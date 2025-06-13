Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»

интервью >>
13 июня 2025
В онлайн-кинотеатре Wink.ru 13 июня вышла военная драма «Доктор Вера», снятая по мотивам одноименной повести Бориса Полевого. В центре сюжета – история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять врачебный долг, Вера делала вид, что сотрудничает с фашистами, за что горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения. Режиссером и автором сценария сериала выступила Аня Мирохина, которая загорелась идеей сделать экранизацию повести Бориса Полевого еще 10 лет назад, а одну из ключевых ролей в «Докторе Вере» сыграла Юлия Волкова, с которой мы поговорили о драме и комедии, сильных и слабых женщинах, музыке и индивидуальном подходе к артистам.

Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»
фото: Юлия Волкова/пресс-служба ММКФ

Расскажи, как в твоей жизни появился проект «Доктор Вера»?

Об этой истории мне рассказала режиссер и автор сценария Аня Мирохина, которая прочитала одноименную повесть Бориса Полевого и решила снять фильм по ее мотивам. Повесть основана на реальных событиях, связанных с оккупацией немецко-фашистскими захватчиками Калинина, теперь Твери, во время Великой Отечественной войны, хотя и у Полевого, и у нас в сериале местом действия назван Верхневолжск. Аня рассказывала, что в ней очень лично отозвалась эта история, потому что сама она родилась в Буденновске и одно из главных потрясений ее жизни связано с произошедшим там в 1995 году терактом, когда в заложники было взято более тысячи местных жителей, которых согнали в районную больницу, многие из них погибли.

Здесь тоже в больнице под влиянием чудовищных обстоятельств встречаются совершенно разные люди. Твоя героиня – Мария Григорьевна – она какая?

Главное, о чем мы говорили с Аней, что сериал «Доктор Вера» не должен получиться некой иконизацией подвига, а это должна быть реальная история об оккупации и людях, которые оказались в этих ужасных обстоятельствах. Моя героиня, кстати, тоже не совсем характерная для меня. Она не из тех сильных и жестких женщин, твердо стоящих на ногах. Мария Григорьевна, с одной стороны, олицетворяет такую Родину-мать, а с другой – является простой женщиной, которая вынуждена подстраиваться под обстоятельства, чтобы выжить и дать возможность выжить своей семье. У нее трое детей, отец-инвалид, муж, ушедший на фронт и, возможно, пропавший без вести. И в условиях оккупации ее главная задача – сохранить жизнь семьи. Для этого ей приходится делать очень сложный выбор, идти на сделки и с людьми, которые ей не то, чтобы приятны, и с совестью, но ее долг – спасти своих родных.

Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»
фото: Пробы в сериал "Доктор Вера"/личный архив актрисы

Ты сказала, что эта героиня отличается от твоих других образов.

В «Калимбе» и в «Игре на выживание» мои героини все-таки ровно стояли на ногах и были хоть и со сложной судьбой, но с некой фигой в кармане, а в «Мокьюментари» и «Патриоте» я вообще играла суперярких, гротескных персонажей. Здесь же получилась обычная, слабая, тихая женщина, в условиях оккупации оказавшаяся с тремя детьми.

Но не кажется ли тебе, что здесь, как и, например, в недавней «Тайге» твоя обычная женщина перерабатывает свою слабость в силу?

Принципиальное отличие Марии Григорьевны в том, что вся нахрапистость у нее проявляется исключительно в бытовых условиях – кусок хлеба детям и себе, – и это вынужденная мера, потому что сама по себе она очень слабая и в условиях обычной жизни вообще бы себя не проявляла подобным образом. Она мягкая, безропотная, где-то даже глуповатая, но под влиянием обстоятельств неожиданно становится хитрой и умной женщиной, которая знает, как выжить. И для меня это самая драматичная роль из всех, что я играла.

Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»
фото: Съемки сериала "Доктор Вера"/личный архив актрисы

При этом «Доктор Вера» – первый твой исторический проект?

Да, и Аня Мирохина вместе с кастинг-директором Юлей Ерохиной чуть ли не с лупой следили за моим внешним видом. Мне нельзя было худеть, так как для Марии Григорьевны нужна была фактура, мне не разрешали краситься и пришлось отращивать натуральную седину – я реально шесть месяцев просто ничего не делала с волосами. Как и с бровями, чтобы был первозданный пух, и все выглядело очень натурально. «Доктор Вера», если ты заметила, вообще сделан почти в документальной манере, что мне тоже очень понравилось. В некоторых кадрах я вижу будто фотографии из хроники того времени, абсолютно документальные лица!

Раз уж заговорили про вес – ты же, получается, практически русская Шарлиз Терон! То набираешь к роли, то скидываешь. Насколько легко тебе это дается?

