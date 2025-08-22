Стас Иванов: «Иванушка-дурачок и Илья Муромец едут на телеге и встречают всяких фриков»

По российскому прокату мчится «Геля» — криминальная комедия Стаса Иванова о 90-х. Премьера фильма состоялась на фестивале «Окно в Европу», где режиссер сериалов «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон», получил специальный приз «За энергию на экране». Мы поговорили с Ивановым об отношениях с Выборгом, актерами, сценариями и чужими фильмами.
В 2023 году вы приезжали на «Окно в Европу» с фильмом «Одним днем», и картину на фестивале в целом неплохо встретили. Повлияло ли это на решение снять следующий полный метр именно в Выборге?
Косвенным образом повлияло: мне понравился фестиваль. И вообще я человек, переехавший из Москвы в Санкт-Петербург, очень люблю этот город и все его окрестности. Когда при работе над фильмом появилась необходимость придумать, куда из Питера надо гнать машину, нам показалось, что логично будет двигаться к границе, так и был сделан выбор. А дальше Выборг сам стал подтягивать всю тематику. Когда я в какой-то город приезжаю, мне интересно брать всё, что из него, скажем так, торчит: рыцарский турнир, кинофестиваль, байкерский слет — для меня это три основные вещи про Выборг.
Премьера «Гели» на «Окне» - осознанное решение или просто так сложилось?
Мы вообще не планировали, что у фильма будет фестивальная судьба. У нас была простая затея: сделать зрительский фильм, кино выходного дня, криминальную комедию или даже пародию на криминальную комедию. Это не авторское высказывание, здесь не заложена какая-то глубокая тема. Но поскольку там есть интеграция — даже не фестиваля, а самого города, - Андрей Апостолов
, узнав, что мы снимали в Выборге, попросил прислать ему кино посмотреть. Посмотрел и сказал: «Давайте покажем на открытии
».
Кстати, интеграция с фестивалем в фильме тоже есть.
Да, но мы этот фрагмент добавили еще до того, как нас на фестиваль позвали, честно! (Смеется.
) После того, как позвали, мы бы просто уже не успели.
Не боялись, что выборгский зритель не узнает родной город на экране?
А всегда так и бывает: про что бы ты ни снимал, всегда найдется кто-то, кто скажет: «У нас всё по-другому
». Даже если ты снимаешь в Ростове криминальный фильм, некоторые говорят: «Да у нас вообще нет бандитов! Откуда они в Ростове?
»
Почему у меня с Выборгом сложилось: в архитектуре этого города, в его атмосфере есть что-то сказочное. А у нас же именно криминальная сказка: ну что за бандиты в огурцах? Так не бывает, это фольклор, по сути. Как Кащей Бессмертный или Соловей-разбойник. У нас история про то, как Иванушка-дурачок и Илья Муромец едут вдвоем на телеге и встречают по дороге всяких фриков.
Разве что географически мы пытались не соврать — более-менее реалистично показать, откуда и куда персонажи едут. Обычно люди на это много внимания обращают.
Саня, главный герой «Гели», в исполнении Ильи Малакова вышел невероятно убедительным. Это актерская органика? Или у вас какие-то секреты есть, позволяющие добиваться такой естественности?
У меня принцип режиссуры такой: неважно, насколько хороши актеры, поставить сцену очень сложно, если следовать слово в слово за написанным материалом. Я сценарий переписываю буквально на ходу, это мой текст, я имею право это делать. У нас на площадке очень много импровизации — и моей, и актерской. Начинаем пробовать сцену и понимаем, что она какая-то угловатая. Сразу же разбираемся, что мешает: «Давайте это уберем, давайте здесь добавим
». Мое основное требование к актерам — не только на съемках этого фильма, на всех моих проектах — это свобода. Мои операторы не всегда в связи с этим мною довольны: у нас куда актер пошел, там и снимаем.
У Ильи актерская природа в этом смысле очень хорошо сходится с моей режиссурой. Да и у Даши [Мельниковой]
тоже. Они оба очень свободно берут характер. В этом суть кастинга: найти актера, который может меняться в кадре, добавлять что-то, импровизировать.
Хочется еще двух актеров упомянуть, Антона Васильева и Антона Кузнецова. С обоими вы работаете не в первый раз — можно уже сказать, что у вас появились актеры-любимчики?
Конечно, у меня есть свои любимчики. С Антоном всё просто...
С каким из Антонов, простите?
Антон Васильев для меня первый Антон. Он у меня в трех полных метрах сыграл — с большой разницей, почти в десять лет. У меня в 2018-м был фильм «Грецкий орешек
» по книжке Алекса Дубаса
«Правила Аквастопа
», он там занят в одной из главных ролей. Он мой лучший друг, мой сосед, мы живем в одной парадной в Петербурге. Это такой актер, который делает тебя лучше, как режиссера и сценариста. У Антона очень высокий уровень владения профессией. У меня есть еще такие актеры, скажем, Виталий Коваленко
, который в конце «Гели» выскакивает в мантии. Виталик прочитал сценарий и говорит: «Мои ассоциации такие: Ричард III, всадники Апокалипсиса, три феи
». Как правило, я своим воображением в режиссуре ничего не ограничиваю, мне очень важны актерские предложения. Я точно не Карабас-Барабас, не воспринимаю артистов как инструменты.
Что касается Кузнецова: он у вас и в «ЮЗЗЗ», и в «Геле» довольно эффектно играет эксцентричного бандита, не лишенного положительных свойств. Нет ли ощущения, что из-за сотрудничества с вами он в этом образе застрять может?
Антон — человек с очень сильным актерским фильтром. Он никогда не снимается в разных проектах параллельно, да и вообще снимается, наверное, в разы меньше, чем ему предлагают. То есть он просто не может стать заложником экранного бандита, потому что ему это неинтересно. Он в «Геле» сыграл ради единственной вещи — сюжета с ботинками. Я ему рассказал о человеке, для которого было смертельно важно, чтобы его обувь правильно оценивали. Был в моей жизни кейс — я встретил такого персонажа. И вот это Антону показалось занимательным.
История в чем: оба Антона могут мне легко отказать. Васильев, например, отказался играть в «ЮЗЗЗ», ему не понравилась роль: я ему предлагал персонажа, которого в итоге сыграл Чеботарев
. Он очень долго отказывался от «Одним днем», вот в этом случае я его уговаривал. Но там изначально был немного другой персонаж, мы его заметно поменяли, чтобы Антон в нем что-то свое нашел. Для Антона семья — это святое, он вообще не представляет ситуацию, когда родители вот так живут, для него это что-то невозможное. Пришлось его убеждать в том, что ситуации бывают разные.
Давайте немного о саундреке «Гели» поговорим. У вас там, например, звучит трек «Прах панка» проекта State of Ninja, у которого 200 с небольшим подписчиков на YouTube. Это ваш выбор?
Да, конечно, вся музыка — это мой выбор. Я вообще люблю музыку, когда сижу работаю, у меня постоянно что-то играет. И State of Ninja мне очень нравится, это тоже питерский парень.
Еще один вопрос о связи ваших работ с хип-хопом: в титрах «ЮЗЗЗ» чередуются сцены из молодежной жизни и бытовуха. Один кадр меня особенно впечатлил: у вас там бухгалтерский калькулятор выглядит почти как семплер. Откуда эта идея взялась?
Титры сделал Азар Страто
, еще один питерский персонаж. Он — клипмейкер, который снимал, например, все ролики для «Питерского Щита», это такой бренд одежды. Им занимаются андеграундные ребята, для которых это скорее хобби, а не большой бизнес. Еще Азар Страто для Крипта снимал клипы, плюс он сам хип-хопер — в общем, такой интересный чувак. Мы его попросили сделать заставку.
Мне кажется, удачно вышло.
Да, но стоит потратить время, чтобы посмотреть, что он еще делает. В нашем случае он ничего не снимал специально, нарезал из того, что оставалось. Я был дико недоволен этим. Мне казалось важным поехать в Ростов и снять фактуру, а в итоге титры собраны из питерских кадров. Если бы сняли на месте, это был бы полный... развал. А так — вроде классно получилось, но я-то знаю, что это его самый плохой ролик.
Он не обидится?
Нет, не обидится, он сам прекрасно всё понимает. И мы с ним это обсуждали.
Он вообще очень талантливый, мы его все время подталкиваем, чтобы он в режиссуру пошел, что-то игровое снял. Но он очень хорошо понимает себя и свои желания, считает, что кино — не его история, а вот музыкальные видео — вполне.
Правильно ли будет сказать, что вы со временем двигаетесь от драмы в сторону чистого жанра? Мне показалось, что и «Геля», и недавно вышедший сериал «Высокий сезон» на это указывают.
Да, это осознанная вещь. В России ситуация такая: вот снял ты, например, «ЮЗЗЗ», и от тебя требуют, чтобы ты его еще шесть раз снял. Меня попросили сделать очередной «ЮЗЗЗ» во Вьетнаме. По языку «Высокий сезон» - это же примерно то же самое. Я вообще считаю, что эти сериалы складываются в одну вселенную. Ну, да, в «ЮЗЗЗ» немного другая структура, там чуть больше драмы было...
Вот именно! Про «Одним днем» я вообще не говорю.
«Одним днем» - это совсем другая история, как и сериал «Немцы
». Это то, что из меня торчит, что мне действительно интересно исследовать. Жанровые штуки продиктованы востребованностью, интересом к такого рода режиссуре. «Немцев», которых я считаю своей лучшей работой, никто не посмотрел. Я решил, что надо что-то зрительское снять и взялся за «ЮЗЗЗ». Продюсеры сказали: «Сделай что-нибудь простое, «Ромео и Джульетта», пиф-паф
». Это родилось в каком-то смысле из-под палки, просто я с холодным носом ничего не делаю, хотелось и здесь найти перспективы.
Я пытался запустить два, на мой взгляд, сильных проекта, они были ближе к «Немцам» и «Одним днем», больше драмы. Но оба не запустились: конфликт с продюсерами, закрыли сначала один, потом другой. Был очень тяжелый период, и как раз в это время пришло предложение сделать международный проект во Вьетнаме. Причем история такая: проект не планируется для релиза в России. Предполагалось, что он выйдет где-то в мире: в пакетах в Латинской Америке или в Азии — и только потом у нас. Но законодательство ужесточается, история наркоторговцев в таком виде у нас выйти не может, поэтому мы передоговорились и сделали радикально иную версию монтажа. Если бы я снимал этот сериал сразу с прицелом на Россию, это было бы другое кино. Мы не можем без драмы. Дефицит драмы как раз и мешает «Высокому сезону» состояться, слишком там всё просто, хотя экшн качественно сделан.
Возникали ли при работе над «Высоким сезоном» какие-то трудности, связанные с тем, что вы за рубежом снимаете? Или, может, наоборот было проще? Вроде как можно показывать всё, что хочешь, ведь экзотическую страну российский зритель не так хорошо представляет, как Выборг или Ростов.
На самом деле Вьетнам довольно достоверно показан с точки зрения логистики и всего остального. Да и сюжеты тоже: в них очень много базы. Я же не сам это выдумал, приехал туда, пообщался с народом... У них там действительно большая проблема с клубными наркотиками и летальностью.
А что касается съемок — так же, как и здесь, там есть своя проблематика. Мы полфильма сняли под пиратским флагом, там очень сильная цензура. Нам дали разрешение только на первые четыре серии.
К вопросу о локациях: натыкался на информацию о том, что «ЮЗЗЗ» планировали продлить на второй сезон, причем предполагалось, что события будут разворачиваться не в Ростове, а в другом городе...
Если коротко, второй сезон «ЮЗЗЗ» не случился, поскольку ни один предложенный сценарный концепт меня не устроил. Для меня история персонажей из первого сезона закончена. Там есть Дым (персонаж Антона Кузнецова — прим. ред.
), предполагалось, что он станет главным героем второй части и единственным элементом, соединяющим её с первой. Продюсеры настаивали, что героиню Мацель
надо вернуть из Америки, а Равиля
выпустить из тюрьмы. Я был категорически против, на этом и разошлись.
Кроме того, ни один сценарий не понравился Антону, он просто отказался сниматься. Недавно продюсеры вернулись с идеей снять «ЮЗЗЗ 2
», и мне было настолько тяжело под давлением отказаться, что я накидал какой-то концепт, который сразу же всем понравился: и Кузнецову, и всем остальным. Проблема в том, что я в своем расписании не вижу окна для такого сериала, мне уже хочется уйти от пестиков и пацанов, эта тема уже задолбала.
Расскажите об источниках вдохновения. Можно ли, например, сказать, что на ваши фильмы и сериалы Гай Ричи повлиял?
Очень часто говорят или пишут, что фильм Стаса Иванова вдохновлен Гаем Ричи. Или Такеши Китано
припоминают. Но это не мои слова! Я не вдохновляюсь чужим кино, у меня есть другие источники вдохновения. Мне кажется, заимствование у театра — более естественный процесс. Можно в музей сходить. Музыка очень многое дает: послушаешь тот же «Прах панка» — и сразу картины в голове возникают.
У меня есть дурацкий совершенно комплекс — боязнь повторов в мире, где всё уже было по 25 раз. Был смешной момент, один парень собрал половину первой серии «ЮЗЗЗ» из кусочков других фильмов. Но я не обиделся, это было очень круто. Бывает, что я придумываю для сценария какую-то коллизию, а потом включаю Гая Ричи или смотрю что-нибудь на Выборгском фестивале — и вижу ровно тот же прием. Мое незнание в каком-то смысле развязывает мне руки. Как будто я имею право снимать, а если я где-то это увидел, уже не могу. Мне, например, говорят: «У вас вот сцена в переходе — это же прям «Необратимость
». И мне очень нравится, что я могу ответить: «Не смотрел
». Я, наверно, один из самых ненасмотренных режиссеров, особенно если говорить о западных сериалах. Названия, конечно, знаю, но не видел ни «Игру престолов
», ни «Во все тяжкие
». Отечественное смотрю по одной серии. Вот сейчас, например, с «Хирургом
» ознакомился.
«Хирург», кстати, снят по вашему же сценарию. Не жалко было сценарий другому постановщику отдавать?
Нет, не жалко. В случае с «Хирургом» мы сели с Теймуром Джафаровым
(продюсер сериала — прим. ред.
), всё разложили, посчитали, обсудили бюджет, и я понял, что не готов за эти деньги делать. Сценарий был очень дорогой.
Только один раз была история, когда меня скинули с моего же сценария. Это была спортивная драма «Чайки
»: меня не утвердили в качестве режиссера, было обидно. Мне просто очень нравится этот жанр, буду в нем плотно работать в ближайшее время, задумал сразу два проекта.
«Геля» в кинотеатрах с 21 августа
.
«Геля»
