Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают»

На телеканале ТНТ 14 июля начинается показ сериала «Инкассаторы», который чуть меньше месяца назад участвовал в конкурсной программе фестиваля «Пилот». Экшн-комедия рассказывает про напарников Витю и Серёгу, на которых однажды нападают грабители – как выясняется, подосланные боссом самих инкассаторов. Чтобы отомстить ему, а заодно поправить собственное финансовое положение парни решаются на отчаянный ход – ограбить себя и свою же машину. Главные роли в сериале исполнили Вячеслав Чепурченко и Кирилл Мелехов. Мы поговорили с Кириллом о комедийной карьере, спортивном прошлом, которое мешало на съемках экшн-сцен, и правде жизни, так необходимой на экране.
фото: пресс-служба ТНТ
У вас уже был очень яркий и (само)ироничный образ в «Мылодраме». Расскажите, как появились в вашей жизни «Инкассаторы»?
Это удивительно, но многие такие роли приходят ко мне случайно. В «Мылодраме» я появился, когда лайкнул пост кастинг-директора в соцсетях. Она искала Олега, увидела мое уведомление, пошла к Илье Куликову и предложила меня. Так я и получил роль. В «Инкассаторах» история немного другая. Меня сначала попробовали на Витю, которого в итоге сыграл Слава Чепурченко, но мы с режиссером сразу поняли, что это немного не мое и тогда я предложил попробовать меня на Серегу. У меня была с собой электробритва, потому что к вечеру – для другого проекта – мне нужно было побрить бороду. И я пошел в туалет «Мосфильма», сбрил бороду, но оставил усы, надел шапку и вернулся пробоваться на Серегу. Все офигели и сказали, что в таком образе я совершенно другой, так что меня сразу утвердили на роль.
Действительно сложно вас представить в роли Вити, а Серега будто бы написан специально под вас.
Это все благодаря смене образа и работе с режиссером на площадке. Изначально у меня в комедиях сложилось амплуа тупого качка, ну или самоироничного, хотя все равно туповатого. А Серега был написан под толстячка – таким обаятельным неудачником. Так как во мне были задатки этой энергетики, то у нас и получилось вырастить из нее Серегу.
Мне кажется, ваш герой еще и проецирует некую мужскую слабость, которая редко встречается, особенно в экшне.
Я бы не назвал это слабостью. Серега просто большой ребенок и смотрит на мир через розовые очки, точнее через VR-очки в его случае. И задача Сереги – вырасти. Тогда он обретет и друга, и любовь, и поймет самого себя. Хотя, конечно, изначально он совсем не хотел взрослеть, но жизнь заставила.
Вам таких мужских образов как зрителю не хватает на экране?
Знаете, мне вообще на экране не хватает честности. Вот, например, гениальность Сергея Бурунова для меня в том, что он настолько искренен в каждой своей работе, что ты ему веришь не просто, а безоговорочно. И я хочу тоже быть честным перед самим собой и перед зрителем. Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают. А такого на экране очень мало. В основном, все накинут образок и погнали – без обид, коллеги!
Эта честность рождается, когда вы работаете над персонажем через себя, либо, наоборот, идете на сопротивление?
Скорее, сопротивление, но, чтобы его преодолеть, ты должен именно в себе найти нужные рычажки, за которые можно дернуть так, чтобы началась работа.
фото: пресс-служба ТНТ
Что вас в таком случае объединяет с Серегой?
Мы с ним оба – большие дети, которые не хотят взрослеть, но приходится.
А с реальными инкассаторами перед сериалом вы общались?
У меня есть знакомый инкассатор, он живет по соседству, и мы с ним иногда встречаемся. Ничего особенного у них в профессии не происходит, да и сериал «Инкассаторы» все же не про профессию, а про людей, которые в данном случае работают инкассаторами, хотя по большому счету они могли бы заниматься и другим делом. Так что погружаться в профессию особо не было необходимости. Владение оружием, боевыми единоборствами у меня с детства, так что я был полностью готов.
Тем не менее, много сцен снималось в реальной инкассаторской машине, и ваш партнер Вячеслав Чепурченко признавался, что ему непросто дались съемки в замкнутом пространстве, чуть ли не фобия развилась.
У него фобия, наверное, от моих шуток развилась. Уставал Славка, перегружался его мозг, а мне было по кайфу – я люблю за баранкой сидеть.
Как вам вообще с ним работалось – с учетом того, что помимо актерской деятельности Вячеслав сейчас активно участвует в различных реалити-шоу, где в том числе плетет интриги?
Пусть Славка не обижается, но ни одного реалити я с ним не смотрел. Славка – профессионал и умеет отличать съемки в кино от реалити. Никаких интриг у нас не было, мы поддерживали друг друга, помогали, подыгрывали, всегда были друг за друга, так что сложилась классная командная работа!
«Инкассаторы» не самый стандартный отечественный сериал, это все-таки комедийный экшн, подпитанный фильмами Гая Ричи и отчасти даже братьев Коэн. Насколько вам близки работы этих кинематографистов или все-таки вы, как и Серега, воспитывались на «Звездных войнах»?
«Звёздные войны» – это one love, а фильмы Гая Ричи и братьев Коэн – вторая моя любовь. Я обожаю экшны, пересмотрел всего «Индиану Джонса», а уж когда получается экшн и комедия – это вообще дом родной. Хотя в таком жанре сложно работать, так как испытываешь сильную эмоциональную нагрузку. Комедию всегда надо играть в хорошем настроении, а когда ты встаешь в 4 утра, чтобы поехать на смену, а возвращаешься в час ночи, то вряд ли у тебя будет отличное настроение. Еще и физически в экшне нужно выкладываться по максимуму, причем в «Инкассаторах» мы с режиссером договорились, что я участвую в таких сценах без дублеров.
