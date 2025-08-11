Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино»

анонс

31 июля Маруся Климова: «Три героини в одном проекте дают возможность многогранно показать женскую натуру» Актриса – о сериале «Три сестры», образе своей героини и изменении отношения к семье после рождения ребенка

25 июля Иван Трушин: «В России нет актерской карьеры — есть актерская судьба» Звезда «Этерны» — о пробах, планах и сравнениях с другими фэнтези

21 июля Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени» Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменениях своего героя и о том, почему ему поставили памятник