы история меня цепляла. Еще, кстати, была удивительная вещь: мы снимали финальные сцены третьего сезона уже зимой, но нам нужны были проходы героев Дениса Шведова и Полины Гагариной по улице без снега. Был дикий холод, и по всем прогнозам должен был идти снегопад. Но удивительным образом его именно во время съемок не было. И как только мы сделали все нужные дубли, пошли крупные хлопья снега. Так я понял, что это точно финал «Бывших» — и в новое десятилетие (а это был конец 2020 года) нужно заходить с новыми проектами. А «Бывшие» остались бывшими.
Все ваши сериалы – про отношения внутри семьи. Именно эта тема вас интересует больше, даже с учетом того, что сам вы сценарии не пишете?
При этом все ваши сериалы отличаются именно актерским ансамблем.
Я сам несостоявшийся актер и, скорее всего, это как-то влияет на мое общение с артистами на площадке: понимаю все их страхи и стараюсь вселить в них уверенность. Ближе к 30-ти я понял, что если не стал великим актером, то это не мое. Я много играл, но понимал, что Роберт Де Ниро, Олег Янковский, Армен Джигарханян, у которых актерский талант от бога, к этому возрасту уже стали знаменитыми артистами, — талант взял свое. А у меня — нет. В актерской природе больше инстинктивного начала, а во мне преобладает разум, свойственный режиссеру. И мне очень интересно работать с актерами, особенно, как вы заметили в предыдущем вопросе, в историях об отношениях. В них они остаются без сказочного или исторического флера, здесь и сейчас. Я радуюсь, когда есть возможность интересных мне актеров пригласить поработать над современным материалом, в котором есть наши боли, проблемы, страдания, тревоги, фобии и радости. Я помню, какое впечатление на меня в детстве произвел «Осенний марафон». Незадолго до этого на гастролях в Ереване спектакль с Мариной Нееловой перенесли с дневного слота на вечерний, куда нельзя было до 16 лет, и я запомнил фамилию Неелова, так что на «Осенний марафон» пришел изначально со скептическим настроем, памятуя, что там играет та актриса, из-за которой, по слухам, перенесли спектакль. Но во время просмотра фильма этот юношеский скепсис сразу же ушел: я был очень юный, но сразу подключился к истории взаимоотношений всех героев и влюбился в актрису Неелову, сопереживал её героине Аллочке. То есть условный «Парк Юрского периода» меня не трогал, а вот «Осенний марафон» завораживал.
Это счастье, что так случилось. Максим Матузный – невероятный! Я помню его пробы для «Открытого брака», которые меня поразили: он был очень уверен в себе. Мы с ним прекрасно поработали, поэтому я решил попробовать его в тандеме с Леонидом Бичевиным, с которым на «Опасной близости» работал впервые. Я очень давно хотел с ним посотрудничать, и тут всё сложилось. У Лени двое сыновей, он прекрасный, нежнейший отец, и на съемках каждый раз извинялся перед Максимом, когда им приходилось вместе играть довольно жесткие сцены. Леня очень трогательно говорил: «Макс, ты же понимаешь, что на самом деле я хороший, но здесь мне надо сыграть плохого». С Маргаритой получилось чуть иначе. Но для этого нужно рассказать краткую предысторию.
Как к вам вообще попала «Опасная близость»?
Да, мне продюсер Ира Сосновая прислала первую версию сценария, он еще назывался по-другому. Там было шесть серий, я его прочитал, он у меня долго лежал, и, так как после «Открытого брака» интересных предложений не было, я решил его перечитать. К тому же мне очень хотелось снова поработать с Лизой Боярской, которая снималась у меня в сериале «Без правил», и мне показалось, что Лиза в роли пластического хирурга — это может быть интересно. А по сценарию и муж героини тоже пластический хирург. Я еще тогда посмотрел сериал «Алиса не может ждать», который мне очень понравился, и особенно меня там зацепила рыжая актриса Лиза Ищенко, а на съемках «Открытого брака» мы познакомились и классно поработали с Артуром Бесчастным. И у меня в голове сложилась семья: Лиза – мама, Артур – папа, и у них рыжая, как папа, дочь. Лиза Ищенко попробовалась на эту роль, но по возрасту уже не подошла. При этом от концепции, что должна быть рыжая дочка, рыжий папа и рыжая собака, кстати, тоже из «Открытого брака», я не отказался. Также у меня было понимание, что папой мальчика из другой семьи должен быть Леня Бичевин, а следователем – Артем Быстров, которого я в момент раздумий увидел на афише МХТ. Такой состав актеров вдохновил и продюсера Ирину Сосновую. В общем, оставалось только найти рыжую девочку. Я посмотрел очень много актрис и даже выбрал одну из них, но она поступила в Щукинское училище и сниматься у нас не смогла. До мотора оставалось чуть больше недели, мы не знали, что делать, и вдруг скрипт-супервайзер Женя, которая работала и на «Открытом браке», спрашивает, почему мы не попробуем Риту Силаеву. А я был уверен, что она еще маленькая, у меня же ощущение, что «Открытый брак» был только вчера, а прошло уже немало времени. Мы позвали Риту на пробы, и пришла невероятная актриса — особенно в седьмой серии вы увидите, что она сделала. Так и сложился ансамбль.
Роль любовницы героя Артура Бесчастного, певицы исполнила при этом дебютантка в кино Евгения Леонова. Как вы ее нашли?
На эту роль прекрасно попробовалась одна замечательная актриса, восходящая звезда, но пока мы готовились к съемкам, про нее стали очень много говорить, она стала появляться во многих проектах — и как-то мне было от этого неспокойно, тем более у нас переносились сроки, и я опасался, что мы не сойдемся по графику. Тогда же мой приятель Егор Ковалев, который снимался в «Без правил», оканчивал курс Бутусова в моем любимом ГИТИСе и пригласил меня на свой дипломный спектакль «Вишневый сад». И вдруг я вижу совершенно потрясающую, невероятной красоты молодую актрису, которая играет Раневскую. Это была Евгения Леонова. Она прошла блестящие, в том числе ансамблевые пробы, и в итоге вместе с нами оказалась в «Опасной близости». Несмотря на то, что это её кинодебют, на площадке она ни разу нас не подвела, вообще не было ощущения, что работаешь с новичком, она удивительно точно и классно все сделала.
фото: "Опасная близость"/онлайн-кинотеатр START
Вы даете на площадке свободу актерам?
Я стараюсь выбирать умных и талантливых актеров, с которыми мне самому интересно взаимодействовать. На площадке главное — слышать друг друга и быть открытым к новым идеям. Если актер хочет дубль, обязательно дай ему это сделать. Актеры — все разные, но очень часто им их животная природа подсказывает какие-то вещи, которые я как режиссер придумать не могу. Актера может повести тело, интуиция, партнер, и если ты веришь в их талант, приглашаешь в свой фильм, то ты должен быть открыт к предложениям. Именно тогда рождается настоящий ансамбль или оркестр, если мы проведем параллель с профессией дирижера. Режиссура — профессия эфемерная и в ней важно уметь слышать. Можно перечитать всего Станиславского или Мейерхольда, но прийти на съемочную площадку или на сцену театра — и не суметь развести сцену, объяснить актеру, что ты хочешь получить от него. В этой профессии множество нюансов. Есть замечательная фраза: режиссером может быть любой, кто пока не доказал обратного.
Можно ли «Опасную близость» назвать драматическим триллером о жертвах и абьюзерах?
Мне кажется, эта тема всё-таки является побочной. Когда мы только начали разминать сценарий вместе с Володей Батрамеевым, я понял, что главная тема этого сериала — душевная боль, которая бывает гораздо сильнее физической, особенно если эту боль нам причиняют самые близкие люди. Думаю, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с подобной болью, а значит, и с проблемой, как с этой болью дальше жить. Простить ли того, кто сделал больно, или пойти по тому же пути и тоже причинить боль? Это касается и отношений между друзьями, и между влюбленными, и между родителями и детьми. Причем и боль, и ответная реакция на нее часто еще и основана на лжи: можно солгать, что простил, можно погружаться в еще большую ложь в попытке скрыть свои не самые приятные поступки. Ложь имеет свойство множиться, превращаться в паутину лжи, в которую могут попасть как люди, пытающиеся побороть боль, так и те, кто ее причиняют. Она одинаково затягивает все стороны, что может привести к катастрофе, к той самой опасной близости между любовью и ненавистью. И в этом сериале мы видим, на первый взгляд, приличных, интеллигентных, успешных талантливых людей, которые увязли в этой беспросветной паутине лжи и даже не заметили, как сделали больно родной дочери или случайно чуть не погубили жизнь ни в чем не повинного молодого парня.
Последний вопрос, который я задаю всем. Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Очевидно, свободы. Нам не нужно бояться сложных историй и сложных интересных персонажей. Жизнь не черно-белая, а разноцветная и разнообразная. Федерико Феллини когда-то сказал, что режиссер — как Колумб: он хочет открыть Америку, а экипаж хочет домой. К счастью, еще встречаются единомышленники, которые вместе с тобой хотят открыть Америку, но бывает и так, что ты видишь, как вся команда банально просто хочет отработать проект, получить зарплату и без всякой Америки вернуться домой. Мне повезло – в нашей команде почти не было равнодушных людей. Свобода же вовсе не в том, чтобы делать только то, что хочешь, а в том, чтобы не делать того, чего не хочешь.
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