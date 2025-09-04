Дэниел Барнс: «Не надо играть комедию»

1 сентября на Premier и START вышел сериал «Олдскул». В нем Мария Аронова сыграла учительницу советской закалки. Героиня устраивается на работу в элитную школу, чтобы наладить отношения с внучкой, однако к новым правилам не так просто привыкнуть. В честь премьеры Кино-Театр.Ру поговорил с Дэниелом Барнсом, сыгравшим коллегу главной героини в новой школе, и узнал про работу с Марией Ароновой, преподавателей в Америке и России, а также секрет хорошей комедии.
Чем вам больше всего понравился сериал «Олдскул»? Что зацепило во время прочтения сценария?
Когда я впервые прочитал сценарий, то не совсем понял, как это лучше сыграть. Потом в один момент осознал, что это мокьюментари, и всё стало складываться в голове. Я подумал: «Отлично!
» Когда я пришел на пробы, уже знал, что делать, потому что я очень большой фанат этого жанра, вырос на фильмах Кристофера Геста
, который снимает исключительно мокьюментари. Этот режиссер малоизвестен в России, но работы у него суперские. Я их очень люблю. Конечно, мне сразу вспомнился и любимый «Офис
». Так всё и получилось.
«Олдскул» получил приз по результатам зрительского голосования на фестивале «Пилот». В чем секрет комедийного сериала, который полюбит зритель?
В том, что не надо играть комедию. На мой взгляд, это большая ошибка, когда артисты пытаются специально смешить зрителей. Когда ты играешь, для героя всё происходящее максимально серьезно. Комедия происходит тогда, когда ты «не стараешься», не ищешь что-то сложное в происходящем, а находишься в предлагаемой реальности. Это и делает всё смешным.
Вам интереснее работать в комедийных проектах или в драматических?
Мне интересно и то, и другое. Я много лет работал в театре. Я на сцене с 11 или 13 лет, точно не помню. Чаще всего играл там драматические вещи, но в кино мне почему-то дают комедию. И я абсолютно не против. Люблю всё. Может быть, у меня лицо смешное. Не могу сказать, что какой-то из жанров легче или сложнее. Мне нравится контрапункт, наверное. В комедии я люблю находить серьезность. А в драме, наоборот, интереснее найти юмор.
Выход сериала приурочен к новому учебному году. Что вы любили смотреть в школе?
О, это сложный вопрос! Если человек хочет понять мое чувство юмора, то ему можно посмотреть уже упомянутого Кристофера Геста, например, фильм «В ожидании Гаффмана
». Моим любимым сериалом в школе была «Студия 30
». Это просто великолепный сериал. Я его часто пересматриваю. Фильмы я тоже любил, смотрел все подряд: от «Американского пирога
» до «Крестного отца
» и «Парка Юрского периода
».
Если продолжить разговор о школе, то чем отличаются преподаватели в России от западных?
Поскольку я не учился в школе здесь, мне сложно сопоставить характеры преподавателей. Могу сказать, что мои школьные педагоги были одновременно строгие и свободные, что бы это ни значило.
Тогда так. Главная героиня «Олдскула» Мария Трифонова могла бы преподавать в американской школе?
Конечно! У меня, особенно в начальных классах, были похожие учителя. Такие же строгие. У них есть свои правила, которые они не очень хотят менять, но остается внутренняя глубина. К тому же Мария Трифонова — это человек, который очень любит свою работу. Героиня очень умная и даже хитрая. Она знает, как существовать в этих новых реалиях и в то же время получить то, что она хочет.
Что бы вы переняли от русской актерской школы для актерских школ других стран?
Наверное, подход к обучению. Складывается такое ощущение, что здесь всё «больше». Мы дольше репетируем, потому что нет сроков от каких-либо заказчиков. Получается всё делать более углубленно. Большее внимание уделяется искусству, нежели бизнесу. Иногда это нехорошо влияет, но чаще всего так работать гораздо лучше. В плане образования мне очень нравится первый курс, когда мы показывали животных и предметы. То же у меня это было в США, когда я учился там на актера, но это потому, что мой педагог был русский. Это не везде проходят в США, так что мой случай — исключение из правила.
Какая атмосфера была на съемочной площадке? Каково было работать с Марией Ароновой?
Я люблю её! Мне повезло, что и мой персонаж её тоже очень любит. Она такой артист, рядом с которым ты ощущаешь себя в безопасности. Это очень важно. У некоторых актеров, особенно опытных, тяжелая аура. У Марии Валерьевны такого нет. Всё, что она делает, она делает четко. Главное — она хочет, чтобы всё получилось не только у нее, но и у всех. Сразу видна огромная любовь к тому, что она делает. Но только не говорите Марии Валерьевне, что я её похвалил.
За время съемок удалось ли у нее чему-нибудь научиться?
Я такой человек, у которого часто мысли в голове рассеяны. Мне кажется, после съемок я стал более сконцентрированным в этом плане.
Кому из своих учителей вы больше всего благодарны?
Моему первому педагогу по актерскому мастерству в Америке. Я по сей день её очень люблю, потому что это первый человек не только в этой профессии, а, возможно, в моей жизни, который увидел во мне желание работать и творить. Даже если это не талант, а просто желание, очень важно, чтобы педагог это распознал и помог культивировать это. Начал работать вместе с тобой. Я ей за это очень благодарен. Она изначально поверила в меня, и это мне очень помогло. Иногда этого достаточно.
Как выглядит ваш самый идеальный педагог?
Я считаю, что идеальный педагог — это человек, который в первую очередь любит свою работу и своих учеников. Я не понимаю, зачем преподают те, кому это не нравится, но знаю, что такие люди есть. Ведь важно, чтобы человек не просто обладал знаниями и умениями, но и мог всё передавать ученику. Мне кажется, самый-самый идеальный педагог — это еще и мотиватор. Он сделает так, чтобы тебе самому хотелось учиться.
Ваш герой в сериале на него похож?
Очень похож. Я бы даже сказал, что большинство преподавателей в этом сериале похожи на этот идеал. Это и кажется странным главной героине, когда она приходит в новую элитную школу. Она не понимает, почему все такие позитивные. Что происходит? Где же эти правила? Там учителя смеются, улыбаются вместе со школьниками. Ученики тоже больше заинтересованы во всем. Мне кажется, это прикольно.
Вы сами хотели бы стать преподавателем в будущем?
Never! Конечно, никогда не говори «никогда». Я был репетитором в свои годы, и мне кажется, что я плохой учитель. Мне трудно создавать какой-то план. Знания есть, но я не знаю, как их передавать. Если бы я хотел учить, мне пришлось бы еще самому учиться.
При подготовке к сериалу помог ли опыт работы в Skyeng?
Отчасти да. На самом деле люди часто думают, что я преподаю там, так как я лицо онлайн-школы. Мне всегда очень жалко, когда пишут «Ой, а я могу у тебя поучиться?
», а я такой — «Нет
». Работа больше помогает понимать современных детей, так как у нас молодая аудитория. Мне нужно передавать информацию и сложные темы так, чтобы это было им интересно.
Какими же вы видите современных детей?
Я считаю, что новое поколение сделает этот мир лучше. Реально. Не люблю людей, которые говорят, что раньше было круче и что сейчас дети только и делают, что сидят в своих телефонах и ничего не знают. Это ложь. Они знают гораздо больше, чем мы знали. У них весь мир в руках. У меня есть ощущение, что дети хотят не только получить пятерку по математике, но и спасти природу, стать хорошими людьми — это очень важные вещи в жизни, которые не получишь сидя за партой. Новое поколение — это будущее, а дети, как известно, наше всё.
Что бы вы сейчас советовали молодому поколению, людям, которые только хотят быть актерами?
Не делайте этого! Шучу. Если вы действительно понимаете, что ничем, кроме актерского мастерства, не хотите заниматься, то дерзайте. Однако надо понять, что помимо того, что это весело, это очень сложная профессия. Даже если у тебя есть огромный талант, удача играет главную роль в твоей карьере. Ты не сможешь ей управлять. Но если это всё тебя устраивает и не пугает, тогда иди до конца. Не позволяй себе расслабиться.
А какой бы вы совет дали себе в начале пути самому себе?
Даже, когда ощущаешь комфорт, не расслабляйся.
Есть ли у вас какие-то табу в профессии? На что вы никогда не пойдёте ради роли?
Хочется сказать, что нет. Если мне очень нравится роль, я, скорее всего, сделаю всё, чтобы её сыграть. Какие-то моменты всегда можно проговорить и обсудить. Мне не нравится, когда из меня пытаются сделать фишку или функцию, нежели персонажа. Однако не могу сказать, что это табу.
Вы говорили, что хотите сыграть злодея. Почему? Есть ли конкретный герой мечты?
Я говорил, что люблю в комедии увидеть серьезность и в драме — юмор. Так, и в злодеях — ищу добро, пытаюсь понять, почему они такие, какие есть. Нужно копаться. Касательно роли мечты — я хотел бы однажды сыграть Треплева. Не знаю, где или как, мне кажется, я этого героя чувствую. Конечно, это был бы необычный Треплев. Если бы я сам ставил или снимал что-то по «Чайке», то сам себе не дал эту роль. Поэтому и хочется это сделать.
Какие еще проекты ждать с вашим участием?
Помимо «Олдскула», у меня выходит проект «Москва слезам не верит: Всё только начинается
» от режиссеров Ольги Долматовской
и Жоры Крыжовникова
. Обязательно посмотрите. На телеканале «Суббота!» у меня еще вышло свое шоу «Свадьба По-русски! С Америкашкой Дэни
». Надеюсь, про остальное смогу рассказать больше потом.
