Екатерина Суворова: «Моя мечта частично сбылась, мне удалось сыграть Василиссу в кино»

5 сентября 2025
4 сентября в прокат вышел новый сказочный фильм «Сказки темного леса. Ворожея». В фантастической истории от режиссера Каролины Кубринской главную роль сыграла молодая актриса Екатерина Суворова. Ее героине Василиссе предстоит пройти путь обретения себя и сделать сложный выбор. Лишь на 16 году жизни девушка узнает о том, что владеет необычными магическими способностями, и уходит в лес, полный нечисти, чтобы разобраться в тайнах, которые от нее долго хранили родители. Кино-Театр.Ру узнал у Екатерины Суворовой о самых памятных ситуациях на съемках, любимых сказочных персонажах и других проектах.

фото: "Ленфильм"

Героиню фильма «Сказки темного леса. Ворожея» можно назвать твоей дебютной главной ролью. Расскажи, что было для тебя самым неожиданным и запоминающимся на съемочной площадке этого проекта?

Это не первый мой проект, поэтому на съемочной площадке я ощущала себя комфортно. Прежде всего, я совершила много открытий в себе и своих возможностях. Самым неожиданным для меня стало ощущение проживания этой сказки и волшебства вокруг, а запоминающимся — работа с актерами и ощущение масштаба происходящего.

Как бы ты описала свой подход к работе над ролью: следование словам режиссера или добавление своего видения, импровизации?

Месяц перед съемками я готовилась каждый день по нескольку часов, с режиссером мы разбирали сценарий, были читки, мы разобрали мою роль и весь сценарий перед стартом. На площадке я следовала указаниям режиссера, но иногда предлагала и что-то от себя, плюс рождались совместные идеи с моими партнерами в кадре, чаще всего это происходило с Костей Раскатовым, исполнителем роли оборотня Белояра, который тоже очень помогал мне во время съемочного процесса.

Твоя героиня обладает незаурядными волшебными способностями и сильным характером. А как тебе кажется, похожа ли ты на нее?

Да, во многом. Василиса очень импульсивная, но при этом очень чуткая и добрая. Я тоже бываю спонтанной.

В фильме перед взрослеющей Василиссой встает выбор: остаться с родителями, лишившись своего магического дара, или начать новую жизнь в мире волшебных существ и нечисти, сохранив свою сверхъестественную природу. А что выбрала бы ты?

Мне кажется, это очень сложный выбор. Мне трудно об этом говорить, потому что я не была в такой ситуации. Наверное, сперва нужно время, чтобы все взвесить. Если бы я оказалась в такой ситуации, надеюсь, что я приняла бы правильное решение.

Если бы у тебя была возможность взять себе любую магическую способность, какую бы ты выбрала?

Я бы хотела уметь останавливать время. Мне кажется, что это очень крутой навык, чтобы все успевать.

Как ты относишься к тренду на сказки? Какую сказку хотелось бы экранизировать лично тебе?

Сказки — это доброе и светлое кино, которое подходит всем. Оно особенно актуально для семейных походов в кинотеатры, которые сплачивают и дают возможность провести время вместе. Я бы хотела экранизировать сказку «Спящая красавица».

Чувствуешь ли ты перенасыщение сказками в современном российском кино? Какие фильмы тебе больше хотелось бы видеть на экранах и в каких сниматься?

На мой взгляд, сказок много не бывает. Однако я хотела бы, чтобы было больше проектов, связанных с русской классической литературой. А лично мне очень хотелось бы сняться в историческом кино.

А мечтала ли ты сыграть какую-нибудь сказочную или историческую героиню?

В детстве я сходила на спектакль «Царевна-лягушка» в Электротеатре «Станиславский», где Василису Прекрасную играла Ирина Коренева. После этого я обожала эту героиню. Частично моя мечта сбылась, мне удалось сыграть Василиссу в кино.

Какой из нарядов Василиссы стал твоим любимым и какие костюмы других героев удивили больше всего?

Я очень полюбила голубое платье Василиссы из финальных сцен. У нас были очень красивые образы. Особенно меня удивили костюмы Алексея Воробьева, это настоящие произведения искусства!

фото: "Ленфильм"

Возникали ли какие-то технические сложности в работе над проектом? Какие сцены запомнились тебе больше всего?

Я помню, что мне тяжело далась сцена, в которой нам с Костей надо было переходить через реку. В одном из дублей я упала в воду. Очень переживала за звук. В тот момент я винила себя, но все обошлось.

Расскажи, пожалуйста, про взаимодействие между актерами на площадке. Чувствовала ли ты в старших коллегах наставников?

Все очень хорошо ко мне относились. Я хочу выразить большую благодарность всем, кто помогал и поддерживал меня. Особенно Алексею Воробьеву, Анне Ковальчук, Николаю Наумову, Александру Дьяченко и Анастасии Мельниковой.

Где тебе интереснее сниматься: в подобных фантастических историях или в реалистических проектах?

В разных проектах я ощущаю себя по разному, поэтому мне нравится сниматься как в сказках, так и в современном кино.

В каких еще фильмах и сериалах мы сможем увидеть твои актерские работы?

Недавно я снялась в проекте «Ганди молчал по субботам». Моим партнером по съемкам стал Марк Эйдельштейн. 23 августа на фестивале «Короче» в Калининграде состоялась премьера проекта, а скоро картина появится в кинотеатрах. Я начинаю учиться на втором курсе Маргариты Геннадьевны Бычковой в СПбГИКиТе, и сейчас это является важной частью моей жизни. Мне очень повезло с мастером и мастерской.

«Сказки темного леса. Ворожея» в кинотеатрах с 4 сентября.

Евгений Червон
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
