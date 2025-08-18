Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика»

интервью >>
18 августа 2025
На канале ТНТ скоро выходит сериал «Хутор», рассказывающий про столичного крипто-коуча Артема, который бежит от кредиторов и попадает в странное место, где Батя (Гоша Куценко) помогает «заблудшим душам» в своей общине – без смартфонов, модных привычек и городской суеты, чтобы искупить ошибки прошлого и вернуть пропавшего много лет назад сына. Роль попавшего на перевоспитание в «Хутор» инфоцыгана сыграл Сергей Романович, для которого это первая после шестилетнего перерыва большая работа в кино. Мы поговорили с Сергеем о том, почему он взял паузу, как вернулся в киноиндустрию и чем его вдохновляет Юра Борисов.

Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика»
фото: PREMIER / START / ТНТ

Прочитала, что после шестилетней паузы, когда вы решили вернуться в кинематограф, вы написали 30 писем кастинг-директорам, продюсерам и знакомым из записной книжки. На каком письме появился «Хутор»?

К сожалению, письма никак не повлияли. У меня была знакомая девочка-агент, которая все время, пока я не снимался, верила, что однажды я вернусь в кино. Мы с ней периодически списывались, общались, и когда я вернулся в Москву, то сказал, что готов к работе, давай начнем всем об этом рассказывать. Она писала разным кастинг-директорам, и в какой-то момент появились пробы на «Хутор». Я пошел на них, но изначально пробовался на роль Боеслава, которого в итоге сыграл Дмитрий Белоцерковский. Когда я пришел на пробы, режиссер Илья Силаев спросил мое мнение про материал, и я ему честно признался, что совершенно не понимаю, почему меня позвали на Боеслава. Я абсолютно не представлял себя в этой органике и сказал Илье, что сыграл бы главного героя – Артема, но на тот момент были другие кандидаты на эту роль. Потом месяца полтора я ничего про «Хутор» не слышал, а спустя это время мне предложили записать самопробы на Артема. Я записал и меня утвердили. То есть у меня даже ансамблевых проб не было. Мне потом креативные продюсеры сказали, что я запрыгнул в последний вагон – они когда узнали, что я пробовался на Боеслава, удивились, и в итоге решили позвать меня на Артема в уже сложившийся актерский ансамбль.

Для самопроб был текст еще успешного Артема или только вышедшего из леса и попавшего к Бате?

Там был отрывок, где Артем ведет якобы прямой эфир и говорит жесткую инфоцыганскую дичь про крипту и успешный успех. Я сделал его филигранно, потому что сам много лет занимался инфобизнесом и понимаю, как это работает.

Ваши ощущения от возвращения в киноиндустрию были схожи с теми, что испытывает Артем, выбегая в образе Маугли из леса и встречаясь с людьми на «Хуторе»?

Ну не настолько! У Артема все-таки страх, что его сейчас будут бить розгами и посадят на цепь. А у меня был страх сбитого летчика, я думал, что уже не нужен индустрии. Причем когда я не снимался, то был уверен, что могу вернуться в кино в любой момент, как только захочу. А вот когда начал возвращаться, то понял, что не так-то быстро все происходит, как я себе представлял в голове, индустрия не принимает меня с распростертыми объятиями. И тогда в меня стали закрадываться сомнения: а вдруг хейтеры в интернете правы, что я чушпан, сбитый летчик, и мой предел – это «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга». Я начал себя обесценивать, переживать. Но, слава богу, появился «Хутор», который вернул мне веру в себя как в актера.

Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика»
фото: PREMIER / START / ТНТ

Одним из триггеров для возвращения в кино был скандал со «Словом пацана». А что было триггером для ухода из профессии?

