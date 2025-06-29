«Просто смеяться в кино нам недостаточно»: режиссер Урал Сафин и сценарист Иван Баранов о сериале «Остаться друзьями»

На телеканале ТНТ 30 июня в 20:00 начинается показ комедийного сериала «Остаться друзьями» про пару Ромы (Борис Дергачев) и Ани (Анастасия Калашникова), которые после пяти лет брака решили развестись, однако их общие друзья – молодые родители Катя (Алина Алексеева) с Лешей (Михаил Кремер) и харизматичные холостяки Олег (Никита Никитин) и Эля (Софья Зайка) – решительно не согласны с этой идеей. Сериал «Остаться друзьями» написан автором «Подслушано в Рыбинске» Иваном Барановым, а снят режиссером Уралом Сафиным, чей следующий проект «Планетяне» уже успел получить приз за лучший актерский ансамбль на недавнем фестивале «Пилот». Мы поговорили с создателями проекта о жанре трагикомедии, личных мотивах и о том, можно ли остаться друзьями даже после съемок.
Совсем недавно на Netflix вышел сериал «Четыре времени года» (Four Seasons), где тоже есть группа друзей, правда, старше, чем ваши герои, и одна из пар там тоже решила развестись.
Иван Баранов
: Мы уже полностью смонтировали «Остаться друзьями», я решил выдохнуть, открываю подборку новинок, чтобы найти, что посмотреть, и вдруг вижу обзор сериала Four Seasons. Мне стало очень интересно, и мне дико понравился сериал, хотя, на мой взгляд, он все-таки совсем другой, нежели наш. Хотя, как и «Четыре времени года», и «Остаться друзьями» тоже нельзя назвать чистой комедией.
Расскажите, как возникла идея «Остаться друзьями».
Иван Баранов
: Мне безумно нравятся сериалы «Друзья
» и «Как я встретил вашу маму
». И мне всегда хотелось сделать что-то в таком духе: когда у героев нет ярко выраженной цели, им не нужно куда-то бежать, кого-то спасать, решать вопросы с финансами или бандитами. У меня самого в жизни был случай, когда на третий год отношений с супругой у нас начался тот этап притирки, когда каждый пытался доказать, что он главнее и сильнее. Мы тогда, естественно, много ругались, спорили и в одну из ссор я просто в моменте вбросил, как козырь: «Давай разведемся
». Я был уверен, что она успокоится, скажет: «Ну что ты начинаешь, давай решать вопросы иначе
». А она просто ответила: «Давай
». И тут уже была моя очередь сказать: «Подожди, нужно успокоиться и поговорить
». Это было завязкой идеи, а для сериала я уже стал думать о том, что бы случилось, если бы никто из нас в тот момент не остановился и мы продолжали бы упорствовать, особенно когда вокруг мужа и жены еще есть общие близкие друзья.
Урал Сафин
: Мне дали прочитать сценарий, который мне безумно понравился, так как я очень люблю такие лирические вещи. Я вообще люблю, когда кино вызывает чувство ностальгии и щемит сердечко. У Вани в сценарии прекрасные диалоги и персонажи – живые уже на бумаге. К тому же, они мои ровесники – им 30-35, так что, думаю, история вызовет отклик у многих зрителей. А еще Ваня при первой же нашей встрече зацепил меня своей честностью и заряженностью, так что я, не раздумывая, согласился снимать «Остаться друзьями».
Иван Баранов
: У Урала есть такая фишка, что на первом знакомстве он строит из себя очень тонкого и загадочного человека – это меня подкупило. Мне показалось, что он привнесет в эту историю то, чего нет во мне. У нас моментально выстроился диалог, и не было абсолютно никаких разногласий. И я очень благодарен Уралу за то, как он визуализировал эту историю.
С вами, Иван, мы уже говорили про путь в киноиндустрию перед «Подслушано в Рыбинске». А как в нее попал Урал? Из регионального кино?
Урал Сафин
: Я родился в Уфе, но именно в кино там не работал, хотя родился в актерско-режиссерской династии. Это Арслан Мубаряков
и Гюлли Мубарякова
, которые внесли большой вклад в развитие культуры не только Башкортостана, но и всей страны. Мой прадед Арслан сыграл главную роль у Якова Протазанова
в «Салавате Юлаеве
». Я сам рос в театре и первое образование получил именно как театральный режиссер, хотя всегда мечтал о кино, и, пока учился в театральном, пробовал поступать во ВГИК и СПбГУКиТ, в итоге второе образование получил во ВГИКе в мастерской Юрия Михайловича Беленького
. И в качестве диплома я почему-то решил снимать не короткий метр, а полный – им стал семейный фильм «Виктория
», который даже получал призы. И на нем я сразу понял, что из любой комедии пытаюсь сделать мелодраму, потому что просто смеяться в кино мне недостаточно, всегда после смеха надо чуть-чуть поплакать.
Сейчас такие проекты чаще называют драмеди, хотя, на мой взгляд, для «Остаться друзьями» больше подходит такое советское название «трагикомедия».
Иван Баранов
: Известная история с Георгием Данелия
, когда он снял «Я шагаю по Москве
» и заявил это как комедию, а у него спросили почему не смешно. Потому что это лирическая комедия. Я придерживаюсь такого обозначения комедии – это драма, которая произошла не с тобой. Соответственно, когда ты видишь такие ситуации у других людей, ты воспринимаешь их гораздо легче. А проецируя на себя, ты понимаешь, что так у всех. Потому что как раз в «Остаться друзьями» большая часть линии Ани и Ромы — это мои взаимоотношения с супругой, которые я взял из жизни, пропустил через себя и немножко утрировал для комедийности.
Одним из друзей семейной пары стал герой Никиты Никитина, дебютировавший в «Капельнике», над которым работал Иван.
Иван Баранов
: Он был единственным, которого мы утвердили еще до начала проб. Когда я начал писать «Остаться друзьями», у меня был просто ловелас Олег, а потом я подумал, почему это не может быть Никита, у которого как раз родилась двойня. Такой «однорукий ловелас», какого еще не было в российских сериалах. Тем более, после «Капельника» я уже знал его актерскую амплитуду, так что писал героя именно под него.
Как появилась главная пара – Борис Дергачев и Настя Калашникова, которые в жизни дружат и у каждого есть своя семья, хотя про них постоянно пишут, что они вместе?
Урал Сафин
: С Борей мы дружим давно, и я очень хотел видеть именно его в этой роли. Но когда у нас шел кастинг, Боря снимал сериал «Праздники
», и мне все говорили, что он очень занят. Тогда я просто решил позвонить ему напрямую, и он мне сказал, что как раз заканчивает «Праздники» и хочет отдохнуть от режиссуры, побыть снова актером. Я с радостью вызвал его на пробы. Причем перед парными пробами я делал одиночные, и случайно так совпало, что у Бори и Насти они были практически друг за другом. Я посмотрел на них и решил сразу сделать парные пробы, которые получились очень крутыми.
Иван Баранов
: Во время написания сценария у меня было чуть другое представление о Роме, но Боря – прекрасный комедийный актер и так убедительно все сделал, что отпали любые сомнения. Мы показали парные пробы каналу, и после этого все вспомнили про «Триаду
», где Боря и Настя тоже играли вместе. Однако у нас все-таки их отношения отличаются, так что не думаю, что мы в данном случае повторяемся. Настя Калашникова при этом рассказывала, что не хотела сниматься после рождения ребенка, думала взять паузу, но в нее очень попала героиня. Мне вообще кажется, сама Настя на нее похожа, и когда мы обсуждали текст, то она часто говорила, что ведет себя как Аня в подобных ситуациях.
Как искали других актеров вокруг главной пары?
Иван Баранов
: У нас был достаточно большой кастинг, а у меня сначала была фантазия вообще найти немедийных артистов, но продюсеры и маркетинг убедили, что в сериале должны быть известные лица, но в другом амплуа. Алину Алексееву и Михаила Кремера мы видели в разных ролях, но здесь они для меня стали абсолютно уникальными героями, про которых надо снимать отдельный сериал – так идеально они сошлись по химии друг с другом.
Урал Сафин
: Нам повезло, что все шесть актеров, играющих основных героев, давно знакомы и часто общаются, дружат, что было большим плюсом для проекта, так как им не приходилось играть дружбу. По сути, все участники «Остаться друзьями» – наши друзья. Даже в эпизодических ролях: Наташа Медведева, Семен Молоканов
, Ян Цапник
, Оля Сопова
, Сергей Новосад
, Егор Овчинников
, Саша Власова
. Мы реально кайфанули от возможности поработать вместе. Мы с Ваней на читках проходили сценарий, и я говорил – это же Егор Овчинников. Ваня отвечал, что писал другого персонажа, но Егор отлично подходит. Так что этот сериал реально сделан с любовью и с друзьями.
Мне еще понравилось, как креативно вы подошли к титрам в сериале – это не скучные строчки где-то внизу кадра, а обыгранные слова, появляющиеся на предметах одежды героев, например. Как родилась эта идея?
Урал Сафин
: Это довольно популярный прием в зарубежном кино, но в наших сериалах почему-то очень редко используется. А мне хотелось сделать прикольные титры, и мы с Ваней прорабатывали их под каждую серию – вместе с художниками, реквизиторами, оператором. Например, разбивается горшок с цветами, метлой проходятся – и появляется название серии. И, кстати, помимо этого у нас очень много «пасхалочек», обозначающих нашу любовь к кинематографу. Например, по телевизору у героев идут наши предыдущие проекты, еще у нас есть пародия на «Слово пацана
», «Майора Грома
», в общем, очень много отсылочек, которые родились в процессе наших с Ваней читок.
Иван Баранов
: Да, у меня, например, была сцена с гопниками, и Урал предложил пригласить на нее актеров из «Слова пацана», или есть фантазия, которую Урал предложил решить в стиле «Майора Грома».
А что для вас для самих значит «Остаться друзьями»? И тяжело ли остаться друзьями после какого-то конфликта?
Иван Баранов
: Для меня остаться друзьями – значит остаться людьми. После конфликта это сложно, тяжело, но не стоит сжигать мосты, потому что мало ли что еще произойдет в твоей жизни, а друг всегда поможет.
Урал Сафин
: У меня знакомый как-то спросил: «А что для тебя дружба?
» И я сразу вспомнил своих лучших друзей и понял, что для нас это какая-то безусловная, бескорыстная любовь друг к другу. Мы принимаем друг друга такими, какие мы есть, несмотря на все минусы и плюсы. А еще мне с ними комфортно не только разговаривать, но и молчать. Вообще, когда с человеком можно помолчать – это дорогого стоит.
После совместной работы вы можете назвать друг друга друзьями?
Урал Сафин
: Я Ваню – да, потому что помимо проекта мы с ним и в жизни сблизились и стараемся по возможности встречаться. Знаете, есть вымученные проекты, а «Остаться друзьями», как я уже говорил, были сделаны с любовью, в очень классном состоянии эйфории, когда ты не заставляешь себя работать, а все идет очень легко, потому что ты окружен очень крутыми людьми.
Иван Баранов
: Я абсолютно солидарен с Уралом! Каждый свой проект я воспринимаю – банально скажу – как ребенка. И если бы мы не дружили с Уралом, то у нас бы ничего не получилось. Так что на «Остаться друзьями» мы стали друзьями и, к счастью, ими после проекта остались. Поэтому я сейчас очень сильно переживаю, как воспримут сериал зрители, потому что, как уже сказал Урал, сам проект подарил нам лично много любви и дружбы, и очень бы хотелось, чтобы и зрители отнеслись к нему с такими же эмоциями.
У меня есть традиционный последний вопрос, на который уже Иван отвечал в своем предыдущем интервью. Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Иван Баранов
: Пока Урал думает, я еще раз отвечу на этот вопрос. Мне не хватает тех вещей, которые я сам делаю, потому что люблю смотреть именно такое кино. Мы начали интервью с сериала «Четыре времени года», который я с удовольствием посмотрел – и таких проектов мне не хватает у нас. Я не понимаю, почему у нас не делают хорошие ромкомы, чтобы было смешно, трогательно и про любовь.
Урал Сафин
: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно, потому что кино, как и театр, – это живая индустрия. И зачастую, да, не сразу, и кино, и театр реагируют на людей, на то, что происходит вокруг. Я уверен, что все, чего мне не хватает, будет по чуть-чуть возмещаться. Вот людям не хватало сказок, их начали снимать, и случился уже перебор. Сейчас начинается бум фантастики, потом, возможно, возродятся боевики. Кино, как и театр, – это живая субстанция, которая отвечает потребностям зрителя. И всегда будет чего-то не хватать, но постепенно кино ответит на этот запрос.
Иван Баранов
: Я тогда подытожу. От кино хочется получить те эмоции, которых не хватает в жизни, а они у всех разные. Кому-то не хватает смеха, радости, веселья, кому-то – драмы или детектива. Но все мы хотим получать именно эмоции, лично я хочу, чтобы кино говорило, что не все так плохо и когда-то будет хорошо.
