Антон Богданов: «Я уверен, что не всё строится на деньгах»

анонс

13 июня Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера» Актриса – о сериале «Доктор Вера», переключении с драмы на комедию и музыке

2 июня Мария Рейзен: «Если нечего сказать, надо молчать» Режиссер полнометражного дебюта «Самозванцы» — о 90-х, Пушкине и достоверности в кино

30 мая Никита Худяков: «Уязвимость всегда очень тяжело играть» Исполнитель главной роли в проекте «Фишер. Затмение» — о втором сезоне сериала, дружбе с Иваном Янковским и о конкуренции среди молодых актеров