Я же тогда очень сильно увлекся религией, а в любой религии лицедейство является грехом. И я нашел в этом зацепку, которая бы мне облегчила уход из кино, чтобы мой мозг не сопротивлялся, потому что актерская профессия все-таки была моей мечтой, к которой я шел с детства. Но тогда я начал цепляться за какие-то факты, которые часто сам придумывал. Например, что все актеры бухают, все актеры несчастливы. И искал подтверждение этим фактам: вот, Ефремов пьет – значит он несчастен, снимаюсь с Безруковым, он не пьет, но тоже кажется мне не до конца счастливым. На «Экипаже» мы работаем с Машковым и я его спрашиваю: «Где счастье?». Он мне дает двусмысленный ответ, что живет по принципу «хочу-могу-должен». И я начинаю его интерпретировать через призму, какой он несчастный и как заставляет себя заниматься этой профессией. И только спустя шесть лет перерыва я понял, что он говорил вовсе не об этом, а о том, что по-другому жить не может, и без кино, театра не чувствует себя счастливым. Но шесть лет назад я эти слова воспринимал совершенно иначе, потому что, согласно религии, и актерство, и деньги, еда, заработанные этой профессией, – грех.

За это время вы поняли, что кино для вас все-таки счастье и жизнь? Или вы вернулись исключительно ради заработка?

Я работал все эти шесть лет, так что деньги не были главной причиной моего возвращения в актерскую профессию. Знаете, примерно на третьей смене «Хутора» было очень холодно, а я как раз был в образе Маугли и сидел в трусах, грязи и волчьей шкуре в полицейском «бобике», и после дубля ко мне подошел режиссер и сказал: «Серега, ты молодец!» У меня чуть ли не слезы из глаз пошли, потому что я понял, как скучал по этой работе, как я рад вообще, что вернулся, снова оказался на своем месте, что меня хвалят и ценят. Я сейчас к кино отношусь с полной самоотдачей! Мне кажется, когда я снимался до перерыва и у меня было все хорошо, я так не вкладывался в кино, как сейчас.

Пока вас не было в кино, выходили «Холоп», «Казачок», которые, как и «Хутор», говорят о теме перевоспитания и погружения в не совсем характерные условия. Почему, как вы думаете, эта тема стала столь популярна в российском кино?

Я слышал про «Холопа» и «Казачка» и видел отрывки, но полностью ни то, ни другое не смотрел. Если говорить про тему в целом, то мне кажется, что люди устали от успешного успеха и постоянного «достигаторства». Некоторое время назад было модно говорить в интернете, что ты должен столько-то зарабатывать, жить в такой-то хате, гонять на такой-то тачке. Людей пушили на это, заставляя прыгать выше головы. И народ выгорел, люди просто устали. Поэтому сейчас в той же Сети заходит максимально простой контент – посмотрите на ролики, которые вылетают вам в рекомендациях. Вика Боня стала популярнее из-за обычных разговоров с дочкой! Николай Василенко стал мемом года за счет своего спокойствия: вокруг происходит какой-то ад, а он едет в машине и улыбается. Я тоже хочу так улыбаться и ни о чем и думать – это и есть показатель настроения в обществе. Люди очень устали и им хочется чего-то простого, человеческого, незамысловатого.

Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика»
фото: PREMIER / START / ТНТ

Помимо «Хутора» вы не так давно успели поучаствовать в шоу «Мастер игры», которое тоже выходило на ТНТ. Вас позвали потому, что вы сыграли в сериале?

Я, кстати, не знаю. Съемки «Хутора» закончились и через какое-то время агент мне написала, что идет кастинг на шоу, и она может отправить заявку на меня. Я никогда не участвовал в реалити, и мне стало интересно попробовать что-то новое.

Вы были «светлым» и вас почти сразу раскусили. Если бы вы были «темным», стратегия игры поменялась бы? Смогли бы, как Борис Дергачев, несколько выпусков держать «светлое» лицо?

Так, как сыграл Боря, я бы точно не смог! У меня по жизни архетип борца за справедливость: я вечно отстаиваю границы, правду, не люблю притворяться. Поэтому мне даже иммунитет от Филиппа Киркорова не помог, я не смог его оставить в тайне, потому что очень плохо умею врать. Поэтому если бы я был темным, я бы спалился с потрохами!

Эта природная борьба за справедливость разве не мешает актерской профессии?

Пару раз создавала сложности, но вот на реалити особенно, потому что в этом формате очень тяжело существовать, так как людей много, надо плести какие-то интриги и подключать хитрость, а мне это сложно дается, потому что я достаточно прямолинейный человек. Как у актера на съемочных площадках у меня из-за этого жестких скандалов никогда не было. Единственное, что мы с режиссером Николаем Лебедевым на «Экипаже» повздорили, и меня в итоге даже переозвучили, но потом ситуация разрешилась, хотя я действительно пару раз на съемках в этом плане ходил по лезвию ножа. Сейчас я стал немного проще – у меня нет того юношеского максимализма и появилось понимание, что на площадке есть свои правила, и мне не стоит со своим самоваром заходить в чужую избу. Теперь я отношусь ко всему по-взрослому, мудро, стал понимать, что нельзя концентрироваться только на себе, потому что кино – это многослойное производство и нужно учиться быть частью команды, а не просто гнуть свою линию.

Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика»
фото: PREMIER / START / ТНТ

У вас все герои, в том числе и Артем из «Хутора» – на грани хороших и плохих парней. А нет ли желания сыграть злодея?

Думаю, я бы хорошо исполнил такую роль! Но именно в кино, а не в реалити. После опыта в «Мастере игры» я очень сильно стал разделять эти форматы и понял, что если и могу быть злодеем, то ровно до команды «Стоп! Снято!». Про моих героев с вами согласен – даже в «Чернобыле», вроде бы, и гад был, но все равно обаятельный. Но мне очень интересно было бы погрузиться в роль истинного негодяя.

Ваш Артем в «Хуторе» показывает интернет героине Александры Дроздовой и говорит, что в Сеть нужно входить только с грязными мыслями, иначе не получится. Вы с этим согласны?

Ну это как фраза Парацельса: «Все – яд и все – лекарство, то и другое определяет дозировка». То есть все зависит от запроса и человека, грязь можно найти везде. Любая вещь может превратиться в орудие убийства, если у тебя грязные мысли. А может наоборот послужить средством для спасения и облегчения. В религии есть фраза, что дела оцениваются по намерениям. Здесь то же самое.

Вы сами для чего заходите в соцсети, например?

Комменты я никогда не пишу, оставлял их только ради продвижения «Хутора», если видел какие-то популярные ролики и понимал, что шуточный комментарий, связанный с сериалом, там будет уместен. Я веду блог, куда захожу, чтобы просто поделиться мыслями, взглядами, опытом, это просто моя рефлексия.

Тем не менее вы все-таки ввязались в интернет-скандал со «Словом пацана», но потом уже несколько раз давали интервью, по которым кажется, что актерская зависть у вас отсутствует, и вы рады и за Ивана Янковского, и за Юру Борисова.

Это белая зависть, которая меня вдохновляет. Я с детства мечтал об «Оскаре» и мировой известности, как думаю, и любой другой артист. Но когда входишь в профессию, осознаешь, что для этого нужно выучить английский и сделать еще много чего. Но тут появляется Юра Борисов, который без серьезных знаний языка, получает номинацию на «Оскар», где со сцены Роберт Дауни-младший говорит ему, что он красавчик. Это очень вдохновляет и отрезвляет – дает понимание, что язык тут вообще не самое важное. Юра Борисов для меня как знамение, что все возможно, главное не ограничивать себя в мечтах!

Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика»
фото: PREMIER / START / ТНТ

Вы же во время своего шестилетнего перерыва в карьере жили в Америке. Не пытались там участвовать в кастингах?

Да, я там жил года полтора-два, и у меня даже был агент, который периодически присылал варианты для проб, но очень посредственных – на рекламу или на русских бандитов, которые с акцентом говорят: «Hello, my friend, I'll kill you right now». Я пару раз даже сходил на пробы, но мне стало все это не интересно. Возможно, просто был ленивый агент, который собирал деньги с русских, мечтающих попасть в Голливуд.

