Маруся Климова: «Три героини в одном проекте дают возможность многогранно показать женскую натуру»

Скоро на телеканале ТНТ выходит комедийный сериал «Три сестры», первые эпизоды которого 1 августа будут доступны в онлайн-кинотеатре KION. Автором идеи сериала выступил Александр Цыпкин. Главные героини – Ира (Юлия Александрова), Оля и Маша (Полина Гухман) давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву, втайне рассчитывая на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны (Лариса Гузеева). Но та из отпуска привозит массажиста Никиту на 20 лет моложе себя (Павел Деревянко) и отказывается быть классической мамой и бабушкой. Актриса Маруся Климова сыграла в сериале среднюю сестру Олю, которая давно вышла замуж, воспитывает ребенка и считает, что она уже переросла этот город. Маруся рассказала нам о проекте и его смысле, образе своей героини, ролях мечты, рождении ребенка и многом другом.
фото: "Три сестры"/ТНТ/KION
Название «Три сестры» отсылает к Чехову, однако авторы сериала все же дистанцируются от этой пьесы, предлагая свою историю. Но нужно ли вам было перечитывать пьесу, чтобы найти в своей героине чеховские мотивы?
Вы знаете, нет. Во-первых, я пьесу знаю достаточно хорошо, все-таки это классика. Но для того, чтобы сниматься в этом проекте, абсолютно не нужно было иметь под рукой первоисточник. Потому что, как и говорят наши авторы, это не адаптация пьесы. Они взяли извечный мотив, который, кстати, не только у классиков присутствует. Это большая история переезда из маленького города, она прослеживается много где. Девочка из небольшого города переезжает в город побольше или в Москву, столицу, и сталкивается с разными коллизиями. В этом плане мы не первопроходцы. Просто это довольно интересная тема, очень жизненная, многим понятная. В нашем сериале есть что-то, конечно, от мысли Антона Павловича. Но несмотря на название, все герои самобытные, созданы с нуля.
В сериале по-теплому изображен Нижний Новгород, и ваша героиня, хоть и говорит, что она переросла этот город, не то чтобы хочет прямо сбежать…
Да, не всегда трава зеленее где-то за забором. И наша история как раз про то, что, несмотря на желание уехать, каждая героиня в итоге придет к своим выводам по этому поводу. Дом - это то место, где их любят, где у них что-то получается, где, в конце концов, происходит их жизнь. И она самая настоящая — именно дома.
Вы переезжали из Хабаровска в Москву. Вспоминали ли об этом во время съемок?
Это, наверное, один из самых моих сумасшедших поступков в жизни — когда ты начинаешь жить в другом городе с нуля. Но это давно уже было, и я особо не вспоминаю об этом, не ностальгирую. Даже когда снимаюсь в проекте про переезд. У меня уже были такие истории. Например, сериал «Лимитчицы» на «России» выходил — про девчонок, которые переехали из небольшой деревни в 70-х годах в райцентр и работали на швейной фабрике. Та же мысль — погоня за чем-то большим. Это для меня уже привычно, и я не думаю каждый раз: «Вот, и я всё бросила и переехала». Переехала и переехала (смеется).
фото: "Три сестры"/ТНТ/KION
У вас были «Карьеристки», «Лимитчицы», которые сейчас в съемках, теперь «Три сестры» – все три истории про трех разных девушек. Почему, на ваш взгляд, вам предлагают такие тройные проекты?
Это хороший вопрос. Думаю, тем, кто выбирает, виднее. Я понятия не имею, почему так получается. Я с удовольствием хожу на пробы, где героиня только одна, или где пара, или квинтет. Но почему-то так везет на трио. И я, в общем-то, не против. Мне интересно, когда на площадке есть возможность посмотреть на трех героинь. Когда одна героиня – она самобытная, выстраивает свой характер в зависимости от истории. Две главные — это всегда какое-то противоборство. А три — это шанс многогранно показать женскую натуру. Мне нравится, когда есть возможность открыть в себе новую грань, чтобы в этом трио она отражала определенную часть женщины, мысль, которую героиня несет. Тройной ансамбль всегда построен на разных эмоциях, характерах. И ты выстраиваешь свою линию так, чтобы она была не похожа на других, стараешься не скатиться ни в одну сторону. Очень много граней заложено в сценарии, и уже когда начинается актерская работа, мы трогаем, ищем, подсвечиваем каждую героиню особым образом. Мне это очень нравится.
Все эти истории, кстати, снимали женщины (в «Карьеристках», правда, основным режиссером считается Илья Куликов, а Полина Ануфриева – второй режиссер). Если бы их полностью снимали мужчины, то у сериалов была бы другая интонация?
Каждый режиссер — неважно, женщина или мужчина — приносит свою историю, свой характер. Поэтому результат будет разный. Время пишет историю так, как она складывается. Откатиться назад и представить, как было бы с другим режиссером, сложно и даже невозможно. Кроме того, сериалы - это коллективная работа. Если бы один режиссер писал и снимал, это было бы уже авторское кино, а мы говорим про зрительское кино, и тут работают продюсеры. В случае «Трех сестер» это все мужчины, и они тоже вносили свои правки и в сценарий, и в монтаж. Поэтому нельзя сказать, что это исключительно женское кино. «Карьеристок» снимала Полина Ануфриева, но писал сценарий Илья Куликов, он был на площадке, вел процесс. А вот в «Лимитчицах» режиссер Ольга Доброва-Куликова действительно сама делала всё очень трепетно, и я не представляю, как бы мужчина снял этот проект. Там всё в её ощущениях, мы были красками в её полотне. Поэтому важно, что за человек этот режиссер, а не его пол.
фото: "Три сестры"/ТНТ/KION
Кстати, в «Карьеристках» вы блондинка, в «Лимитчицах» рыжая, в «Трех сестрах» брюнетка. Смена имиджа произошла именно для этого сериала? Может быть, это были парики?
Нет, это мои многострадальные волосы. Я просто захотела перекраситься из блондинки в брюнетку, и пришла на пробы уже с новым цветом. Режиссеру Марусе Трубниковой это понравилось, потому что она как раз искала брюнетку. Возможно, если бы я осталась блондинкой, меня бы попросили покраситься. А так — совпало.
Расскажите о внешнем образе своей героини – она единственная из сестер реально замужем (героиня Юли Александровой все-таки в перманентном разводе), но при этом у нее самые откровенные наряды – то полупрозрачный корсет, то боди с глубоким вырезом. Как рождался этот образ?
Внешний образ — это задача не только актера. Я бы сказала, что актер отвечает за внутреннее, а внешнее – это командная работа режиссера, художника по костюмам и актера. На примерке у нас было много разных вариантов, и Дарья, наша художница по костюмам, увидела мою героиню именно такой. Мы много всего перепробовали, в том числе кокошники, корсеты, топы… Ольга — моя героиня — не работает, занимается домом, у нее всё под контролем. И она всё контролирует, в том числе себя. У нее есть время, и она хочет выглядеть красиво, так, как она понимает красоту. Мне очень понравилось, как родился этот образ, он подчеркивает отличия между сестрами, оттеняет каждую героиню. Ира — старшая сестра — сосредоточена на другом, на работе. Маша — младшая — свободолюбивая, одевается так, как чувствует. А Ольга — яркая, собранная, любит учитывать детали. Но, кстати, я удивлена той мысли, что раз моя героиня замужем, то странно видеть ее в корсетах! Я про это вообще не думала.
фото: Личный архив актрисы
В «Трех сестрах» вы снимались до беременности или уже во время? И в каких-то сериях Ольга все-таки начнет носить не только корсеты?
Я узнала о беременности прямо во время съемок «Трех сестер». Но срок был очень маленький, ничего не было видно. Поэтому, если вы про корсеты — они остались до самого конца. Мы всё успели снять до того, как в моем теле начали происходить видимые изменения.
А когда изменения все-таки начались, продолжили ли вы сниматься?
Нет, я закончила съемки. У меня еще был антрепризный театр, но где-то на четвертом месяце я перестала работать. Просто ушла в декрет, отказалась от нескольких проектов и не ходила на пробы, потому что уже все выпадало на поздние сроки. Провела это время с собой, с семьей, с друзьями. Так что где-то половину срока просто отдыхала и не работала вообще.
Изменилось ли что-то в вашем восприятии семьи и родительства после появления ребенка?
Конечно. Появление первого ребенка всегда всё меняет. И восприятие, и приоритеты. Пока он совсем маленький — ему три месяца с копейками — и я, честно говоря, еще в процессе осознания своей новой роли в жизни. Я только пытаюсь встроиться в новый ритм и понять, как в этом ритме балансировать, чтобы находить время и на себя, и на семью, и на друзей. И пока это очень сложно. Ребенок требует много внимания, заботы, времени. Мне всё это нравится, но я не скажу, что это легко. Материнство — огромная работа, но пока ты не в ней, ты этого не понимаешь.
фото: Личный архив актрисы
Кстати, как складывалось взаимодействие с вашими экранными сестрами – Юлей Александровой и Полиной Гухман? И, конечно, с «мамой» Ларисой Гузеевой?
Прекрасно складывалось. Редко когда актеры дерутся - бывают, конечно, и такие истории - но у нас всё было мило, спокойно, по-доброму. Не могу сказать, что мы прям передружились и стали близкими подругами, хотя такое тоже бывает. Но тут всё было ровно, профессионально, с уважением. Девчонки классные. Лариса Андреевна Гузеева — великолепна. У нас было немного общих сцен, несмотря на то, что мы играли маму и дочку, просто потому что у нее было совсем мало съемочных дней. Иногда сцены снимались в разные смены — сначала она одна, а потом мы. В кадре это выглядит как совместная сцена, но по факту мы могли быть на площадке в разное время. Даже были такие интересные съемки, когда у Ларисы Андреевны был крупный план, а потом, когда мы в другой день доснимали эту сцену, рядом со мной со спины сидел ее дублер. Ну, это магия кино. Но мне кажется, мы всё сделали хорошо. Я точно старалась, и уверена, что девчонки тоже.
Чего вам как актрисе или зрительнице не хватает в российской киноиндустрии?
Как зрительнице точно хватает всего. Контента столько, что жизни не хватит всё посмотреть – и российского, и международного. Производство за последние годы просто взлетело, чего только нет. А как актрисе... Мне очень хочется попасть в какой-нибудь сайфай, космическое фэнтези. Типа «Стар Трека»! Я очень люблю проекты «Пространство», «Бункер», «Фоллаут». Хочется, чтобы и у нас снимали такое, и чтобы я там была. Еще хочется сняться в сказке. Их сейчас снимают очень много, даже, наверное, рынок перенасыщен. Но мне пока не довелось, а очень бы хотелось.
обсуждение >>