Сравнение с Шарлиз Терон, конечно, приятно! Я изначально все-таки эстрадная артистка и привыкла идти от внешнего к внутреннему. Как, например, было в «Докторе Вере», когда наша художник Света Клеванская вместе с Аней придумали моей героине яркий платок на плечи. И он, кстати, меняется с развитием сюжета и моей героини. Я потом открыла семейные фотоархивы и удивилась, как в этом образе похожа на своих бабушек и прабабушек! У меня же еще и не было грима, только пыль от съемок. Многие думают, что это кокетство, но я не люблю грим – мне проще, что называется, «без бровей и лица», хотя сейчас после «Тайги» меня неожиданно узнают даже в таком виде. Мне интересно быть пластилином в руках режиссера и художников. Я понимаю, что всего лишь инструмент, актерская скрипка, которую можно превратить в красавицу и некрасавицу, в алкоголичку из «Тайги» или в Таню из «Калимбы», или Марию Григорьевну из «Доктора Веры». Да, у меня есть казачьи корни, но у меня такая структура лица, которая мимикрирует под разные образы. И чем сложнее вызов, тем мне интереснее! Я бы, например, с удовольствием сыграла роковую милфу на люксе, и не так давно это даже почти получилось – в сериале «Великий и могучий» я играю мэра города. Мягкую, строгую, но очень красивую!

Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»
фото: Пробы в сериал "Доктор Вера"/личный архив актрисы

Но сейчас у тебя, кажется, классный период именно ярких драматических ролей. Ты осознанно стремилась к такому перезапуску карьеры?

Он начался, наверное, с «Игры на выживание», но не могу сказать, что я специально соглашалась на драмы. Скорее, так получилось, что в год появилось сразу несколько проектов – просто из любви к кинематографу. Я начинала достаточно успешно сниматься много лет назад – в сериале «Школа», а потом рожала и растила детей, была прекрасной мамой, и надеюсь, сейчас ею остаюсь, потому что семья и дети, конечно, для меня самое главное, как бы я ни любила свою работу. Вряд ли скажу тебе что-то новое, но карьера в кино – это совокупность огромного количества факторов. Более того, чем востребованнее я становлюсь, тем мне сложнее. Я все время жду, когда наступит момент и у меня будут расписаны по работе условно три года вперед, чтобы понимать свой график, но так не получается. Бывает, что режиссеры и продюсеры, которые встречаются со мной на мероприятиях, говорят, что уверены, что я бесконечно снимаюсь. А на самом деле это не так! Я снимаюсь очень мало! И у меня уже даже появилась теория, что после топового проекта будет большая пауза.

На каком проекте ты пришла к этой теории?

После «Игры на выживание», где Карен Оганесян нам все 78 съемочных дней говорил, что мы станем суперзвездами. Я очень благодарна Карену за этот проект, но потом у меня реально было восемь месяцев тотальной тишины. Я помню, как Антон Маслов позвал меня на пробы «Многоэтажки» и говорил, что давно хотел со мной познакомиться, но был уверен, что я расписана на несколько месяцев. И я тогда заплакала у него в кабинете, потому что у меня вообще не было работы.

Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»
фото: Юлия Волкова/пресс-служба премии Гильдии кастинг-директоров

«Мокьюментари», где ты играешь актрису, появилось именно поэтому?

Это был проект по фану, который я сама же и спродюсировала. Мои хорошие приятели принесли мне его как короткий метр, но я нашла деньги и ресурсы, чтобы сделать из этого сериал, который мы показали в итоге на фестивале Realist Web Fest, и он многим понравился. Я все еще не могу сама адекватно оценивать этот проект, потому что он забрал очень много душевных и физических сил.

А как ты переключаешься с драмы на комедию? Ты недавно, насколько я знаю, снялась в фильме «Три свадьбы и один побег», где у тебя как раз комедийная роль.

С этим проектом интересная история – я играю тетю главной героини, такую яркую женщину с золотой вставной челюстью. И никто из-за этого на роль не соглашался, а мне показалось, что это гомерически смешной персонаж. И мы еще с режиссером Кириллом Логиновым придумали, что как только она приезжает и выходит из машины, то начинает петь, чем сразу забирает все внимание на себя. Я еще не видела готовый фильм, очень интересно, и, надеюсь, что его премьера состоится на каком-нибудь фестивале. А переключаюсь с комедии на трагедию и обратно я очень легко! Я могу стоять рассказывать анекдот, а потом развернуться и умирать в кадре. Это способность актерского натренированного организма, просто ремесло, которым я владею. На съемках «Калимбы» Алена Михайлова, удивлялась, как у меня это получается, как я выхожу из тяжелого материала, сложной сцены. А я понимаю, что воспринимаю это исключительно как работу, обстоятельства, предлагаемые ровно на момент кадра. И когда кадр закончился, я иду заниматься своими делами – писать детям, общаться с друзьями, обедать и так далее.

Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»
фото: Юлия Волкова в сериале "Мокьюментари"/PREMIER

Тебе сложнее при этом в комедии или драме?

Сложнее сыграть трагедию в комедии, чтобы зрители и плакали, и смеялись. Я люблю, когда ярко, гротескно, но вот в КВН и антрепризу не умею – не могу «хлопотать лицом», да и не хочу этому учиться.

