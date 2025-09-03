Илья Полежайкин: «Главный плюс «Универа» — он про то, как человек меняется»

В эфир возвращается сериал «Универ. Молодые» (производство Norm Production) — премьера второго сезона состоится 8 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ. В первом сезоне проект обзавелся новыми героями, первокурсниками, которые теперь возвращаются на экраны и в университет, чтобы решить назревшие проблемы и разрешить все конфликты, продолжить строить дружеские и романтические отношения и весело проводить время в любимом общежитии. Кино-Театр.Ру поговорил со сценаристом и креативным продюсером сериала «Универ. Молодые» Ильей Полежайкиным о том, что ждет персонажей в новых сериях, в чем секрет долголетия вселенной «Универа» и почему работу над этим проектом можно сравнить с алхимией.
фото: Илья Полежайкин
Первый сезон «Универ. Молодые» закончился весьма драматично, даже безрадостно — все главные персонажи столкнулись с личными катастрофами. Будет ли второй сезон отличаться от первого по интонации и настроению?
Я надеюсь, что будет по-прежнему весело и смешно, и зрители это оценят. А по поводу такой достаточно драматичной или драмедийной концовки сезона — в принципе, это была наша задача, чтобы не оставить зрителей в финале равнодушными. Чтобы те герои, которых они уже полюбили, с которыми сроднились, оказались в очень сложной ситуации, и было бы интересно, как они из нее выйдут. Мы специально вели к этому, сделали все так, чтобы этот круг бесконечного обмана замкнулся — и чтобы часть второго сезона наши герои посвятили налаживанию тех отношений, которые у них сложились во время первого. Второй сезон будет богатым на события, интересным, легким, смешным, но, конечно, не без лирических моментов.
Первый сезон «Молодых» и по юмору, и по общей атмосфере снят в духе всех предыдущих частей «Универа» — почему было важно сохранить именно эту форму и не экспериментировать?
Перед нами изначально стояла задача вместе со зрителем вернуться в такой теплый, почти ламповый мир «Универа». Сериала, который шел с 2008 года, насчитывает более 500 серий и пережил не один рефреш. Хотелось, чтобы зритель снова вернулся в то место, в котором ему было прикольно, интересно, хорошо, весело, где были его любимые герои. Именно поэтому, кроме новичков, первокурсников, у нас и старые герои появились в первом сезоне и вернутся во втором. Это и Иваныч, и Кисель, и Зуев, и Виктория Бобр, и, конечно же, Виталий Гогунский, который играет Эдуарда Кузьмина. Мы ставили перед собой задачу бережно подойти к той атмосфере, которая уже была сформирована в этом сериале. И вроде удалось это сделать. Всегда хочется привлечь новую аудиторию, но в то же время у вселенной «Универа» достаточно серьезное фан-комьюнити. Оно большое, ему много лет, и, конечно, хотелось ему тоже подарить что-то приятное и ностальгическое. А для нового зрителя у нас есть замечательные новые герои — наши первокурсники.
фото: Съемки второго сезона сериала «Универ. Молодые»
Некоторые персонажи в финале первого сезона уезжают — все ли они вернуться? И каких изменений — а судя по пресс-релизу они будут — стоит ждать в основном актерском составе сериала?
Один из любимейших зрителями героев — Иваныч — из онлайн-режима, в котором появлялся в первом сезоне, наконец-то выйдет в оффлайн, с ним будет большая история, он будет взаимодействовать с новым комендантом. Что касается наших ключевых персонажей, то будут небольшие перестановки. Кто-то, возможно, решит уехать, потом решит вернуться. Я не хочу спойлерить, но будут развиваться важные горизонтали. Федя по-прежнему влюблен в Полину и очень хочет вернуть ее. Аня и Паша поменяются местами: если весь первый сезон мы следили за тем, как Паша Кривошеев превращается из охранника Ани Кузьминой в ее воздыхателя, то сейчас ситуация перевернулась. Паша глубоко обижен, и Аня будет пытаться пробиться к гранитному камушку в сердце любимого агаповца.
К выходу первого сезона мы беседовали с исполнителями главных ролей, спрашивали в том числе о том, что для них значит «Универ» — и все как один отвечали, что росли на этом сериале и это знаковый проект для них. Хочется узнать у вас, как у продюсера, — насколько легко привлекать новых актеров в «Универ»? Действительно ли название уже полностью работает само на себя, и его достаточно, чтобы артисты соглашались и даже мечтали сыграть в «Универе»?
Мне кажется, у актера, которого привлекает подобный проект, должно быть внутреннее чувство отваги — это ведь не что-то новое, свежее, где никто тебя ни с кем не будет сравнивать. А Екатерина Чаннова, Алина Воскресенская, Влад Прохоров, Илья Сигалов, Кирилл Мешалкин смело в это вошли, за что я им очень благодарен. Они не боялись конкуренции со старыми героями и очень талантливо, мне кажется, реализовали те задачи, которые мы поставили перед ними. Потому что отчасти да, это круто — участвовать в легендарном проекте, но всегда есть подспудный страх, что будут тебя сравнивать с Виталием Гогунским, Араратом Кещяном, Андрюшей Гайдуляном, Машей Кожевниковой, Аней Хилькевич, Стасом Ярушиным и так далее. Некоторых это могло бы отпугнуть, я это чувствовал на этапе кастинга, но в результате получилась крутая команда, и ребята на эту тему не рефлексировали. Потому что, как мне кажется, такая рефлексия вредит.
Продолжать работу над таким популярным и долгоиграющим проектом, в каком-то смысле даже культовым для определенного поколения, как «Универ» — большая ответственность. Особенно в случае с «Молодыми», которые глобально перезапустили весь сериал. При этом у вас большой опыт, так как вы работали и над «Универом», и над «Новой общагой» — новые серии дались сложнее с учетом всех вводных, было ли это каким-то вызовом, или же с таким опытом и знанием «вселенной» расширять ее дальше не сложно?
Самый большой вызов для авторов и продюсеров этого сериала — конечно, его история. Он с 2008 года в эфире, обзавелся вполне успешными спин-оффом и сиквелами — такими, как «СашаТаня», «Универ: 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя» (производство Norm Production). И мы пытались соблюсти баланс. Чтобы у нас был пласт так называемого взрослого повествования, то есть это история, которая связана с Зуевым, с Викторией Бобр — для тех, кто постарше, это интереснее. И в то же время, чтобы был пласт истории для молодых зрителей нашего сериала. И вот тут было сложно, потому что мы не пытаемся их обмануть и сказать, что мы вас очень хорошо понимаем, мы говорим с вами на одном языке. Наоборот, мы предлагаем — а давайте поговорим об универсальных историях. Неважно, сколько лет прошло, по-прежнему для каждого главное — это любовь, это дружба, это быть востребованным, понятым. Вот мы и пытались эти задачи решать, но не на уровне взрослого человека, а через оптику молодых. Ребят, которые только вырвались из-под контроля родителей, приехали в самый главный город нашей страны и пытаются жить новой, еще не изведанной взрослой жизнью. Надеюсь, у нас это получилось. Сказать, чтобы это было просто, я, конечно, не могу, очень много историй уже было рассказано, много актеров прошло через этот сериал. И, конечно, держать марку всегда тяжело, но этот вызов был интересен.
фото: Съемки второго сезона сериала «Универ. Молодые»
Молодые ребята-актеры как-то участвовали в работе над образами своих персонажей? Может быть, подсказывают что-то, ведь они ближе по возрасту к своим героям?
У нас есть правило достаточно простое, что сценарий — это не Ветхий или Новый завет, и можно его корректировать. К тому же у нас всегда достаточно длительный этап подготовки к сезону, поэтому мы разбирали с ребятами все действия их персонажей. Конечно, мы всегда слушаем и слышим актеров, и, если кажется, что каким-то образом можно усилить, улучшить тот материал, который существует, мы всегда к этому открыты. Мне кажется, что именно от наших актеров в наших героях очень много — они принесли себя, свою органику, свое ощущение этих персонажей, и подарили его зрителю.
Над «Универом» и «Новой общагой» вы работали в качестве сценариста, а в «Молодых» заняли еще и позицию креативного продюсера. В чем заключается эта работа на данном проекте — это тоже про творчество или же в большей степени контроль и администрирование всех процессов?
Креативный продюсер — это своеобразный диспетчер в любом проекте, потому что он находится с сериалом с момента возникновения идеи, с какого-то электромагнитного импульса в голове. И до момента, когда на канал или платформу отдаются уже мастера, то есть покрашенные, озвученные, полностью готовые серии. И разумеется, главная задача креативного продюсера — это контроль. На всех этапах, начиная от придумывания и написания сценария, через этап предпродакшена и продакшена, работы с командой, на площадке, с режиссерской группой, административной и до постпродакшена. Это труд непростой, но невероятно интересный. Мне всегда казалось, что это почти алхимия — когда из ничего вдруг рождается что-то.
фото: Креативные продюсеры сериала «Универ. Молодые»: Илья Полежайкин, Максим Корчагин, Андрей Суслов, Алексей Шуравин, Максим Аникин
Что, на ваш взгляд, позволяло и позволяет «Универу» столько лет оставаться в эфире? Дело в самой концепции — на все времена — в команде, в лояльности зрителей?
Во-первых, он добрый, во-вторых, смешной, а в-третьих, — и, мне кажется, это самое выигрышное — эта история всегда актуальная, которая никогда никуда от нас не денется, даже в век гаджетов, искусственного интеллекта и так далее. Это, конечно, история взросления. Потому что все наши герои взрослеют. Они одни в начале проекта и становятся совсем другими со временем. Причем на примере старых персонажей мы это видим воочию: люди, которые встретились когда-то в МВГУ, заселились в одно общежитие, потом переехали в другое, после этого завели семьи и начали взрослую жизнь. В этом главный плюс «Универа» — он про то, как человек меняется.
Можно ли сказать, что секрет долголетия сериала сегодня в том числе и в достаточно новом, но уже укрепившемся на телевидении ностальгическом тренде? Многие хиты 2000-х возвращаются, «Универ» никуда и не уходил, но как будто бы тоже следует этой тенденции — по крайней мере, с появлением «Молодых».
Тренд на ремейки был всегда. Я не помню времени, когда в медиапространстве — и речь не только о телевидении, но и о кино — существовало какое-то табу, запрет на подобного рода вещи. Мы знаем множество примеров и удачных, и неудачных ремейков, но тем не менее, запрос аудитории на такие истории, по-моему, есть всегда. То, что сейчас этого особенно много, говорит, наверное, о том, что всем хочется вернуться в добрый, светлый, понятный и когда-то полюбившийся мир. И эту ностальгию мы, конечно же, отчасти эксплуатируем. Ощущение стабильности, ясного мира, который знаком, который любишь, который не нанесет какую-то травму. Можно назвать это зоной безопасного смотрения. Неважно, кто находится перед телевизором, пусть даже ребенок с родителями — мы не научим ничему плохому. Тут уютно, тут тепло. Расслабься, получай удовольствие. Смейся, узнавай себя, узнавай других. А если нужны более острые впечатления, то изобилие контента позволяет получить его когда угодно, где угодно, в какой угодно форме. Но всегда должна быть вот эта тихая гавань, в которую ты возвращаешься.
фото: Съемки второго сезона сериала «Универ. Молодые»
Оригинальный «Универ» шел несколько лет, «Новая общага» — даже дольше. Есть ли уже сейчас понимание и ощущение, что «Молодые» приблизятся или даже превзойдут эти рекорды по пребыванию в эфире? Или пока команда не думает об этом?
Прогнозы — дело неблагодарное, поэтому я их давать не буду. Но, конечно, хотелось бы, чтобы зритель оценил наш труд. Если он это сделает, то, я думаю, можно всерьез говорить о каком-то продолжении.
Вы следите за фидбэком со стороны зрителей и критиков, читаете отзывы?
С этим несколько сложнее, потому что получить какой-то объективный фидбэк всегда непросто. Но, тем не менее, мне понятно самое главное — сериал «Универ. Молодые» не оставил зрителя равнодушным, безразличным. Кому-то понравилось. Кто-то, наоборот, говорит, что раньше было лучше и нужно вернуть всех стариков. И это круто, потому что хуже всего, когда ты что-то делаешь, а это не встречает никакого отклика. А хейтеры — они те же фолловеры.
