Маруся Климова: «Три героини в одном проекте дают возможность многогранно показать женскую натуру»

анонс

25 июля Иван Трушин: «В России нет актерской карьеры — есть актерская судьба» Звезда «Этерны» — о пробах, планах и сравнениях с другими фэнтези

21 июля Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени» Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменениях своего героя и о том, почему ему поставили памятник

18 июля Катя Кабак: «Я всю жизнь иду навстречу своим страхам» Актриса – об участии в реалити-шоу «Большой куш», отношениях с Тимуром Родригезом и телевидении «нулевых»