Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем»

На телеканале «Россия» вечером 24 марта выходит детективный сериал «Однажды в Залесье», который уже можно полностью посмотреть на платформе «Смотрим». Захватывающий сюжет, как понятно из названия, развивается в небольшом городке, где практически не случается криминальных происшествий, пока не происходит загадочное убийство, ведущее к тайнам прошлого практически каждого из местных жителей. Расследованием занимается майор полиции Василиса Журавлева в исполнении Марии Куликовой, на протяжении нескольких лет возглавляющей рейтинг самых популярных отечественных актрис на сайте Кино-Театр.Ру. Мы поговорили с Марией о первом опыте «работы» в полиции, любви к детективному жанру, вдохновении Кейт Уинслет, семье «Склифосовского» и нехватке комедийных проектов с яркими героинями.
фото: "Однажды в Залесье"/телеканал «Россия»
В «Однажды в Залесье» вы же впервые примерили полицейскую форму. Каково это было и с какими профессиональными сложностями вы столкнулись, исполняя роль майора полиции? Сложнее играть врача или полицейского?
Я с огромным удовольствием примеряю любую форму, потому что вместе с ней мне невероятно любопытно заглянуть в чью-то чужую жизнь – думаю, по этой причине артисты и любят свою профессию. А основная сложность, и когда играешь врача, и когда исполняешь роль полицейского – выучить специфические фразы и термины, которые в повседневной жизни люди, не относящиеся к этим профессиям, не употребляют.
Ваша героиня Василиса, кстати, почти всегда ходит именно в полицейской форме – кажется, единственная из всех партнеров по следственной деятельности.
Мне кажется, что это связано с тем, что Вася – это человек-порядок. Ей очень нравится ее работа, ее форма, ее новая должность. Неоднократно персонажи, которые окружают мою героиню, говорят о том, что она замужем за работой. Есть категория людей, у которых работа на первом месте, так вот Вася – яркий ее представитель. И, наверное, только к концу картины она понимает, что это не самое главное в жизни.
Вот, кстати, вы сразу, как и большинство героев «Однажды в Залесье», назвали вашу героиню именно Васей. То, что она привыкла к, так скажем, сильной, отчасти мужской, позиции продиктовано, на ваш взгляд, именно ее профессией или все же семейными травмами, о которых тоже идет речь в сериале?
Думаю, это совокупность обстоятельств: и профессия накладывает отпечаток, и семейные обстоятельства – сложности с сыном, у которого переходный возраст, натянутые отношения с отцом, чувство вины, которое она тащит через всю свою жизнь. Но из всего этого опыта и получается достаточно сильный женский характер, причем, на мой взгляд, довольно узнаваемый. У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем, поэтому я с большим удовольствием взялась за эту роль. Меня всегда окружали целеустремленные женщины, и я в этом вижу исключительно плюсы. Да, говорят, что иногда нужно проявлять слабость, но так уж сложилось исторически, что женщины у нас – сильные, мощные и прямолинейные личности, что мне очень нравится.
фото: "Однажды в Залесье"/телеканал «Россия»
Один из самых интересных партнеров в «Однажды в Залесье» – актер Санкт-Петербургского ТЮЗаСергей Занин, который сыграл отца Василисы. Расскажите, как происходило ваше сотрудничество на площадке и какие отношения у вас сложились?
Сережа – совершенно потрясающий артист и добрейший человек, его открытый взгляд и лицо просто транслируют доброту даже через экран. Так что я с большой нежностью вспоминаю наши совместные сцены и очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество, потому что была очень рада поработать на площадке с таким большим профессионалом.
Читала, что вы сами являетесь поклонницей детективного жанра. Можете ли назвать каких-то героинь, которыми вдохновлялись при работе в «Однажды в Залесье»?
Да, я, как и большинство читателей и зрителей, очень люблю этот жанр. Особенно обожаю смотреть классный детектив в компании, чтобы всем вместе строить догадки. Даже недавно купила настольную игру, где в ярком файле приходят документы, опросы свидетелей, улики, необходимые для проведения расследования, – естественно, с грифом «совершенно секретно». В нее желательно играть вчетвером, и она так здорово оформлена, что детективные ребусы способны захватить компанию на весь вечер! Если же говорить про героинь, которые меня вдохновляют, то первой приходит в голову Кейт Уинслет в замечательном сериале «Мейр из Исттауна». Мне кажется, это высший пилотаж и по актерской игре, и по сюжету, когда ты до последних кадров не понимаешь, что же произошло на самом деле и кто является преступником. Причем там ближе к финалу постоянно открываются новые обстоятельства – так, что ты осознаешь, что даже близко не подошел к истине. У нас в «Однажды в Залесье», конечно, более легкая история – это все-таки не чистый детектив, в нем есть и мелодраматическая, и даже ироничная составляющие.
фото: Съемки сериала "Однажды в Залесье"/личный архив режиссера Марии Маханько
В «Однажды в Залесье», как и в «Склифосовском», вы работали с женщиной-режиссером. Отличается ли как-то работа на площадке с женщиной и с режиссером-мужчиной?
Мне очень нравится работать с женщинами-режиссерами, потому что нам гораздо проще найти общий язык. Очень часто, когда ты начинаешь разбирать какую-то сцену или ситуацию с режиссером-мужчиной, он очень удивляется и говорит, а почему ты не хочешь вот так, так и так сделать? Я отвечаю, что это странно и женщина бы так никогда в жизни не поступила, а он не понимает, почему. А с режиссером-женщиной мы всегда состоим в плотной психологической связке и говорим на одном языке, прекрасно понимая мотивы женских поступков, их реакцию на те или иные события, даже костюмы обсуждать проще, особенно когда речь заходит о каблуках или выборе между юбкой и брюками.
Финал «Однажды в Залесье», кажется, намекает на продолжение. Есть ли, на ваш взгляд, у этого проекта потенциал получить не один сезон, а, может, и вовсе стать таким же успешным, как «Склифосовский»?
Я бы даже сказала, что там жирный намек на продолжение! Как вы, наверное, знаете, сериал уже полностью вышел на платформе «Смотрим», после чего я получила множество сообщений, каждое из которых заканчивалось вопросом: «Когда ждать продолжение?» Значит история зрителям понравилась, зацепила. И я сама очень надеюсь на продолжение, потому что поработать с командой «Однажды в Залесье» снова будет для меня огромным счастьем.
У вас же сейчас из таких долгоиграющих проектов остался только «Склифосовский»? Легко ли вы соглашаетесь на участие в каждом новом его сезоне? И вам как актрисе сложнее или проще заходить в продолжение с уже известной вам героиней или играть совершенно новых героинь?
Я обожаю свою профессию и с одинаковой радостью вхожу и в долгоиграющие проекты, и в совершенно новые. «Склифосовский» – это, конечно, отдельная история, очень мною любимая! Сами знаете, какой там блестящий актерский состав! Мы очень подружились, и на площадку всегда возвращаемся, как домой. Я понимаю, что рано или поздно «Склифосовский» для нас всех, наверное, закончится, но пока даже не хочу об этом думать!
Вы уже не первый год становитесь самой популярной актрисой по запросам на нашем сайте Кино-Театр.Ру. Довольны ли вы таким интересом со стороны зрителей? И не мешает ли узнаваемость обычной жизни вне съемок?
Я даже не знала об этом – большое спасибо и вам, и зрителям, это невероятно приятно! Узнаваемость – часть профессии, от этого никуда не денешься. Понятно, что, когда в 5 утра в аэропорту с тобой уставшей кто-то хочет сфотографироваться, это не всегда приносит исключительно положительные эмоции, обычно в такой ситуации хочется спрятаться в норку, чтобы тебя никто не видел, не слышал и не трогал. Но когда, например, тебя просят поздравить кого-то с днем рождения, и ты понимаешь, сколько радости это приносит людям, то получаешь невероятный кайф. Каждому приятно слышать в свой адрес хорошие слова, а я действительно чаще слышу все-таки позитивные отзывы. Так что интерес зрителей и узнаваемость меня радуют на 100%.