фото: пресс-служба ТНТ
Насколько вам в этом помогло спортивное прошлое и учили ли вы Чепурченко дракам?
Чепурченко и сам умеет неплохо драться, потому что его учили каскадеры, а мне спортивное прошлое мешало, потому что все хотели, чтобы я репетировал. Я спрашивал, зачем мне это, может, я лучше пока посижу в сторонке, но съемочный процесс обязывал и к репетициям.
Как вообще из спорта вас занесло в актерскую профессию?
Спорт был моей жизнью с 6 до 18 лет, но потом я получил травмы и большой спорт оказался для меня закрыт. Я пошел учиться в колледж полиции, но отчислился после первого курса. Затем поучился в Институте экономики и культуры на pr-специалиста, поработал в офисах и понял, что это тоже не мое. Я был потерян и не понимал, чего хочу в жизни. И как-то услышал, что можно пойти в театральный институт, и подумал, а почему бы и нет? Я пришел на первый тур, а мне сразу говорят: «Добро пожаловать на конкурс». То есть сразу во второй тур, после которого мне сказали, что я прохожу только на платное отделение. Я уже смирился с этим, а когда пришел уже на учебу 1 сентября, оказалось, что меня зачислили на бюджет. И так все пошло, меня затянуло, хотя многие говорили, как сложно учиться в театральном. А мы там не учились, а жили! Репетиции, занятия, любовные отношения – целая жизнь там прошла!
Помните, что читали при поступлении?
«Сцена из Фауста» Пушкина, басня «Волк на псарне», а в прозе я читал отрывок из «А зори здесь тихие…», когда Васков заваливается в избу мстить фашистам за девчат и говорит: «Что, взяли? Взяли, да?» И вот после этих строк меня и взяли в театральный институт. Хотя Пушкина я так всего и не прочитал, забыл, меня спросили, не хочу ли я подучить, и я ответил, что за этим собственно и пришел в институт.
Тем не менее репертуар довольно драматический, как вы оказались в комедии?
Сложно сказать. «Чайка» Чехова же тоже комедия. Я, кстати, в институте играл Тригорина. Так получилось, что после выпуска я стал сниматься в бандитских сериалах, еще был проект «Медицинские тайны», где я сыграл интерна, а потом пошел на пробы сериала «Остров», в которых участвовала, кажется, вся Москва. Я раз 15 ходил на пробы и в результате меня утвердили на пилот, а потом и на весь сезон. Художественный руководитель «Острова» тогда сказал, что меня утвердили на добрые глаза. Вот там я и учился комедии – с ребятами из КВН, которые шуткой на шутку отвечают. Потом была «Мылодрама» и общение с Ильей Куликовым, обладающим просто нереальным чувством юмора. И как-то получилось, что в комедии мне стало двигаться проще. Вернее, мне гораздо проще в комедийном сериале играть драматические сцены, чем наоборот.
фото: пресс-служба ТНТ
На ваш взгляд, больше о сегодняшнем дне или каком-то травматичном опыте поколений лучше рассказывает драма или комедия?
Драма сразу напрягает, берет за кадык и держит, поэтому восприятие притуплено. А когда тебе в комедийной форме рассказывают, что ты дурак, ты даже это не сразу поймешь, а просто с улыбкой будешь воспринимать историю. Так что, думаю, через комедию рассказать о каких-то проблемах проще. В тех же «Инкассаторах» мы хотели, чтобы люди узнали себя. Мы говорим о том, что в семейных парах парни уходят от быта и решения вопросов в компьютер, а девчата постоянно переживают из-за денег. Однако самой большой проблемой является то, что люди не общаются между собой, даже когда создают семью. Серега и его жена в исполнении Оли Вениковой – среднестатистическая пара. Они молоды, красивы, живут вместе, но по сути отдельно. У Риты, героини Оли, своя жизнь с мамой, у Сереги – своя, в туалете с VR-очками. И я очень надеюсь, что они все-таки вместе смогут поговорить и преодолеть трудности, чтобы во втором сезоне мы увидели уже совсем другую пару.
Второй сезон уже подтвержден?
Я не знаю, но очень на него надеюсь. Мне почему-то кажется, что таких проектов, как «Инкассаторы», у нас, во-первых, еще не было, а во-вторых, может быть, и не будет. Мне вообще везет на такие сериалы. Я начал большую карьеру в «Острове» – сериале, которого никогда не было на российском экране. Продолжил уникальной «Мылодрамой» и сейчас – «Инкассаторами». Надеюсь, что это будет хит, потому что сериал реально веселый, смешной, легкий, но при этом затрагивающий современные трудности в отношениях.
Серега, кстати, взрослеет в семейной жизни или ограбление, которое они придумывают с Витей, становится триггером взросления?
Тут все еще сложнее, потому что в какой-то момент Серега останется полностью один и переживает предательство – именно тогда и начнется его взросление.
Получается, что одиночество – лучший способ повзрослеть?
Скорее, предательство. Я сам переживал такие чувства в жизни, когда с людьми, которым я очень доверял, у нас расходились жизненные пути, и тогда я начинал смотреть на мир уже под другим углом и постепенно взрослеть. Мне уже 38 годиков, и я думаю, что уже классе в восьмом.
А во сколько планируете окончить школу?
Надеюсь остаться в одиннадцатом классе на второй год.
Последний вопрос, который задаю всем: чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Простой человеческой правды. Я не люблю когда меня держат за дурака, поэтому очень радуюсь, когда вижу честные и искренние проекты, которые смотрю не как профессионал, ищущий и всегда находящий вранье, а как зритель, безоговорочно верящий всему происходящему на экране.
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