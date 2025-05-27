Арина Постникова: «К профессии актрисы меня привела жизнь»

Весна подходит к концу, но для героев сериала «Два холма», премьера которого состоялась 27 мая на START, всё только начинается. В третьем сезоне подруги лишились идеального города и вынуждены теперь выживать с приматами в совершенно других условиях. К актерскому составу сатирической антиутопии присоединилась Арина Постникова, сыгравшая Мэри. Мы поговорили с актрисой о подготовке к новым ролям, ролевых моделях и волонтерской помощи животным, которой она посвящает свободное время.
фото: пресс-служба START
Добро пожаловать в «Два холма»! Расскажите, как вы попали в проект? Чем вас зацепила эта история?
Для многих артистов главное — материал. Здесь была очень интересная роль, я счастлива и благодарна, что меня на нее пригласили. Для многих я, возможно, не самый очевидный выбор на Мэри. Образ потрясающий, не одномерный. Играть его — удовольствие.
Ваша героиня Мэри — совершенно новый образ для «Двух холмов». Можете рассказать поподробнее, почему она так отличается от других подруг? Есть ли у нее какие-то цели, кроме выживания?
Мэри находится на стыке двух миров, не относится ни к подругам, ни к приматам. Она островок чего-то совершенно нового. Не знаю, насколько можно спойлерить, но у Мэри нет цели выжить или сохранить себя в нашем привычном понимании.
Эта героиня преследует одну-единственную цель — найти свою семью, и ради этого она действует: выигрывает все битвы, освобождает девчонок из особого лагеря. Как потерявшийся мамонтенок на льдине, она делает всё это не ради себя, а ради большой и важной цели, которую, я думаю, может понять каждый зритель: обрести семью, не быть одинокой в этом жестоком мире.
Я даже ходила на пробы на роль Рады. Поэтому знала многое об этом проекте, понимала, что он достаточно дерзкий. Темы, которые поднимают авторы, и средства выражения, которые они выбирают, — провокационные. Но здесь провокация не ради провокации, а ради смысла.
«Два холма» очень самобытный сериал. Это своя метавселенная. Наши коллеги из разных стран делают такие проекты давно, и я рада, что у нас есть свое прочтение постапокалиптической истории. Обычно это либо грибы, либо какая-то разруха и несчастье, а здесь — победа матриархата, girl power. Сериал смелый, и совершенно понятно, что он получает как положительные, так и отрицательные отзывы. Мне кажется, гораздо хуже, когда проект не вызывает никаких эмоций.
фото: пресс-служба START
А как вы сами относитесь к такого рода сатире? Должны ли в комедии, на ваш взгляд, быть какие-то ограничения?
Думаю, для авторов нет стоп-слов. Если сатира подана талантливо и несет в себе мощный посыл — почему бы и нет. Это переворачивает сознание. Обнажает чувства. Ты видишь, как с людей, как с луковиц, снимают слой за слоем, и иногда добираются до истины.
Безусловно для каждого из нас есть свои табуированные темы. Но если этот «бунт» осмысленно написан, снят и сыгран — это здорово. Яркими примерами являются сериалы «Переходный возраст» и «Пацаны».
И с каким настроем стоит подходить к просмотру такого проекта?
Нужно быть честным с собой: готов ли я к такому уровню сатиры? Мы живем в удивительное время, когда есть огромное количество любого видеоконтента — и ты можешь выбирать. По описанию или первой серии сразу понимаешь, заходит тебе такой формат или нет. И чтобы потом не плескать ядом в команду, артистов, во всех, кто создавал этот проект, можно по первым сериям понять — подходит тебе такой юмор или нет. Но я за то, чтобы открывать для себя новые имена, жанры, расширять границы, это как добавлять новые классные продукты и блюда в свой рацион.
Читать«Пацаны» и другие плохиши, спасающие мир Легко ли было влиться в коллектив, который работает вместе уже два сезона? Ваши коллеги по цеху рассказывают, что на площадке постоянно шутят друг над другом и поддерживают настроение.
Это были одни из самых комфортных съемок в моей жизни. Команда очень позитивно настроена, на площадке постоянно царил смех — это задавало тон происходящему, было легко. Раньше я уже работала и с Пелагеей Невзоровой, и с Димой Белоцерковским, и с Филиппом Бледным мы уже давно знакомы. Получается, почти все артисты, с которыми я была в кадре, — либо мои хорошие друзья, либо знакомые. Я очень рада, что они с любовью и открытым сердцем приняли и ввели меня в этот удивительный мир.
Вы упоминали в одном из интервью, что пишете дневники за своих героинь, чтобы лучше войти в образ. Использовали это на съемках «Двух холмов»?
Если у меня нет дневника персонажа, я не могу полноценно понять, что он делает, о чем думает. В образе Мэри есть две абсолютно разные личности: с одной стороны, она непримиримый боец — бесстрашная, саркастичная, очень сильная девушка. С другой стороны — потерявшийся, маленький комочек. Чтобы это совместить, нужно было понять, как она себя ведет в той или иной ситуации. Поскольку персонаж новый, пришлось быстро вливаться в русло, и какие-то вещи мы пробовали, проверяли с авторами и режиссером уже на площадке. Но внутренняя «база» у меня была.
фото: пресс-служба START
Что еще вас вдохновляет, когда беретесь за новую роль?
Жизнь, костюм, многое. И еще я всегда спрашиваю у режиссера и авторов, есть ли референс для этого образа и какой они видят героиню. Иногда у них есть четкое понимание, как это должно быть, но чаще мы всё создаем вместе, рождаем. Таким образом, к каждому проекту подходишь по-разному.
Насколько мне известно, вы хотели быть артисткой практически с детства. Были ли какие-то фильмы — или, может быть, звезды, — которые вас на это вдохновили?
Артисткой я была всегда. Но не актрисой. С детства я пела, танцевала, выступала в рамках новогодних спектаклей, конкурсов чтецов или школьных театральных постановок. Я любила это больше всего на свете. Но никогда даже не думала, что буду актрисой. Встреча с этой профессией произошла внезапно — думаю к ней привела жизни. В моем родном регионе это не самая распространенная профессия, для нас актеры были некими небожителями. Никогда даже не могла подумать, что стану частью этого удивительного мира.
Мой кумир детства — Надежда Румянцева! Я просто обожала «Королеву бензоколонки». Легкая, стремительная, смелая. Помню, как раз за разом удивлялась её напористости. А уже в более сознательном возрасте открыла для себя и очень полюбила Мерил Стрип. Такие полярные женские образы.
Может прозвучать самоуверенно, но, думаю, мне равнозначно хорошо дается и то, и другое. Не могу сказать, что я классная комедийная артистка, но сложно играть драму, или наоборот. Внутренне нет ощущения сложности ни с одной, ни с другой частью профессии — только удовольствие. Очень здорово иметь возможность играть серьезные важные роли, а потом уходить в легкость и абсурд. Образ Мэри — идеален. В ней достаточно и юмора, и драмы. Такие персонажи — манна небесная!
Одним из ваших прорывных проектов был сериал «Выжить после» — тоже с постапокалиптической атмосферой, хотя с совсем другим настроением.
Это до сих пор один из моих любимых проектов. Авторы создали потрясающего персонажа, до сих пор тепло вспоминаю о своей героине. Я мечтала сняться в чем-то подобном. Если честно, мой вечер не состоит из просмотра хорроров. Но с точки зрения участия, мне очень хотелось нечто такое попробовать. «Выжить после» сочетает в себе фэнтези, немного хоррора и большой элемент драмы. Поэтому работа в нем была интересной по всем фронтам. Зрители до сих пор пишут: «Когда будет новый сезон? Пожалуйста, сделайте новый сезон!»
фото: Выжить после
Что для вас главное при выборе нового проекта — сценарий, жанр, режиссер? Или в разных случаях может что-то перевешивать?
Главное — материал. В процессе персонажа можно сделать более объемным, но если изначально «нечего играть», это сложно исправить. Люблю, когда в основе лежит классная история, мысль, чтобы зритель для себя что-то хорошее важное унес.
Есть ли какой-то режиссер, в проект которого вы бы пошли, не задумываясь?
Очень жаль , что Тарантино заканчивает карьеру! С ним поработать было бы здорово. А вообще, сейчас столько крутых режиссеров, что хочется поработать со многими.
Если есть такая возможность — еду. Нужно слушать сердце: мое вот хочет помочь детям, пожилым людям, животным. Недавно была выставка-пристройство бездомных «хвостиков» из разных приютов, и многие из них обрели любящих хозяев, уехали домой. Это такое счастье! Еще мы сделали огромное количество контента, который показывает, что животных из приюта не нужно бояться. Они очень трогательные, ласковые, добрые.
Рада, что наступает период, когда все эти понты — собаки и кошки за миллионы — уходят на второй план. Мой совет: если хотите завести домашнее животное — отправляйтесь в приют, там есть не только очаровательные дворняжки, но и породистые животные. В этом году, например, было очень много хаски. Люди берут их необдуманно, а потом не справляются. Поэтому вы можете подарить им дом, а в ответ получить самого преданного друга и столько любви, сколько поместится в вашем сердце.
В каких еще проектах мы вас можем увидеть в ближайшее время? Есть ли премьера, которой особенно ждете?
Скоро должен выйти сериал «Хутор» — классная история о том, как группа людей решила отделиться от индустриального мира. Они создали коммуну, в которой отказались от телефонов, всех благ цивилизации и живут в сепарации от внешнего мира. Своим трудом, слушают духов. Получился очень интересный проект.
Также ждем выхода сериала «Петя Первый» — альтернативная версия нашей истории. Смелый проект в духе «Великой» с Эль Фаннинг. Очень классный сериал, думаю, зритель получит большое удовольствие.
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