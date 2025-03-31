Илья Учитель: «Папа мне никогда никакие мудрости конкретными фразами не доносил»

анонс

30 марта Мария Андреева: «Если соблюдена хорошая интрига, то зритель ощущает адреналин героя, сопереживает ему» Актриса — о сериале «Оперативная память», работе с Андреем Смоляковым и чертах хорошего детектива

24 марта Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем» Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями

20 марта Иван Китаев: «Каждый человек сталкивался с душевной болью, которая намного сильнее физической» Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится