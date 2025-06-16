Антон Богданов: «Я уверен, что не всё строится на деньгах»

16 июня на ТНТ начинается показ сериала «Второй брак» – про семейную пару Алины и Бори, которые уже были в первых браках, а теперь счастливы вместе. Главные роли в скетчкоме, написанном дебютантами, сыграли Юлия Топольницкая и Антон Богданов. Мы поговорили с Антоном о том, почему он, уже начавший режиссерскую карьеру, продолжает сниматься в сериалах, чем его зацепил «Второй брак» и почему важно снимать хорошее кино для хороших людей.
фото: пресс-служба ТНТ
Расскажите, чем вас заинтересовал проект «Второй брак», изначально написанный, как я понимаю, почти дебютантами. Сыграло ли роль то, что его будет снимать Раиля Каримова, с которой вы уже работали в комедии «Как Деревянко Ломоносова играл»?
«Второй брак» изначально заинтересовал хорошей, смешной идеей, мне очень близкой, и действительно он написан ребятами-дебютантами, которые и предложили мне сыграть в пилоте. Мне кажется, многие опытные артисты с удовольствием принимают участие в работах начинающих режиссеров, сценаристов, продюсеров, потому что есть вариант, что проект может выстрелить, а в индустрии появятся новые имена. Довольно часто дебютные работы очень сильные, они производят вау-эффект. Я подумал, что «Второй брак» как раз из таких проектов и поэтому согласился на участие в пилоте, который был снят всего за четыре дня. А вот режиссер Раиля Каримова появилась уже после того, как «Второй брак» утвердил канал и решил запустить весь сезон. Причем у меня спрашивали, могу ли я посоветовать режиссера, и я с радостью рекомендовал Раилю, с которой мы буквально перед этим очень комфортно отработали на сериале «Как Деревянко Ломоносова играл». Она очень талантливая девушка!
«Второй брак» состоит из разных эпизодов семейной жизни. Узнавали ли вы в них себя и какие из ситуаций, с которыми сталкиваются ваши с Юлией Топольницкой герои, оказались вам особенно близки?
Конечно, узнавали! Мы особенно смеялись, скорее, во время съемок, в ситуациях, когда Юля говорила, что тут, наверное, нужно так, а я отвечал: «Нет, тут твоей героине не надо ничего говорить, я каждый день дома с таким сталкиваюсь». И то же самое происходило с Юлей, когда я что-то подсказывал, а она отвечала: «Пожалуйста, сейчас не нуди, как мой муж». Так что много параллелей с нашими личными реалиями.
Ваши с Юлией герои, кажется, абсолютно доверяют друг другу. На ваш взгляд, доверие в паре случается сразу или возникает с годами? И является ли доверие основой семьи/отношений или все-таки необходимо что-то еще?
Доверие – 100% является основой отношений. Появляется ли оно сразу? Нет. На собственной шкуре могу сказать, что доверие надо заслужить. Причем не только в паре. Его нужно заслужить перед родиной, перед друзьями, доверие иногда нужно заслужить даже во взаимоотношениях родителей и детей. Это очень ценный груз, который не дается просто так. Но кроме доверия необходим диалог, иначе вы просто перестанете слышать друг друга, что тоже не есть хорошо.
На фестивале «Пилот» состоится премьера вашего сериального режиссерского дебюта «Чудо», который по тематике довольно сильно отличается от ваших предыдущих режиссерских проектов. Расскажите о «Чуде» подробнее.
Это классный большой проект, который мы делали со студией «Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева. В основе сценария «Чуда» – клуб анонимных алкоголиков, который становится выразительной частью сериала, где внутри еще есть и довольно веселая детективная линия. Я провел огромный кастинг и собрал классную команду артистов – Юлия Хлынина, Филипп Янковский, Даня Стеклов, Степан Девонин. Поэтому, мне кажется, получилась очень хорошая история. Очень волнуюсь перед «Пилотом» и жду премьеру.
Снимать сериал оказалось сложнее, чем полнометражный фильм?
Наверное, в том смысле, что надо учитывать сценарную структуру на протяжении всего сезона. То есть, когда я снимаю полный метр, я знаю его наизусть – и текст, и события, и арки всех персонажей, а 12 серий запомнить таким образом практически невозможно, поэтому на площадке со мной в постоянном контакте находятся линейный и креативный продюсеры. Я могу им сказать, что хочу какую-то сцену переделать сейчас вот так, но они мне сразу же отвечают, что это классное предложение, но мы можем потерять крючок из девятой серии. Такой профессиональный подход мне понравился и за него я очень благодарен креативному продюсеру Сергею Левитану, с которым у нас сложился шикарный тандем, и мы в итоге сняли, надеюсь, очень крепкий комедийный сериал.
Помогает ли опыт актерской профессии в работе режиссера?
Очень помогает. Я не раз говорил, что в режиссуре часто люблю показывать, как надо сделать. Особенно с учетом того, что мои первые полнометражные фильмы были семейными, где детям-актерам всегда лучше просто показать, а они уже сами на этой основе сделают по-своему, чтобы не потерять природную детскую органику. Сейчас я понимаю, что этот механизм абсолютно работает и со взрослыми. Просто кто-то из классиков говорил, что режиссер не должен показывать актеру, что делать, на что мне даже Виктор Иванович Сухоруков говорил сейчас на съемках моего нового фильма, что это полная чушь, и я могу показать артистам, что хочу увидеть от них в кадре, а они сделают это, исходя из своей органики, при этом понимая, какую интонацию, трогательность и драму мне сейчас как режиссеру нужно передать в конкретной сцене.
Как вы вообще сейчас с учетом занятости не только как режиссера, но и как продюсера выбираете проекты, в которых соглашаетесь на участие как актер?
Очень просто – небольшое количество смен, никаких исторических ролей, костюмов, гримов, похуданий или набора веса. То есть что-то не очень сложное – называю это так, но не хочу никого обижать. Либо проекты, которые уже идут на второй-третий сезоны, а я был задействован в первом и понимаю, что без моего героя не обойтись, тем более если и на первом сезоне мы уже стали настоящей семьей. Или я давно согласился на «Сказку о царе Салтане», где грим занимает много времени и вообще это большой проект, но осталось уже не так много смен, поэтому я, конечно, не могу подвести людей. Но больший упор сейчас делаю именно на режиссерско-продюсерские проекты, поэтому и уезжать в экспедиции на съемки как актеру тоже не очень удобно, потому что тогда нужно быть еще постоянно на связи, а у меня уже аллергия на телефон, и многие вещи я по нему не могу решить, так как мне нужно сосредоточиться, сесть за компьютер и увидеть всю картину в объеме.
Ваша продюсерская компания «Проспект мира» работает под девизом «Хорошее кино для хороших людей». Что для вас хорошее кино? Кто для вас хороший человек?
Многие продюсеры, которые с нами встречались и хотели заходить с нами в коллаборацию, говорили: «Антон, ты с таким кино не заработаешь денег». На что я обижался и отвечал, что нужно что-то менять. Я уверен, что не всё строится на деньгах. После выхода моего режиссерского и по большому счету продюсерского дебюта «Нормальный только я» в 2021 году, мы до сих пор в компании получаем запросы о том, можно ли его показать на каких-то фестивалях, в школах, даже в воспитательных колониях. То же самое происходит и с фильмами «Иван Семенов». Мы, естественно, не отказываем в показах, потому что понимаем, что зрителями этих картин стало поколение, которое растет, взрослеет сейчас, в совершенно разных условиях. И это гораздо важнее, чем материальный заработок. Я искренне уверен, что мы сняли и продолжаем снимать хорошее кино для хороших людей. А хороший человек, на мой взгляд, – тот, кто может увидеть и услышать. И я уверен, что кино может влиять на человека, помогает ему вне зависимости от возраста стать лучше после просмотра.
Яркий социальный посыл, на ваш взгляд, необходим в кино?
Мне кажется он самым необходимым, потому что, опять же, хороший зритель выберет кино с социальным подтекстом, а не исключительно развлекательным. В то же время хороший режиссер, на мой взгляд, даже в любую развлекательную картину обязан заложить социальный посыл. Даже если мы говорим про комедию, то можно вспомнить Шута или Петрушку, у которого в доле шутки всегда была доля правда, именуемая сатирой. А сейчас большое количество кинематографа направлено просто на развлечение: поскользнулся, упал – смешно, вылили на тебя тазик с водой – смешно, шел, краска на тебя упала и спина белая – очень смешно. Такие гэги, которые ничем не подкреплены, меня сильно ранят. Я несколько лет назад вступил в каком-то паблике в дискуссию об этом, а мне ответили, так у Чарли Чаплина же так и было. И мне стало стыдно за человека, который написал такой комментарий, потому кино Чаплина было невероятно социально значимым, каждый его фильм рассказывал о серьезных, зачастую даже чудовищных проблемах, но через призму юмора. Поэтому я не против наполнять кино гэгами, шутками, приколами и подколами, но если это кино еще и говорит о важном.
Последний вопрос, который задаю всем: чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Мне сейчас не хватает сознательности в российском кинематографе. Я очень хочу видеть в каждой картине социальный, воспитательный, педагогический, обучающий элемент в истории, чтобы даже если ты смеешься или кого-то высмеиваешь, заложи сверхзадачу фильму, чтобы зритель вышел после просмотра и все-таки о чем-то подумал, а не просто сказал: «Ржачное кино, норм посмеялись».
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