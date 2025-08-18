Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика»

На канале ТНТ скоро выходит сериал «Хутор», рассказывающий про столичного крипто-коуча Артема, который бежит от кредиторов и попадает в странное место, где Батя (Гоша Куценко) помогает «заблудшим душам» в своей общине – без смартфонов, модных привычек и городской суеты, чтобы искупить ошибки прошлого и вернуть пропавшего много лет назад сына. Роль попавшего на перевоспитание в «Хутор» инфоцыгана сыграл Сергей Романович, для которого это первая после шестилетнего перерыва большая работа в кино. Мы поговорили с Сергеем о том, почему он взял паузу, как вернулся в киноиндустрию и чем его вдохновляет Юра Борисов.
фото: PREMIER / START / ТНТ
Прочитала, что после шестилетней паузы, когда вы решили вернуться в кинематограф, вы написали 30 писем кастинг-директорам, продюсерам и знакомым из записной книжки. На каком письме появился «Хутор»?
К сожалению, письма никак не повлияли. У меня была знакомая девочка-агент, которая все время, пока я не снимался, верила, что однажды я вернусь в кино. Мы с ней периодически списывались, общались, и когда я вернулся в Москву, то сказал, что готов к работе, давай начнем всем об этом рассказывать. Она писала разным кастинг-директорам, и в какой-то момент появились пробы на «Хутор». Я пошел на них, но изначально пробовался на роль Боеслава, которого в итоге сыграл Дмитрий Белоцерковский. Когда я пришел на пробы, режиссер Илья Силаев спросил мое мнение про материал, и я ему честно признался, что совершенно не понимаю, почему меня позвали на Боеслава. Я абсолютно не представлял себя в этой органике и сказал Илье, что сыграл бы главного героя – Артема, но на тот момент были другие кандидаты на эту роль. Потом месяца полтора я ничего про «Хутор» не слышал, а спустя это время мне предложили записать самопробы на Артема. Я записал и меня утвердили. То есть у меня даже ансамблевых проб не было. Мне потом креативные продюсеры сказали, что я запрыгнул в последний вагон – они когда узнали, что я пробовался на Боеслава, удивились, и в итоге решили позвать меня на Артема в уже сложившийся актерский ансамбль.
Для самопроб был текст еще успешного Артема или только вышедшего из леса и попавшего к Бате?
Там был отрывок, где Артем ведет якобы прямой эфир и говорит жесткую инфоцыганскую дичь про крипту и успешный успех. Я сделал его филигранно, потому что сам много лет занимался инфобизнесом и понимаю, как это работает.
Ваши ощущения от возвращения в киноиндустрию были схожи с теми, что испытывает Артем, выбегая в образе Маугли из леса и встречаясь с людьми на «Хуторе»?
Ну не настолько! У Артема все-таки страх, что его сейчас будут бить розгами и посадят на цепь. А у меня был страх сбитого летчика, я думал, что уже не нужен индустрии. Причем когда я не снимался, то был уверен, что могу вернуться в кино в любой момент, как только захочу. А вот когда начал возвращаться, то понял, что не так-то быстро все происходит, как я себе представлял в голове, индустрия не принимает меня с распростертыми объятиями. И тогда в меня стали закрадываться сомнения: а вдруг хейтеры в интернете правы, что я чушпан, сбитый летчик, и мой предел – это «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга». Я начал себя обесценивать, переживать. Но, слава богу, появился «Хутор», который вернул мне веру в себя как в актера.
фото: PREMIER / START / ТНТ
Одним из триггеров для возвращения в кино был скандал со «Словом пацана». А что было триггером для ухода из профессии?
Я же тогда очень сильно увлекся религией, а в любой религии лицедейство является грехом. И я нашел в этом зацепку, которая бы мне облегчила уход из кино, чтобы мой мозг не сопротивлялся, потому что актерская профессия все-таки была моей мечтой, к которой я шел с детства. Но тогда я начал цепляться за какие-то факты, которые часто сам придумывал. Например, что все актеры бухают, все актеры несчастливы. И искал подтверждение этим фактам: вот, Ефремов пьет – значит он несчастен, снимаюсь с Безруковым, он не пьет, но тоже кажется мне не до конца счастливым. На «Экипаже» мы работаем с Машковым и я его спрашиваю: «Где счастье?». Он мне дает двусмысленный ответ, что живет по принципу «хочу-могу-должен». И я начинаю его интерпретировать через призму, какой он несчастный и как заставляет себя заниматься этой профессией. И только спустя шесть лет перерыва я понял, что он говорил вовсе не об этом, а о том, что по-другому жить не может, и без кино, театра не чувствует себя счастливым. Но шесть лет назад я эти слова воспринимал совершенно иначе, потому что, согласно религии, и актерство, и деньги, еда, заработанные этой профессией, – грех.
За это время вы поняли, что кино для вас все-таки счастье и жизнь? Или вы вернулись исключительно ради заработка?
Я работал все эти шесть лет, так что деньги не были главной причиной моего возвращения в актерскую профессию. Знаете, примерно на третьей смене «Хутора» было очень холодно, а я как раз был в образе Маугли и сидел в трусах, грязи и волчьей шкуре в полицейском «бобике», и после дубля ко мне подошел режиссер и сказал: «Серега, ты молодец!» У меня чуть ли не слезы из глаз пошли, потому что я понял, как скучал по этой работе, как я рад вообще, что вернулся, снова оказался на своем месте, что меня хвалят и ценят. Я сейчас к кино отношусь с полной самоотдачей! Мне кажется, когда я снимался до перерыва и у меня было все хорошо, я так не вкладывался в кино, как сейчас.
Пока вас не было в кино, выходили «Холоп», «Казачок», которые, как и «Хутор», говорят о теме перевоспитания и погружения в не совсем характерные условия. Почему, как вы думаете, эта тема стала столь популярна в российском кино?
Я слышал про «Холопа» и «Казачка» и видел отрывки, но полностью ни то, ни другое не смотрел. Если говорить про тему в целом, то мне кажется, что люди устали от успешного успеха и постоянного «достигаторства». Некоторое время назад было модно говорить в интернете, что ты должен столько-то зарабатывать, жить в такой-то хате, гонять на такой-то тачке. Людей пушили на это, заставляя прыгать выше головы. И народ выгорел, люди просто устали. Поэтому сейчас в той же Сети заходит максимально простой контент – посмотрите на ролики, которые вылетают вам в рекомендациях. Вика Боня стала популярнее из-за обычных разговоров с дочкой! Николай Василенко стал мемом года за счет своего спокойствия: вокруг происходит какой-то ад, а он едет в машине и улыбается. Я тоже хочу так улыбаться и ни о чем и думать – это и есть показатель настроения в обществе. Люди очень устали и им хочется чего-то простого, человеческого, незамысловатого.
фото: PREMIER / START / ТНТ
Помимо «Хутора» вы не так давно успели поучаствовать в шоу «Мастер игры», которое тоже выходило на ТНТ. Вас позвали потому, что вы сыграли в сериале?
Я, кстати, не знаю. Съемки «Хутора» закончились и через какое-то время агент мне написала, что идет кастинг на шоу, и она может отправить заявку на меня. Я никогда не участвовал в реалити, и мне стало интересно попробовать что-то новое.
Вы были «светлым» и вас почти сразу раскусили. Если бы вы были «темным», стратегия игры поменялась бы? Смогли бы, как Борис Дергачев, несколько выпусков держать «светлое» лицо?
Так, как сыграл Боря, я бы точно не смог! У меня по жизни архетип борца за справедливость: я вечно отстаиваю границы, правду, не люблю притворяться. Поэтому мне даже иммунитет от Филиппа Киркорова не помог, я не смог его оставить в тайне, потому что очень плохо умею врать. Поэтому если бы я был темным, я бы спалился с потрохами!
Эта природная борьба за справедливость разве не мешает актерской профессии?
Пару раз создавала сложности, но вот на реалити особенно, потому что в этом формате очень тяжело существовать, так как людей много, надо плести какие-то интриги и подключать хитрость, а мне это сложно дается, потому что я достаточно прямолинейный человек. Как у актера на съемочных площадках у меня из-за этого жестких скандалов никогда не было. Единственное, что мы с режиссером Николаем Лебедевым на «Экипаже» повздорили, и меня в итоге даже переозвучили, но потом ситуация разрешилась, хотя я действительно пару раз на съемках в этом плане ходил по лезвию ножа. Сейчас я стал немного проще – у меня нет того юношеского максимализма и появилось понимание, что на площадке есть свои правила, и мне не стоит со своим самоваром заходить в чужую избу. Теперь я отношусь ко всему по-взрослому, мудро, стал понимать, что нельзя концентрироваться только на себе, потому что кино – это многослойное производство и нужно учиться быть частью команды, а не просто гнуть свою линию.
фото: PREMIER / START / ТНТ
У вас все герои, в том числе и Артем из «Хутора» – на грани хороших и плохих парней. А нет ли желания сыграть злодея?
Думаю, я бы хорошо исполнил такую роль! Но именно в кино, а не в реалити. После опыта в «Мастере игры» я очень сильно стал разделять эти форматы и понял, что если и могу быть злодеем, то ровно до команды «Стоп! Снято!». Про моих героев с вами согласен – даже в «Чернобыле», вроде бы, и гад был, но все равно обаятельный. Но мне очень интересно было бы погрузиться в роль истинного негодяя.
Ваш Артем в «Хуторе» показывает интернет героине Александры Дроздовой и говорит, что в Сеть нужно входить только с грязными мыслями, иначе не получится. Вы с этим согласны?
Ну это как фраза Парацельса: «Все – яд и все – лекарство, то и другое определяет дозировка». То есть все зависит от запроса и человека, грязь можно найти везде. Любая вещь может превратиться в орудие убийства, если у тебя грязные мысли. А может наоборот послужить средством для спасения и облегчения. В религии есть фраза, что дела оцениваются по намерениям. Здесь то же самое.
Вы сами для чего заходите в соцсети, например?
Комменты я никогда не пишу, оставлял их только ради продвижения «Хутора», если видел какие-то популярные ролики и понимал, что шуточный комментарий, связанный с сериалом, там будет уместен. Я веду блог, куда захожу, чтобы просто поделиться мыслями, взглядами, опытом, это просто моя рефлексия.
Тем не менее вы все-таки ввязались в интернет-скандал со «Словом пацана», но потом уже несколько раз давали интервью, по которым кажется, что актерская зависть у вас отсутствует, и вы рады и за Ивана Янковского, и за Юру Борисова.
Это белая зависть, которая меня вдохновляет. Я с детства мечтал об «Оскаре» и мировой известности, как думаю, и любой другой артист. Но когда входишь в профессию, осознаешь, что для этого нужно выучить английский и сделать еще много чего. Но тут появляется Юра Борисов, который без серьезных знаний языка, получает номинацию на «Оскар», где со сцены Роберт Дауни-младший говорит ему, что он красавчик. Это очень вдохновляет и отрезвляет – дает понимание, что язык тут вообще не самое важное. Юра Борисов для меня как знамение, что все возможно, главное не ограничивать себя в мечтах!
фото: PREMIER / START / ТНТ
Вы же во время своего шестилетнего перерыва в карьере жили в Америке. Не пытались там участвовать в кастингах?
Да, я там жил года полтора-два, и у меня даже был агент, который периодически присылал варианты для проб, но очень посредственных – на рекламу или на русских бандитов, которые с акцентом говорят: «Hello, my friend, I'll kill you right now». Я пару раз даже сходил на пробы, но мне стало все это не интересно. Возможно, просто был ленивый агент, который собирал деньги с русских, мечтающих попасть в Голливуд.
Сейчас вы свою жизнь связываете с Россией и здесь хотите развиваться?
Когда я возвращался в Россию, то задавал себе вопрос: «Как сделать так, чтобы свой талант явить на весь мир?» Я понял, что мне не нужно быть в той же Америке, где нужно начинать все с нуля, а здесь у меня есть фундамент, зритель, профессия, и я могу отсюда тоже продемонстрировать свой талант. Именно с этими мыслями я возвращался, а потом Юра Борисов продемонстрировал, что это возможно. Поэтому сейчас моя цель – максимально хорошо делать свое дело и, возможно, за счет какого-то фильма, который отправят на фестиваль, мне тоже доведется услышать от Роберта Дауни-младшего, что Сергей Романович – красавчик. Грех об этом не мечтать, если ты актер.
Финальный вопрос, который я задаю всем. Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии? Но для вас я бы его расширила – почувствовали ли вы изменения за те шесть лет, что вас не было?
В российской киноиндустрии точно не хватает Сережи Романовича в главных ролях. Очень хочется, чтобы его было как можно больше. Но если без шуток, то за последние годы появилось очень много платформ и проектов, из-за этого внимание зрителя размылось. То есть все, будто бы, ушли не в качество, а в количество, конвейер, где выходят десятки проектов, о которых никто даже не слышал, потому что рынок перенасыщен и в рекламу далеко не каждого фильма или сериала, даже если они реально хорошие, вкладывают нужные силы. Сейчас я слышу, что пошел спад производства, многие проекты замораживаются, какие-то уходят на полку, те же платформы уже более осознанно распределяют свои бюджеты. Это, наверное, тоже определенная точка трансформации, впоследствии которой уйдут съемки ради съемок, и рынок сосредоточится на качественном кино, которое при этом еще и будет приносить реальные деньги.
обсуждение >>