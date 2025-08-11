Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино»

В онлайн-кинотеатре Иви продолжается показ сериала «Хирург» режиссера Ильи Ермолова, до этого работавшего над хитами Иви «13 Клиническая. Начало» и «Золотое дно». В «Хирурге» речь идет о сбежавшем из тюрьмы трансплантологе (Сергей Гилёв), который хочет отомстить своим бывшим друзьям и коллегам за предательство. Случайная попутчица Юля, проникнувшись этой историей, решает во что бы то ни стало помочь хирургу восстановить справедливость. Но чем глубже она погружается в детали, тем больше появляется вопросов. Роль Юли сыграла актриса Марина Ворожищева, с которой мы поговорили о сотрудничестве с мужем-режиссером Ильей Ермоловым, разнообразии ее героинь, фотосессии, которую она еще несколько лет назад делала для Сергея Гилёва, и мире мужского и женского.
фото: Премьера сериала "Хирург"/Иви/START
На «Хирурге» ты уже во второй раз после «Золотого дна» работаешь со своим мужем – режиссером Ильей Ермоловым. Ты читаешь все сценарии, которые Илья собирается снимать, и ищешь в них свою героиню?
Я читаю сценарии, да, но у меня есть и личные предпочтения – истории и люди, о которых бы мне хотелось рассказать. Сам Илья тоже исходит из моих актерских интересов. В «Хирурге» мне сразу понравилась Юля, и Илья тоже увидел ее во мне. Так что наши желания сошлись, но и мне, и ему всегда необходимы пробы, чтобы понять, действительно ли актер или актриса подходят на роль. Несмотря на то, что мы семья, никаких поддавков у нас в работе не бывает.
У тебя все героини – вспомнить, например, «Заступников», «Библиотекаря», «Золотое дно» – очень разные. С одной стороны, это круто для актрисы, но с другой, зрители и я в том числе, думают, а действительно ли это та самая Марина Ворожищева, которую я видел(а) в другом фильме.
Действительно, в актерской профессии существует элемент узнаваемости, которого в моем случае, с учетом совершенно разных героинь, практически нет. После «Библиотекаря», когда я еще некоторое время оставалась с каре, люди меня узнавали, после «Золотого дна» было так же, но потом волосы отросли, и элемент узнаваемости снова пропал. Мы с Ильей однажды обсуждали, как мне стоит идти по актерскому пути, но для себя я понимаю, что именно мой путь уникален, и переживать из-за отсутствия популярности совершенно не стоит. Поэтому при выборе ролей я продолжаю опираться на свои внутренние желания – что мне хочется сказать о своих героинях. Кроме того, я всегда полностью читаю сценарии, которые мне присылают, и часто катализатором участия служит весь проект в целом. То есть не просто мне понравилась героиня, и я иду сниматься, мне должен понравиться весь проект, я должна обязательно сходить на пробы, познакомиться с режиссером, понять, сработаемся ли мы с командой, с которой в случае согласия на съемки я буду жить минимум три ближайших месяца. Мне очень важно, чтобы коммуникация была светлой и положительной, чтобы работа шла в сотворчестве. Я все-таки училась у Олега Львовича Кудряшова на актерско-режиссерском курсе, так что мы очень много впитывали именно режиссерских понятий, основ драматургии, как на протяжении развития сюжета должны существовать артисты. Но главное, что Олег Львович привил нам чувство вкуса, которое по сей день помогает мне выбирать проекты.
фото: "Золотое дно"/Иви
Режиссерско-актерский подход Олега Львовича ты используешь и при работе над своими героинями – почти в каждом своем интервью говоришь, как внешне дорабатываешь персонажа, чтобы образ получился более объемным.
Мне как актрисе ближе Михаил Чехов и поиск от внешнего к внутреннему. Просто внутри очень много всего, а внешнее помогает тонко и правильно вытащить это внутреннее. Так ты находишь своего рода берега, чтобы выстроить нужное для актерской работы и импровизации в русле реки.
А ты представляешь ситуацию, когда полностью доверилась режиссеру и сыграла ровно то, что он тебе сказал?
Конечно, я с удовольствием иду за режиссерами, но тут важно понимать, что очень многие вещи актер прорабатывает еще до съемок, чтобы уже начать существовать в этом персонаже. И я уверена, что актер лучше чувствует своего героя. В этом смысле мне очень комфортно работать с Ильей, потому что он чувствует актеров и когда понимает, что все уже встало на нужные рельсы, позволяет раскрыться импровизаторскому таланту артистов. Я всегда иду за режиссером, когда он верит в меня, потому что тогда расширяются грани актерского таланта, открывается какое-то новое нутро. На площадке необходимо слушать и слышать друг друга, тогда рождается свобода, синергия, сотворчество, смелость и то, ради чего мы в профессии.
фото: "Хирург"/Иви/START
Твоя Юля в первых сериях «Хирурге», пожалуй, самый загадочный женский персонаж. Расскажи, какая она и чем тебя привлекла?
Мне понравилась кардинальная трансформация, которая происходит в этой героине. Сначала она – сентиментальная девушка, но со стержнем. Она археолог, не имеет, в отличие от большинства других героев, никакого отношения к медицине, крови, операциям. Но главное – она искренне верит в справедливость, пытается защитить героя Сергея Гилёва, и постепенно меняется и становится сильнее.
