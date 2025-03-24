Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем»

анонс

Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится

Иван Китаев: «Каждый человек сталкивался с душевной болью, которая намного сильнее физической»

16 марта

Масааки Юаса: «Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles»

Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты