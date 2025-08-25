Кино-Театр.Ру
Екатерина Ковальчук: «Чувствовалось единение, какое было у наших станичников»

25 августа 2025
На ТНТ недавно закончился сериал «Знахарь» — комедия о столичном аферисте Косте (Денис Васильев). Он сбегает от кредиторов и полиции в кубанскую станицу под видом врача, которого очень ждут местные, и пытается удержаться в новой роли. Одну из главных ролей – полицейскую Настю из южной глубинки – сыграла Екатерина Ковальчук. Мы поговорили с актрисой о ее впечатлении от съемок и региональном колорите.

фото: ТНТ

Роль в «Знахаре» — это не первая ваша роль полицейской в южном городе. В комедии «На страже пляжа» вы играли «опера» Диану. Какие черты сближают ваших героинь, а какие наоборот отличают? Что вы бы хотели добавить (или добавили) в эту роль от себя?

Да, чем-то эти героини похожи. Стержнем внутренним. Закалка полицейского. Но Диана более закрытая, сложная, менее эмоциональная и точно знает, когда ей врут. Настя в «Знахаре» же, наоборот, открытая добрая душа, наивная, из глубинки, станицы, она доверяет без оглядки, менее опытная девчонка, да и окружают её одни добрые станичники, пока не приехал Костя. Я старалась добавить Насте, ко всему прочему, какой-то выправки, интеллигентности, отличающейся от всех, мне кажется гипотетически она бы могла и с Костей уехать и в большом городе добиться успехов, есть в ней потенциал.

Сериал погружен в атмосферу кубанской станицы. Как местный колорит, диалект, традиции помогали вам вжиться в роль? Были ли люди, чьи советы оказались неоценимыми?

Стоило приехать на площадку и общее настроение, локации и люди быстро погружали в атмосферу, это очень помогало. Помню, мне даже одна из актрис массовых сцен к новому году подарила игрушку на ёлку, сделанную своими руками, мы общались и узнавали про них, а они про нас, в те моменты чувствовалось единение, какое и было у наших станичников. Ещё я ездила на тренировки по верховой езде. Я езжу хорошо и давно умею, но мне было важно найти общий язык и энергию именно с моим съёмочным конём. По моим ощущениям, нашла и очень даже.

Режиссер Никита Андриенко отмечал, что сериал может напомнить зрителям фильмы Кустурицы и советскую классику. Смотрели ли вы что-то из этого, чтобы погрузиться в атмосферу будущего сериала, или же вы нашли вдохновение в чем-то другом?

Кустурицу я смотрела ещё в институте, а советское кино просто обожаю. Специально перед съёмками я не смотрела. Потому что очень хорошо этот вайб помню.

Настя кажется девушкой, которая неохотно подпускает к себе людей, охраняет свой внутренний мир. Каким было ваше ощущение после первого прочтения сценария? Менялось ли видение героини по мере работы с режиссером?

Как раз таки после прочтения героиня мне показалась по сценарию холоднее и проще, чем я хотела её сделать. У нас получился сильный контраст в том, какая она на работе и какая в личной жизни, и по мере развития сериала мы видим, как Настю «унесло» от влюблённости. Как она из строгой и деловой становится влюблённой и очень доброй. До определённого момента.

фото: ТНТ

У полицейской есть конь Цезарь. Как выстраивалось ваше взаимодействие с ним во время съемок? Как вы привыкали друг к другу?

Про коня частично я уже рассказала. Мне он понравился с первого взгляда! Большой, статный, трюковой конь. Помню, как я хотела все трюки и проезды делать сама, и как меня не допускали, хотя я и снималась много с лошадьми и ездила верхом много. Как мне было обидно, когда в некоторых моментах вместо меня на площадку выходили дублеры. Отстояла. Для меня съёмки с лошадью — это чистый кайф.

Почему героиню тянет к такому взбалмошному человеку, как Костя? Чему эта пара может научить друг друга?

Её в принципе тянет найти уже свою половинку, тем более давление на неё сильное. А в Косте она видит очень правильного и ответственного человека поначалу, не зная, какой он на самом деле. А эти качества ей как служителю закона сильно импонируют. Костя помог ей поверить, что такая, как она, достойна намного большего, а она помогла Косте осознать, как неправильно он распоряжался своей жизнью и что есть на свете вещи гораздо важнее денег.

Получалось ли находить место для импровизации, непостановочных шуток во время съемочного процесса? Могли бы вы вспомнить какой-нибудь эпизод?

Импровизация есть абсолютно на каждом проекте. Без неё никуда. Но здесь нам повезло находить ещё и новые реплики, шутки, и Никита Андриенко разрешал их оставлять. Конкретный случай, наверное, я сейчас уже не вспомню. Когда посмотрю сериал, смогу освежить в памяти.

Если бы ваша героиня жила не в южной станице, а в вашей малой родине — Сыктывкаре, как бы это изменило ее характер, речь, привычки?

Думаю, простота, наивность и милота в ней остались бы и так, а вот характер был бы строже, это точно. На Севере без солнца и в холодной зиме жить в разы сложнее. Говор мог вообще никак не меняться. Когда я приехала поступать, то почти никакого говора у меня и не было.

В Российском кинематографе сейчас развивается традиция к расширению географии и стремлению показать самобытность регионов. Как с этой задачей справился «Знахарь»?

Я считаю, что мы отлично справились! Мы работали с душой, подробно и в теплейшей атмосфере, это не может не давать свои плоды!

Сериал «Знахарь» на телеканале ТНТ с 11 августа.

«Знахарь». ТВ-ролик

Валерия Белошицкая
Самое интересное

На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Где снимали? Выпуск «Ярославль»