Интересно, что мотив борьбы за справедливость есть у почти каждой твоей героини.
Кстати, да! Несмотря на то, что они очень разные – в «Заступниках», «Библиотекаре», «Зверобое», «Аксентьеве», – у них у всех есть это обостренное чувство справедливости, которой в принципе не существует. На мой взгляд, справедливость всегда упирается в чувство вины или стыда, навязанное нам в детстве, обществом. Дуальность мира с разделением на черное и белое, плохое и хорошее – это лишь рамка, которая не позволяет расширить свое сознание и увидеть, что божественная красота и сила мира заключается как раз в том, что в нем может существовать и то, и другое, причем с разными оттенками.
фото: "Хирург"/Иви/START
Твоим основным партнером в «Хирурге» является Сергей Гилёв, которого ты, насколько я знаю, фотографировала еще когда он не был звездой. Насколько опыт той фотосессии, когда вы были по разные стороны объектива, помог вашим партнерским отношениям на площадке?
На «Хирурге» мы встретились с Сережей как люди, хорошо знающие друг друга. Когда я несколько лет назад фотографировала его, это был классный опыт. Мы сняли по-настоящему хорошие портреты: Сережа на них с таким пронзительным взглядом! И он мне, кстати, говорил, что после этой фотосессии ему стали предлагать роли непростых парней. В «Хирурге» у него очень талантливая работа, у него получился объемный, двойственный и интересный образ. Когда ты во время фотосессии видишь в человеке определенные стремления, желания, талант, и у тебя получается их запечатлеть, то невероятно приятно спустя время наблюдать, как все мечты исполняются. В общем, очень люблю фотографировать людей.
В фотографии, на твой взгляд, проще раскрыть суть человека, чем жизни?
Нет, можно раскрыть лишь часть, глубину, которую, возможно, человек не принимает в обычной жизни, но после фотосессии он снова уйдет в реальный мир и вновь ее потеряет. Фотография – это важное раскрытие потенциала, особенно когда происходит тотальное доверие между фотографом и моделью. В женщине можно раскрыть ее чувственность, сексуальность, нежность, трогательность, либо напротив, если приходит внешне стеснительная девочка, найти в ней силу, мощь тигрицы или волчицы. А, например, мужчина, привыкший к условно джентельменским рамкам, может увидеть в себе хулигана и тоже открыть в себе какую-то новую внутреннюю силу.
фото: "Хирург"/Иви/START
Продолжая тему мужчин, женщин и дуальности мира. По первым сериям «Хирурга» мне показалось, что мир этого сериала как раз четко разделен на мужское и женское, где первые выступают властью, а вторые зачастую являются жертвами во всех смыслах слова. Обсуждали ли вы такое разделение во время съемок?
Первые четыре серии «Хирурга» действительно являются погружением в этот мир, в то время как последующие будут больше раскрывать характер героев – и мужчин, и женщин. Во время подготовки к «Хирургу» мы говорили и про ощущение жертвенности, и про столкновение миров. Но тут нужно различать позицию жертвы, жертвенность и присущую женщинам нежность. Бывают случаи, когда женщина молчит и делает вид, что находится под аурой мужчины, но на самом деле она при этом мудро руководит ситуацией. В «Хирурге» все женские образы невозможно красивые, манкие. Чувствуется, как режиссер любит женщин.
Ты сама снимала короткометражку «Ой, мамочки!» как раз после того, как родила ребенка. Не хочется ли снять полный метр или сериал?
Очень хочется, и у меня уже есть шоураннерская идея, которая сейчас находится в процессе разработки. Это, кстати, будет история про женщину.
фото: "Хирург"/Иви/START
Насколько тебе кажется, мужчины-режиссеры могут правдиво перенести на экран женский взгляд и характер? И не хочется ли тебе, чтобы женщин-шоураннеров, авторов, режиссеров было больше?
Каждый человек смотрит на мир по-разному, что очень здорово. Сейчас, мне кажется, появилась тенденция большего доверия мужчин к женщинам. Они стали нас чувствовать, доверять интуиции, чувству прекрасного. Поэтому и проектов с женскими историями и линиями появляется все больше, однако и эту палитру необходимо расширять. Как Николай Цискаридзе говорил в недавнем интервью, что, когда он впервые выпустил женский класс, работать было сложнее: «У мальчиков есть кнопки «вкл» и «выкл», у девчонок же целый пульт управления космическим кораблем, там много кнопок, всё дымится… Никогда не знаешь, на что ученица обидится».
Чего тебе сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Высококлассного зрительского кино. Мне бы, например, хотелось в фильмах больше говорить о любви, семейной жизни, не опускаясь исключительно в драматургию быта, а рассказывать об отношениях тонко, философски, визуально насыщенно. Хотелось бы уйти от табуирования секса, которое сейчас есть, – это, на мой взгляд, поможет раскрыть много разных пластов. Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино. Множество женщин и мужчин переживают изменения внутри себя и пары, различные трансформации, знакомство с самим собой. Или наоборот делают качественные шаги назад – это тоже рост. Потому что рост души невозможно увидеть, все мы в этом мире не случайно. И храним в себе всё то, из чего сделаны галактики. Вот обо всем этом хочется вдумчиво говорить с экранов.
