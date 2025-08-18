Михаил Врубель: «У продюсеров должна быть не просто предпринимательская жилка, а жилища»

анонс

18 августа Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика» Актер – о шестилетнем перерыве в карьере и сериале «Хутор»

11 августа Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино» Актриса – о сериале «Хирург», работе с мужем-режиссером, увлечении фотографией и желании чаще говорить о любви

31 июля Маруся Климова: «Три героини в одном проекте дают возможность многогранно показать женскую натуру» Актриса – о сериале «Три сестры», образе своей героини и изменении отношения к семье после рождения ребенка