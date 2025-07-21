Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени»

Читать Рецензия на первый сезон «Букиных»

Честно скажу, согласился я не сразу. Был момент сомнений — всё-таки и времени прошло немало, и опыта за эти годы набралось разного. Хотелось понять, есть ли у этой истории новое дыхание, не будет ли это просто повторением старого. Но когда увидел сценарии, поговорил с командой, понял, что проект действительно другой: больше самостоятельности, больше жизни про нас — про сегодняшних. Первым сезоном остался доволен. Он получился очень тёплым, честным, с правильной долей абсурда и семейного уюта. Это не просто банальная «ржака», а скорее возвращение к любимым героям. По отзывам вижу, что зрители это тоже почувствовали. А это, наверное, главное — когда ностальгия становится поводом улыбнуться, а не только вздыхать о прошлом.Это действительно был непростой вопрос — и для меня, и для авторов. Я прекрасно понимаю, насколько зрители дорожат прежним Геной, и насколько остро они воспринимают любые перемены в таком народном персонаже. Со сценаристами мы всё проговаривали очень детально: где Гена должен повзрослеть, а где — остаться тем самым мужиком в тапках, которого все полюбили. Иногда спорили, что-то отстаивали, где-то находили компромисс. Например, в первом сезоне мне удалось отстоять бороду, но во втором, как вы знаете, меня её всё-таки лишили (смеётся). На самом деле в команде сценаристов есть люди, работавшие и над «Счастливы вместе», и это очень важно. Это даёт тот самый мостик между прошлым и настоящим. Но при этом у каждого есть свой взгляд на Гену, свой опыт, и это помогает не застревать в прошлом. Кто знает Гену лучше — я или они? Думаю, это совместное знание. Я его чувствую изнутри, прожил вместе с ним не один год, а авторы — видят со стороны, могут дать что-то новое. Если вместе получается найти баланс — значит, движемся в правильном направлении. Думаю, во втором сезоне этот баланс получился честным.Очень рад. Шабан — это человек, который прекрасно понимает, как устроена кухня классического ситкома, как создать ту самую атмосферу, где зритель ощущает себя дома. У него удивительная память на нюансы, интонации, мелочи — всё, что делает ситком живым, а не просто набором шуток на фоне декораций. Во втором сезоне действительно хотели вернуться к тем самым лекалам — с настоящей энергетикой, с тем самым ощущением «капустника», где актёры и зрители дышат в унисон. Шабан сразу поймал этот настрой, поддержал весь актёрский состав, помогал искать нужный темп. Для меня это было возвращение к истокам, но с новым опытом за плечами. И, честно скажу, работалось легко и с удовольствием — было ощущение, что мы просто собрались старой командой на репетицию, где все друг друга понимают без слов.Да, с бородой опять попрощался — традиция, можно сказать! Но, если честно, это уже не так болезненно, как раньше: привычка, как форма для Гены, в которую входишь и сразу возвращаешься в ту самую атмосферу. Что касается характера — он, конечно, остался тем же Геной, которого любят за честность, простоту и вечные грабли, на которые он постоянно наступает. Но во втором сезоне действительно возвращается чуть больше того самого драйва и фирменного абсурда Букиных. Не скажу, что это полный возврат к формату «Счастливы вместе», всё-таки время другое и мы уже другие. Но треша, неожиданных поворотов и даже лёгких провокаций стало больше. Это осознанный шаг: мы хотели подарить зрителям не только тёплое чувство ностальгии, но и ту свободу, которая когда-то так подкупала в оригинале.Гена будет снова попадать в самые нелепые ситуации — и иногда сам их провоцировать, как в лучшие годы. Так что тем, кто ждал более безбашенного Букина, точно будет чем порадоваться!Возвращение было как эффект машины времени — будто и не было этих лет, будто только вчера снимали финальный дубль прошлого сезона. Но, конечно, когда впервые зашёл на площадку, сразу начал выискивать глазами детали: тот ли диван, как там кухня, а где ковёр, который, кажется, прожил больше, чем некоторые герои (смеётся). Интерьер, конечно, слегка обновился. Но атмосфера осталась прежней, и это главное. Мы, всей командой, постоянно делились с художниками воспоминаниями, советами, просили вернуть какие-то важные мелочи: чашку, фотографию, плакат или вазу, без которых квартира уже не казалась бы домом Букиных. Художники прислушивались, даже спорили с нами за каждый сантиметр. Порой это было смешно — взрослые люди всерьёз обсуждают, какой должна быть подставка для тапок.В итоге всё сложилось: декорации получились очень живыми, «нашими». Мы с ребятами, и Наташа, и Саша, и Паша, постоянно ловили себя на том, что начинаем просто болтать на площадке, как дома. А это, мне кажется, главный показатель.Да, это была одна из свежих идей сценаристов — показать, что даже такой человек, как Гена, может задуматься о здоровье. Сейчас везде этот тренд: чекапы, спорт, правильное питание — всё модно, всё на слуху. Решили и нашего героя попробовать столкнуть с этой волной. Но если говорить честно, Букин-ЗОЖник — это отдельный вид комедии. Он искренне пытается, у него даже появляются кроссовки и новые привычки, но вы же понимаете: Гена остаётся самим собой. Как только возникает соблазн лечь на диван или съесть что-то «неправильное», всё возвращается на круги своя. В одном эпизоде он даже берёт в руки сапборд, чтобы быть «в тренде», а потом весь дом ходит вокруг и не понимает, что это за штука и зачем она вообще нужна в квартире.Да всё просто: он настоящий. Думаю, дело в честности и узнаваемости. Да, изначально это был герой из американского ситкома — такой универсальный «антигерой», который живёт не идеально и не стремится казаться лучше, чем есть. Но когда Гена появился на наших экранах, он очень быстро стал своим: с уральским характером, с этой вечной борьбой за счастье в четырёх стенах, с самоиронией и такой немножко нелепой, но очень живой любовью к семье. Гена — это собирательный портрет нашего соседа, дяди, брата, кого угодно. В нём нет пафоса, зато полно человеческой правды, привычек, смешных слабостей. Может, поэтому зрители и приняли его как родного, даже с его недостатками. А уж памятник в Екатеринбурге — это для меня вообще что-то запредельное. Я, когда первый раз увидел, даже не поверил: это ведь признание не только героя, но и всей этой эпохи, когда Букины стали частью нашей жизни. Наверное, в этом и есть феномен: Гена — такой же несовершенный, как все мы, но в этом и заключается его сила и популярность.Честно? Думаю, Гена Букин — герой без времени и без жанра. В «нулевых» он, конечно, был голосом эпохи: все эти диваны, работа на износ, борьба за выживание и вечные семейные передряги были очень узнаваемы для зрителей того времени. Сейчас многое поменялось — жизнь быстрее, картинка меняется каждую секунду, у нас маркетплейсы, гаджеты, ЗОЖ, но Гена остался. Может, он чуть больше мем, чуть больше ирония, чем раньше, но суть та же. Он для кого-то и икона постиронии, и мем, но в то же время — абсолютно настоящий, узнаваемый мужик, в котором каждый видит что-то своё. Я и сам иногда смотрю на него со стороны и думаю: вот бы уметь так с юмором реагировать на любой треш. Так что Гена Букин, если угодно, это собирательный образ всех нас.Бывало по-разному. В какие-то моменты казалось, что это клеймо: куда бы ни пошёл, на какой бы спектакль или съёмку ни пришёл — все видят только Гену Букина. Иногда это раздражало, хотелось доказать себе и окружающим, что я могу быть разным, что за Геной есть ещё много других ролей и граней. Но со временем понял — это огромный дар. Такой шанс выпадает не каждому актёру: создать героя, который станет практически членом семьи у миллионов людей, войдёт в мемы, получит памятник, будет жить дольше, чем некоторые наши сериалы. Да, пришлось пожертвовать чем-то ради этой роли, но я ни о чём не жалею. Гена дал мне и узнаваемость, и зрительскую любовь, и возможность выбирать то, что мне интересно. Сейчас я смотрю на всё это с благодарностью. И если приходится выбирать между проклятьем и даром — конечно, это дар. Такой, который даёт силы идти дальше и, если надо, снова и снова снимать бороду и надевать тапки ради любимого зрителя.Если честно — не всегда это просто. График плотный, спектакли идут вечером, а съёмки «Букиных» зачастую занимают весь день. Бывает, что съёмочная смена заканчивается, и сразу же бегу в театр, иногда даже не заезжая домой. Но для меня это важная возможность держать себя в тонусе — и как актёра, и как человека. Театр даёт совсем другую энергию: здесь ты в моменте, тут и сейчас, с живым зрителем. А ситком — это отдельная магия. И то, и другое для меня важно. Иногда приходится выбирать и чем-то жертвовать — например, не поспать лишний час или не встретиться с друзьями. Но я стараюсь совмещать всё возможное. Наверное, в этом и есть счастье актёра: не застаиваться, постоянно искать новые смыслы и быть в движении.Думаю, в классике есть то, чего нам часто не хватает в современной жизни — глубина, большие темы, настоящие страсти. Люди устали от поверхностности, хочется чего-то, что задевает за живое, что остаётся с тобой после спектакля или фильма. Именно поэтому, на мой взгляд, классика снова становится популярной — и в театре, и в кино. Она даёт ощущение прочного фундамента, точки опоры, особенно когда вокруг всё меняется так быстро. Что касается новых интерпретаций — я всегда за то, чтобы классику переосмысливали, пробовали на прочность, искали в ней новое звучание. У каждого поколения свои «Мастер и Маргарита», свой Воланд, свой взгляд на вечные вопросы. Фильм Михаила Локшина мне, безусловно, интересен: я рад, что появляется смелое, яркое, по-своему авангардное прочтение любимого текста. Мне импонирует, когда режиссёр не боится вступать в диалог с классикой, а не просто пересказывает знакомую историю. Иногда эти диалоги получаются спорными, но без споров и нового взгляда не было бы развития. Для меня, как для актёра, сыграть Воланда — это счастье и вызов. Каждый спектакль открывает этого героя заново, и я понимаю: классика жива ровно настолько, насколько мы сами готовы в неё поверить и рассказать о ней по-своему.На мой взгляд, дело не только в идеях, хотя, конечно, времена меняются, и найти что-то по-настоящему новое всегда сложно. Просто многие из этих ситкомов действительно стали классикой — для кого-то это часть детства, для кого-то — молодости, семейного вечера у телевизора. Люди хотят вернуться туда, где было тепло, смешно и, может быть, проще. Есть и вторая причина: сейчас многое в мире быстро меняется, и такие проекты — это способ найти точку опоры, вспомнить, что всё-таки что-то постоянное есть. В этом смысле перезапуски — это не просто «копирование» или «отсутствие свежих идей», а попытка поговорить со зрителем на новом витке, заново найти общий язык. Конечно, не всегда всё удаётся, иногда перезапуск вызывает вопросы. Но если он сделан честно, с любовью к оригиналу и уважением к зрителю — почему бы и нет? В конце концов, любой классический проект когда-то был новым. А сегодня он даёт нам возможность снова посмеяться и встретиться со старыми друзьями — пусть уже в немного изменившемся мире.Мне всегда ближе синтез — когда новое не вычеркивает старое, а дополняет и раскрывает его. В театре мне очень интересно копаться в классике, искать там неожиданные смыслы, но и современные тексты, авангардные формы меня цепляют. Всё зависит от того, как это сделано: если есть энергия, настоящая страсть и честность — мне всё равно, классика это или что-то экспериментальное.Как зритель, я могу с удовольствием посмотреть и старый добрый советский фильм, и совершенно авангардный спектакль или сериал, если он цепляет по-настоящему. Важно, чтобы была живая эмоция, живая мысль. Иногда традиции помогают понять, кто ты есть. А иногда свежее новое подкидывает неожиданные вопросы и встряхивает так, как никакая классика не сможет. Главное — не бояться пробовать и не зацикливаться ни на одном направлении. Жизнь слишком коротка, чтобы смотреть только в одну сторону.