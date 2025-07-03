Клод Барр: «Принцесса Мононоке» не выходила у меня из головы целую неделю»

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Комедия о любви, дружбе и разводе стартует на ТНТ 30 июня

«Просто смеяться в кино нам недостаточно»: режиссер Урал Сафин и сценарист Иван Баранов о сериале «Остаться друзьями»

Режиссер фильма «Туда» о сценарии и съемках фильма «Туда», импровизациях и дорожном плейлисте

Иван Петухов: «Все мои идеи рождаются из того, что находится перед глазами»

Постановщица «Белого парохода» — о 90-х, силе музыки и якутской природе

Инга Шепелёва: «Нет личного без социального, нет настоящего без прошлого, нет счастья без драмы»

16 июня

Антон Богданов: «Я уверен, что не всё строится на деньгах»

Актер и режиссер – о сериале «Второй брак», приоритетах и хорошем кино для хороших людей