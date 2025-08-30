Илья Силаев: «Для меня «Хутор» – история о заблудших душах»

анонс

Режиссер сериала «Знахарь» о кубанском колорите и творческих находках

Никита Андриенко: «Юмор и легкое отношение к жизни могут помогать и исцелять»

Катерина Ковальчук: «Чувствовалось единение, какое было у наших станичников»

Режиссер «Гели» рассказывает, как снимал криминальную сказку в Выборге

Стас Иванов: «Иванушка-дурачок и Илья Муромец едут на телеге и встречают всяких фриков»

18 августа

Михаил Врубель: «У продюсеров должна быть не просто предпринимательская жилка, а жилища»

Продюсер и член жюри фестиваля «Короче» о будущем, идеальном коротком метре и внедрении нейросетей в индустрию