Иван Трушин: «В России нет актерской карьеры — есть актерская судьба»

анонс

21 июля Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени» Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменениях своего героя и о том, почему ему поставили памятник

18 июля Катя Кабак: «Я всю жизнь иду навстречу своим страхам» Актриса – об участии в реалити-шоу «Большой куш», отношениях с Тимуром Родригезом и телевидении «нулевых»

14 июля Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают» Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино