Арина Постникова: «К профессии актрисы меня привела жизнь»

анонс

2 июня Мария Рейзен: «Если нечего сказать, надо молчать» Режиссер полнометражного дебюта «Самозванцы» — о 90-х, Пушкине и достоверности в кино

30 мая Никита Худяков: «Уязвимость всегда очень тяжело играть» Исполнитель главной роли в проекте «Фишер. Затмение» — о втором сезоне сериала, дружбе с Иваном Янковским и о конкуренции среди молодых актеров

17 мая Кузьма Сапрыкин: «Актеры должны вызывать у людей эмоции — пробуждать, двигать, будоражить» Звезда ромкома «Олень» — о рогах, сортах комедии и рецепте хорошего кино