Какую из своих работ вы бы назвали знаковой? А какую – самой любимой?
Знаковыми, наверное, стали «Две судьбы» Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, где состоялся мой первый в кино выход на актерскую авансцену. Фильм вышел в 2002 году, меня начали узнавать, но и сейчас, спустя столько времени, многие продолжают вспоминать эту картину. А самым любимым точно назову «Склифосовского», потому что это уже настоящая семья, а не просто работа.
Как выбираете проекты? И есть ли у вас какое-то оптимальное количество, на которые вы можете согласиться за год?
Я всеядна и чаще всего хватаюсь за все подряд. Единственное, чему меня научила моя подруга, владеющая собственным туристическим агентством, – заранее планировать семейный отдых и какие-то яркие поездки. Раньше я плясала от работы и звонила ей в панике: у меня есть свободная неделя, нужно срочно куда-то поехать. А сейчас наоборот – я на год вперед планирую несколько поездок, и уже исходя из этого составляю рабочий график. Если вдруг какой-то проект не вписывается из-за того, что я в эти даты еду на отдых, то спокойно от него отказываюсь. Такой спланированный отдых с железобетонными датами стал моим жизненным каркасом, от которого зависит уже и график съемок хоть новых, хоть продолжающихся проектов, и соответственно их количество.
А помимо этих четких дат вы успеваете отдыхать? Или вы все-таки, как и Вася, скорее тругодолик?
Я очень стараюсь! Могу даже вырваться на спектакль в Петербург – когда садишься на «Сапсан», приезжаешь в 6 вечера, идешь в театр, а потом ночным поездом уезжаешь в Москву и утром уже на съемках. Мне обязательно нужно менять картинку! Я просто до дрожи обожаю сбор чемодана и лучшим отдыхом считаю путешествие – маленькое, длительное, на край земли, когда надо пролететь весь земной шар, или в тот же Петербург или Тверскую область, где можно погулять. В общем, все что угодно лишь бы двигаться в сторону приключений и новых ощущений, даже гастрономических, их я тоже обожаю. Могу уже, мне кажется, курсы вести или гиды составлять, где есть интересные рестораны, кафе, отели, экскурсии, виды транспорта. Я еще собираю все возможные карточки и приложения для путешествий. Реально могу вести какой-то трэвел-блог с лайфхаками и секретиками путешествий. То есть я, конечно, трудоголик, как и большинство артистов, но отдохнуть я тоже не дурак. Благо, к своему возрасту научилась совмещать и не ставить работу исключительно на первое место.
Изменилась ли, на ваш взгляд, российская киноиндустрия за те 20 лет, что вы снимаетесь? И чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Определенно изменилась в лучшую сторону. Появились совершенно потрясающие проекты, платформы, где выходят сериалы и фильмы высокого уровня, блестящие сценарии, фантастические операторы, какая-то невероятная молодежь и артисты тоже расцвели. Я окончила Щукинское училище в 1998 году, когда все студии были закрыты и снимались один-два фильма в год. В театре тогда тоже были постановки с очень низкими бюджетами. А сейчас уровень и театра, и кино 100% вырос. Если же говорить о том, чего не хватает лично мне, то классных комедийных сценариев для героинь моего возраста. Очень хочется каких-то приключений подруг 50+- с красивыми костюмами, классными локациями и любопытными ситуациями, в которые они попадают, а в идеале еще и с элементами черного юмора. Такое умное интересное кино для моих ровесниц, которые могут узнать себя в героинях. Мне же часто присылают сценарии про невыносимо тяжелую женскую судьбу, где обязательно развод, измены мужа, проблемные дети, низкий уровень семейного достатка. Я их грустно читаю и думаю, что есть же успешные, яркие девчонки вокруг – почему бы про них тоже не снять кино! Так что, если кто-то из продюсеров, сценаристов или режиссеров прочитают интервью, знайте, я очень жду такой проект!
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