«Просто смеяться в кино нам недостаточно»: режиссер Урал Сафин и сценарист Иван Баранов о сериале «Остаться друзьями»

Исполнитель главной роли в фильме «Первый на Олимпе» – о спортивном кино, профессии и службе в армии

Режиссер сериала «Бар "Один звонок"» — о мистике, декорациях и Даниле Козловском

Сергей Филатов: «Работать с Данилой Козловским — это чистое удовольствие и большая удача»

Сценарист сериала «Жар» — о существовании вне индустриальных рамок, жанре мистерии и актерской самоотверженности

Андрей Стемпковский: «Не всегда нужно думать о комфорте зрителя, иногда ему надо и по голове дать»

22 сентября

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой