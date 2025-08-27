Режиссер Никита Андриенко: «Юмор и легкое отношение к жизни могут помогать и исцелять»

На телеканале ТНТ завершился показ сериала «Знахарь», который очаровал зрителей южным колоритом и плейлистом, телепортирующим в теплые нулевые. Сериал про афериста Костю (Денис Васильев), который бежал от своих проблем на Кубань, завоевал высокие рейтинги. О том, как создавалась эта комедия, о локациях, кастинге, съемках и прочих любопытных подробностях мы поговорили с режиссером «Знахаря» Никитой Андриенко – кстати, уроженцем Кубани, знающим регион изнутри.
фото: ТНТ
Как возникла идея сериала и почему именно «Знахарь», учитывая, что на телевидении уже выходили сериалы с таким названием?
Идея сериала пришла Ивану Баранову и его коллегам шесть или семь лет назад. На тот момент проект никого не заинтересовал, отлежался, и вот пришло его время. Он назывался «Знахарь» изначально. Когда решили менять название, придумали около 50 вариантов, но ни одно из них не попало в сердечко. И было решено оставить название «Знахарь», несмотря на то, что таких проектов было много.
«Знахарь» по описанию – «целебная комедия». Как и отчего сериал исцелит зрителей? Есть ли побочные эффекты?
Сериал исцелит от плохих и грустных мыслей, потому что он показывает, что в жизни все проблемы можно решить, если есть любовь. И эту любовь в себе нужно взращивать и воспитывать, да и в целом относиться к жизни легче и с юмором, потому что иначе не получится. Жизнь никогда не будет простой, а юмор в нас и более легкое отношение к жизни может помогать и исцелять.
Иван Баранов отметил стремление «показать юг России не как открытку, а живым, настоящим – со своими шутками, характерами и ритмом жизни». В сериале есть типичные элементы образа станицы и казаков (бешметы, кубанки, лошади и т.д.),но каков он, настоящий и неожиданный мир юга России, и как погрузить туда зрителя с помощью средств кино?
Если вы обратили внимание на динамику развития событий в нашем сериале, то это и есть тот мир, о котором мы говорим. Южане очень быстрые, резкие, дерзкие, эмоциональные, характерные. Все это мы хотели отразить в «Знахаре». Наш сериал динамичный, события развиваются каждую секунду, цепляются друг за друга.
Если говорить о фактуре, то скорее мы показали нетипичную кубанскую станицу, потому что Кубань - это все-таки равнина, поля, подсолнухи, лесополосы. Мы оказались в горной казачьей деревушке, наш мир и настоящий, и немного вымышленный. Мне кажется, что в этом мире все живут по своим правилам. И это дает тоже определенный оттенок юмора и своего особенного тепла и волшебства.
Поэтому, если резюмировать, мы постарались погрузить зрителя в наш южный мир с помощью музыки, которая играет в сериале, с помощью динамики монтажа и с помощью ярких красок в костюме, которые вы можете наблюдать. Несмотря на то, что у нас осень, история получилась очень яркая, красочная, теплая и живая.
«Знахарь» наполнен юмором, причем вплетенным в сюжет легко и жизненно, без старания «оправдать» жанр. В чем секрет такого эффекта? Принадлежат ли все шутки сценаристам, или же в сериал вошло что-то, придуманное экспромтом?
В основном залог успеха, конечно, хороший сценарий. Большинство юмора было заложено изначально сценаристами, и артисты с удовольствием этот юмор играли. Но есть и моменты, которые были придуманы на площадке: фразы, какие-то элементы. Допустим, сцена, в которой герой Николая Фоменко, председатель, встречает Прасковью в кафе, и она спрашивает: «Семен Павлович, это вы?» Он сначала говорит «нет», кивая головой, а потом говорит «да». Она была придумана Ваней Барановым на съемках. Он предложил это сделать артисту. Артист отказался, сказал, что, наверное, это не совсем будет уместно. Но в следующем кадре все-таки сыграл так, как предложил креативный продюсер. Шутка — когда за Костей приходят два врача из психологического диспансера и хотят его забрать, а он дергает за ковер и говорит: «Ой, а в кино это работало», — это придумал я, когда мы готовились снимать и впервые приехали на площадку. Подумал, что классно будет, если мы возьмем такую отсылку к любимым советским фильмам. В общем, все, что вы видите в сериале, рождено командой. Наш сериал — это не только сценарий, не только амбиции режиссера, это командная работа артистов, сценаристов, режиссера и всех художественных цехов и администрации. Любовь команды в каждом кадре. Это был проект, в котором команда пришла не просто поработать за деньги, а пришла поработать, чтобы оставить частичку себя.
Можете ли вы вспомнить момент, когда актерская находка стала золотом для сериала?
Все находки наших актеров могу поделить на миллион бриллиантов. Одного золота, наверное, выделить не смогу! Но смогу выделить золото, которое мы нашли, когда уже уезжали на съемки. Нам не хватало одного артиста на роль Тамары, и была обнаружена Катя Казакова. Моя коллега Арина Алферова видела ее в соцсетях и сказала, что нужно обратить на нее внимание. Я посмотрел визитку и сказал, что эта артистка мне не нравится. Но Арина была настойчива, как-то связалась с Катей. Катя прислала новую визитку, я пригласил ее на пробы, и после первой пробы она была утверждена сразу режиссером, сценаристами и каналом. Вот это, наверное, самое большое золото, которое мы нашли. Катя — молодая артистка, она пока мало снималась, а в нашем сериале сыграла одну из главных ролей, и я уверен, что у Кати будет большой успех и большое будущее.
Действие сериала разворачивается, как комедия положений, у каждого персонажа есть свой архетип. Важен ли был в подборе актеров амплуа исполнителей в других проектах? Как вы проводили пробы?
В проведении проб нет ничего необычного. Мы вспоминаем тех, кто нравится нам, а кастинг-директор предлагает свои варианты. После этого мы совещаемся и говорим, кого бы мы хотели посмотреть. Все, дальше несколько месяцев на «Мосфильме» я смотрю, пробую, достаю, ищу. Никогда не соглашаюсь только на версию, которую принес с собой артист. Обязательно в отведенные 30-40 минут мы дорабатываем, играем и получаем, наверное, максимально удачный результат. Ну а после уже дело выбора. Тот, кто нас очаровал на экране, остается в команде. Ну, есть еще и короткий критерий выбора от моего коллеги Ивана Баранова. Он звучит как «главное, чтобы было смешно».
фото: ТНТ
У главного героя действительно серьезные проблемы, а его обман потенциально опасен. Как вы находили тонкую грань, чтобы сохранить напряжение и вместе с тем комедийный посыл?
Мне показалось, что эти проблемы для главного героя не являются столь серьезными. Скорее, это обстоятельства, от которых он решил сбежать, и неожиданно оказался в таком положении. В целом, Костя живет легко, играючи и хочет забрать от этой жизни все. Поэтому, оказавшись в станице, он достаточно предприимчиво со всем справляется. Основную комедию создают другие линии наших героев, другие немного сумасшедшие жители станицы. На линии Кости держится весь сюжет, и ему в этих обстоятельствах приходится принимать решения, выдумывать, хитрить, с чем актер Денис Васильев прекрасно справляется.
У сериала есть самобытное звучание благодаря яркой музыке и узнаваемым мотивам от известной «Ойся ты, ойся» до кавера на интернет-хит группы Intelligency. Как собирался «плейлист» сериала? Что для вас было важным в музыкальном наполнении? Случайно ли среди актеров появился музыкант Батишта?
Плейлист сериала - это отдельная любовь. Когда мы готовили проект, я читал сценарий, и, перенесясь в станицу, я вспомнил свою молодость, свое детство. Я каждое лето проводил в деревне, это были нулевые, и мне очень хотелось, чтобы основные треки звучали из этого времени: Найк Борзов, группа «Многоточие» , Надежда Кадышева, которая каждый день звучала на кассетах из магнитофона моего дедушки. Я в тот момент думал: «Что это за жесть»… Тогда слова «жесть», правда, не было. В общем, основным лейтмотивом была музыка нулевых.
Позже, для того, чтобы сюжет развивался динамично, мой глаз упал на команды, похожие на группу The Hatters. У нас есть несколько треков этой группы, и также много треков кубанских исполнителей в стиле ска, с быстрым ритмом и понятными инструментами. Далее была у меня такая мечта - сделать каверочек с краснодарской группой «Гламурный колхоз». Изначально был выбран трек другого исполнителя, но он оказался для нас дорогим, мы не смогли его купить, и договорились с группой Intelligency сделать кавер. Его переделала группа «Гламурный колхоз», используя традиционные кубанские инструменты. Группа «Гламурный колхоз» — это ребята, участники Краснодарской краевой филармонии имени Григория Пономаренко. Также у нас звучат песни группы «Белки на акации», много лирической музыки - вы сможете услышать ближе к финальным сериям, потому что постепенно наша история от комедии движется еще и к драме.
И, конечно, композитор Сережа Соловьев! Я с ним познакомился еще пять лет назад, когда снимал свою первую короткометражку, и он написал к ней музыку полностью. Спустя время я решил поработать с ним вновь. Сережа — очень талантливый музыкант, он написал много тем к нашему сериалу и озвучил практически все, что не является песнями.
Кирилл Батишта был уже изначально на съемках пилота, но я пилот не снимал. Но мы с удовольствием с Кириллом поработали, и я думаю, что никто, кроме него, так легко, так трогательно не сыграл бы странного бандита в деревне. Это лучший выбор. И когда мы уже снимали Кирилла, на площадке родилась идея поставить его трек в магнитофон к бандитам.
фото: ТНТ
Как подбирались места для съемок? Искали ли вы идеальное совпадение с вашим видением или конструировали художественное пространство на месте? Как относились к съемкам местные жители?
Место просто лучшее, здесь кино до нас никто не снимал. Нам нужно было выбрать самое теплое место на карте России, и этим местом оказался город Сочи, а точнее, поселок Лазаревское в двух часах на электричке, а над этим поселком селения, уходящие в горы - Тхагапш, Кичмай. В ноябре мы приехали на скаут и ножками, а также джипами прошли каждый квадратный метр этих станиц. Выбирали живописные локации, те, где история сразу рождалась в голове. Домик знахаря был выбран достаточно интересно: когда мы нашли один дом и уже хотели согласиться на него, оператор Егор Данилов заметил вдали другой дом, предложил его посмотреть. Мы подъехали, там нас встретил голопопый малыш, вышла его мама и сказала, что они снимают этот дом на лето, и скоро уезжают в Санкт-Петербург. Мы тут же связались с владельцем и забронировали дом на съемки на зиму. В кадре вы видите все дома местных жителей, это реальные объекты, которые мы немного дорабатывали, чтобы создать художественную атмосферу. И жители встречали нас тепло, радушно: помогали, кормили, приносили всегда мандарины, пирожки. Все это помогало холодной мокрой зимой снимать наше теплое яркое кино.
Ну а локации к конкретным сценам, конечно, выбирали уже на месте, когда были выбраны основные объекты. Вокруг них мы искали необходимые речки, лесочки, камни, места для установки дольмена. Считаю, что с точки зрения выбора мест и локаций «Знахарь» - очень продуманный и классный творческий проект.
обсуждение >>