Сейчас вы свою жизнь связываете с Россией и здесь хотите развиваться?

Когда я возвращался в Россию, то задавал себе вопрос: «Как сделать так, чтобы свой талант явить на весь мир?» Я понял, что мне не нужно быть в той же Америке, где нужно начинать все с нуля, а здесь у меня есть фундамент, зритель, профессия, и я могу отсюда тоже продемонстрировать свой талант. Именно с этими мыслями я возвращался, а потом Юра Борисов продемонстрировал, что это возможно. Поэтому сейчас моя цель – максимально хорошо делать свое дело и, возможно, за счет какого-то фильма, который отправят на фестиваль, мне тоже доведется услышать от Роберта Дауни-младшего, что Сергей Романович – красавчик. Грех об этом не мечтать, если ты актер.

Финальный вопрос, который я задаю всем. Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии? Но для вас я бы его расширила – почувствовали ли вы изменения за те шесть лет, что вас не было?

В российской киноиндустрии точно не хватает Сережи Романовича в главных ролях. Очень хочется, чтобы его было как можно больше. Но если без шуток, то за последние годы появилось очень много платформ и проектов, из-за этого внимание зрителя размылось. То есть все, будто бы, ушли не в качество, а в количество, конвейер, где выходят десятки проектов, о которых никто даже не слышал, потому что рынок перенасыщен и в рекламу далеко не каждого фильма или сериала, даже если они реально хорошие, вкладывают нужные силы. Сейчас я слышу, что пошел спад производства, многие проекты замораживаются, какие-то уходят на полку, те же платформы уже более осознанно распределяют свои бюджеты. Это, наверное, тоже определенная точка трансформации, впоследствии которой уйдут съемки ради съемок, и рынок сосредоточится на качественном кино, которое при этом еще и будет приносить реальные деньги.

Сериал «Хутор» смотрите на ТНТ с 25 августа

«Хутор». ТВ-ролик

Маша Токмашева
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Телепремьера «Хутора» с Романовичем и Куценко состоится 25 августа
Лесная братва: «Хутор» — «Холоп» на выселках и минималках
Позвоните родителям: «Нейробатя» – комедия, в которой Виталий Хаев становится петухом
Смотреть онлайн: «Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце
Джон Крамер, мезозой и школа отношений: главные трейлеры за неделю
«Главная ценность — семья»: Гоша Куценко воспитывает Сергея Романовича в трейлере «Хутора»
Арина Постникова: «К профессии актрисы меня привела жизнь»
Гоша Куценко займется перевоспитанием Сергея Романовича в комедии «Хутор»
Гоша Куценко возглавит загадочную общину в сериале «Хутор»
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваТНТ
персоны
Сергей БезруковДмитрий БелоцерковскийВиктория БоняЮра БорисовНиколай Василенко (II)Борис ДергачёвАлександра ДроздоваМихаил ЕфремовГоша КуценкоНиколай Лебедев (III)Владимир МашковСергей РомановичИлья СилаевИван Янковский
фильмы
КазачокОльгаСлово пацана. Кровь на асфальтеХолопХуторЧернобыль. Зона отчужденияЭкипаж

фотографии >>
Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика» фотографии
Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика» фотографии
Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика» фотографии
Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.
Дмитрий Гранкин
12 августа ушёл из жизни актёр Дмитрий Гранкин.

День рождения >>

Валерий Бессараб
Юрий Демич
Александр Ратников
Райн Симмуль
Галина Соколова
Михаил Станкевич
Степан Старчиков
Лара Чаклин
Марюс Ямпольскис
Кароль Буке
Эдвард Нортон
Роман Полански
Роберт Редфорд
Маделейн Стоу
Патрик Суэйзи
Шелли Уинтерс
все родившиеся 18 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram