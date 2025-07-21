Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени»

28 июля в 20:00 на ТНТ стартует второй сезон «Букиных» — культового ситкома о самой народной семье Екатеринбурга. Старые герои возвращаются в ту самую двухэтажную квартиру, но жизнь уже не та: новые заботы, новые причуды и старое-доброе ощущение дома. Виктор Логинов в большом интервью рассказывает, почему Гена Букин по-прежнему актуален, что значит для него работа в театре и каково это — быть героем мемов.
Насколько легко вы согласились на участие в «Букиных» и остались ли довольны первым сезоном?
Честно скажу, согласился я не сразу. Был момент сомнений — всё-таки и времени прошло немало, и опыта за эти годы набралось разного. Хотелось понять, есть ли у этой истории новое дыхание, не будет ли это просто повторением старого. Но когда увидел сценарии, поговорил с командой, понял, что проект действительно другой: больше самостоятельности, больше жизни про нас — про сегодняшних. Первым сезоном остался доволен. Он получился очень тёплым, честным, с правильной долей абсурда и семейного уюта. Это не просто банальная «ржака», а скорее возвращение к любимым героям. По отзывам вижу, что зрители это тоже почувствовали. А это, наверное, главное — когда ностальгия становится поводом улыбнуться, а не только вздыхать о прошлом.
В первых «Букиных» ваш Гена кардинально изменился по сравнению со «Счастливы вместе», что устроило, кажется, далеко не всех зрителей, особенно поклонников прежнего Гены. Перед вторым сезоном обсуждали ли вы это со сценаристами? И, кстати, на ваш взгляд, Гену всё-таки знаете лучше вы или они — учитывая, что среди авторов есть те, кто работал над оригинальным сериалом?
Это действительно был непростой вопрос — и для меня, и для авторов. Я прекрасно понимаю, насколько зрители дорожат прежним Геной, и насколько остро они воспринимают любые перемены в таком народном персонаже. Со сценаристами мы всё проговаривали очень детально: где Гена должен повзрослеть, а где — остаться тем самым мужиком в тапках, которого все полюбили. Иногда спорили, что-то отстаивали, где-то находили компромисс. Например, в первом сезоне мне удалось отстоять бороду, но во втором, как вы знаете, меня её всё-таки лишили (смеётся). На самом деле в команде сценаристов есть люди, работавшие и над «Счастливы вместе», и это очень важно. Это даёт тот самый мостик между прошлым и настоящим. Но при этом у каждого есть свой взгляд на Гену, свой опыт, и это помогает не застревать в прошлом. Кто знает Гену лучше — я или они? Думаю, это совместное знание. Я его чувствую изнутри, прожил вместе с ним не один год, а авторы — видят со стороны, могут дать что-то новое. Если вместе получается найти баланс — значит, движемся в правильном направлении. Думаю, во втором сезоне этот баланс получился честным.
При этом на втором сезоне режиссером работал Шабан Муслимов, начинавший свою карьеру как раз на ситкомах «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе». Рады ли вы были нынешнему сотрудничеству? С учетом того, что, как я понимаю, второй сезон «Букиных» снимали по тем самым традиционным лекалам ситкомов?
Очень рад. Шабан — это человек, который прекрасно понимает, как устроена кухня классического ситкома, как создать ту самую атмосферу, где зритель ощущает себя дома. У него удивительная память на нюансы, интонации, мелочи — всё, что делает ситком живым, а не просто набором шуток на фоне декораций. Во втором сезоне действительно хотели вернуться к тем самым лекалам — с настоящей энергетикой, с тем самым ощущением «капустника», где актёры и зрители дышат в унисон. Шабан сразу поймал этот настрой, поддержал весь актёрский состав, помогал искать нужный темп. Для меня это было возвращение к истокам, но с новым опытом за плечами. И, честно скажу, работалось легко и с удовольствием — было ощущение, что мы просто собрались старой командой на репетицию, где все друг друга понимают без слов.
В новом сезоне Гена предстает в образе более близком к оригинальному — вас опять заставили сбрить любимую бороду. А изменится ли его характер? Будет ли он выдержан в таком же более спокойном ключе, как в первых «Букиных», или от Гены теперь стоит ожидать трэш, угар и провокационные шутки, которыми славились «Счастливы вместе»?
Да, с бородой опять попрощался — традиция, можно сказать! Но, если честно, это уже не так болезненно, как раньше: привычка, как форма для Гены, в которую входишь и сразу возвращаешься в ту самую атмосферу. Что касается характера — он, конечно, остался тем же Геной, которого любят за честность, простоту и вечные грабли, на которые он постоянно наступает. Но во втором сезоне действительно возвращается чуть больше того самого драйва и фирменного абсурда Букиных. Не скажу, что это полный возврат к формату «Счастливы вместе», всё-таки время другое и мы уже другие. Но треша, неожиданных поворотов и даже лёгких провокаций стало больше. Это осознанный шаг: мы хотели подарить зрителям не только тёплое чувство ностальгии, но и ту свободу, которая когда-то так подкупала в оригинале.
Гена будет снова попадать в самые нелепые ситуации — и иногда сам их провоцировать, как в лучшие годы. Так что тем, кто ждал более безбашенного Букина, точно будет чем порадоваться!
Семейство Букиных вновь переезжает в свою старую двухэтажную квартиру. Расскажите, каким было для вас возвращение? Изменился ли интерьер? И не давали ли вы вместе с Натальей Бочкаревой, Александром Якиным и вернувшимся в проект соседом Павлом Савинковым советы художникам и реквизиторам по оснащению этой «новой» квартиры?
Возвращение было как эффект машины времени — будто и не было этих лет, будто только вчера снимали финальный дубль прошлого сезона. Но, конечно, когда впервые зашёл на площадку, сразу начал выискивать глазами детали: тот ли диван, как там кухня, а где ковёр, который, кажется, прожил больше, чем некоторые герои (смеётся). Интерьер, конечно, слегка обновился. Но атмосфера осталась прежней, и это главное. Мы, всей командой, постоянно делились с художниками воспоминаниями, советами, просили вернуть какие-то важные мелочи: чашку, фотографию, плакат или вазу, без которых квартира уже не казалась бы домом Букиных. Художники прислушивались, даже спорили с нами за каждый сантиметр. Порой это было смешно — взрослые люди всерьёз обсуждают, какой должна быть подставка для тапок.
В итоге всё сложилось: декорации получились очень живыми, «нашими». Мы с ребятами, и Наташа, и Саша, и Паша, постоянно ловили себя на том, что начинаем просто болтать на площадке, как дома. А это, мне кажется, главный показатель.
В анонсе нового сезона говорится, что Гена займется наконец своим здоровьем. Чья это идея? И реально ли Букин сходит на чекап и станет зожником и/или пэпэпшником?
Да, это была одна из свежих идей сценаристов — показать, что даже такой человек, как Гена, может задуматься о здоровье. Сейчас везде этот тренд: чекапы, спорт, правильное питание — всё модно, всё на слуху. Решили и нашего героя попробовать столкнуть с этой волной. Но если говорить честно, Букин-ЗОЖник — это отдельный вид комедии. Он искренне пытается, у него даже появляются кроссовки и новые привычки, но вы же понимаете: Гена остаётся самим собой. Как только возникает соблазн лечь на диван или съесть что-то «неправильное», всё возвращается на круги своя. В одном эпизоде он даже берёт в руки сапборд, чтобы быть «в тренде», а потом весь дом ходит вокруг и не понимает, что это за штука и зачем она вообще нужна в квартире.
В чем вообще, на ваш взгляд, феномен Гены Букина — образа, как будто бы изначально списанного с зарубежных «Женаты и с детьми», но получившего невероятную популярность среди российских зрителей и даже удостоившегося памятника в Екатеринбурге?
Да всё просто: он настоящий. Думаю, дело в честности и узнаваемости. Да, изначально это был герой из американского ситкома — такой универсальный «антигерой», который живёт не идеально и не стремится казаться лучше, чем есть. Но когда Гена появился на наших экранах, он очень быстро стал своим: с уральским характером, с этой вечной борьбой за счастье в четырёх стенах, с самоиронией и такой немножко нелепой, но очень живой любовью к семье. Гена — это собирательный портрет нашего соседа, дяди, брата, кого угодно. В нём нет пафоса, зато полно человеческой правды, привычек, смешных слабостей. Может, поэтому зрители и приняли его как родного, даже с его недостатками. А уж памятник в Екатеринбурге — это для меня вообще что-то запредельное. Я, когда первый раз увидел, даже не поверил: это ведь признание не только героя, но и всей этой эпохи, когда Букины стали частью нашей жизни. Наверное, в этом и есть феномен: Гена — такой же несовершенный, как все мы, но в этом и заключается его сила и популярность.
Букин для вас — герой «нулевых», нашего времени или безвременья? Мем, икона постиронии или альтер эго среднестатистического отечественного мужчины, который в минуты депрессии и кризиса смотрит на Букина и понимает, что в его собственной жизни всё не так уж и плохо?
Честно? Думаю, Гена Букин — герой без времени и без жанра. В «нулевых» он, конечно, был голосом эпохи: все эти диваны, работа на износ, борьба за выживание и вечные семейные передряги были очень узнаваемы для зрителей того времени. Сейчас многое поменялось — жизнь быстрее, картинка меняется каждую секунду, у нас маркетплейсы, гаджеты, ЗОЖ, но Гена остался. Может, он чуть больше мем, чуть больше ирония, чем раньше, но суть та же. Он для кого-то и икона постиронии, и мем, но в то же время — абсолютно настоящий, узнаваемый мужик, в котором каждый видит что-то своё. Я и сам иногда смотрю на него со стороны и думаю: вот бы уметь так с юмором реагировать на любой треш. Так что Гена Букин, если угодно, это собирательный образ всех нас.
Для вас лично Гена Букин стал даром или проклятьем?
Бывало по-разному. В какие-то моменты казалось, что это клеймо: куда бы ни пошёл, на какой бы спектакль или съёмку ни пришёл — все видят только Гену Букина. Иногда это раздражало, хотелось доказать себе и окружающим, что я могу быть разным, что за Геной есть ещё много других ролей и граней. Но со временем понял — это огромный дар. Такой шанс выпадает не каждому актёру: создать героя, который станет практически членом семьи у миллионов людей, войдёт в мемы, получит памятник, будет жить дольше, чем некоторые наши сериалы. Да, пришлось пожертвовать чем-то ради этой роли, но я ни о чём не жалею. Гена дал мне и узнаваемость, и зрительскую любовь, и возможность выбирать то, что мне интересно. Сейчас я смотрю на всё это с благодарностью. И если приходится выбирать между проклятьем и даром — конечно, это дар. Такой, который даёт силы идти дальше и, если надо, снова и снова снимать бороду и надевать тапки ради любимого зрителя.
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Рецензия на первый сезон «Букиных»
Между выходом первого и второго сезона «Букиных» вы после большого перерыва вернулись в репертуарный театр. Удается ли совмещать спектакли в Театре на Ордынке со съемками в ситкоме?
Если честно — не всегда это просто. График плотный, спектакли идут вечером, а съёмки «Букиных» зачастую занимают весь день. Бывает, что съёмочная смена заканчивается, и сразу же бегу в театр, иногда даже не заезжая домой. Но для меня это важная возможность держать себя в тонусе — и как актёра, и как человека. Театр даёт совсем другую энергию: здесь ты в моменте, тут и сейчас, с живым зрителем. А ситком — это отдельная магия. И то, и другое для меня важно. Иногда приходится выбирать и чем-то жертвовать — например, не поспать лишний час или не встретиться с друзьями. Но я стараюсь совмещать всё возможное. Наверное, в этом и есть счастье актёра: не застаиваться, постоянно искать новые смыслы и быть в движении.
Помимо этого вы также активно участвуете в антрепризе. В частности, уже много лет играете Воланда в «Мастере и Маргарите». Почему, на ваш взгляд, классические постановки теперь пользуются популярностью не только в театре, но и на киноэкране? И нравятся ли вам новые интерпретации классики — например, фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита»?
Думаю, в классике есть то, чего нам часто не хватает в современной жизни — глубина, большие темы, настоящие страсти. Люди устали от поверхностности, хочется чего-то, что задевает за живое, что остаётся с тобой после спектакля или фильма. Именно поэтому, на мой взгляд, классика снова становится популярной — и в театре, и в кино. Она даёт ощущение прочного фундамента, точки опоры, особенно когда вокруг всё меняется так быстро. Что касается новых интерпретаций — я всегда за то, чтобы классику переосмысливали, пробовали на прочность, искали в ней новое звучание. У каждого поколения свои «Мастер и Маргарита», свой Воланд, свой взгляд на вечные вопросы. Фильм Михаила Локшина мне, безусловно, интересен: я рад, что появляется смелое, яркое, по-своему авангардное прочтение любимого текста. Мне импонирует, когда режиссёр не боится вступать в диалог с классикой, а не просто пересказывает знакомую историю. Иногда эти диалоги получаются спорными, но без споров и нового взгляда не было бы развития. Для меня, как для актёра, сыграть Воланда — это счастье и вызов. Каждый спектакль открывает этого героя заново, и я понимаю: классика жива ровно настолько, насколько мы сами готовы в неё поверить и рассказать о ней по-своему.
На ваш взгляд, перезапуск громких ситкомов нулевых — «Счастливы вместе», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня», которая только выйдет — связаны с отсутствием свежих идей или с тем, что эти проекты уже тоже стали своего рода классикой отечественного телевидения?
На мой взгляд, дело не только в идеях, хотя, конечно, времена меняются, и найти что-то по-настоящему новое всегда сложно. Просто многие из этих ситкомов действительно стали классикой — для кого-то это часть детства, для кого-то — молодости, семейного вечера у телевизора. Люди хотят вернуться туда, где было тепло, смешно и, может быть, проще. Есть и вторая причина: сейчас многое в мире быстро меняется, и такие проекты — это способ найти точку опоры, вспомнить, что всё-таки что-то постоянное есть. В этом смысле перезапуски — это не просто «копирование» или «отсутствие свежих идей», а попытка поговорить со зрителем на новом витке, заново найти общий язык. Конечно, не всегда всё удаётся, иногда перезапуск вызывает вопросы. Но если он сделан честно, с любовью к оригиналу и уважением к зрителю — почему бы и нет? В конце концов, любой классический проект когда-то был новым. А сегодня он даёт нам возможность снова посмеяться и встретиться со старыми друзьями — пусть уже в немного изменившемся мире.
Сам вы как зритель и как артист что выбираете: классику или современность, традиции или авангард, хорошо забытое старое или свежее новое?
Мне всегда ближе синтез — когда новое не вычеркивает старое, а дополняет и раскрывает его. В театре мне очень интересно копаться в классике, искать там неожиданные смыслы, но и современные тексты, авангардные формы меня цепляют. Всё зависит от того, как это сделано: если есть энергия, настоящая страсть и честность — мне всё равно, классика это или что-то экспериментальное.
Как зритель, я могу с удовольствием посмотреть и старый добрый советский фильм, и совершенно авангардный спектакль или сериал, если он цепляет по-настоящему. Важно, чтобы была живая эмоция, живая мысль. Иногда традиции помогают понять, кто ты есть. А иногда свежее новое подкидывает неожиданные вопросы и встряхивает так, как никакая классика не сможет. Главное — не бояться пробовать и не зацикливаться ни на одном направлении. Жизнь слишком коротка, чтобы смотреть только в одну сторону.
Смотрите второй сезон сериала «Букины» на ТНТ с 28 июля.
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