У тебя сейчас выходит «Доктор Вера», а до этого был сериал «Вера». Ты сама в жизни опираешься на веру, надежду или любовь?

У моей мамы две родные сестры: одну зовут Люба, вторую – Надя, а маму зовут Вера. Вот на них я и опираюсь, на свою семью. Я человек православный и, конечно, вера присутствует в моей жизни, но самый главный человек для меня мама, которая всегда меня поддерживает и рядом, и на расстоянии!

Помимо актерской профессии ты же еще и поешь. Насколько важна в твой жизни и карьере музыка?

Музыка сформировала меня как творческую личность, потому что и в кино без темпоритма никуда. Я выросла в церкви на клиросе, пела всю жизнь, окончила Гнесинское музыкальное училище, дальше был джазовый колледж, где мой педагог Владимир Евгеньевич Сидоркович в меня абсолютно верил и шутил, что не дал бог диапазона, но как только Волкова открывает рот, слезы текут. И я тоже в это поверила и продолжила заниматься. Я уверена, что и хорошее кино – это симфония, где каждый исполняет свою важную партию. При этом я обожаю тишину – возможно, из-за профдеформации. Хотя и дети мои – музыканты, а старший сын играет на басу, укулеле, барабанах. Во время перелетов могу послушать музыку – у меня небольшой плейлист, в основном, из джаза и фанка.

Последний вопрос, который задаю всем: чего тебе сейчас не хватает в российской киноиндустрии?

Главных ролей! И индивидуального подхода, включенности в артиста, потому что часто в нашей индустрии пользуются исключительно одной актерской краской – вот Волкова снимается в драме, значит она только драматическая актриса и не умеет в комедию. А это очень сильно дезориентирует, потому что я могу быть разной и, возможно, скажу нагло – мне за себя в профессии не стыдно!

Сериал «Доктор Вера» в онлайн-кинотеатре Wink.ru с 13 июня.

«Доктор Вера»

Маша Токмашева
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Тульский парень   14.06.2025 - 19:03
... с легкостью перевоплощается в старуху и обратно, может удивить саму себя. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   13.06.2025 - 22:28
У Волковой конечно очень разносторонние образы, молодец, справляется) читать далее>>
№ 1
TanaS   13.06.2025 - 22:20
В сериале "Тайга" есть эпизод, где героиня показывает дочери свое фото в молодости. Красота там, конечно, необыкновенная. Удивлена, что раньше эту актрису не замечала. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Военная драма «Доктор Вера» с Татьяной Бабенковой стартует 13 июня
Выбор профессионалов: Кристина Асмус, Иван Макаревич и Риналь Мухаметов
Молчание ягнят: Елизавета Базыкина, Нино Нинидзе и Даша Верещагина
Точно продюсер: Александр Цекало, Елена Подкаминская и Никита Панфилов
Обновлен состав руководителей Premier и RUTUBE
Девяностые. Опять: Алексей Серебряков, Алёна Михайлова и Вадим Галыгин
Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
Триумф: Евгений Цыганов, Юра Борисов и Юлия Высоцкая
«Тайга»: Мамины дочки
«Дело странное, следов нет»: Григорий Чабан и Дарья Екамасова разыскивают маньяка в трейлере детектива «Тайга»
Что будет дальше: Саша Бортич, Сергей Бурунов и Глеб Калюжный
Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого
Редкий дар: Рузиль Минекаев, Нино Нинидзе и Софья Синицына
Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии
Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
Высоко в горах: Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч
Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого
Кристина Казинская забудет своего мужа в мистическом триллере «Наваждение»
Екатерина Ильина станет «Ведьмой»
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалыФильмы о войне
персоны
Юлия ВолковаЮлия ЕрохинаАнтон МасловАня МирохинаАлёна МихайловаКарен ОганесянШарлиз Терон
фильмы
Великий и могучийВераДоктор ВераИгра на выживаниеИгра на выживание-2КалимбаМногоэтажкаМокьюментариПатриотТайгаТри свадьбы и один побегШкола

фотографии >>
Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера» фотографии
Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера» фотографии
Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера» фотографии
Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Богачёв
15 июня ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Богачёв.
Михаил Янко
13 июня ушёл из жизни актёр Михаил Янко.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Марина Доможирова
Николай Ерёменко (старший)
Александра Захарова
Артур Иванов
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Дмитрий Шевченко
Одесса Адлон
Михал Жебровский
Джошуа Леонард
Берил Рид
Уилл Форт
Томас Хэйден Чёрч
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Белый пароход
драма, мистика
Россия, Франция, 2025
Сказания Земноморья
приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2006
Евгений Телегин
драма, экранизация
Россия, 2024
Кровавый урожай
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Хищник: Дожить до рассвета
детектив, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Игра в кальмара: Перезагрузка
триллер
Таиланд, 2024
Лига теней
боевик, триллер
США, 2025
Магия четырёх стихий
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен