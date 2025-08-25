Екатерина Ковальчук: «Чувствовалось единение, какое было у наших станичников»



Да, чем-то эти героини похожи. Стержнем внутренним. Закалка полицейского. Но Диана более закрытая, сложная, менее эмоциональная и точно знает, когда ей врут. Настя в «Знахаре» же, наоборот, открытая добрая душа, наивная, из глубинки, станицы, она доверяет без оглядки, менее опытная девчонка, да и окружают её одни добрые станичники, пока не приехал Костя. Я старалась добавить Насте, ко всему прочему, какой-то выправки, интеллигентности, отличающейся от всех, мне кажется гипотетически она бы могла и с Костей уехать и в большом городе добиться успехов, есть в ней потенциал.Стоило приехать на площадку и общее настроение, локации и люди быстро погружали в атмосферу, это очень помогало. Помню, мне даже одна из актрис массовых сцен к новому году подарила игрушку на ёлку, сделанную своими руками, мы общались и узнавали про них, а они про нас, в те моменты чувствовалось единение, какое и было у наших станичников. Ещё я ездила на тренировки по верховой езде. Я езжу хорошо и давно умею, но мне было важно найти общий язык и энергию именно с моим съёмочным конём. По моим ощущениям, нашла и очень даже.Кустурицу я смотрела ещё в институте, а советское кино просто обожаю. Специально перед съёмками я не смотрела. Потому что очень хорошо этот вайб помню.Как раз таки после прочтения героиня мне показалась по сценарию холоднее и проще, чем я хотела её сделать. У нас получился сильный контраст в том, какая она на работе и какая в личной жизни, и по мере развития сериала мы видим, как Настю «унесло» от влюблённости. Как она из строгой и деловой становится влюблённой и очень доброй. До определённого момента.Про коня частично я уже рассказала. Мне он понравился с первого взгляда! Большой, статный, трюковой конь. Помню, как я хотела все трюки и проезды делать сама, и как меня не допускали, хотя я и снималась много с лошадьми и ездила верхом много. Как мне было обидно, когда в некоторых моментах вместо меня на площадку выходили дублеры. Отстояла. Для меня съёмки с лошадью — это чистый кайф.Её в принципе тянет найти уже свою половинку, тем более давление на неё сильное. А в Косте она видит очень правильного и ответственного человека поначалу, не зная, какой он на самом деле. А эти качества ей как служителю закона сильно импонируют. Костя помог ей поверить, что такая, как она, достойна намного большего, а она помогла Косте осознать, как неправильно он распоряжался своей жизнью и что есть на свете вещи гораздо важнее денег.Импровизация есть абсолютно на каждом проекте. Без неё никуда. Но здесь нам повезло находить ещё и новые реплики, шутки, и Никита Андриенко разрешал их оставлять. Конкретный случай, наверное, я сейчас уже не вспомню. Когда посмотрю сериал, смогу освежить в памяти.Думаю, простота, наивность и милота в ней остались бы и так, а вот характер был бы строже, это точно. На Севере без солнца и в холодной зиме жить в разы сложнее. Говор мог вообще никак не меняться. Когда я приехала поступать, то почти никакого говора у меня и не было.Я считаю, что мы отлично справились! Мы работали с душой, подробно и в теплейшей атмосфере, это не может не давать свои плоды!