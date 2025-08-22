Стас Иванов: «Иванушка-дурачок и Илья Муромец едут на телеге и встречают всяких фриков»

анонс

18 августа Михаил Врубель: «У продюсеров должна быть не просто предпринимательская жилка, а жилища» Продюсер и член жюри фестиваля «Короче» о будущем, идеальном коротком метре и внедрении нейросетей в индустрию

18 августа Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика» Актер – о шестилетнем перерыве в карьере и сериале «Хутор»

11 августа Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино» Актриса – о сериале «Хирург», работе с мужем-режиссером, увлечении фотографией и желании чаще говорить о любви