Анна Ковальчук: «Сказка ложь, да в ней намек, что все в жизни возможно»

4 сентября в прокат выходит сказка от режиссера Каролины Кубринской«Сказки темного леса. Ворожея». Фильм рассказывает историю о 16-летней Василиссе (Екатерина Суворова), которая знакомится с миром нечисти, соседствующим с людской деревней, открывает в себе магические способности, совершает тяжелый выбор и обретает первую любовь. Однако разматывается этот пестрый волшебный клубок с тихой уютной избушки. В ней девочка и провела свое детство вместе с родителями, которых играют Николай Наумов и Анна Ковальчук. Мы решили узнать у Анны, чем ей особенно запомнился этот проект, какого подхода к выбору ролей она придерживается и как опыт материнства помогает в работе.
фото: «Ленфильм»
В фильме «Сказки темного леса. Ворожея» вы с Николаем Наумовым играете родителей главной героини. Так получилось, что и у вас, и у вашего коллеги есть знаковые проекты, с которыми вы в основном ассоциируетесь у аудитории: «Тайны следствия» и «Реальные пацаны». Как думаете, ограничивает ли это вас? Каких ролей в карьере вам не хватает?
Мне повезло с огромным разнообразием проектов в моей карьере. Я получала в основном исторические роли, но очень много и современных. Я не заложник одной роли, но у меня было очень мало ассоциаций с детскими фильмами, хотя я обожаю детей, являюсь педагогом, а моя мама — заведующая детским садом. Я провела всю жизнь в детском саду с мамой и в душе я, наверное, учитель. А детских фильмов не было, хотя я вела передачу «Тайны сказок» на канале «Спас», где мы с детками читали. Я и сама написала две детские книжки с рассказами, снималась в фильме «Ура! Каникулы!», но вот именно сказки у меня не было. Поэтому когда она ко мне пришла, я, конечно, была счастлива погрузиться в этот мир.
А как проходило погружение? Какие сказочные атрибуты, декорации, костюмы помогали вам в этом больше всего?
Сделать это было очень легко, потому что у нас была прекрасная команда, которая обеспечила такие декорации, заходя в которые ты полностью оказываешься в истории. Это как с книгой: когда ты начинаешь читать, попадаешь в волшебный мир фантазий, а тут все фантазии воплощены при помощи грима, декораций, тумана, окружающих тебя актеров. Продюсеры и вся команда были увлечены, ведь мы все родом из детства! Нам очень хотелось создать красоту. Снимали мы в Ленинградской области, это были необыкновенные места, замечательно подобранные локации, к тому же нам очень повезло с погодой. Когда я надевала костюм, особенно объемный парик невероятной красоты, сразу появлялось ощущение сказки. Отделение от себя и погружение в образ, в атмосферу получилось на сто процентов.
Помимо актерских проектов, в реальной жизни вы также играете важную роль матери. Помог ли личный опыт в работе над фильмом?
Самое большое счастье и подарок для меня — это дети. Я счастлива, что у меня есть и девочка, и мальчик. С десяти лет у меня была одна мечта — иметь доченьку. Сначала у меня родилась Злата, а потом и сын-богатырь, зовут Добрыней. И это самая главная в моей жизни роль — роль любящей матери, оберегающей, передающей свои знания. Поэтому мне не было особенно трудно в кино, так как я играю маму главной героини, девушки-красавицы, которую очень сильно люблю. Все, что есть у меня в жизни, я постаралась транслировать через экран — эту настоящую, безусловную, материнскую любовь к детям.
В финале истории ваша героиня принимает решение Василиссы отдалиться от родителей. А как бы вы отреагировали на выбор дочери на месте ее мамы?
В выборе детей я всегда на их стороне. Если ты грамотно закладывал в течение их жизни какие-то главные человеческие понятия, настоящие, библейские, то дети автоматически делают верный выбор. Здесь уже родители сдают урок и получают отметку. Этот выбор — это оценка твоего вклада в ребенка. Понимаю, что ситуации бывают разные. Мне повезло, у меня детки разумные. Знаю, что бывают большие испытания для родителей, когда дети делают не тот выбор. Но, как показано в нашей сказке, благодаря настоящей любви и поддержке все складывается наилучшим образом. Сказка ложь, да в ней намек, что все в жизни возможно.
А каким был процесс работы с молодой актрисой Екатериной Суворовой, которой этот фильм подарил первую главную роль?
У нас, к сожалению, не так много времени было на площадке, но Катю я регулярно встречаю в институте, где она учится в мастерской Бычковой.
фото: «Ленфильм»
Как вы думаете, когда тренд на сказки закончится, какой придет ему на замену?
Я не думаю, что он когда-то закончится. Сейчас активно этим занимаются, потому что ранее в этой теме был провал, теперь же возвращаются старые истории из нашего детства. Сюжеты переснимаются, чтобы привлечь к ним внимание, в очередной раз посмотреть старую версию, потом новую, ждать еще. В театре ставят одну пьесу сотни раз, потому что каждому хочется прикоснуться к прекрасному. Как там рождаются совершенно новые концепции, так и здесь рождаются новые сказки. Мир не стоит на месте, появляются новые герои, новые волшебные истории.
Как вы выбираете проекты, в которых будете сниматься?
Роль сама тебя находит. Порой ты очень хочешь, но не попадаешь в проект. Или наоборот, сопротивляешься всеми фибрами души, но оказываешься на площадке, и потом получается, что это твой путь и очень важное для тебя место, в котором ты должен был находиться и сделать именно эту работу. Я всегда говорила, что меня судьба привела в актерство, я долгое время не собиралась и не хотела быть актрисой, не очень понимала эту профессию, но сейчас уже никуда не деться. При этом я осваиваю другие сферы: преподаю в СПбГИКиТе, пишу книжки, занимаюсь саморазвитием, пытаюсь понять, где я могу быть полезной миру, детям, себе.
Важна ли вам обратная связь от зрителей и поклонников? Чья реакция на ваши работы для вас наиболее значима?
Каждый человек делится тем, что у него внутри, поэтому комментарии бывают разные. Я, честно говоря, стараюсь их не читать, потому что у меня есть свои учителя в жизни и в актерской профессии, которым я доверяю. Мне важно их мнение, и на него я полагаюсь именно с профессиональной точки зрения. Есть еще мои подруги, мамочка, папа, люди, не связанные с этой профессией, чье мнение мне тоже важно, но не профессиональное, а именно человеческое. Это мнение простого зрителя, ради которого, собственно говоря, мы и работаем.
Наступил сентябрь, первокурсники театральных и кино-вузов уже начали обучение, и поэтому хочется узнать: какие советы вы могли бы дать начинающим актерам?
Да, сегодня как раз 1 сентября. Но я и сама всегда нахожусь в позиции ученика, например, весной получила еще один диплом. Стараюсь все время образовываться и желаю детям тоже постараться. В первом классе у меня постоянно перед глазами была такая фраза — «учись учиться». Сложно быть в позиции ученика, но если ты в ней, твое сердце открыто, и знания туда попадают прямой дорожкой. А если нет, то знанию приходится идти дальней тропой, и порой оно приходит гораздо позже, чем могло бы.
Я желаю всем радости от учебы. Либо ты учишься и страдаешь, либо учишься и кайфуешь, других вариантов нет, поэтому я всегда говорю сыну: «Какая разница, все равно отучиться придется, поэтому делай это с наслаждением, с удовольствием». Так что желаю знаний, любви, счастья, здоровья и обнимаю всех!
