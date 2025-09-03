Илья Полежайкин: «Главный плюс «Универа» — он про то, как человек меняется»

что почитать?

Спутник телезрителя «По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих В ночь с 1 на 2 сентября, 00:35, viju TV1000 русское

Лайфстайл «Она очень любит внимание»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова Недавно Мии исполнилось пять лет

Лайфстайл «Мама все держала в себе»: Мариэтта Цигаль-Полищук поделилась воспоминаниями о Любови Полищук Актриса рассказала о важных уроках от мамы

Спутник телезрителя «Гнев человеческий»: Богатенький Ричи 3 сентября, 20:00, РЕН ТВ

Лайфстайл Снова в школу: Екатерина Волкова, Виктория Исакова и Иван Ургант Как звездные родители провели первый день нового учебного года

Спутник телезрителя «Два дня»: Главный экспонат В ночь с 31 августа на 1 сентября, 01:10, Дом кино