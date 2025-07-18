Катя Кабак: «Я всю жизнь иду навстречу своим страхам»

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14 июля

Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают»

Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино